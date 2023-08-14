Günümüzde Süpermarketler Bile Verilerinizi Takip Ediyor

Yerel süpermarketinizde ödeme kuyruğuna girdiğinizde ve kasiyere telefon numaranızı veya sadakat kartınızı verdiğinizde, alışveriş sepetinizdeki ürünlerle sınırlı olmayabilecek değerli bir veri hazinesini teslim etmiş olursunuz.





Pek çok bakkal, satın alımlarınızdan sistematik olarak sizin hakkınızda bilgi çıkarır ve sağladığınız kişisel bilgileri, potansiyel olarak ırkınız, etnik kökeniniz, yaşınız, mali durumunuz, istihdamınız ve çevrimiçi faaliyetleriniz dahil olmak üzere üçüncü taraf komisyonculardan gelen ek verilerle "zenginleştirir".





Hatta bazıları mağazalardaki hassas hareketlerinizi bile takip ediyor.





Daha sonra sizinle ilgili tüm bu verileri analiz ederler ve bunları reklamlarla tam olarak sizi hedeflemek ve satış çabalarını iyileştirmek için kullanmak isteyen tüketici markalarına satarlar.





Müşteri verilerinden bu şekilde yararlanmak, son birkaç yılda en büyük süpermarket zinciri Kroger ve diğer perakendeciler için çok önemli bir büyüme alanı haline geldi ve süt ve yumurtadan çok daha yüksek marjlar sunuyor. Ve Kroger milyonlarca haneyi büyütmek üzere olabilir.





Ekim 2022'de Kroger ve bir diğer büyük süpermarket zinciri Albertsons, ABD'deki en büyük iki süpermarket zincirini birleştirecek ve genel olarak en çok bakkaliye satıcısı olan Walmart için sıkı bir rekabet yaratacak 24,6 milyar dolarlık bir birleşme planlarını duyurdu .





ABD'li düzenleyiciler ve Kongre üyeleri anlaşmayı, mahremiyeti zedeleme potansiyeli de dahil olmak üzere inceliyor: Kroger, müşteri bilgilerinden para kazandıran iki "alternatif kâr işi" birimini dikkatli bir şekilde büyüttü ve Kroger'in "kar fırsatı" olarak 1 milyar dolardan fazla getiri sağlaması bekleniyor. ”





Albertson'ları Kroger'a katmak potansiyel olarak bu veri havuzuna on milyonlarca ek hane ekleyecek ve Amerika'daki hanelerin yarısını müşteri olarak netleştirecek.





Kroger, sadakat programlarını kullanarak müşteri verilerini toplayan ve paraya çeviren tek büyük perakendeci olmasa da, şirketin geleneksel bir bakkal işletmesinden, kendi veri bilimi birimine sahip dijital açıdan gelişmiş bir perakendeciye doğru evrimi, onu Walmart gibi daha büyük rakiplerinden ayırıyor. Aynı zamanda markalar ve kendi perakende reklam ağında hedefli reklamcılık için alışveriş yapanlara ait verileri toplayan, analiz eden ve bu verilerden para kazandıran bir şirkettir.





“Sanırım ortalama bir tüketici sadakat programını her hafta alışverişte birkaç dolar tasarruf etmenin bir yolu olarak düşünüyor.





Elektronik Gizlilik Bilgi Merkezi (EPIC) dava direktörü John Davisson, The Markup ile yaptığı röportajda, verilerinin bu devasa ekosisteme analitik ve hedefli reklam ve izleme yoluyla nasıl aktarılacağını düşünmüyorlar, dedi.





Davisson şunu ekledi: "Ayrıca bunun tasarım gereği olduğunu düşünüyorum."





Kroger, birden fazla yorum talebine yanıt vermedi. Albertsons Companies'in iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Daphne Avila, The Markup'a e-postayla gönderdiği açıklamada şunları söyledi:





“Albertsons Companies olarak gizliliğin önemini takdir ediyoruz ve müşterilerimizin verilerinin uygun şekilde işlenmesini ciddiye alıyoruz. Müşterilerimizin gizliliğe yaklaşımımızı ve bilgilerini korumak için uygulamaya koyduğumuz politikaları net bir şekilde anlayabilmeleri için Gizlilik Politikamızı yakın zamanda güncelledik."





