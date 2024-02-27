Ethereum'u Kitleler İçin Ölçeklendirmek: INTMAX Plazmayı Tanıtıyor

Ethereum'u Kitleler İçin Ölçeklendirmek: INTMAX, Plazma'yı Tanıtıyor

Ethereum bir dönüm noktasında. Benimseme arttıkça, merkezi olmayan yönetimi korurken ağı ölçeklendirme ihtiyacı kritik hale gelir. Bu hafta ETHDenver'da, blockchain altyapı girişimi INTMAX potansiyel bir çözümü açıkladı: Ethereum'un ölçeklenebilirliğini bir sonraki seviyeye taşımayı vaat eden durum bilgisi olmayan bir katman 2 toplaması olan Plasma Next.

Ölçeklenebilirlik Darboğazı

Ethereum, 250 milyar doları aşan bir ekosistemle kendisini lider akıllı sözleşme platformu olarak sağlam bir şekilde kanıtladı. Ancak daha fazla dApp ve kullanıcı ağa akın ettikçe, tıkanıklık ve yüksek gas ücretleri kullanılabilirliği giderek daha fazla engelliyor.





Temel darboğaz ölçeklenebilirliktir. Ethereum şu anki haliyle Visa'nın 24.000 TPS'sine kıyasla saniyede yalnızca 15 işlem (TPS) işleyebiliyor. Büyük yükseltmeler olmadan küresel benimsenmeyi destekleyemez. Toplamalar gibi çeşitli katman 2 ölçeklendirme çözümleri, aktiviteyi zincir dışına taşıyarak geçici bir rahatlama sağladı. Ancak Ethereum'un 'dünya bilgisayarı' vizyonunu gerçekten gerçekleştirmek için temel katman protokolünün kendisinin de elden geçirilmesi gerekiyor.





Vitalik Buterin ve diğer Ethereum araştırmacıları, parçalama gibi iddialı teklifler üzerinde çalışıyor. Ancak bunlar teknik açıdan karmaşıktır ve uygulanması yıllar alabilir. Bu arada, akıllı katman 2 yenilikleri Ethereum'un ölçeklenmesine yardımcı olurken aynı zamanda temel ademi merkeziyet ve güvenlik garantilerini de koruyabilir. Plasma Next'in doldurmayı amaçladığı boşluk budur.

Plazma Vaadini Canlandırmak

İlk olarak 2017 yılında Buterin ve Joseph Poon tarafından önerilen Plazma, ölçeklenebilir katman 2 ağları oluşturmak için bir çerçeve olarak öngörülmüştü. Faaliyetlerin çoğunu zincir dışında gerçekleştiren ve Ethereum'a yalnızca periyodik kanıtlar sunan Plazma yan zincirleri, üretimde büyük kazançlar vaat etti.





Ancak orijinal Plazma tasarımı, kullanıcıların ağı sürekli olarak izlemesini ve yan zincirden çıkmak için önceden likidite sağlamasını gerektiriyordu. Bu zayıf kullanıcı deneyimi, benimsenmeyi ciddi şekilde sınırladı. Sonuç olarak Plazma'nın yerini, sıfır bilgi kanıtları kullanarak güvenliği artıran ZK toplamaları aldı.





Plasma Next, hem toplamaların hem de Plasma'nın güçlü yönlerini birleştiren yeni bir yaklaşımı temsil ediyor. INTMAX'taki araştırmacılar tarafından geliştirilen bu sistem, ikili yeniliklerle ölçeklenebilirliğe ulaşıyor:





Durumsuz Mimari : Plasma Next, durum depolamayı tamamen ortadan kaldırır. Kullanıcı bakiyeleri ve işlem verileri yerel olarak depolanırken doğrulayıcılar yalnızca blok başlıklarını ve kanıtları korur. Bu, depolama sınırlamalarını ortadan kaldırarak doğrusal ölçeklendirmeye olanak tanır.



Koşullu Ödemeler için ZK Kanıtları : En son kriptografiden yararlanan Plasma Next, tek bir blokta işlem kesinliğini garanti eder. Kullanıcıların çıkmak için ağı izlemesine veya fonları kilitlemesine gerek yoktur.





Sonuç, kullanıcı sayısına bakılmaksızın blok başına sabit maliyetle ölçeklenen bir katman 2 mimarisidir. Bu teorik olarak merkeziyetsizlikten ödün vermeden sınırsız Ethereum verimini mümkün kılar.

Orijinal Plazma Vizyonunun Gerçekleştirilmesi

Plasma Next'in durum bilgisi olmayan mimarisi dikkat çekicidir çünkü birçok araştırmacı bunun pratik olmadığını düşünmektedir. 16z'de yayınlanan bir makale, doğrulayıcıların bir miktar minimum durumu saklaması gerekeceğinden, tamamen durumsuz blok zincirlerin imkansız olduğunu kanıtladı. Plasma Next, kullanıcıların kendi durumlarını saklamasını sağlayarak bu sınırlamayı yenilikçi bir şekilde aşıyor gibi görünüyor.





