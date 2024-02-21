HackerNoon'daki Her Emoji Güvenilirlik Göstergesi Açıklandı

HackerNoon olarak okuyucuya karşı şeffaflığın, yazar ile okuyucu arasında güven oluşturmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Okuyuculara mümkün olduğunca fazla şeffaflık sağlamak için, okuyucuya bir hikayeyi okumadan önce bilmek isteyebilecekleri bilgileri söylemenin hızlı ve kolay yollarını yaratmak istedik.





Bu, okuyucuya hikayenin bir haber mi yoksa bir görüş yazısı mı olduğunu söylemek kadar basit bir şey olabilir. Öte yandan, okuyucuya iletmek isteyebileceğimiz daha karmaşık şeyler de vardır; örneğin yazarın hakkında yazdığı şirketlerde çıkarı olup olmadığı veya yazıyı yazmak için yapay zeka kullanıp kullanmadığı gibi.





Bu hedeflere ulaşmak içinEmoji Güvenilirlik Göstergelerini başlattık ! Daha fazla ayrıntıyı yardım bölümümüzde de bulabilirsiniz :-)





Emoji Güvenilirlik Göstergeleri Nelerdir?

Bunlar, her hikayenin kenar çubuğu boyunca yazar profilinin altında görünecek emojilerdir:









Yazar profilinin altında “Güvenilirlik” başlıklı yeni bir bölüm göreceksiniz. Orada bazı emojiler göreceksiniz.





Emojiyi vurgularsanız size ne anlama geldiğini söyleyecektir:









Bu göstergelerle yazarların okuyuculara tam şeffaflık sunabilmelerini ve okuyucuların ihtiyaç duydukları tüm bilgilere uygun, bulunması kolay bir yerde sahip olduklarını hissedeceklerini umuyoruz.





Aşağıda mevcut tüm emoji güvenilirlik göstergelerimizi, bunların ne anlama geldiğini ve nasıl kullanılacağını okuyabilirsiniz.





Not: Yeni göstergeler eklendikçe bu yazıyı güncelleyeceğiz.





Gösterge İndeksi:

Bağlam ve Sorumluluk Reddi Beyanları Orijinal Raporlama Kod Lisansı DYOR Kazanılmış Menfaat Yerde Referans İlişkili şirketler BEKLEME Yapay Zeka Destekli

İçerik Türleri Haberler Rehber Yorumlar Düşünce Liderliği/Görüş Yazısı Ürün lansmanı Komedi Kurgu Basın bülteni Röportaj Video Podcast'ler







Bağlam ve Sorumluluk Reddi Beyanları

Orijinal Raporlama





Hikayenizdeki içerik daha önce başka bir yerde yayınlanmadığında bu göstergeyi kullanın.





Orijinal raporlama, bunun yalnızca HackerNoon topluluğu için yeni bir bilgi değil, aynı zamanda bir bütün olarak internet için de yeni olduğu anlamına gelir.









Orijinal raporlama ne değildir?

Bir basın bülteni hakkında yazmak veya onu başka bir amaçla kullanmak

Kılavuzlar, izlenecek yollar, görüş yazıları, incelemeler

Düşünce liderliği

Orijinal raporlama nedir?

Flaş Haber

Başka hiçbir yerde ele alınmayan bir etkinlikten/konferans konularından/haberlerden raporlama

Sergiler, orijinal araştırma içeren parçalar (başkalarının araştırmalarını/hikayelerini başka kelimelerle ifade etmeyen)





Kod Lisansı





HackerNoon tüm hikayeleri kalite, denetleme ve doğruluk kontrolü için düzenler.





Ancak makalelerimizde yer alan her kod parçasını kontrol etmiyoruz.





Katkıda bulunanlarımız tarafından yazılan kodun kalitesini veya güvenliğini garanti edemeyiz, lütfen platformumuzda gördüğünüz kodlardan herhangi birini kullanırken dikkatli olun.





