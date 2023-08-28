Başarı İçin Makine Öğrenimi Ekibinizi Nasıl Yapılandırabilirsiniz?

Makine Öğrenimi (ML), çeşitli endüstrilerdeki ilerlemelerin temelini oluşturan çığır açıcı bir teknolojidir. ML operasyonlarla bütünleştikçe, kuruluşlar içindeki ML ekiplerinin yapısı başarı için giderek daha önemli hale geliyor. Makine öğrenimi ekiplerini etkili bir şekilde yapılandırmak herkese uyan tek boyutlu bir girişim değildir. Şirketin olgunluk seviyesine uyum sağlamalıdır.





ML ekibinin yapısı, ML girişimlerinin etkinliğini, yaratıcılığını ve başarısını doğrudan etkiler. İyi organize olmuş bir ekip, belirli görevler için uygun uzmanlığın kullanılmasını sağlayarak yüksek kaliteli çözümlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandırır.





Bununla birlikte, uygunsuz yapılanma, verimsizliklere, yanlış hizalanmış hedeflere ve hatta proje başarısızlığına yol açarak zorluklara neden olabilir; bu da bir şirketin olgunluğunu ve gereksinimlerini ideal ekip modeliyle eşleştirmenin önemini vurgular.





Bu makalede alternatif makine öğrenimi ekibi organizasyonel modelleri ve ekip yapılarının şirketin gelişim aşamasına uygun hale getirilmesine yönelik öneriler tartışılmaktadır.





ML Ekip Yapılarının Dinamik Görünümü

ML ekip yapılarının çeşitli ortamı, şirketlerin gelişim aşamalarındaki değişen gereksinimlerini yansıtıyor. Merkezi Model, Federe Model ve Gömülü Model en öne çıkan üç yaklaşımdır. Şirketin uzmanlık düzeyi, projenin kapsamı ve işlevler arası işbirliğinin kapsamı gibi faktörler model seçimini etkiliyor.





Merkezi Model: Tabanın Oluşturulması

Merkezi Modeldeki roller, hızlı yinelemeyi ve uzmanlık gelişimini kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Genellikle Veri Bilimcileri, Makine Öğrenimi Mühendisleri ve Veri Mühendislerinden oluşan özerk bir makine öğrenimi ekibi bağımsız olarak çalışır. Makine Öğrenimi Mühendisleri üretim ortamlarında modelleri devreye alır ve Veri Bilimcileri veri analizi ve model geliştirmeye odaklanır. Yüksek kaliteli verilere kesintisiz erişim sağlayan kapsamlı bir veri hattını sürdürmek Veri Mühendislerinin sorumluluğundadır.









Bu model, ML'nin benimsenmesinin ilk aşamalarındaki startuplar ve şirketler için avantajlıdır. Örneğin, bir sağlık teknolojisi girişimi, hastalık salgını tahmin modelleri oluşturmak için Merkezi Model kullanabilir. Veri Bilimcileri, enfeksiyonların yayılmasını tahmin etmek için algoritmalar geliştirip hassaslaştırırken, Makine Öğrenimi Mühendisleri bu modelleri gerçek zamanlı veri girişleri üzerinde uygular. Merkezi Model, deneyleri hızlandırarak acil sağlık tehditlerine hızlı yanıt verilmesine olanak tanır.





Birleşik Model: Karmaşıklık Yönetimi

Departmanlar arasında uzman ekipler, Birleşik Model (bazen hibrit olarak da bilinir) kapsamında işbirliği yapar. Bu yapı, Alan Uzmanları, İş Analistleri ve Proje Yöneticileri dahil olmak üzere yeni pozisyonlar getirmektedir. Etki Alanı Uzmanları, derinlemesine sektör uzmanlığı sağlar ve sektöre özgü gereksinimleri karşılamak için makine öğrenimi çözümlerini şekillendirir. İş Analistleri, gereksinimleri yürütülebilir görevlere dönüştürerek teknik ve iş hususları arasındaki uçurumu kapatır. Proje yöneticileri ekiplerin etkili bir şekilde koordine olmasını ve iletişim kurmasını sağlar.





