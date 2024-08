Bitcoin Önemli Olan TEK Dijital Kıtlıktır - İşte Nedeni

Basit gerçek şu ki, hiç kimse daha fazla dijital kıtlık yaratamaz. Bu kadar basit. Bilinçli benliğiniz bu fikri reddedebilir, ancak çoğu insan bilinçaltında bu temel gerçeği anlıyor. Bitcoin'in kral olmasının ve kalmasının ana nedeni bu olabilir. Sadece bir düşünün, soyutlamadan korkmayın. Bir anlığına felsefi olun ve şunu düşünün:





Satoshi Nakamoto dijital kıtlığı keşfettikten sonra, onun fikirlerini kopyalamaya ve daha fazla dijital kıtlık yaratmaya çalışan herkes aslında daha az dijital kıtlık yarattı. Bana öyle bakma, kuralları ben koymadım. Kıtlık böyle işler. Daha fazlasını yaratamazsınız. Daha fazlasını yaratırsanız, daha az kıt olur.





Bunu daha iyi anlamak için temellere geri dönelim.

Kıtlık Nedir ve Neden Önemlidir?

Göre " Ekonomik Düşüş Podcast Serisi Bulabildiğim en ana kaynak olan St. Louis Fed'den: "Paranın özellikleri dayanıklılık, taşınabilirlik, bölünebilirlik, tekdüzelik, sınırlı arz ve kabul edilebilirliktir." Bir gün bu sütunda Bitcoin'in neden "kabul edilebilirlik" dışındaki tüm bu departmanlarda rakipsiz olduğu tartışılacak. Ancak bugün endişemiz “sınırlı arz” veya kıtlıktır.

Bulabildiğim en bitcoiner kaynağı olan Saifedean Ammous'un “Bitcoin Standardı”na göre, “kıtlık tüm ekonomilerin temel başlangıç noktasıdır.” Arz ve talep kanunu kıtlık ve fırsat maliyetine dayanır. Fiyatlar da kıtlığın sırtına dayanıyor ve bu sihirli göstergeler "tüm piyasa koşullarının ve gerçeklerinin damıtılarak eyleme dönüştürülebilir tek bir değişkene dönüştürülmesini içlerinde taşıyor." Tabii ki ideal koşullar altında. Bizim çılgın Keynesçi ekonomik dünyamızda hikaye farklı:





“Piyasa ekonomisinin işleyişi fiyatlara bağlıdır ve fiyatlar da daha doğrusu, farklı malların göreli kıtlığını yansıtan ortak bir değişim ortamına bağlıdır. Eğer bu kolay para ise, ihraççısının miktarını sürekli artırması, fırsat maliyetlerini doğru yansıtmasını engelleyecektir.”





Ammous'un "kolay para" derken sonsuz basılabilir, şiddetten başka hiçbir şeyle desteklenmeyen fiat para birimlerinden bahsettiğini açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Ve siz daha bunu söylemeden önce Bitcoin matematikle destekleniyor. Aslında “Bitcoin, kıt olan ve sonsuza kadar çoğaltılamayan dijital ürünün ilk örneğidir.” Önemli olan ilk ve tek kişi. Bunu anladığınızda çoklu evrene bakışınız tamamen değişir.

Peki Dijital Kıtlık Nedir?

Bitcoin meraklısı çevrelerde, Bitcoin'in bir icattan ziyade bir keşif olduğunu duymak yaygındır. Bu ilgi çekici kavram bu makalenin merkezinde yer alıyor. Eğer Bitcoin bir icat olsaydı, potansiyel olarak geliştirilebilirdi. Aynı şey Satoshi Nakamoto'nun da keşfettiği dijital kıtlık için de söylenebilir. Bunun sonuçlarını bir sonraki bölümde açıklayacağım ama oraya geçmeden önce son bir kez “Bitcoin Standardı”ndan alıntı yapalım:





“Dijital kıtlığın ötesinde, Bitcoin aynı zamanda mutlak kıtlığın da ilk örneğidir; makul bir şekilde artırılamayacak sabit bir miktara sahip tek likit emtiadır (dijital veya fiziksel). Bitcoin'in icadına kadar kıtlık her zaman göreceliydi, asla mutlak değildi."





Bu, örneğin altının fiyatı hızla yükselirse, insanların oraya gidip daha fazla altın bulacağından emin olabileceğiniz ve evinize bahse girebileceğiniz anlamına gelir. Altın bulmak zordur ama eğer ekonomik teşvik varsa insanlar daha çok kazacaktır. Öte yandan sadece 21 milyon bitcoin olacak ve bu kadar. Bu kavramı, yani mutlak dijital kıtlığı takdir etmek ve hatta anlamak zordur. Bunun farkına varmadan önce bir süre meditasyon yapmanız gerekebilir. Stack Hodler'ın vardı :





İnsanların Bitcoin'in ne kadar kıt olduğu konusunda gerçekten hiçbir fikri yok.

Bir madalyonun adil fiyatı bugünün parasıyla kolaylıkla milyonlarla ifade edilebilir.

Bu çoğu insana çılgınca geliyor.