Walmart yorum talebine yanıt vermedi.

Kroger Hangi Verileri ve Nasıl Topluyor?

Bir Kroger müşterisi olarak bilgileriniz hem çevrimiçi olarak hem de mağazalarında şahsen toplanabilir.

Bir mağazaya girdiğinizde: Telefonunuzda Kroger uygulaması varsa, Bluetooth işaretleri uygulamaya ping atarak varlığınızı kaydedebilir ve size kişiselleştirilmiş teklifler gönderebilir.





Mağaza içindeki konumunuz da takip edilebilir. (Kroger, izninizin gerekli olduğunu ve siz ayrılırken konum izlemenin durduğunu söylüyor.) Kroger ayrıca "belirli konumlarda" mağaza kameralarının yüz tanıma verilerini topladığını söylüyor (bu, teknolojinin kullanımını belirten işaretlerle gösterilir).





Kayıt sırasında: Sadakat üyeliğinizi (Kroger Plus veya Boost gibi) kullanırsanız, satın alma işlemlerinize ilişkin ayrıntılı bilgiler, benzersiz bir ev tanımlayıcısına bağlanarak alışveriş geçmişinize eklenir.





Kroger.com'da çevrimiçi alışveriş yapıyorsanız : Üçüncü taraf izleyiciler, ürün sayfası görüntülemelerinizi, arama terimlerinizi ve alışveriş sepetinize eklediğiniz ürünleri Meta, Google, Bing, Pinterest ve Snapchat'a gönderir.





Kroger gizlilik politikasına göre şirket "yalnızca belirli bir amaç için ihtiyaç duyulduğunda bilgi toplayacak." Şirketin belirli müşteriye bağlı olarak toplayabileceğini söylediği bilgilerden bazıları şunlardır:

Kaliforniya ve Virginia sakinleri

Kroger Plus veya Boost üyesi olan ve sık alışveriş yapan Kaliforniya veya Virginia'da ikamet eden biri misiniz? Tam olarak hangi verilerin toplandığını öğrenmemize yardımcı olun. Nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmek için bize e-posta gönderin: [email protected]





Kişisel bilgiler : Sadakat programına kaydolduğunuzda sağladığınız bilgiler: ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, üyelik kimliği ve benzersiz ev tanımlayıcı





Satın alma geçmişi : Geçmiş mağaza içi ve çevrimiçi alışveriş satın alma işlemleri (üye olduğunuz süre boyunca bilgilerin ne kadar süre saklanacağı konusunda herhangi bir süre sınırlaması yoktur)





Konum : Bir mağazaya girdiğinizde ve mağazadan çıktığınızda dahil olmak üzere mağazadaki kesin fiziksel konumunuz (mağazalardaki Kroger uygulaması, GPS ve Bluetooth işaretçileri)





Mali bilgiler ve ödeme bilgileri : “kredi, banka kartı veya diğer ödeme kartı numaraları, banka hesap numaraları”





Sağlıkla ilgili bilgiler : “Geçerli yasaların izin verdiği durumlarda, size daha iyi hizmet verebilmek için, alışveriş geçmişinize dayanarak hakkınızda sağlıkla ilgili bazı çıkarımlarda bulunabiliriz”





Mobil cihaz verileri : Mobil reklam kimliği, IP adresi, tarama verileri, izleme piksellerinin kullanımı ve çerezler





Demografik veriler : “yaş, medeni durum veya aile durumu (ailenizde çocuk olup olmadığı dahil), konuşulan diller, eğitim bilgileri, cinsiyet, etnik köken ve ırk, istihdam bilgileri veya diğer demografik bilgiler”





Biyometrik veriler : Yüz tanıma (belirli konumlarda, bildirim sağlayan işaretlerle)





Davranışsal çıkarımlar : “Ürün tekliflerinizi, alışveriş deneyiminizi, pazarlama mesajlarınızı ve promosyon tekliflerinizi kişiselleştirmek için alışveriş geçmişinizi hakkınızda topladığımız diğer bilgilerle birlikte analiz ederek çıkarımsal ve türetilmiş veri öğeleri oluşturuyoruz”





Şirket, gizlilik politikasında veri toplamanın alışveriş yapanların isteklerini yerine getirmek, ürün tekliflerini kişiselleştirmek, hizmetleri geliştirmek ve "iş operasyonlarımızı ve işlevlerimizi desteklemek" için kullanıldığını söylüyor.





