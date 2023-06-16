Gelecekteki Savaşlar Yapay Zeka Destekli Silahlar ve Otonom Drone'larla Yapılacak

Bir Bakışta Bugün

Introduction

AI and the Military

How is AI being used in the military and defence?

Why is AI important to the military?

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giriiş

İnsanlar Dünya üzerindeki baskın türdür ancak biz en güçlü, en hızlı, en zehirli veya en dayanıklı tür değiliz. Bize üstünlük sağlayan şey nedir?





Gezegendeki fiziksel olarak en güçlü hayvanla karşılaştırıldığında bir goril, hiç tereddüt etmeden beynimizi yerle bir edebilir.





Biz en hızlı tür değiliz. Bir çitanın sakin uyurgezerliği dünyanın en hızlı adamından daha hızlıdır.





Biz en zehirli tür değiliz. Bence bir su aygırı haftanın her günü bizim ısırığımızı kral kobranın ısırmasına tercih eder.





En dayanıklı tür bile değiliz. Hamamböcekleri aşırı miktarda radyasyona dayanabilir.





İlginç yerleşik biyolojik savunmalarımız da yok. Kokarca kuyruğunu kaldıracak ve yırtıcı hayvana kötü kokulu bir sıvı sıkacaktır. Koku o kadar güçlü ki yırtıcı hayvanı kusturabilir. Kirpilerin kendilerini korumak için kullanabilecekleri keskin tüyleri vardır.





İnsanlar savunmasızdır. Fırsat verilse gezegendeki hayvanların büyük çoğunluğu bizi kolaylıkla öldürebilir, ancak yine de biz baskın tür olmayı sürdürüyoruz. "Başkalarının sahip olmadığı neyimiz var?"





Basitçe beynimiz .





İnsanlar, vücut büyüklüğümüze göre hayvanlar alemindeki en büyük beyne sahiptir. Bu bize zeka, problem çözme ve planlama açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Ayrıca birbirimizle işbirliği yapma yeteneğimiz de var. Bu, avlanma, barınak inşa etme ve kendimizi yırtıcı hayvanlardan koruma gibi ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmamıza olanak tanır.





Son olarak araçları kullanma becerisine sahibiz. Bu bize avcılık, toplayıcılık ve savaşta önemli bir avantaj sağlıyor.





Bir yılan asla kendisine bundan daha verimli bir yaşam yaratamaz. Her zaman zehiriyle avını avlar ve doyduğunda evine döner. Yılanın nasıl yapılacağını bildiği tek şey budur ve bu işi yapması için başka yılanları işe alarak asla bir iş kuramayacaktır. Kuşlar, yuvalarını nasıl geliştirebileceklerini düşünme yeteneğine sahip olmadıklarından, aynı temel tasarımı tekrar tekrar kullanırlar.





Aklımız sayesinde, eğlence ve yemek gibi bencil ihtiyaçlarımız için diğer türleri evcilleştirebiliriz. Hayvanları en temel biyolojik ihtiyaçları olan yiyecekle cezbederek yönetiyoruz. Mezbahadaki tavuk, Noel'e kadar beslenerek çilesine uyum sağlıyor.





Demek istediğim, ekosisteme bizi fiziksel ve zihinsel olarak aşan yeni bir şey girdiğinde ne olacağıdır. Bizim diğer hayvanları evcilleştirdiğimiz gibi onlar da insanları evcilleştirecekler. Peki bu yapay zeka olabilir mi?





Bu arada; söyleyemeyiz.

Yapay Zeka ve Ordu

Dünya, yapay zekanın şekillendireceği yeni bir savaş çağının eşiğinde. Resmi olarak bunlara öldürücü otonom silah sistemleri (LAWS) deniyor, ancak eleştirmenler onları katil robotlar olarak adlandırıyor.





Yapay zeka araştırmaları için en büyük finansman kaynaklarından biri, ABD Savunma Bakanlığı'nın ordu tarafından kullanılacak yeni teknolojilerin geliştirilmesinden sorumlu bir kurumu olan Savunma İleri Araştırma Proje Ajansı'ndan ( DARPA ) geldi. Son zamanlarda Hindistan hükümeti, yapay zekayı kullanan yeni ve gelişmiş uygulamalar veya sistemler geliştirmek için askeri finansmanı artırdı .





Birleşmiş Milletler raporunda , otonom insansız hava araçlarının Libya'da ilk kez 2020 yılında savaşta kullanılmış olabileceği öne sürülüyor. Raporda, Türk yapımı Kargu-2 insansız hava araçlarının, savaşçılara saldırmak için tam otomatik modda kullanıldığı tespit edildi. Otonom dronlar, hem Rusya hem de Ukrayna'nın bu insansız silahları düşman askerlerini ve altyapısını hedef almak için konuşlandırdığı Ukrayna'daki savaşta da önemli bir rol oynadı.