DYOR: Kendi Araştırmanızı Yapın





Bu sorumluluk reddi beyanı yatırım, kripto ve finansal makaleler içindir. Katılımcımızın yatırım portföylerini veya kariyer geçmişini inceleyecek kaynaklarımız yok, dolayısıyla tavsiyelerinin sizi zengin edeceğini garanti edemeyiz 🤣





Aynı zamanda lütfen bu göstergeyi sağlık, zihinsel sağlık veya güvenlikle ilgili her türlü içerik için kullanın. İş yaşam dengesine, yaşam korsanlığına ve daha fazlasına nasıl yaklaşılacağı hakkında birçok içerik yayınlıyoruz. Ancak bunların hiçbiri profesyonel sağlık tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Sağlığınız veya güvenliğiniz ile ilgili önemli kararlar almadan önce daima sertifikalı bir profesyonele başvurun.





Kazanılmış Menfaat

Bu göstergeyi yazarın bir ürün, hisse senedi, kripto para, şirket veya hikayede adı geçen herhangi bir şey üzerinde hak sahibi olduğu durumlarda kullanırız. Bu parasal kazanılmış faiz, iş veya başka bir şey olabilir.





Kazanılmış faiz sadece para olmak zorunda değildir.





Bir ürün veya şirket topluluğunun parçası olmak veya herhangi bir tür iş ilişkisine sahip olmak da kazanılmış menfaattir. Temel olarak %100 objektif/tarafsız olmamak için herhangi bir nedeniniz varsa bunu okuyucuya bildirmemiz gerekir.





Yerde





Bu göstergeyi, yazarın bu öyküyle ilgili mekân(lar)da fiziksel olarak mevcut olması durumunda kullanırız.





Ayrıca yalnızca konumun hikayede önemli bir faktör olduğu durumlarda kullanılmalıdır.





Bu, yerel veya bölgesel haberler, kişisel etkinlikler ve daha fazlası için geçerli olabilir.





Öte yandan teknik kılavuzlar, incelemeler vb. şeyler için kullanılmamalıdır.





Referans





Yönergelerimize uyduğunuz sürece HackerNoon'da yönlendirme ve ortaklık bağlantılarına izin verilir.





Lütfen tüm yönlendirme bağlantımızı ve geri bağlantı kurallarımızı buradan inceleyin:





https://help.hackernoon.com/backlinks-guideline









Lütfen bu emoji göstergesini kullanarak ve hikayenin girişinde hangi sitelerle ortaklık ortaklığınız olduğunu okuyucuya anlattığınızdan emin olun.





İlişkili şirketler





Bu emoji göstergesi, yazarın hikayede adı geçen şirketlerle herhangi bir iş ilişkisi olduğunda veya bu şirketlerle herhangi bir iş ilişkisine sahip olduğunda kullanılır; bu göstergeyi okuyucuya bu şirketlerin tam olarak hangi şirketler olduğunu söylemek için kullanın.





Şirketiniz göstergenin şirket listesinde yer almıyorsa lütfen bu listeyi atlayın ve onun yerine yukarıda belirtilen kazanılmış hak göstergesini kullanın.









BEKLEME





Kapitalizm bu konuda güçlüdür.





Çoğu toplumda güçlüdür ve bir kripto veya hisse senedinin kârından faydalanmayı düşünüyorsanız, tam şeffaflık için bu göstergeyi kullanmanız gerekir.





Elbette bu yalnızca yazdığınız hikayede elinizde bulunan bir veya daha fazla kripto paradan bahsediliyorsa geçerlidir.





En son iPhone özellikleri hakkında yazıyorsanız ETH'ye sahip olduğunuzu bilmemize gerçekten gerek yok 🤣.









Yapay Zeka Destekli





HackerNoon olarak okuyucuya karşı şeffaflığın güven kazanmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz.





HackerNoon'a katkıda bulunanların, hikaye yapay zeka tarafından oluşturulan metin, görseller, videolar veya başka şeyler içerdiğinde bu göstergeyi kullanması GEREKİYOR .





Yazar yapay zekayı araştırma, düzenleme veya taslak oluşturmak için yeni kullanmış olsa bile ( ChatGPT gibi), yine de bu göstergeyi kullanmalı ve girişinizde okuyucuya hikayede yapay zekayı nasıl kullandığınızı açıkça anlatmalısınız.













İçerik Türleri

Haberler





Bu gösterge yakın zamanda gerçekleşen bir olayla ilgili gerçek bilgiler içeren hikayeler içindir.





Tam bir rapor veya kısa bir haber olabilir, ancak çoğunlukla olayların objektif bir şekilde raporlanması gerekir.





Geleneksel HackerNoon tarzında elbette etkinlikler hakkında yorum yapmakta veya görüşlerinizi belirtmekte özgürsünüz (ve teşvik edilirsiniz).