Ancak bunu umursamayan aynı insanlar geri dönecek ve servetlerini uzun vadeli hazinelerde veya ticari gayrimenkullerde depolayacaklar.





Mark Twain'in meşhur sözü: "Arsa satın alın, artık yapamıyorlar." Yine de var ticari gayrimenkulde mutlak bir kıtlık yok . Yakınında bile değil. Bitcoin “mutlak kıtlığın ilk örneği”dir ve bu bir gerçektir.

Bir Keşif Olarak Bitcoin Üzerine

Bitcoin'i olduğu gibi ezici bir güç olarak görmek kolay değil. İçgüdüleriniz size bunun daha önceki birçok buluş gibi teknolojik bir buluş olduğunu söyleyecektir. Bir teknoloji nasıl “keşfedilebilir”? İlk başta mantıklı gelmiyor. Aşağıdaki klipte, Blockstream'den Hashcash'in mucidi ve orijinal şifrepunklardan biri olan Adam Back, anlaşılması zor konsepti açıklamaya çalışıyor.

Bitcoin çevrelerinde, Bitcoin'in "bir teknoloji"den çok "mükemmel para" olduğunu duymak yaygındır. Back bunu "matematiksel bir eser" olarak tanımlıyor ve bu, Bitcoin'e "eski teknoloji" demeye cesaret eden herkesi susturmalı. Her neyse, çoğu durumda icatlar, hızla "tarihte bir dipnot" haline gelen ve yerini daha gelişmiş versiyonlara bırakan "kaba ilk versiyon" olarak gelir. Bu Bitcoin için geçerli değil.





Bu “matematik eserini” özel ve dünyanın kurtarıcısı konumuna aday kılan şey nedir? Adam Back'in "dağıtılmış sistemler geçmişi" var, bu yüzden ilk başta bitcoin protokolünü geliştirebileceğini düşündü. Dört ay boyunca bir dizi değişken üzerinde çalıştı ve bunun mümkün olmadığını keşfetti. "Bir yönünü iyileştirebilirsiniz, ancak genellikle diğer iki veya üç şeyi daha da kötüleştirirsiniz."





"Bu sihirli sayıların mükemmel" olduğunu iddia etmiyor. Açıklama çok daha gerçekçi: "Potansiyel dağıtılmış elektronik para sistemlerinin tasarım alanını düşünürseniz, çalışan çok dar bir tasarım yüzeyi cebi gibidir ve geri kalan her şey daha kötüdür." Şifrepunklar onlarca yıldır uygulanabilir bir elektronik para sistemi yaratmaya çalıştı. Satoshi Nakamoto tam formülü bulana kadar her seferinde başarısız oldular. Bitcoin'de her şey yerli yerindedir. Bu bizim dünyamızda pek sık olmaz.



Aslında bunun ASLA olmayacağını iddia edebilirsiniz.

Bunun olmaması gerektiğini.

Ama oldu. Bitcoin var.

Mutlak Kıtlığı Her Ne pahasına olursa olsun Koruyun

Artık klasikleşen makalesinde “ Sıfır Sayısı ve Bitcoin Robert Breedlove şunu iddia ediyor: "Sıfırın uzak bir dijital soyundan gelen Bitcoin'in icadı, mutlak para kıtlığının keşfini temsil ediyor: aynı derecede durdurulamaz bir fikir." Daha önce de belirtildiği gibi, Satoshi Nakamoto dijital kıtlığı keşfetti, bu da onun geliştirilemeyeceği anlamına geliyor. Diğerleri bunu deneyecektir, ancak kafanızın arkasındaki bir şey sizi her zaman orijinaline yönlendirecektir. Bu gerçeklikte ortaya çıkan ve mucize üstüne mucize yaratan.





Breedlove'un makalesine dönelim:





**“Bitcoin'in icadı, yeniden üretilemeyen belirli bir dizi kendine özgü olay nedeniyle meydana gelen mutlak kıtlığın veya mutlak yeniden üretilemezliğin keşfini temsil eder. Kesinlikle kıt veya azalan bir parayı dünyaya tanıtmaya yönelik herhangi bir girişim muhtemelen Bitcoin'e dönüşecektir.







Bütün bunlar Bitcoin'in olduğu gibi kalacağı ve alanda hiçbir yenilik olmayacağı anlamına mı geliyor? Evet ve hayır. İnsanlığın Bitcoin'in ilk katmanını olduğu gibi korumak için mücadele etmesi gerekecek. İktidar sürekli saldıracak, nasıl olmasın? Hayatta kalabilmek için vicdansızca para basmak zorundalar. Ancak eğer Bitcoin, olduğundan şüphelendiğimiz dijital kurtarıcıysa, ona yöneltilen her şeye direnecektir. Sorunun ikinci kısmına gelince, diğer katmanlarda da inovasyon oluyor ve olmaya devam edecek. Bu çok daha iyi bir mühendislik tasarımı ama kötü aktörler ve aptallar bizi aksi yönde ikna etmeye çalışacaklardır. Uyanık olmak. Bitcoin'i ne pahasına olursa olsun koruyun.