Yapay Zeka, modern savaşın kritik bir parçası olacak ; bunun başlıca nedenlerinden biri, büyük miktarda veriyi daha verimli bir şekilde işleyebilmesi.

Yapay zeka orduda ve savunmada nasıl kullanılıyor?

Yapay Zeka (AI), askeri ve savunma kuruluşları tarafından çeşitli şekillerde kullanılıyor. Savaş platformlarından siber güvenliğe, lojistik ve ulaşıma, hedef tanımaya, savaş alanı sağlık hizmetlerine, savaş simülasyonuna, eğitime ve tedaviye kadar. Bazı yaygın uygulamalar şunları içerir:





Durumsal Farkındalık: Yapay zeka algoritmaları, gerçek zamanlı durumsal farkındalık ve tehdit tespiti sağlamak amacıyla dronlar, uydular ve yer sensörleri gibi çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarda veriyi işlemek için kullanılıyor. Kestirimci Bakım: Yapay zeka algoritmaları, ekipman arızalarını ve bakım ihtiyaçlarını tahmin etmek, arıza süresini azaltmak ve operasyonel hazırlığı artırmak için kullanılır. Otonom Silahlar: İnsan müdahalesi olmadan görevleri yerine getirebilen drone ve insansız kara araçları gibi otonom silahlar geliştirmek için yapay zeka algoritmaları kullanılıyor. Siber Güvenlik : Yapay zeka algoritmaları, siber saldırıları tespit etmek ve önlemek için kullanılıyor ve askeri ağların ve sistemlerin genel siber güvenlik duruşunu geliştiriyor. Karar Verme: Yapay zeka algoritmaları, gerçek zamanlı analizler ve öneriler sağlayarak, yüksek stresli ve riskli ortamlarda bilinçli kararlar almak için harcanan süreyi azaltarak insan karar vericilere yardımcı olmak için kullanılıyor.





Yapay zekanın orduda ve savunmada kullanımının önemli etik ve ahlaki soruları gündeme getirdiğini ve kamuoyunda devam eden bir tartışma konusu olduğunu belirtmekte fayda var.

ABD Ordusu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında 24 Mart 2022'de Polonya'nın Rzeszow-Jasionka Havalimanı'na MIM-104 Patriot karadan havaya füze sistemi rampalarını konuşlandırdı. Bu füzeler insan müdahalesi olmadan hedefleri tespit edebiliyor, seçebiliyor ve onlara saldırabiliyor[REUTERS/Stringer]

Yapay zeka ordu için neden önemli?

Yapay zeka ordu için önemli olacak çünkü askeri kararları özellikle kolaylaştırmayı vaat ediyor; bazı savaş alanı görevlerini asker kullanmadan yerine getirebilirler, böylece kayıp riskini azaltabilirler ve birliklerin savaş potansiyelini geliştirebilirler, aynı zamanda askeri sistemlerin yapısını devrim niteliğinde olmasa da radikal bir şekilde değiştirebilirler.





Yapay zekanın ordular tarafından insanlara karar verirken bilgi vererek veya tüm karar verme sürecini devralarak karar vermeye yardımcı olmak için kullanılması muhtemeldir. İletişimin kısıtlı olduğu durumlarda veya eylemin insan kavrayışının ötesinde hızlarda gerçekleştiği siber uzayda gözlemlenebilir. Bu yönleriyle yapay zeka, savunma teknolojisi sektöründe büyük beklentilerin olduğu hararetli bir konu haline geldi.

Yapay zeka günümüzde askeri amaçlarla başka alanlarda da kullanılabilir mi?

Yapay zeka günümüzde keşif, lojistik ve hatta silah sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli askeri uygulamalarda giderek daha fazla kullanılıyor.





Örneğin yapay zeka destekli dronlar, hedefleri aramak ve tanımlamak veya düşman konumları ve hareketleri hakkında istihbarat toplamak için kullanılabilir. Yapay zeka algoritmaları, bu dronlar tarafından toplanan büyük miktarda veriyi işlemek ve analiz etmek için de kullanılabilir; böylece ordunun potansiyel tehditleri hızlı bir şekilde tespit etmesi ve bunlara yanıt vermesi sağlanır.