Kroger, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı açıklamalarda "üçüncü taraf kuruluşların tanımlanabilir müşteri verilerine erişimi olmadığını" belirtiyor.

84.51'e Bir Bakış, Kroger's Data Company

1883 yılında Cincinnati'de kurulan Kroger, sahibi olduğu ve işlettiği (Ralphs ve Food 4 Less dahil) yaklaşık iki düzine perakende markası altında 2.750 mağazadan ABD'de 60 milyon hanenin düzenli alışveriş yaptığını sayıyor.





Zincirin 35 eyalette ve Columbia Bölgesi'nde mağazaları var ve 2021'de yıllık 137 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdi.





Kroger, birleşmenin potansiyel faydalarını vurgulayan bir tanıtım sunumunda , finansal hizmetleri (Kroger Kişisel Finans), perakende reklamcılığı (Kroger Precision Marketing) ve perakende veri operasyonlarını (84,51) içeren "alternatif kâr işletmelerinin" 1 ABD doları kazanabileceğini belirtti. Yatırımcılar için yılda milyarlarca kâr elde edildi, ancak 2021'de şirket "alternatif kârların" "150 milyon dolarlık işletme kârına" katkıda bulunduğunu bildirdi.





Kredi:8451.com





2003 yılında Kroger, Birleşik Krallık süpermarket zinciri Tesco'nun veri bilimi yan kuruluşu olan Dunnhumby ile ortaklık kurdu. Dunnhumby, sadakat programları aracılığıyla müşteri verilerinin toplanmasında ilk yenilikçilerden biriydi.





12 yıllık başarılı bir ortaklığın ardından Kroger, Dunnhumby'nin ABD operasyonlarının çoğunluk hissesini satın aldı ve bunu, adını Kroger'in Cincinnati genel merkezinin boylamından alan 84.51 adlı kendi veri bilimi firmasına devretti.





84.51, Kroger's gibi mağazalarda satılan ürünlerin imalatçılarına içgörüler satarak sektörde bir lider olarak kabul ediliyor. Şirketin müşterileri arasında General Mills, Unilever, CocaCola ve Kraft Heinz'in de aralarında bulunduğu 1.400'den fazla şirket yer alıyor.





84.51'in onlara sağladığı veriler, yalnızca belirli bir ürün için satış rakamlarının ne olduğunu değil aynı zamanda satın alma bağlamını (yalnızca alışveriş yapan kişiyle ilgili verilerle anlaşılabilecek bağlam) anlamak için kullanılır.





Phil Lempert, Supermarket Guru'nun kurucusu ve editörüdür ve perakende bakkaliye işindeki trendleri araştırmaktadır. The Markup'a verdiği röportajda Lempert, 84.51'in sattığı veri türünün belirli bir ürünle ilgili soruları yanıtlayabileceğini söyledi:





“Tüketicinin onu satın almasını sağlayan şey nedir? Sadece fiyat mı, başka bir şey mi? Tüketici davranışını anlamak için ister mağaza markalarına ister rakip markalara karşı olsun, [markalara] etkili bir şekilde nasıl rekabet edebilecekleri konusunda bir yol haritası veriyor."

2.000 Alışverişçi Değişkeni

84.51, web sitesinde ve pazarlama materyallerinde verilerinin hem ölçeğini hem de ayrıntı düzeyini tanıtıyor.