Birleşik Modeli benimseyen orta ölçekli bir e-ticaret işletmesi, tedarik zincirini optimize etmeye adanmış bir makine öğrenimi (ML) ekibine sahip olabilir. Veri Bilimcileri lojistik alanı uzmanlarıyla işbirliği yapar, İş Analistleri tartışmaları kolaylaştırır ve Proje Yöneticileri iş hedefleriyle uyumu sağlar. Bu strateji, merkezi gözetimi sürdürürken işlevler arası işbirliğini en üst düzeye çıkararak karmaşık operasyonların etkinliğini artırır.









Gömülü Model: Uzmanlaşma ve Entegrasyon

Gömülü Model, ML uzmanlığının işlevler arası ekipler arasında dağıtılmasını gerektirir. Bu yapı, ML Ürün Yöneticileri, UX Tasarımcıları ve Veri Etiği Görevlilerinden oluşur. ML Ürün Yöneticileri, ML uzmanları ve iş bölümleri arasında bağlantı kurarak ML girişimlerini kuruluşun genel stratejisi doğrultusunda yönlendirir. UX Tasarımcıları, ML özellikli arayüzlerin kusursuz kullanıcı deneyimleri sağladığını garanti eder. Veri Etiği Görevlileri, etik hususların ML çözümlerine dahil edilmesini sağlar.











Tüketici deneyimini geliştirmek için Gömülü Modeli kullanan büyük bir perakende holdingini düşünün. ML Ürün Yöneticileri ve UX Tasarımcıları, çevrimiçi tüketicilere yönelik öneri algoritmalarını geliştirmek için işbirliği yapar. Veri Etiği Sorumluları, verilerin etik şekilde kullanılmasını sağlar. Bu model, büyük kuruluşların makine öğrenimi (ML) yetenekleri ile çeşitli iş işlevleri arasında sinerji oluşturmasına olanak tanıyarak tüm operasyonlarda yeniliği teşvik eder.





Şirket Olgunluğuna Uyum Sağlamak

Bir ML ekibinin gelişimi, bir şirketin büyüme aşamalarına paraleldir. Üç modelin şirketin olgunluğuna ve sundukları faydalara nasıl uyum sağladığını inceleyelim.

Erken Aşama Şirketler

Merkezi bir model genellikle başlangıç aşamasındaki girişimler ve şirketler için elverişlidir. Küçük ve odaklanmış bir makine öğrenimi ekibi, modelleri hızla prototipleyebilir ve yineleyebilir. Bu model, yoğunlaştırılmış öğrenmeyi kolaylaştırarak ekibin en iyi uygulamaları oluşturmasına ve ilk deneylerden içgörü kazanmasına olanak tanır.





Faydalar:

Odaklanmış uzmanlık sayesinde hızlı model geliştirme.

Makine öğrenimi bilgisinin güçlü bir temeli.

Makine öğrenimi girişimleri için açık sorumluluk.





Ancak makine öğrenimi ekiplerini koordine etmeye yönelik merkezi yaklaşım belirli faydalar sağlarken, küçük işletmeler için zorluklara neden olabilir. Mevcut kaynaklar üzerindeki sınırlamalar, özel bir ekibin oluşturulmasını engelleyebilir, değerli fonları ve personeli diğer önemli startup hayatta kalma görevlerinden uzaklaştırabilir.





Bu tür durumlarda pragmatik bir çözüm olarak federe bir model ortaya çıkıyor. Şirketler, makine öğrenimi sorumluluklarını mevcut işlevler arası ekiplere devrederek sınırlı kaynaklarını en üst düzeye çıkarabilir. Bu strateji, ekiplerin ML girişimlerine katkıda bulunurken temel sorumluluklarına konsantre olmalarını sağlar, organizasyona aşırı yük bindirme riskini azaltır ve her kaynağın ihtiyatlı bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Orta Ölçekli Şirketler

Şirketler ölçeklendikçe, birleşik model artan karmaşıklığın yönetilmesine yardımcı olabilir. Farklı iş birimlerinin farklı makine öğrenimi gereksinimleri olabilir. Uzman ekipler, merkezi rehberlikten yararlanarak bu ihtiyaçları karşılayabilir. Bu model, veri bilimcileri, alan uzmanları ve mühendisler arasındaki işbirliğini teşvik eder.