Yapay zeka aynı zamanda silah sistemleri için de araştırılıyor ve geliştiriliyor. Ölümcül Otonom Silah Sistemleri (LAWS) olarak da bilinen otonom silahlar, insan müdahalesi olmadan hedefleri seçip saldırabilen sistemlerdir. Bu tür silahların etik ve hukuki sonuçları konusunda büyük bir tartışma var ve birçok ülke ve uluslararası kuruluş, otonom silahların yasaklanması yönünde çağrıda bulundu. Yasal çerçeveye ve etik hususlara rağmen, bazı ülkelerde bu tür sistemlerin araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.



Yapay zeka, lojistik ve tedarik zinciri yönetimini geliştirmek için kullanılıyor. Örneğin, askeri konvoyların rotalarını optimize etmek, yakıt tüketimini ve saldırı riskini azaltmak veya ekipman arızalarını tahmin etmek ve bakım planlamak için yapay zeka algoritmaları kullanılabilir.



Mayınları analiz etmek ve tanımlamak, onları devre dışı bırakmak veya taşımak için özellik haritalarını kullanabilen mayın tarama drone botları, drone'ların kullandıklarına benzer.



VR durumları açısından savaş simülasyonları, askerlerin daha gerçekçi savaş koşulları için eğitilmesine yardımcı olabilir.



Ortamınızı analiz eden veya ekstra spesifik görüş sağlayan vizörlü kasklarla savaşın, gece görüşünü düşünün ancak daha iyi bir görüntüyü simüle edin



Ateşlenen füzelerin durumunu analiz etmek, çöpleri hedeflemek yerine doğru füzeyi vurmak için uydu savunma ızgara sistemlerini kullanmaya benzer.



Ateş ederken çevreyi tarayarak içeriden patlamayı tetikleyebilen görüntü analizli füzeler.





Yapay zeka bugün askeri uygulamalarda giderek daha fazla kullanılırken, bu çalışmaların çoğunun hala araştırma ve geliştirme aşamasında olduğunu ve yapay zekanın gelecekte orduda ne ölçüde kullanılacağının henüz belli olmadığını belirtmek önemlidir.

Yapay Zekayı Savaşlarda kullanırsak ne olur?

Her şeyin geleceği olan yapay zeka , savaşın geleceği olacak. Savunmayla ilgili bilgileri giderek daha fazla işleyecek, bu tür verileri en büyük tehditlere göre filtreleyecek, programlanmış algoritmalarına dayanarak savunma kararları verecek ve hatta belki de savaş robotlarını yönlendirecek.





Ancak etkisi çoğunlukla aşağıdaki alanlarda hissedilecektir:

Artan ölümcüllük: Yapay zeka destekli silahlar, geleneksel silahlardan daha isabetli ve öldürücü olabilir, bu da daha fazla can kaybına yol açabilir.

Yapay zeka destekli silahlar, geleneksel silahlardan daha isabetli ve öldürücü olabilir, bu da daha fazla can kaybına yol açabilir. Yeni savaş biçimleri: Yapay zeka, siber savaş ve otonom silah sistemleri gibi yeni savaş biçimleri geliştirmek için kullanılabilir.

Yapay zeka, siber savaş ve otonom silah sistemleri gibi yeni savaş biçimleri geliştirmek için kullanılabilir. Siviller üzerinde orantısız etki: Yapay zeka destekli silahların, artan doğruluk ve ölümcüllükleri nedeniyle sivilleri öldürme veya yaralama olasılığı geleneksel silahlara göre daha yüksek olabilir.

Yapay zeka destekli silahların, artan doğruluk ve ölümcüllükleri nedeniyle sivilleri öldürme veya yaralama olasılığı geleneksel silahlara göre daha yüksek olabilir. Artan tırmanma riski: Ülkeler daha karmaşık yapay zeka destekli silahlar geliştirmek için rekabet ettikçe, savaşlarda yapay zeka kullanımı tırmanma riskini artırabilir.

Ülkeler daha karmaşık yapay zeka destekli silahlar geliştirmek için rekabet ettikçe, savaşlarda yapay zeka kullanımı tırmanma riskini artırabilir. Uluslararası hukuka yönelik zorluklar: Yapay zekanın savaşlarda kullanılması, savaş yasaları ve Cenevre Konvansiyonları gibi mevcut uluslararası hukuka meydan okuyabilir.