"Kitle Hedeflemede Tahminleri Ortadan Kaldırmak" başlıklı 84.51 pazarlama broşüründe "Müşterilere ilişkin 2.000'den fazla değişken topladık" iddiası yer alıyor.





Verilerin tarihsel erişimi de bir diğer ilgi çekici nokta; verilerin 18 yıllık Kroger Plus kart verilerini içerdiğine dikkat çekti.





84.51'in "İşbirlikçi Bulutu"nu pazarlayan bir sayfa, şirketin bireysel ürün satışlarına ilişkin "kalıcı bir hane tanımlayıcısı ile 60 milyon hanede 2 milyar yıllık işlemden elde edilen toplulaştırılmış" verilere sahip olduğunu söylüyor.





Bu verilerin "gizlilik uyumlu" olduğunu ekliyor.





Kredi:krogerprecisionmarketing.com









84.51, pazarlama sayfalarındaki müşteri verilerinden elde ettiği geniş kapsamlı bilgileri vurguluyor.





Kroger Precision Marketing'in web sitesindeki bir grafik, "Etnik paneller (En büyük İspanyol paneli)," düşük şekerli ve koşer gıdalar gibi ürün özelliklerini ve "Yaşam tarzı, fiyat duyarlılığı, nesiller, [Hanehalkı] büyüklüğü ve gelir" gibi müşteri özelliklerini vurgulamaktadır .





"Davranışsal analitiği" tanıtan bir web sayfasında 84.51, "35 petabayttan fazla birinci taraf müşteri verisi, bizim bilimimiz; kristal küreye gerek yok." Bir petabayt bir milyon gigabayta eşittir.





Karşılaştırma yapmak gerekirse, Kroger'in müşteri verileri hazinesi, ABD Kongre Kütüphanesi'nin 2022 için 21 petabayt olan dijital koleksiyonundan yüzde 66 daha büyük.





Albertsons'tan Avila, The Markup'a şirketin bazı reklam segmentasyon kategorilerini kısıtladığını belirterek şunları söyledi: "...kendimiz veya üçüncü için müşteri grupları oluşturmak amacıyla yaş, ırk, cinsiyet, etnik köken, gelir düzeyleri veya mali durumla ilgili gruplandırmaları kullanmıyoruz." -parti promosyonları.”

Alışverişçi Verileri Nasıl Kullanılır?

Shopper Insights Satışı

Uzmanlar The Markup'a, marketlerde ürün satan şirketlerin, ürünleri raflara yerleştirildikten sonra ne olacağı konusunda fazla bir görünürlüğe sahip olmadıklarını söyledi. Bu markalar, ürünlerinin başarısını ölçmek için yalnızca süpermarketlerin sahip olduğu ayrıntılı alışveriş verilerini istiyor.





Son yıllarda bu verilere ulaşmak zorlaştı ve dolayısıyla daha değerli hale geldi.





Perakende sadakat programlarını inceleyen pazar araştırma şirketi Forrester analisti Mary Pilecki, "Şu anda 'verilerin kullanımdan kaldırılması' adını verdiğimiz bir durumdayız" dedi.





“Gizlilik yasaları dünya çapında arttı. Apple gibi reklam izleme yazılımlarını engelleyen firmalar var ve elbette Google da üçüncü taraf çerezlerinin ortadan kalkacağına dair söz vermeye devam ediyor.”





Pilecki, sektör genelindeki yüksek kaliteli birinci taraf verilerinin azlığının, firmaları yeni tedarikçiler için çabalamaya yönelttiğini söyledi.





“Şirketler artık diyor ki, ben ne yapayım? Bu verilere sahip olmayacağım. Sadakat programları aslında bu verileri toplamanın harika bir yoludur."

Hedeflenmiş reklamcılık

Süpermarketler için, alışveriş yapanlarla ilgili bilgi toplamak, yalnızca markalara geri satış yapmak için değil, aynı zamanda yüksek hedefli reklamların belirli müşterilere ulaşmasını sağlamak için de faydalıdır.





Forrester'a göre perakendecilerin ve pazar yerlerinin 2022'de 40 milyar dolarlık dijital reklam satacağı tahmin ediliyor ve bu rakamın dört yıl içinde ikiye katlanması bekleniyor.