Faydalar:

Etki alanına özgü uzmanlık.

Departmanlar arası işbirliği.

Merkezi gözetim ve uzmanlaşmış birimler arasında dengeli kontrol.





Orta ölçekli işletmelerin gidişatında, merkezi strateji gerginlik işaretleri gösterebilir. Daha önceki aşamalarda etkili olmasına rağmen organizasyon büyüdükçe karmaşıklığı ve ihtiyaçları daha da çeşitlenir. Orta ölçekli bir e-ticaret şirketinin iş patlaması yaşadığını hayal edin. Başlangıçta merkezi bir makine öğrenimi ekibi, ürün önerilerini, sahtekarlık tespitini ve envanter optimizasyonunu verimli bir şekilde yönetir. Bununla birlikte şirket büyüdükçe yeni pazarlara giriyor, yenilikçi özellikler sunuyor ve her alanda farklı zorluklarla karşılaşıyor.





Burada merkezileşmenin sınırlamaları ortaya çıkıyor.





Bu senaryoda federe model stratejik bir geçiş olarak ortaya çıkıyor. Bir e-ticaret şirketi, ML ekiplerini pazarlama, operasyonlar ve müşteri hizmetleri gibi her bir iş fonksiyonuyla uyumlu hale getirerek yeni verimlilik ve uzmanlık seviyelerinin kilidini açabilir. Daha iyi müşteri etkileşimleri için, pazarlama ekibi kişiselleştirilmiş müşteri hedefleme modelleri geliştirebilir, operasyon ekibi tedarik zincirlerini optimize edebilir ve müşteri hizmetleri ekibi duyarlılık analizini geliştirebilir.





Her ekip, alana özgü zorlukları çözmek için alana özgü uzmanlığını kullanır. Bu ekipler, merkezi olarak koordinasyon sağlayarak, kendi alanlarında etkili çözümler sunarken makine öğrenimi stratejilerinin kuruluşun genel hedefleriyle uyumlu kalmasını sağlar. Orta ölçekli bir işletme olarak federe model, merkezi kontrol ile özel yetenekleri birbirine bağlayarak işbirliğini mümkün kılar ve genişleyen bir organizasyonun farklı ihtiyaçlarını karşılar.

Büyük İşletmeler

Yerleşik makine öğrenimi uygulamalarına sahip olgun şirketler, yerleşik bir modelle gelişebilir. Makine öğrenimi çeşitli ekiplerin ayrılmaz bir parçası haline gelir, operasyonları kolaylaştırır ve karar alma sürecini geliştirir. Bu yapı, siloları ortadan kaldırır ve ML yeteneklerini işin her yönüne aşılayarak inovasyonu hızlandırır.





Faydalar:

Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş makine öğrenimi çözümleri.

Çeşitli işlevler için özelleştirilmiş makine öğrenimi uygulamaları.

Sürekli işbirliği sayesinde hızlı yenilik.

Modeller Arasında Geçiş





Tüketici deneyiminde devrim yaratmaya çalışan küresel bir finans kurumu bunun en iyi örneğidir. Pek çok ülkede faaliyet gösteren ve perakende bankacılıktan yatırım yönetimine kadar uzanan hizmetlere sahip olan kurumun başarısı, ML'nin çeşitli işlevlerde stratejik olarak uygulanmasına bağlıdır. Bu durumda merkezi ve birleştirilmiş modellerin sınırlamaları açıkça ortaya çıkıyor çünkü bunlar şirketin karmaşık ihtiyaçlarını ve geniş erişimini etkili bir şekilde karşılayamayabilir.





