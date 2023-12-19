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Archway Kullanıcıları Artık Balanced'a Erişim Sağlıyorile@helloicon
31,843 okumalar
31,843 okumalar

Archway Kullanıcıları Artık Balanced'a Erişim Sağlıyor

ile ICON2m2023/12/19
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Çok uzun; Okumak

ICON'a özgü merkezi olmayan bir borsa olan Balanced, şu anda Archway'de yayında ve Cosmos ekosistemindeki ilk genişlemesine işaret ediyor. ICON'un xCall hizmeti tarafından kolaylaştırılan bu entegrasyon, Injective ve Avalanche'ı desteklemeye yönelik gelecek planlarıyla Archway ve ICON arasında kesintisiz zincirler arası işlemlere olanak tanıyor. Bu lansman, ICON'un zincirler arası çerçevesinin benimsenmesinde önemli bir adımdır ve Balanced on Archway ile etkileşime geçen ilk kullanıcılara ödüller sunar.
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Dengeli , yerel bir çapraz zincir merkezi olmayan borsa (DEX) SİMGE , şu anda yayında Kemerli geçit . Cosmos'a genişleme, ICON'ların daha erken entegrasyonuyla mümkün oldu genel mesajlaşma servisi ile Cosmos Blok Zincirleri Arası İletişim (IBC) protokol. Archway, Balanced'in ICON tarafından desteklenen bir hub ve bağlı bileşen modeli aracılığıyla kullanıcıları bağlayacağı birçok zincirden ilkidir.


Temelinde kullanılabilirlik olacak şekilde tasarlanmış bir DEX olan Balanced, artık bu entegrasyon aracılığıyla tüm kullanıcılara kusursuz bir zincirler arası deneyim sunuyor. Kullanıcılar, yerel cüzdanları ve tokenleri kullanarak Archway ve ICON arasında varlıkları kolaylıkla takas edebilir veya aktarabilir. Enjektif Ve Çığ yakında takip edeceğim.

ICON'un Zincirler Arası Çerçevesinin Benimsenmesi

Balanced'ın Archway'deki lansmanı, ICON'ların geniş çapta benimsenmesine yönelik önemli bir adımdır genel zincirler arası mesajlaşma servisi (xCall) Farklı çerçeveler arasında standartlaştırarak zincirler arası geliştirmeyi basitleştirmek için tasarlanmıştır.


Balanced'ın ana katılımcısı Scott Smiley, bu zincirler arası sıçrama hakkında şunları söylüyor:


“Dengeli için her zaman iddialı bir zincirler arası mimari hayal ettik. ICON'un zincirler arası çerçevesi ve özellikle xCall, büyümemizi ve diğer blockchainlere doğru genişlememizi sürdürmek için bize en iyi araçları verdi."


ICON Vakfı, Balanced'in Cosmos ekosistemindeki zincirler arası genişlemesini gururla destekliyor ve Balanced's Archway lansmanı için tohum likiditesini sağlamak kullanıcılara ilk günden itibaren sorunsuz bir ticaret deneyimi sunmak.

Erken Kullanıcılar için Ödüller

Ayrıca, Zealy görevleri kullanıcıları etkileşimlerine göre ödüllendiriyor; bu nedenle şu adresi ziyaret edin: Dengeli Şimdi Archway ve ICON varlıklarıyla zincirler arası takas veya transfer yapmak veya likidite sağlamak için.

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purcat-imgweb3 #decentralized-exchanges #cross-chain-technology #icon-network #cosmos-ecosystem #blockchain-interoperability #xcall-service #smart-contracts-and-protocols #good-company

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