Hem Kroger hem de Albertsons , reklamverenlerin alışveriş yapanların belirli hedeflenen kesimlerine reklam sunarak reklam harcamalarını optimize etmelerine olanak sağlayan kendi perakende reklam ağlarını işletiyor.





Kroger Precision Marketing (Kroger'in reklam ağı), alışveriş yapanlara e-posta, dijital kuponlar, uygulamalar, çevrimiçi arama, etkileyiciler, mağazalar ve hatta alışveriş yapanların televizyonları aracılığıyla ulaşma vaadiyle kendisini markalara ve reklamverenlere pazarlıyor.





Örneğin yayın platformu Roku, Kroger'in verilerini kullanarak "TV reklamlarını daha hassas ve ölçülebilir" hale getirmek için 2020 yılında Kroger ile bir ortaklık başlattı .





84.51'in web sitesinde yer alan bir vaka çalışması, bir atıştırmalık markasının, Roku'nun bağlı TV'lerine yerleştirdiği reklamların etkisini ölçmek için şirketin verilerini nasıl kullandığını anlatıyor. Analiz, atıştırmalık reklamlarını gören hanelerin markaya ortalama Kroger müşterisinden beş kat daha fazla harcama yaptığını gösterdi.





Albertsons adına Avila, The Markup'a şirketin "perakende analitik gruplarıyla gelir paylaşımı anlaşmaları" olmasına rağmen, şirketin alışveriş yapanların gizliliğini sağlamak için adımlar attığını söylediğini söyledi.





"Daha da önemlisi, paylaştığımız müşteri bilgilerinin kamuya açıklanan politikamıza uygun olarak kimlik bilgilerinin gizlenmesini ve bir araya getirilmesini her zaman sağlıyoruz."





Kroger'in, alışveriş yapanları bu şekilde hedefleme yeteneği konusunda ipuçları verme konusunda hassas olduğuna dair en az bir kanıt var. Kroger'in web sitesinden bağlantısı verilen bir pazarlama belgesi, Kroger'in perakende reklam ağına katılan reklamverenlere yönelik kuralları açıklıyor.





Belge, Kroger reklamlarında kullanılacak "Ses tonu"nu açıklayan bir bölümün altında şunu belirtiyor: "Müşterinin yaşam tarzı, etkinlikler, demografik özellikler veya cinsiyetle tanımlanabileceğini varsayan kopyalardan kaçının."

Düzenleyici İnceleme

Kroger'in Albertsons ile birleşmesi veri toplama konusuna ışık tuttu.





Federal Ticaret Komisyonu'ndaki düzenleyiciler teklif edilen anlaşmayı incelerken Kongre'deki milletvekilleri, rekabet , gıda fiyatları ve birleşmenin etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle arka planda kalmış olsa da, şirketlerin veri operasyonlarını ilgi odağı haline getirdi. çalışanlar üzerinde.





Birleşmeyle ilgili Kasım ayında yapılan Senato alt komitesi duruşmasında Senatör Mike Lee (R-UT), Amerikalıların "kişisel verilerinin daha fazlasını toplayan zengin sahipleri olan bir bakkal zincirine gerçekten ihtiyaç duyup duymadıklarını" sordu.





Senatör Marsha Blackburn (R-TN), duruşmayı takip eden bir mektupta Kroger CEO'su Rodney McMullen'a, birleşen şirketlerin nasıl veri toplayacağını sordu.





McMullen şöyle yanıt verdi: "Birleşik müşteri analizlerimiz, daha kişiselleştirilmiş promosyon stratejileri sunmamıza olanak tanıyarak müşterilerimize zaman ve para tasarrufu sağlıyor."





Duruşmadaki tanıklardan biri olan Consumer Reports'un kıdemli araştırmacısı Sumit Sharma, birleşmenin tüketiciler için alışveriş deneyiminin kişiselleştirilmesinde herhangi bir bariz yeni fayda sağlayacağına katılmadı.





