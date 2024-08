Dimensionando o Ethereum para as massas: INTMAX revela o próximo Plasma

Ethereum está em um ponto de inflexão. À medida que a adoção cresce, a necessidade de dimensionar a rede e, ao mesmo tempo, manter a descentralização torna-se crítica. Esta semana na ETHDenver, a startup de infraestrutura blockchain INTMAX revelou uma solução potencial – Plasma Next, um rollup de camada 2 sem estado que promete levar a escalabilidade do Ethereum para o próximo nível.

O gargalo da escalabilidade

Ethereum estabeleceu-se firmemente como a plataforma líder de contratos inteligentes, com um ecossistema avaliado em mais de US$ 250 bilhões. No entanto, à medida que mais dApps e usuários migram para a rede, o congestionamento e as altas taxas de gás dificultam cada vez mais a usabilidade.





O principal gargalo é a escalabilidade. O Ethereum em sua forma atual só pode processar 15 transações por segundo (TPS), em comparação com os 24.000 TPS da Visa. Sem grandes atualizações, não poderá suportar a adoção global. Várias soluções de escalonamento da camada 2, como rollups, forneceram alívio temporário ao mover a atividade para fora da cadeia. Mas para realmente concretizar a visão do Ethereum como o “computador mundial”, o próprio protocolo da camada base precisa de uma revisão.





Vitalik Buterin e outros pesquisadores da Ethereum estão trabalhando em propostas ambiciosas como a fragmentação. No entanto, estes são tecnicamente complexos e podem levar anos para serem implementados. Nesse ínterim, inovações inteligentes da camada 2 podem ajudar a escalar o Ethereum, mantendo sua descentralização central e garantias de segurança. Esta é a lacuna que o Plasma Next pretende preencher.

Revivendo a promessa do plasma

O Plasma, proposto pela primeira vez em 2017 por Buterin e Joseph Poon, foi concebido como uma estrutura para a construção de redes escalonáveis de camada 2. Ao conduzir a maior parte das atividades fora da cadeia e enviar apenas provas periódicas ao Ethereum, as cadeias laterais do Plasma prometiam grandes ganhos no rendimento.





No entanto, o design original do Plasma exigia que os usuários monitorassem a rede constantemente e fornecessem liquidez antecipadamente para sair da cadeia lateral. Essa experiência de usuário pobre é de adoção severamente limitada. Como resultado, o Plasma foi substituído por rollups ZK que melhoraram a segurança usando provas de conhecimento zero.





O Plasma Next representa uma abordagem nova que combina os pontos fortes dos rollups e do Plasma. Construído por pesquisadores da INTMAX, alcança escalabilidade através de inovações duplas:





Arquitetura sem estado : o Plasma Next elimina totalmente o armazenamento de estado. Os saldos dos usuários e os dados das transações são armazenados localmente, enquanto os validadores mantêm apenas cabeçalhos de bloco e provas. Isso elimina limitações de armazenamento, permitindo escalabilidade linear.



Provas ZK para pagamentos condicionais : Aproveitando criptografia de ponta, o Plasma Next garante a finalização da transação em um único bloco. Os usuários não precisam monitorar a rede ou bloquear fundos para sair.





O resultado é uma arquitetura de camada 2 que pode ser dimensionada com custo constante por bloco, independentemente do número de usuários. Teoricamente, isso torna possível o rendimento ilimitado do Ethereum sem comprometer a descentralização.

Realizando a Visão Original do Plasma

A arquitetura stateless do Plasma Next é digna de nota porque muitos pesquisadores a consideraram impraticável. Um artigo 16z provou que blockchains totalmente sem estado são impossíveis, pois os validadores precisariam armazenar algum estado mínimo. Ao fazer com que os utilizadores armazenem o seu próprio estado, o Plasma Next parece contornar esta limitação de uma forma inovadora.