Askeriyede Yapay Zekanın Riskleri ve Faydaları

Yapay zekanın (AI) askeri uygulamalarda kullanılması hem riskleri hem de faydaları beraberinde getiriyor. Hadi keşfedelim…





Riskler:

Otonom Silahlar: Risklerden biri, insan müdahalesi olmadan karar verebilen otonom silahların geliştirilmesidir. Bu durum kaza, yanlış kullanım veya etik dışı davranış potansiyeline ilişkin endişeleri artırmaktadır. Terminatör tarzı otonom öldürme robotları muhtemelen çok yakında mümkün olacak ve ABD ve Çin gibi gelişmiş orduların bu tür şeyler üzerinde çalıştığına bahse girebilirsiniz. Pilotsuz insansız hava araçları ve robotik füzeler zaten mevcut. İnsan Muhakemesinin Eksikliği: Yapay zekaya yoğun bir şekilde güvenmek, insan muhakemesi rolünün azalmasına yol açabilir ve bu da kritik kararların yalnızca makineler tarafından verilmesine yol açabilir. Siber Saldırılara Karşı Savunmasızlık: Yapay zeka sistemleri siber saldırılara karşı savunmasız olabilir ve potansiyel olarak yetkisiz erişime, manipülasyona veya askeri operasyonların kesintiye uğramasına yol açabilir. Çatışmanın Artması: Yapay zekanın askeri uygulamalarda kullanılması, ülkelerin daha gelişmiş ve güçlü yapay zeka teknolojileri geliştirmek için rekabet ettiği bir silahlanma yarışına yol açarsa çatışmaları tırmandırabilir.



Faydalar:

Verimliliğin Artırılması: Yapay zeka, rutin görevleri otomatikleştirerek, insanların karar verme sürecini hızlandırarak ve genel verimliliği artırarak askeri operasyonları geliştirebilir. Gelişmiş İstihbarat: Yapay zeka sistemleri büyük miktarda veriyi analiz ederek askeri personele daha iyi stratejik planlama ve durumsal farkındalık için değerli içgörüler ve istihbarat sağlayabilir. İnsan Kayıplarının Azaltılması: Yapay zekanın gözetleme veya bomba imhası gibi belirli askeri görevlerde kullanılması, potansiyel olarak insan personelin karşılaştığı riskleri azaltabilir ve hayat kurtarabilir. Hassasiyet ve Doğruluk: Yapay zeka destekli sistemler, hedefleme sistemleri gibi askeri operasyonların doğruluğunu ve hassasiyetini artırabilir, bu da ikincil hasarın azalmasına ve daha etkili çatışmalara yol açabilir.





Pek çok uzmana ve insan hakları grubuna göre, bu otonom silahların riskleri, gözetimsiz teknik arıza olasılığından, uluslararası hukuk ihlallerine ve duygusuz makinelerin yaşam ve ölüm kararları vermesiyle ilgili etik kaygılara kadar uzanan potansiyel avantajlardan daha ağır basıyor.





İnsan gözetimi ile yapay zeka yetenekleri arasında doğru dengeyi yakalamak, askeri alanda sorumlu ve etik kullanımın sağlanması açısından çok önemlidir.





Fütüristik olmak: İnsanlar yalnızca üst düzey kararlar alırken, yapay zeka potansiyel hedefleri daha fazla tanımlayıp ayırt edecek

Yapay zeka tamamen ordunun yerini alacak mı?

ABD ordusu her türlü durumda kullanılacak yapay zekanın peşinde aktif olarak çalışıyor. Şu anda tam potansiyeliyle kullanılmasa da, kötü niyetli olarak kullanıldığında korkunç derecede güçlü olabilir.





Her durumda, bir gün yapay zekanın ordunun yerini alacağını tam olarak göremiyorum, ancak bunun yerine ordu bu teknolojiyi tamamen kullanacak. Savaş alanındaki kayıpları azaltmak için kullanmak, ikincil hasar olmadan drone saldırılarında daha hassas olmak, sürücüsüz tanklar vb.





Eklemek gerekirse, birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesi tam otonom silah sistemlerinin tamamen yasaklanması yönünde çağrıda bulundu. Bu ülkeler arasında Cezayir, Namibya, Gana, Uganda, Zimbabve, Fas, Mısır, Ürdün, Irak ve Filistin yer alıyor. Güney Afrika da bu silahlarla ilgili düzenleme yapılması çağrısında bulundu ancak tam bir yasaklama çağrısında bulunacak kadar ileri gitmedi.





Yapay Zeka konusunda beni ilgilendiren tek şey sokaklarda dolaşan katil robotlar değil, kötü aktörlerin bu teknolojiyi kullanarak kötü amaçlara ulaşmaları. Bunun olmasına izin vermemeliyiz. Yapay zeka iyiye de kötüye de kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Yapay zekanın potansiyel risklerinin farkında olmak ve bu riskleri azaltmak için adımlar atmak önemlidir.





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