"Fark, birleşik bir Kroger Albertson'un yaklaşık olarak verileri analiz edebilmesi gibi görünüyor. Birleşme öncesi 60 milyon hane yerine birleşme sonrası 85 milyon hane.





İlave 25 milyon haneye ilişkin verileri analiz etme yeteneğinin, deneyimleri kişiselleştirme yeteneklerini maddi olarak geliştireceğine dair hiçbir kanıt sunulmuyor” dedi. Sen. Thom Tillis'in (R-NC) bir sorusunu yanıtlayan kayıt için yazılı yanıtında .





Rekabet Politikası, Antitröst ve Tüketici Hakları Alt Komitesi başkanı Senatör Amy Klobuchar (D-MN), The Markup'a e-postayla gönderdiği bir açıklamada şunları söyledi: "Çoğu insanın, bazı mağazaların hangi yiyecekleri satın aldıklarına ilişkin veri topladığına dair hiçbir fikri yok. en yüksek teklifi verene satış yapın veya alışveriş yaparken onları takip etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanın. Bu durum, pek çok toplulukta tüketicilerin marketler için ne kadar az seçeneğe sahip olduğu göz önüne alındığında özellikle endişe vericidir. Amerikalılar, aşırı gözetime ve şirketlerin kişisel verilerini kötüye kullanmasına karşı korunmayı hak ediyor. Tüketicileri korumak için federal gizlilik yasasını geçirmenin zamanı geldi.”

Gizlilik endişeleri

Değer Değişimini Anlamak

Kroger'in sadakat programları alışveriş yapanlar arasında son derece popüler. Şirket, mağazalarındaki tüm alışverişlerin yüzde 96'sının sadakat kartına bağlı olduğunu söylüyor. Alışveriş yapanlar için sadakat programı basit ve değerli bir pazarlık sunuyor gibi görünüyor:





Alışveriş verileriniz karşılığında mağaza size indirimli fiyatlar, kuponlar, yakıt indirimleri ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi şeklinde önemli avantajlar sağlayacaktır.





Forrester'da tüketici gizliliğini araştıran analistlerden Stephanie Liu, "Açıklanmayan şey şu ki, bu sadece satın aldığınız şeyleri takip etmek değil, bundan kitleler ve segmentler oluşturmak" veya başka bir deyişle, paketler halinde sunmaktır. paylaşılan bir davranışa, demografiye veya çıkarımlanan ilgi alanlarına göre diğer alışveriş yapanlarla. Reklamverenler daha sonra bu grupları hedefleyebilir.





Liu, "Evet, indirim alıyorsunuz ancak müşteri verilerinize erişen tarafların sayısı katlanarak artıyor" dedi. Kroger'in gizlilik politikası, Kroger'in kaç şirketle veri paylaştığını açıklamıyor.





Albertsons'tan Avila, The Markup'a şunları söyledi: "Müşteri bilgilerini nasıl kullandığımız konusunda şeffaf olmak için önemli çabalar gösterdik."





Avila şunu ekledi: "Gizliliğin önemini anlıyoruz ve müşterilerimizin gizliliğini korumak için potansiyel olarak hassas demografik bilgilerin anonimleştirilmesi ve bir araya getirilmesi gibi adımlar atıyoruz."

Hassas ve Benzersiz Veriler

Kroger ve Albertsons yalnızca "kimliksizleştirilmiş" veya toplu alışveriş verilerini paylaştıklarını vurgulasa da araştırmalar, satın aldığımız şeylerin benzersiz kombinasyonlarının ve bu satın almaların zamanı ve yerinin cep telefonu konumu kadar yeniden tanımlanabilir olabileceğini gösterdi. veri.





2015 yılında MIT tarafından yapılan bir araştırma , çok sayıda anonim alışveriş verisinde alışveriş yapanların yüzde 90'ının, fiyatı, satın alma tarihi ve mağaza konumu bilinen en az dört satın alma işlemiyle yeniden tanımlanabildiğini ortaya çıkardı.