Isto está alinhado com a visão original do Plasma, que visava escalar o Ethereum para milhares de transações por segundo. Buterin imaginou que os usuários poderiam realizar transações livremente em sidechains e contar apenas com a camada base durante depósitos e retiradas. Com o tempo, a cadeia base poderá evoluir para uma simples camada de liquidação protegida por validadores PoS.





O Plasma Next representa um salto em direção a essa visão. Ao eliminar o inchaço estatal e os requisitos de liquidez dos utilizadores, minimiza a atividade na cadeia de base. Leona Hioki, cofundadora da INTMAX, enfatiza que o código de lançamento é de código aberto para que qualquer pessoa possa bifurcá-lo e lançar uma rede. A adoção comunitária poderia abrir caminho para a eventual transição do Ethereum para uma camada de liquidação escalável.

Aprimorando a experiência do usuário

É importante ressaltar que o Plasma Next também traz melhorias significativas de UX que devem aumentar a adoção. Os usuários não precisam mais monitorar ativamente a rede ou esperar períodos de desafio antes de transferir fundos para a cadeia base. As provas ZK garantem a finalidade da transação dentro de um único bloco.





Ao automatizar o armazenamento de dados e utilizar backups criptografados, o Plasma Next também minimiza a complexidade decorrente de sua arquitetura stateless. A combinação de uma experiência de usuário simples e escalabilidade em nível de protocolo cria as condições certas para que os aplicativos blockchain de consumo prosperem.

Liberando a inovação da Web3

O momento também é adequado, já que Ethereum planeja uma atualização ambiciosamente planejada em Xangai ainda este ano. Embora a fusão com a prova de aposta melhore a segurança e a eficiência, a escalabilidade continua a ser uma preocupação. Soluções inovadoras de camada 2, como o Plasma Next, poderiam fornecer o rendimento adicional necessário para um crescimento de ordem de magnitude em dApps e usuários.





Além disso, são necessárias melhorias na escalabilidade e na experiência do utilizador para integrar o próximo bilhão de utilizadores da Web3 provenientes de mercados emergentes. Como observa Hioki, o Plasma Next representa uma solução de escalonamento pronta para qualquer desenvolvedor que queira construir aplicativos blockchain. Ao reduzir as barreiras para aproveitar os recursos do blockchain, poderia desencadear a inovação em setores como DeFi, NFTs, jogos, mídias sociais e muito mais.

A participação da comunidade é fundamental

No entanto, o sucesso a longo prazo do Plasma Next depende da participação da comunidade. Os efeitos de rede que tornam os blockchains valiosos surgem de uma base de usuários diversificada e descentralizada. Sendo um software de código aberto, a sua evolução será moldada por aqueles que o desenvolvem e fornecem feedback.





Esse espírito voltado para a comunidade tem sido uma marca registrada dos projetos Web3. O próprio Ethereum cresceu rapidamente porque Buterin e Poon divulgaram publicamente suas primeiras pesquisas e propostas. Isto permitiu a colaboração mundial entre teóricos, desenvolvedores e empresas que estavam entusiasmadas com o seu potencial. O Plasma Next parece preparado para seguir um caminho semelhante.

Pensamentos finais

O lançamento do Plasma Next na ETHDenver representa um marco na evolução do Ethereum. Ele revive as possibilidades originalmente imaginadas pelo Plasma e combina-as com inovações modernas como as provas ZK. O resultado é uma arquitetura promissora de camada 2 que poderia ajudar o Ethereum a escalar para adoção global.





Como observa Hioki, o objetivo do INTMAX não é apenas a pesquisa teórica, mas também fornecer código utilizável que a comunidade possa desenvolver. O espírito da Web3 incentiva a colaboração de código aberto para criar bens públicos que beneficiem a sociedade. O Plasma Next oferece ao ecossistema Ethereum uma oportunidade de se unir e resolver o desafio da escalabilidade de forma descentralizada. Os próximos anos provarão se a comunidade está preparada para este desafio.





