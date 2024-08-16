Confiction Labs, Yeni Bir NFT İzin Listesi Doğrulama Sistemi Olan Proof Of Exposure'ı Tanıttı

SİNGAPUR, Singapur, 15 Ağustos 2024/GamingWire/--Kooperatif roguelite nişancı oyunu Riftstorm'un geliştiricisi olan Confiction Labs, web3 oyunlarında artan bot olaylarını engellemek için Proof of Exposure adı verilen oyun içi hikayeye entegre NFT izin listesi doğrulama sürecini uygulamaya koydu.





Süreç, oyun deneyimine dalmak isteyen gerçek kullanıcıları doğrulama ve ödüllendirme çabasının bir parçasıdır. İzin listesine erişmek için kullanıcıların, geçmiş başarılarının kanıtlarını sunarak Mythic Protocol olarak bilinen oyunun gizli organizasyonuna güvenlik izni için başvurmaları gerekir.





Proof of Exposure, oyunun hikayesini ilerletmek için en uygun topluluk üyelerini belirleyen derin bir profilleme sistemidir. Başvuranlar doğrulama sürecinden geçerken, en yüksek puanları alanlar, Confiction Labs' FICT ONE: Occultical evrenine entegre edilen yaklaşan NFT koleksiyonunun en iyisi XPSR-24'e erişim kazanacak.





NFT sahipleri, efsanevi yaratıklar olarak adlandırılan kozmik ve tekinsiz yaratıklarla savaşan kısıtlı bir program olan XPSR-24'ün parçası olmaya çağrılan insanlığın en yetenekli bireylerini temsil edecektir. Temizleme seviyelerini artırmak, etki, meslek, oyun başarıları, zincir içi değer ve yaratıcılık göstermek anlamına gelir.





Confiction Labs CEO'su Arief Widhiyasa, "Poof of Exposure yalnızca botlara karşı bir koruma değil, aynı zamanda topluluğun Occultical evreninin anlatısına kendini kaptırmasının bir yoludur," dedi. "Böyle bir sistem, tutkulu ve kararlı topluluk üyelerinin, fikri mülkiyetlerimizi ileriye doğru şekillendirmeye yardımcı olan kişiler olmasını sağlar. Occultical'ı, doğrulanmış başarılar aracılığıyla gerçek kitlelerle birlikte inşa etmek, İşbirlikçi Eğlencenin özü olan özgünlüğü ve yaratıcılığı onurlandırmak istiyoruz."





Botlar web3 oyunları arasında giderek daha fazla sorunlu hale geliyor ve gerçek topluluk üyelerine yönelik ödüller insan olmayan hesaplara aktarılıyor. Web3 pazarlama platformu Cookie3 tarafından yapılan bir araştırma, Airdrop'ların %70'i sıklıkla bot hesaplarına aktarılıyor , bot önleme hizmeti sağlayıcısı Jigger ise şunu belirtiyor: Web3 kullanıcılarının %40'ı NFT izin listelerine ve web3 oyunlarına katılanlar dahil olmak üzere bot olarak tanımlandı. Blockchain oyunlarının piyasa değeri istikrarlı bir şekilde arttıkça, bu hesapların katılımını engelleyecek önlemler alınmadan botlardan gelen etkinliğin artması bekleniyor.





Proof of Exposure ile başvuranlar, FICT ONE topluluğunun bir parçası olmak isteyen gerçek insan katılımcılarını garantilemek için üçüncü taraf API'leri, LLM'leri, veri sorgularını ve kullanıcı verisi gönderimlerini kullanarak kapsamlı bir doğrulama sürecinden geçecekler. Bu, daha katı gereklilikler uygulayarak botların izin listesine girmesini önlemeyi amaçlamaktadır.





Proof of Exposure, Confiction Labs'ın İşbirlikçi Eğlence vizyonunun temellerini oluşturmaya yardımcı olmak için yaratıldı. Oyuncular, bir IP'nin bilgisine veya gelecekteki bir oyun güncellemesinin parçası haline gelebilecek yazı, sanat ve müzik gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri göndererek oyun dünyasına katkıda bulunabilecekler. Oyuncu eylemleri ayrıca oyun içi etkinlikler sırasında kaydedilir ve oyuncu tabanının sonuçları hikayenin nasıl ilerleyeceğini etkiler.





XPSR-24 koleksiyonundaki NFT'ler ayrıca görevler aracılığıyla seviye atlayabilir ve zamanla gelişebilir. XPSR-24 sahipleri görevlere toplu olarak katılabilecek ve daha yüksek seviyeli NFT'lerin sahipleri gelecekte daha fazla ödül almaya hak kazanabilir. XPSR-24 başvuru süreci üçüncü haftasında ve ilgilenen taraflar Confiction Labs Portalı (https://one.confiction.com/portal) üzerinden katılabilir.





İlk hafta boyunca, Confiction Labs, sosyal hesap bağlantısı aracılığıyla başvuranları doğrulayan Proof of Humanity'yi ve yönlendirmeler aracılığıyla Occultical etrafında topluluklar kurma becerilerini ölçen Proof of Network'ü tanıttı. Başvuruların bu ilk aşamaları, XPSR-24 üyelerinin insanlıklarını kanıtlamaları ve misyonlarını desteklemek için küresel bağlantılar kurmaları gereken Riftstorm bilgisine de dayanmaktadır.

XPSR-24 HAKKINDA

XPSR-24 ( https://xpsr.confiction.com ) FICT ONE: Occultical evreni için en önemli koleksiyondur. Ekosistemimize özel erişim sağlar ve benzersiz fırsatlar ve maceralarla dolu bir dünyanın kilidini açar. Görev, seviye atlama ve NFT'leri geliştirme gibi NFT'ler için yenilikçi özellikler sunar. XPSR-24'ün ilk sahipleri, bir bireyin Confiction Labs'ın İşbirlikçi Eğlence vizyonuna katkıda bulunma yeteneğinin farklı yönlerini ölçen kapsamlı bir başvuru süreciyle seçildi.

CONFICTION LABS HAKKINDA

Eskiden Mythic Protocol olarak bilinen Confiction Labs, kullanıcıları sürükleyici dijital deneyimlerin yaratım sürecine çekmek için İşbirlikçi Eğlenceye öncülük eden bir yazılım ve eğlence şirketidir. Confiction Labs, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Marvel: Ultimate Alliance, Fairy Tail ve Legends of Runeterra gibi dünya standartlarında oyunlarda çalışmış, farklı geçmişlere sahip 120'den fazla oyun emektarına sahiptir.





Confiction Labs'ın ilk oyunu Riftstorm, Occultical evreninde geçen roguelite öğelerine sahip çok oyunculu bir kooperatif yağmacı-nişancı aksiyon RPG'sidir. Riftstorm iki oyun testini tamamladı ve en sonuncusu 21.000'den fazla oyuncuyla Steam'de en yüksek alfa öncesi etkileşime ulaştı ve o hafta 326.000 saat izlenmeyle en çok yayınlanan web3 oyunu sıralamasında zirveye oturdu. Bir sonraki oyun testi 2025'teki ticari lansmandan önce 2024'ün 4. çeyreğinde planlandı.

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Nisan Cuneta

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