Süpermarketler sattıkları ürün çeşitliliğini sağlık ve tıbbi ürünleri de içerecek şekilde genişlettikçe, yaşamlarımız, ilişkilerimiz ve mali durumumuz hakkındaki hassas bilgiler, orada satın aldığımız şeylerin kalıplarından toplanabilir .





Supermarket Guru'dan Lempert, "Alışveriş sepetinize bakıyorum ve etobur olup olmadığınızı, vegan olup olmadığınızı, etnik yiyecekleri sevip sevmediğinizi, yalnızca koşer yiyecekler satın alıp almadığınızı anlayabiliyorum" dedi.





Forrester'dan Liu, "Ebeveyn olup olmadığınızı ve satın aldığınız bebek bezinin boyutuna bağlı olarak ebeveynliğin hangi aşamasında olduğunuzu anlayabilirsiniz" dedi. “Irk, cinsiyet ve nesil hakkında çıkarımlarda bulunabilirsiniz. İşin ilginç yanı, bu verileri üçüncü taraf verileriyle karşılaştırdığınızda bunların çoğunu doğrulayabilirsiniz."





Kroger'in web sitesinde hassas öğeler için alışveriş yapmak, başka bir gizlilik endişesini vurguluyor.





Kroger.com'da hamilelik testi için yapılan tarama ve alışverişe ilişkin bir Markup analizi, ürünü aramanın, tek bir ürün sayfasını görüntülemenin ve öğeyi sepete eklemenin, ürün adını ve kullanıcı kimliğini Meta'ya ileten tüm izleyicileri etkinleştirdiğini gösterdi. Diğer şirketlerin yanı sıra Google, Pinterest, Snapchat ve Bing.

Bu Konuda Ne Yapabilirsiniz?

Çeşitli eyalet gizlilik yasaları sayesinde Kaliforniya, Nevada ve Virginia sakinleri veri satışlarından vazgeçebilir ancak yine de Kroger'in sadakat programının üyesi olmaya devam edebilir ve indirim almaya devam edebilir. Buradan vazgeçme talebinde bulunabilirsiniz.





Kaliforniya ve Virginia'da ikamet edenler de verilerinin bir kopyasını talep edebilir ve verilerinin silinmesini talep edebilir.

Büyük bir ulusal perakendeci için çalışıyorsanız...

Markup, perakendecilerin müşterileri hakkında hangi verileri topladığını raporlamaya devam ediyor. Büyük bir ulusal perakendeci için çalışıyorsanız ve bu tür veri toplama uygulamaları hakkında daha fazla bilgi sahibiyseniz, bize [email protected] adresinden e-posta gönderin .





Trader Joe's gibi bazı market zincirleri sadakat programları sunmamayı tercih ediyor ve müşteri verilerini satmadıklarını söylüyor. Trader Joe'nun web sitesinde şu ifadeler yer alıyor : “… indirimimiz yok, kupon sunmuyoruz ve mağazalarımızda kaydırılabilecek herhangi bir sadakat programı veya üyelik kartı yok.





Trader Joe's, her müşterinin her gün en iyi ürünlerde en iyi fiyatlara erişebilmesi gerektiğine inanıyor." Market zincirinin podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde bir şirket sözcüsü şunları söyledi: "Müşterilerimiz hakkında herhangi bir veri toplamıyoruz."





EPIC'den Davisson, düzenleyicilerin Kroger gibi şirketleri "tüketiciye hizmet etmek için makul ölçüde gerekli olan verilerin toplanmasını, saklanmasını, aktarılmasını ve kullanımını en aza indirmeye" zorlayarak bir rol oynayabileceğini söyledi.





Lempert, takip edilmekten kaçınmak istiyorsanız bireysel olarak yapabileceğiniz pek bir şey olmayabileceğini öne sürüyor.





"Sadece şunu söyleyebilirim ki, gizlilik ve bir süpermarketin veya herhangi bir perakende mağazasının verilerinizi satabilmesi konusunda endişeleriniz varsa, sık alışveriş kartına kaydolmayın ve nakit ödeme yapın."

kaydeden Jon Keegan





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