Bu, Ethereum'u saniyede binlerce işleme ölçeklendirmeyi amaçlayan orijinal Plasma vizyonuyla uyumludur. Buterin, kullanıcıların yan zincirlerde serbestçe işlem yapabileceğini ve para yatırma ve çekme sırasında yalnızca temel katmana güvenebileceğini hayal etti. Zamanla temel zincir, PoS doğrulayıcıları tarafından güvence altına alınan basit bir ödeme katmanına dönüşebilir.





Plasma Next bu vizyona doğru bir atılımı temsil ediyor. Durum şişkinliğini ve kullanıcı likidite gereksinimlerini ortadan kaldırarak temel zincirdeki aktiviteyi en aza indirir. INTMAX'ın Kurucu Ortağı Leona Hioki, başlatma kodunun açık kaynak olduğunu, dolayısıyla herkesin onu çatallayıp bir ağ başlatabileceğini vurguluyor. Topluluğun benimsenmesi, Ethereum'un nihai olarak ölçeklenebilir bir yerleşim katmanına geçişinin yolunu açabilir.

Kullanıcı Deneyimini Geliştirme

Daha da önemlisi Plasma Next, benimsenmeyi artıracak önemli UX iyileştirmeleri de yapıyor. Kullanıcıların artık ağı aktif olarak izlemesi veya temel zincire fon aktarmadan önce sorgulama dönemlerini beklemesi gerekmiyor. ZK kanıtları, tek bir blokta işlemin kesinliğini garanti eder.





Plasma Next, veri depolamayı otomatikleştirerek ve şifreli yedeklemeler kullanarak durum bilgisi olmayan mimarisinden kaynaklanan karmaşıklığı da en aza indirir. Basit bir kullanıcı deneyimi ile protokol düzeyinde ölçeklenebilirliğin birleşimi, tüketici blockchain uygulamalarının gelişmesi için doğru koşulları yaratır.

Web3 Yeniliğini Ortaya Çıkarma

Ethereum'un bu yılın sonlarında iddialı bir şekilde planlanan Şangay yükseltmesini hedeflediği göz önüne alındığında, zamanlama da oldukça uygun. Proof-of-stake'in birleştirilmesi güvenliği ve verimliliği artırırken, ölçeklenebilirlik hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Plasma Next gibi yenilikçi katman 2 çözümleri, dApp'lerde ve kullanıcılarda büyük bir büyüme için gereken ek verimi sağlayabilir.





Ayrıca, gelişmekte olan pazarlardan gelecek milyar Web3 kullanıcısını bünyesine katmak için ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyiminde iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Hioki'nin belirttiği gibi Plasma Next, blockchain uygulamaları geliştirmek isteyen her geliştirici için hazır bir ölçeklendirme çözümünü temsil ediyor. Blockchain'in yeteneklerinden yararlanmanın önündeki engelleri azaltarak DeFi, NFT'ler, oyun, sosyal medya ve daha fazlası gibi sektörlerde inovasyonun önünü açabilir.

Toplum Katılımı Önemlidir

Ancak Plasma Next'in uzun vadeli başarısı topluluk katılımına bağlıdır. Blockchain'leri değerli kılan ağ etkileri, çeşitliliğe sahip, merkezi olmayan bir kullanıcı tabanından kaynaklanmaktadır. Açık kaynaklı bir yazılım olduğundan, evrimi onu geliştiren ve geri bildirim sağlayan kişiler tarafından şekillendirilecektir.





Bu topluluk odaklı yaklaşım, Web3 projelerinin ayırt edici özelliği olmuştur. Ethereum hızla büyüdü çünkü Buterin ve Poon ilk araştırmalarını ve önerilerini kamuya açıkladı. Bu, potansiyelinden heyecan duyan teorisyenler, geliştiriciler ve işletmeler arasında dünya çapında işbirliğine olanak sağladı. Plasma Next de benzer bir yol izlemeye hazır görünüyor.

Son düşünceler

Plasma Next'in ETHDenver'daki lansmanı, Ethereum'un evriminde bir dönüm noktasını temsil ediyor. Başlangıçta Plasma'nın öngördüğü olasılıkları yeniden canlandırıyor ve bunu ZK kanıtları gibi modern yeniliklerle birleştiriyor. Sonuç, Ethereum'un küresel çapta benimsenmesine yardımcı olabilecek umut verici bir katman 2 mimarisidir.





Hioki'nin belirttiği gibi INTMAX'ın amacı sadece teorik araştırma değil aynı zamanda topluluğun üzerine inşa edebileceği kullanılabilir kodlar sağlamaktır. Web3 ahlakı, topluma fayda sağlayan kamu malları yaratmak için açık kaynak işbirliğini teşvik eder. Plasma Next, Ethereum ekosistemine bir araya gelme ve ölçeklenebilirlik sorununu merkezi olmayan bir şekilde çözme fırsatı sunuyor. Önümüzdeki birkaç yıl, topluluğun bu zorluğa hazır olup olmadığını gösterecek.





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