Rehber





Bu gösterge size yeni bir şeyin nasıl yapılacağını veya daha iyi bir şeyin nasıl yapılacağını öğretecek hikayeler içindir.





İzlenecek yollar, kodlama kılavuzları, yaşam tüyoları, kariyer ipuçları ve daha fazlasını içerir.





















Yorumlar





Hikaye bir ürünü, şirketi, hizmeti, kitabı, oyunu veya insanların internette incelemeyi sevdiği herhangi bir şeyi övdüğünde ve/veya övdüğünde bu göstergeyi kullanın.





Donanım, yazılım, hizmetler, oyunlar, kitaplar ve daha fazlası hakkında incelemeler yayınlıyoruz.





















Düşünce Liderliği / Fikir Yazısı





Hikaye yazarın bakış açısına dayalı bir fikir yazısı olduğunda ve muhtemelen öznel düşünceler içerdiğinde bu göstergeyi kullanırız.





Rehberler ile düşünce liderliği arasındaki fark, genellikle rehberlerin evrensel olarak doğru bilgileri içermesidir.





Örneğin: Windows'ta ekran görüntüsü almak için Windows Key → Shift → S basılı tutun





Öte yandan, bir fikir yazısı iyi eğitilmiş ve mantıklı düşünceleri içerebilir ancak evrensel bir gerçek olarak yayınlanamaz.





Örneğin: Android, birçok nedenden dolayı iOS'tan daha iyidir. Cihazları üzerinde tam kontrole sahip olmaktan hoşlanan kişiler Android telefon tercih etmelidir.





Bir bütün olarak HackerNoon'un görüşlerini yansıtmayan hikayeler yayınladığımızı ve sıklıkla yayınladığımızı unutmamak önemlidir.





Ürün lansmanı





Bu gösterge, yeni ürüne ilişkin öngörü sağlayan hikayeler içindir.





HackerNoon'da ürün lansman hikayelerine, çoğunlukla teknolojinin kendisiyle ilgili olması ve promosyon/uydurma pazarlama veya satış kopyası olmaması koşuluyla izin veriyoruz.

















Komedi / Hiciv





Sadece gülmek için! Bizi iptal etmeyin.





Bu gösterge mizah veya hiciv amacıyla yazılmış yazılar içindir ve gerçek dışı ifadeler, hikayeler veya anekdotlar içerebilir.





Lütfen ciddiye almayın ve tadını çıkarın.













Kurgu





Bazen hayat kurgudan daha tuhaftır... ama bu hikayeler değil. Bu hikayeler kelimenin tam anlamıyla kurgudur .





Orada ne yaptığımızı gördünüz mü?

























Basın bülteni





Hikaye, içinde adı geçen şirket tarafından veya şirket için yazılmış bir PR olduğunda lütfen bu göstergeyi kullanın.





Bu gösterge okuyucuya, yazarın adı geçen şirket ve ürünlerde çıkarı bulunduğunun sinyalini verecektir.





















Röportaj





İki Eğrelti Otu Bilgisayar Monitörü Arasında : Bu hikaye, yazarın görüşmeci ya da konuk/görüşme yapılan kişi olduğu bir röportajı içerir.

































Video





İnternetteki en iyi videolar HackerNoon'da arşivlendi ve paylaşıldı.





Bilmiyorsanız, sayfada hala bir makale olmaya yetecek kadar metin olması koşuluyla kullanıcıların HackerNoon'daki makaleler içinde YouTube videolarını paylaşmasına izin veriyoruz.





İşte bazı örnekler: https://hackernoon.com/tagged/youtubers









Podcast'ler





İnternetteki en iyi podcast'ler HackerNoon'da arşivlendi ve paylaşıldı.





Bunu da bilmiyorsanız, sayfada bir makale oluşturmaya yetecek kadar metin olması koşuluyla kullanıcıların HackerNoon'da podcast paylaşmasına da izin veriyoruz.









Şu anda yalnızca YouTube yerleştirmeleri yoluyla podcast'leri kabul ediyoruz ancak gelecekte daha fazla formatı destekleyeceğiz. İşte bazı örnekler: https://hackernoon.com/tagged/podcast





Daha fazla ayrıntıyı yardım bölümümüzde de bulabilirsiniz :-)







