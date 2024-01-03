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    Yapay Zeka ile İlgili Giriş Seviyesi Rolleri %128 Daha Yüksek Maaşlar Sunuyorile@amply
    647 okumalar
    647 okumalar

    Yapay Zeka ile İlgili Giriş Seviyesi Rolleri %128 Daha Yüksek Maaşlar Sunuyor

    ile Amply3m2024/01/03
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    Çok uzun; Okumak

    Yapay zeka ile ilgili işler diğer mesleklere göre %78 daha yüksek maaş sunuyor. Yapay zeka sayesinde teknoloji işleri ile diğer roller arasındaki ücret farkı %36 arttı. 2024 yılında bilgisayar bilimleri sektöründe potansiyel olarak 131.000 yapay zeka ile ilgili iş bulunacak. CEO'lar yapay zekanın işyerindeki potansiyelinin farkında. Ankete katılan 1.325 kişinin %70'i üretken yapay zekaya yoğun yatırım yaptıklarını söylüyor.
    featured image - Yapay Zeka ile İlgili Giriş Seviyesi Rolleri %128 Daha Yüksek Maaşlar Sunuyor
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    kaydeden Amanda Kavanagh


    Teknoloji sektöründeki maaşlar her zaman oldukça rahat olsa da, bir araştırmaya göre yapay zeka ile ilgili roller gerçekten de çıtayı yükseltiyor. Bizreport'tan yeni rapor .


    Sekiz farklı web sitesinden iş özelliklerini analiz ederek ve bunu, İşgücü İstatistikleri Bürosu Rapor, yapay zekanın Amerikan iş piyasasını ne kadar yeniden şekillendirdiğini kesin rakamlarla gösteriyor.


    Yapay zeka ile ilgili işler diğer mesleklere göre %78 daha yüksek maaş sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu fark daha kıdemsiz pozisyonlarda daha belirgin oluyor.


    Yapay zeka ile ilgili işlere giriş seviyesinde başlayanlara diğer mesleklerden %128 daha yüksek maaş teklif edildi ve bu, orta seviye roller için %58'e, üst düzey roller için ise %47'ye düştü.


    Açıkçası, yapay zeka becerilerine güçlü bir talep ve değer var, ancak bazen teknoloji ve teknoloji dışı roller için maaşları karşılaştırmak, elmaları ve portakalları karşılaştırmak gibidir.

    Ücret Farkının Genişletilmesi

    Rapor, teknoloji işleri ile diğer roller arasındaki maaş farkının yapay zeka nedeniyle %36 oranında genişlediğini ve 2024 yılında bilgisayar bilimi endüstrisinde potansiyel olarak 131.000 yapay zeka ile ilgili iş olacağını gösteriyor.


    Yapay zeka işi hızla büyüyor ve hem mezunlar hem de daha köklü çalışanlar becerilerinizi geliştirmek için iyi iş yapın .

    Global Dijital Baş Sorumlusu Lisa Heneghan'a göre KPMG Uluslararası ,

    “Üretken yapay zeka, yönetim kurullarında giderek daha sıcak bir konu haline geliyor; liderler onun potansiyelini daha iyi anlamak ve bu teknolojiyi iş stratejilerine nasıl uygulayacaklarını anlamak istiyor. Buradaki zorluk, parayı doğru yerlere harcamak ve sunduğu fırsatlardan tam anlamıyla yararlanmak için doğru becerilere sahip olmaktır."


    CEO'lar yapay zekanın işyerindeki potansiyelinin farkında ve 11 pazarda ankete katılan 1.325 kişiden %70'i, gelecekte rekabet avantajını sürdürmek için üretken yapay zekaya yoğun yatırım yaptıklarını söylüyor.


    Hangi seviyede olursanız olun, yapay zeka ile ilgili bir rolde yeni bir mücadeleye hazırsanız şu adresi ziyaret edin: HackerNoon İş Panosu Bugün. Veya aramaya şu üç rolle başlayın:

    Yapay Zeka Mimarı, Salesforce, Dallas

    Yapay Zeka Mimarı olarak Salesforce ekibine katılın ve müşterilerinin müşterileriyle yepyeni bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olmak için yapay zeka, veri ve CRM'yi birleştirerek işin geleceğine ilham verin. Salesforce şu anda dönüştürücü bir çözüm arıyor Kurumsal Mimar makine öğrenimi (ML) tasarımı, çözümü ve Nesil AI'ya güçlü bir vurgu yaparak teknoloji ortamını şekillendirmede önemli bir rol oynayacak. Kuruluşun ML ve gen yapay zeka girişimlerine liderlik etmek, ele alınması gereken bir şeydir. Kurumsal Mimar veya benzer bir üst düzey teknik rol olarak kanıtlanmış deneyim ve büyük ölçekli yenilikçi AI ürünleri ve çözümleri oluşturma konusunda bir geçmiş performans gibi, ilgili bir teknik derece de gereklidir. Daha fazlasını burada okuyun .

    Yapay Zeka Mühendisi, Cohere, San Francisco

    Cohere, büyük dil modellerini mümkün kılan Transformer'ı birlikte yaratan CEO'su Aidan Gomez de dahil olmak üzere yapay zeka geliştirmede üç küresel lider tarafından kuruldu. Ayrıca, araştırma ekibi dünyaca ünlüdür ve anlamsal arama, dinamik çekişmeli veri toplama ve kırmızı ekip oluşturma ve artırılmış nesil ("RAG") alma için cümle dönüştürücülerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.


    Şu anda bir kişiyi işe alan San Francisco merkezli ekibe katılmanın heyecan verici bir zaman olduğunu söylemeye gerek yok. Yapay Zeka Mühendisi Müşterilerin sorunlarını anlamak için doğrudan onlarla çalışmak ve Yüksek Lisans'ları kullanarak çözümler tasarlamak ve uygulamak. Başarılı aday, start-up CTO'larının yaptığı gibi ürünleri erken teslim edecek ve küresel çapta en sıcak endüstri ve kurumları alt üst edecek. Daha fazlasını bul .

    Yapay Zeka Altyapı Mühendisi, Intel, Santa Clara

    Intel, özellikle veri merkezi bilgi işlem alanında yapay zekanın geleceği konusunda büyük yatırımlar yapıyor ve üretken yapay zeka ve derin öğrenmeden analitik, HPC ve grafiklere kadar veri merkezi iş yüklerini kapsayacak şekilde Veri Merkezi ve Yapay Zeka Çözümleri (DAIS) odağını geliştiriyor. Şu anda bir personel alımı yapılıyor Yapay Zeka Altyapı Mühendisi Tüm hızlandırıcı ürünlerinde teknik uzman olmak, raf, güç, ağ, depolama, soğutma ve CPU ana bilgisayarları da dahil olmak üzere DAIS hızlandırıcılarla veri merkezi tasarımı konusunda müşterilerle birlikte çalışmak ve müşterilerin sistemleri hakkında tavsiyelerde bulunmak. İdeal aday, ekosistem oyuncuları (OxM, ISV ve iş ortakları) hakkında güçlü bir anlayışa sahip olacak, ayrıca güçlü iletişim becerilerine ve işlevler arası ekiplerde çalışmaya istekli olacaktır. Buraya başvur .


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