Casino.Guide Mart 2024 İçin En İyi Kanada Çevrimiçi Casinolarının Listesini Yayınladı

**BERLIN, Almanya, 27 Mart 2024/Chainwire/--**13 Mart 2024'te, Casino.Guide İnternetin en kaliteli kumar platformlarından oluşan seçkisini yayınladı Kanadalı şans oyunu meraklıları için. Bu, uluslararası düzenleyiciler tarafından lisanslanan ve oyunları iTech Labs, GLI ve eCOGRA gibi üçüncü taraf bağımsız rastgelelik doğrulama kuruluşları tarafından test edilen oyun merkezlerinin bir seçkisidir.





Bu listede bir numaralı yer, çoğu kişinin dünyanın en ünlü kripto kumarhanesi olarak kabul ettiği ve Curacao Gaming tarafından lisanslanan Stake.com'a ayrılıyor. İngiltere Premiership tarafı Everton FC, UFC ve Alfa Romeo F1 yarış takımı gibi çeşitli spor franchise'larıyla çalışan uzak bir kumarhane/spor bahis sitesidir. Stake ayrıca son yıllarda haber döngüsüne de girdi. Kanadalı müzik süperstarı Drake ile ilişkisi , büyük bir çevrimiçi kumar meraklısı.





Casino.Guide, Stake.com'u Lucky Days, Cloudbet, InstaSpin ve BC.Game ile takip ederek bu beş siteyle ilk beş sıralamasını tamamladı. Stake gibi bunların dördü de Curacao'da çalışıyor ve sanal para birimlerini geçerli ödeme yöntemleri olarak kabul ederken yeni kullanıcılara hoş geldin bonusları sunuyor.





BC.Game ayrıca, Counter Strike Global Offensive, League of Legends, Rocket gibi çeşitli video oyunlarında yarışan takımlara sahip Cloud9 eSports ekibiyle olan bağlantısı/sponsorluğu sayesinde birçok çevrimiçi kumarbazın aşina olduğu dikkate değer bir interaktif oyun markasıdır. Lig, Halo Infinite, StarCraft ve Overwatch. BC.Game aynı zamanda Arjantin milli futbol takımının resmi bahis ortağıdır. Stake, UFC'nin bahis ortağıdır. Ve budur uzun süredir sponsorum eski orta sıklet şampiyonu Israel Adesanya'nın.

Bahis Hakkında

Casino.Guide'ın Stake.com'u şu şekilde yerleştirmesi pek de şaşırtıcı değil. Kanada'nın bir numaralı çevrimiçi kumarhanesi . 2017 yılında piyasaya çıktı ve hızla güvenilir bir oyun markası olarak kendini kanıtladı. Stake markasının yüzü Ed Craven tarafından yönetilen bir şirket olan Medium Rare NV tarafından işletilmektedir.

Ağustos 2022'de Stake.com, bir sosyal kumarhane şubesi aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne girdi ve şirketin personeli, operasyonlarını Kıbrıs, Avustralya ve Sırbistan'daki ofislerden yönetiyor.





Sitenin kendisi geniş oyun koleksiyonu, gelişmiş spor bahisleri sayfası ve çok çeşitli kabul edilen kripto paralarla ünlüdür.

Casino.Guide Çevrimiçi Casino Sitelerini Nasıl Değerlendirir? Casino.Guide, Kanadalı oyuncular için en güvenilir oyun sitelerini listeleyerek objektif incelemeler ve derecelendirmeler için gidilecek yer olduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda en son casino yayıncısı trendleri ve kripto kumar hakkında herkesin bilmek isteyebileceği her şey hakkında bilgi sağlar.





Site personeli, kumarhaneleri kayıt promosyonlarına, oyun seçimlerine, ödeme seçeneklerine, ödeme zaman dilimlerine ve müşteri hizmetleri personelinin yetkinliğine göre değerlendirir. Casino.Guide uzmanları, belirli bir web sitesinin kalite kontrol standartlarını karşılayıp karşılamadığı sonucuna varmak için bu ana alanları ve diğerlerini özenle analiz etmeye çalışırlar. Eğer öyleyse, buna göre sıralıyorlar ve Kanadalıların kullanıcı havuzlarına katılmasına olanak tanıyan diğer kripto merkezli rakiplerle üst üste koyuyorlar.





%95 ila %100 arasında bir Casino.Guide derecelendirmesi, bir platformun şiddetle tavsiye edildiği anlamına gelir. Önerilen markalara %94 ila %90'lık bir derecelendirme ayrılır. %89 ila %85'lik bir derecelendirme, başarılı web siteleri içindir ve %85'lik derecelendirmenin altına düşenler, iyileştirilmesi gereken kumarhaneler olarak etiketlenir. Ayrıca Kanadalı uzak kumarhane severler için çevrimiçi oyun operatörlerinin kreması olan Sınıfının En İyisi grubu da bulunmaktadır.

Casino.Guide Ekibi

Casino.Guide web sitesi 2020 yılında, çevrimiçi kumar sektöründe otuz yıldan fazla deneyime sahip bir grup iGaming uzmanı tarafından kuruldu. Paketin başlığını Avrupa'nın en önemli iGaming etkin noktası olan Malta'da yaşayan Vienne Garcia üstleniyor. Garcia Britanya Kolumbiyası'nda çok zaman geçirdi, dolayısıyla Kanadalıların oyunla ilgili ne istediklerini biliyor ve on yıllık deneyiminden onların ihtiyaçlarını karşılamak için yararlanmaya çalışıyor.





Christian Webber, Casino.Guide'ın şirket içi mobil oyun uzmanıdır. Akıllı telefon kumarı tarafındaki en son gelişmeleri takip etmeye çalışıyor. Christian Almanya'da yaşıyor ve neredeyse on yılını çalışarak geçirdi Novomatic için yazılım test cihazı olarak Avusturya'nın kara tabanlı makineli kumar canavarı. Peter Schmidt, Casino.Guide bulmacasının son kısmıdır ve kumarhane oyunlarıyla ilgili her şey hakkındaki eşsiz bilgisini Web üzerinden sağlar. Kendisi öncelikle incelenen oyun platformlarına odaklanan baş site analistidir.

Temas etmek

Ekip Lideri Desteği

Kush Sharma

impulsQ GmbH

[email protected]

Bu hikaye, HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından yayınlanarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada.



