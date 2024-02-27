为大众扩展以太坊：INTMAX 推出 Plasma Next

以太坊正处于拐点。随着采用率的增长，在保持去中心化的同时扩展网络的需求变得至关重要。本周在 ETHDenver 上，区块链基础设施初创公司 INTMAX 推出了一个潜在的解决方案 - Plasma Next，这是一个无状态的第 2 层汇总，有望将以太坊的可扩展性提升到一个新的水平。

可扩展性瓶颈

以太坊已牢固确立其作为领先智能合约平台的地位，其生态系统价值超过 2500 亿美元。然而，随着越来越多的 dApp 和用户涌入网络，拥堵和高昂的 Gas 费用日益阻碍可用性。





核心瓶颈是可扩展性。目前形式的以太坊每秒只能处理 15 笔交易 (TPS)，而 Visa 的处理速度为 24,000 TPS。如果没有重大升级，它就无法支持全球采用。各种第 2 层扩展解决方案（例如汇总）通过将活动移至链外来提供暂时的缓解。但要真正实现以太坊作为“世界计算机”的愿景，基础层协议本身需要彻底改革。





Vitalik Buterin 和其他以太坊研究人员正在研究分片等雄心勃勃的提案。然而，这些技术在技术上很复杂，可能需要数年时间才能实施。在此期间，巧妙的第 2 层创新可能有助于以太坊扩展，同时保留其核心的去中心化和安全保证。 Plasma Next 旨在填补这一空白。

重振 Plasma 承诺

Plasma 最初由 Buterin 和 Joseph Poon 于 2017 年提出，被设想为构建可扩展的第 2 层网络的框架。通过在链外进行大部分活动并仅向以太坊提交定期证明，Plasma 侧链有望大幅提高吞吐量。





然而，最初的 Plasma 设计要求用户不断监控网络并预先提供流动性以退出侧链。这种糟糕的用户体验严重限制了采用。结果，Plasma 被 ZK rollups 取代，ZK rollups 使用零知识证明提高了安全性。





Plasma Next 代表了一种结合了 Rollups 和 Plasma 优点的新鲜做法。它由 INTMAX 的研究人员构建，通过双重创新实现了可扩展性：





无状态架构 ：Plasma Next 完全取消了状态存储。用户余额和交易数据存储在本地，而验证器仅维护块头和证明。这消除了存储限制，允许线性扩展。



有条件支付的 ZK 证明：利用尖端密码学，Plasma Next 保证单个区块内的交易最终性。用户无需监控网络或锁定资金即可退出。





结果是第 2 层架构能够以恒定的每块成本进行扩展，而不管用户数量如何。从理论上讲，这使得无限的以太坊吞吐量成为可能，而不会影响去中心化。

实现最初的等离子愿景

Plasma Next 的无状态架构值得注意，因为许多研究人员认为它不切实际。 16z 论文证明完全无状态的区块链是不可能的，因为验证者需要存储一些最小的状态。通过让用户存储自己的状态，Plasma Next 似乎以一种创新的方式规避了这一限制。





这与最初的 Plasma 愿景一致，旨在将以太坊扩展到每秒数千笔交易。 Buterin 想象用户可以在侧链上自由交易，并且在存款和取款时只依赖基础层。随着时间的推移，基础链可能会演变成一个由 PoS 验证器保护的简单结算层。





Plasma Next 代表着朝着这一愿景的飞跃。通过消除状态膨胀和用户流动性要求，它最大限度地减少了基础链上的活动。 INTMAX 联合创始人 Leona Hioki 强调，启动代码是开源的，因此任何人都可以分叉并启动网络。社区的采用可以为以太坊最终过渡到可扩展的结算层铺平道路。

提升用户体验

重要的是，Plasma Next 还对用户体验进行了重大改进，这应该会提高采用率。用户不再需要主动监控网络或等待挑战期才将资金转移到基础链。 ZK 证明保证单个区块内的交易最终性。





通过自动化数据存储和使用加密备份，Plasma Next 还最大限度地降低了无状态架构带来的复杂性。简单的用户体验和协议级可扩展性的结合为消费者区块链应用程序的蓬勃发展创造了合适的条件。

释放 Web3 创新

这个时机也很合适，因为以太坊计划在今年晚些时候雄心勃勃地计划在上海进行升级。虽然与权益证明的合并提高了安全性和效率，但可扩展性仍然是一个问题。 Plasma Next 等创新的第 2 层解决方案可以提供 dApp 和用户数量级增长所需的额外吞吐量。





此外，为了吸引新兴市场的下一个十亿 Web3 用户，需要改进可扩展性和用户体验。正如 Hioki 指出的那样，Plasma Next 为任何想要构建区块链应用程序的开发人员提供了现成的扩展解决方案。通过降低利用区块链功能的障碍，它可以释放 DeFi、NFT、游戏、社交媒体等行业的创新。

社区参与是关键

然而，Plasma Next 的长期成功取决于社区的参与。使区块链变得有价值的网络效应源于多样化、去中心化的用户群。作为开源软件，其发展将由那些在其基础上构建并提供反馈的人决定。





这种社区驱动的精神一直是 Web3 项目的标志。由于 Buterin 和 Poon 公开发布了他们的早期研究和提案，以太坊本身迅速发展。这使得对其潜力感到兴奋的理论家、开发人员和企业之间能够进行全球合作。 Plasma Next 似乎准备走类似的道路。

最后的想法

Plasma Next 在 ETHDenver 的推出标志着以太坊发展的一个里程碑。它复兴了 Plasma 最初设想的可能性，并将其与 ZK 证明等现代创新相结合。其结果是一个有前途的第 2 层架构，可以帮助以太坊扩展以供全球采用。





正如 Hioki 指出的那样，INTMAX 的目标不仅仅是理论研究，还提供社区可以构建的可用代码。 Web3 精神鼓励开源协作，创造造福社会的公共产品。 Plasma Next 为以太坊生态系统提供了一个聚集在一起并以去中心化方式解决可扩展性挑战的机会。未来几年将证明社区是否准备好应对这一挑战。





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