Gömülü Model, operasyonlar genelinde ML'nin tüm potansiyelinden yararlanmaya çalışan büyük kuruluşlar için etkilidir. Finansal kurumlar makine öğrenimi ekiplerini perakende bankacılık, varlık yönetimi, risk değerlendirmesi ve müşteri hizmetleri gibi temel departmanlarına yerleştirebilirler. Bu ekipler alan uzmanları, makine öğrenimi mimarları ve veri bilimcilerden oluşur. Perakende bankacılık ekibi müşteri kaybı için tahmine dayalı modeller oluşturuyor. Buna karşılık, varlık yönetimi ekibi algoritmik ticaret stratejileri geliştiriyor, risk değerlendirme ekibi dolandırıcılık tespit algoritmalarını geliştiriyor ve müşteri hizmetleri ekibi sohbet robotları için doğal dil işlemeyi geliştiriyor. Birleşik bir yöntem, çözümlerin her departmanın benzersiz gereksinimlerini karşılamasını sağlayarak makine öğrenimi ve sektör uzmanlığının kesiştiği noktada yeniliği teşvik eder.





Finans kurumu, ML'yi kuruluş genelinde entegre ederek operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarır, karar verme doğruluğunu artırır ve tüketici memnuniyetini artırır. Model, işlevler arası işbirliğini kolaylaştırarak farklı ekiplerin makine öğrenimini iyileştiren içgörüleri ve metodolojileri paylaşmasına olanak tanır.





Modeller arasında geçiş

ML ekip modelleri arasında geçiş yapmak, dikkatli planlama gerektiren stratejik bir karardır. Önemli hususlar şunları içerir:





Şampiyonları Belirleme: Her modeldeki makine öğrenimi girişimlerinin şampiyonlarını belirleyin. Evlat edinmeyi teşvik edecek, uyumu garanti edecek ve işbirliğini teşvik edecekler.



Hazırlığın Değerlendirilmesi: Kuruluşun değişime hazır olup olmadığını değerlendirin. Süreçler ve iletişim kanalları bir ekibin yeniden yapılanmasına uyum sağlayacak kadar güçlü mü?



Kademeli Kullanıma Alma: Tüm geçişlerin ani olması gerekmez. Aşamalı bir yaklaşım, ekiplerin üretkenliği korurken uyum sağlamasını sağlayarak kesintiyi azaltabilir.



İletişim: Geçişin gerekçesi, faydaları ve beklentilerine ilişkin şeffaf iletişim, tüm paydaşların desteğini kazanmak için esastır.



Sürekli Öğrenme: Ekiplerin yeni sorumluluklar ve görevler üstlenmesine yardımcı olmak için beceri geliştirmeye ve eğitime yatırım yapın.



Herhangi bir makine öğrenimi ekibi yapısı, makine öğrenimi yatırımlarını iş değerine dönüştürmeyi amaçlar. Ne merkezi ne de merkezi olmayan model mükemmel değildir ve her ikisinin de doğasında kusurlar vardır. Yine de her biri, yapay zeka girişimlerinizin pazara sunulma oranını artırmak için çok sayıda fırsat sunuyor. En iyi yapay zeka çerçevesini seçmek, şirketiniz ve hedefleriniz için neyin en iyi işe yaradığını belirlemeyi ve ortaya çıkan sorunları çözmeye açık olmayı içerir.





Özet

İşletmenin büyümesi için makine öğrenimi teknolojisini etkili bir şekilde kullanmak, etkili ekip organizasyonu gerektirir. Bir şirketin olgunluk düzeyi ve büyüme yörüngesi ekip yapısının seçimini etkilemelidir. Startup'lar Merkezi Model'i kullanarak hızlı bir şekilde yineleme yapabilir, orta ölçekli şirketler Birleşik Model'i kullanarak işbirliği yapabilir ve büyük kuruluşlar Gömülü Model'i kullanarak ML'yi operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.





Şirketler, makine öğrenimi ekiplerinin gelişen ihtiyaçlarını tanıyarak ve ekip yapılarını buna göre ayarlayarak, inovasyonu ve başarıyı desteklemek için makine öğreniminin tüm potansiyelinden yararlanabilir.



