Oyun dünyasının geleceği, oyna-kazan değil, oyna ve kazan

Web3 alanı, yıllar boyunca değer önerilerinin adil payının gelip gittiğini gördü; bazıları beklentileri karşılarken diğerleri pek karşılayamadı.

Yeni gelişen her sektörde beklenebilecek doğal bir olay.

Bununla birlikte, kabul edilmesi zor olan şey, bazı umut verici yeniliklerin ardındaki ezici sürdürülebilirlik eksikliğiydi ve hiçbiri, GameFi endüstrisinin mevcut omurgası olan kazan-kazan (P2E) oyunlarının yükselişi ve düşüşü kadar hayal kırıklığı yaratmadı. .

Once widely upheld as one of the most successful Web3 case studies, GameFi has since experienced a significant downturn, with the

rate of new monthly users having dropped by 57%

since May 2021, and leading P2E games such as Axie Infinity having lost

over 90% of their market capitalization in 2022 alone

.

Sonuç olarak, kazan-kazan modeli o zamandan bu yana inceleme altına alındı ve suçlunun piyasa koşullarından ziyade, P2E modelinin kendisi olduğu hızla ortaya çıkıyor, çünkü bu model, uzun vadeli etkileşim.

Bu, bir dizi kavramsal alternatifin ortaya çıkmasına yol açmıştır ve hiçbiri, değer çıkarmaya odaklanmak yerine oyuncuları oyun oynadıkları için ödüllendirmek üzerine inşa edilen oyna-kazan (P&E) modelinden daha ilgi çekici olmamıştır. aksi takdirde eğlence için oynayacaklardı.

Oynayarak Kazan: Yalnızca Getiriler Kadar İyi

Basitçe söylemek gerekirse, kazan-kazan modeli, kullanıcılara etkileşimleri ve performansları karşılığında somut mali ödüller sağlamak amacıyla tokenleştirilmiş teşvikleri oyunla birleştirmeyi içerir.

Bu birleşmenin arkasındaki motivasyon tartışmalıdır. Ancak etkileşimin genel olarak oyun dünyasının ana unsuru olduğu tartışmasız bir şekilde, blockchain oyun geliştiricilerinin geleneksel video oyunu endüstrisinde sürekli olarak görülen etkileyici etkileşim seviyelerini aşmaya (veya eşleştirmeye) çalıştığı ve bunun yapılabileceğine inandığı görülüyor. Kullanıcılara cazip getiri fırsatları sunarak.

Bugüne kadarki en başarılı kazan-kazan oyunu şüphesiz, kullanıcıların savaşabilen, inşa edebilen ve hazine toplayabilen NFT yaratıklarını topladığı ve buna karşılık gelen bir oyun içi para birimi, pazar yeri ve token ekonomisinin eşlik ettiği Axie Infinity olmuştur. .

Oyunun zirve noktasında yaklaşık 2,7 milyon kullanıcısı vardı ve oyun içi tokeni AXS'in değeri 165 dolardı.

Jeton değeri doğal olarak oyuncuların oyunla mümkün olduğunca fazla etkileşim kurmasının karlı hale gelmesi anlamına geliyordu ve giriş engellerinin düşük olması nedeniyle (o zamanlar), oyun sadece inanılmaz derecede popüler olmakla kalmadı, aynı zamanda oyuncular için tam zamanlı bir iş haline geldi. Gelişmekte olan ülkelerdeki birçok kullanıcı.

And here lies the problem.

Oynanış için oyna-kazan oyunlarıyla etkileşime girmek yerine, kullanıcılar her şeyden önce öncelikle ekonomik getiriler için oynuyorlardı ve bu, Axie Infinity gibi P2E oyunlarının başarısının tamamen bu getirilerin tutarlı bir şekilde sürdürülmesine bağlı olduğu anlamına geliyor.

Bu durum, sektörün tamamen sağlam token mekaniğine ve olumlu kripto piyasası koşullarına bağımlı hale gelmesine yol açtı ve piyasa kapitalizasyonundaki düşüş ile yeni kullanıcılardaki dramatik düşüş arasındaki güçlü korelasyon göz önüne alındığında, kazan-kazan oyunlarının basit bir oyun olduğu aşikardır. uzun vadeli katılım için kazanan bir formül değil.

Bu nedenle, blockchain oyun geliştiricileri, geleneksel video oyunu endüstrisinde işe yarayan formüle, yani kullanıcıların eğlence için ve ücretsiz olarak oynayacağı yüksek kaliteli oyunlar yaratmaya (veya desteklemeye) odaklanmaları daha iyi olacaktır. Bu şekilde, blockchain oyunlarının piyasadaki dalgalanmalara karşı bağışıklık kazanmasının yanı sıra blockchain teknolojisinin faydaları da etkileşimi daha da güçlendirebilir.

Oyna-kazan bunu kolaylaştırır.

Oyna-Kazan: Oyuna Öncelik Vermek

Daha önce de belirtildiği gibi, temel değer teklifi olarak ekonomik getirilere odaklanmak yerine, oyna-kazan oyun modeli, oyun kalitesini ve etkileşimi, kullanıcılara sunduğu değer teklifinin merkezine koymayı amaçlamaktadır. Mantıksal bir bakış açısı ama aynı zamanda oyuncular arasındaki mevcut tercihlerle de uyumlu görünüyor.

According to a Globant/YouGov gamer

survey

, around 49% of the respondents said they were more interested in playing than earning when gaming, with only 11% being more interested in earning. However, nearly 40% said they would be interested in a mix of playing and earning, and therefore, P&E is an ideal model for fulfilling both.

Neden Oyna-Kazan?

P&E modeli, geleneksel video oyunlarında hâlihazırda görülen ödül mekanizmalarıyla mükemmel bir uyum içindedir ve kişinin oyun deneyimini 'daha da' geliştirebilecek ek bir fayda biçimi sağlar.

Örneğin, birçok geleneksel video oyununda sıklıkla görülen en yaygın fayda, oyuncunun oyun deneyimini zenginleştirebilecek ödüllerin (örn. oyun içi kaplamalar ve öğeler) kilidini açma yeteneğidir ve bu da oyuncuları daha fazla oyun oynamaya teşvik eder. bunları elde etmek için oyunlarda daha fazla zaman harcayın. P&E yerleşik olarak tokenleştirilmiş teşvikler yalnızca bunları satın almak için kullanılamaz, aynı zamanda nakit dönüştürme, borç verme ve borç alma gibi birlikte çalışabilir hizmetlere de olanak tanır.

Başka bir deyişle P&E, zaten ilgi çekici olduğu kanıtlanmış oyunların üzerinde ücretsiz bir ekonomik/dijital katman görevi görebilir ve böylece oyuncular, yalnızca geleneksel oyun ödüllerinin sunabileceğinden daha güçlü bir ödül duygusu hissedebilirler. ancak oyun oynamanın eğlencesini ortadan kaldırmayacak bir şekilde; P2E modelinin kaçınmayı başaramadığı bir şey.

P&E modelinin aynı zamanda video oyunu şirketleri ve blockchain oyun girişimleri için de faydaları var.



Oyna ve kazan modeli etrafında inşa etmenin en büyük avantajı, ilgi çekici video oyunları geliştirmenin çok zaman alıcı ve deneysel sürecinden geçmek zorunda kalmak yerine, blockchain oyun projelerinin, halihazırda gelişen video oyunu endüstrisine aşağıdakileri sağlayarak kolayca tutunabilmesidir: Tokenize edilmiş ödülleri kolaylaştıracak altyapı.

Örneğin son derece popüler olan Call of Duty oyununu ele alalım.

Boasting around

8 million monthly players

, it provides a huge user base which was only possible through many years of high-quality game development, and required a great deal of trial and error. So by integrating P&E utilities, not only can the likes of Activision further separate themselves from competitors, but blockchain gaming startups can also reduce the risk of failure by not having to allocate significant resources into building engaging games from scratch.

Gelecekte Neler Var?

Her ne kadar P2E, tokenleştirilmiş ödülleri oyuna entegre ederken nelerin mümkün olduğunu göstererek blockchain oyun ekosisteminin önünü açmış olsa da, modelin temel ekonomik odağı, oyunları her şeyden önce zevk için oynamak olan oyuncular arasındaki baskın zihniyetle kesinlikle uyumlu değil.

Bu, doğal olarak, başarılı olmak için P2E projelerinin, ekonomik getirileri ne olursa olsun oyuncuların ücretsiz olarak oynayabileceği son derece ilgi çekici oyunlar oluşturması gerektiği anlamına geliyor. Yani bu sadece önemli miktarda zaman ve kaynak gerektirmekle kalmayacak, aynı zamanda büyük miktarda geleneksel oyun uzmanlığı da gerektirecektir.

Bu nedenle P&E'nin tartışmasız daha parlak bir geleceği var; kendi başına temel bir değer teklifi olmaktan ziyade değeri, önde gelen oyun yayıncılarından oluşan, zaten başarılı olan video oyunu endüstrisine katkıda bulunabilmesi gerçeğinde yatıyor. zaten piyasada sağlam bir hakimiyete sahipler.

Bu nedenle, yalnızca P&E olanaklarını kolaylaştıracak altyapıyı oluşturmak değil, aynı zamanda P&E mekaniğinin oyuncular ve oynadıkları oyunlar arasında daha büyük bir bağ oluşmasına nasıl izin verebileceği konusunda potansiyel ortakları eğitmek, blockchain oyun girişimlerinin çıkarınadır. .

Bunu yaparak, blockchain oyunlarından en iyi sonuçları elde edecek ve bu da geleneksel video oyunlarında daha kalıcı bir etkileşime ve uzun vadeli sadakate olanak tanıyacak.