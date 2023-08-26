2023'te Web3 Projesini Başlatmak: Pazara Çıkış Stratejim (Bölüm 2)





Merhaba Hackernoon milleti 👋🏻





Benim adım Daria Volkova . Web3 Ürün Stratejisti, Marka ve İletişim Uzmanı ve İçerik Oluşturucuyum. Web3 odaklı projelerle çalışıyorum ve Web3'te strateji, markalaşma, pazarlama ve iş geliştirme hakkında Daria'nın Web3 Stratejisi adlı bir eğitici-eğlence projesi yürütüyorum.





Web3 projelerinin ürün stratejisini anlattığım yazının ilk bölümünde Web3'teki klasik GTM modelini ve özelliklerini anlattım. Bu bölümde ürün lansmanlarında kullanılan temel taktiklerden bazılarını paylaşmak istiyorum. Bu kapsamlı bir liste değildir ancak fikirlerinizle birleştirilip genişletilebilecek tekniklerin anlaşılmasını sağlar.





Birlikte Web3 dünyasının derinliklerine dalalım 💫

Bir Jetonun Gücü

Tokenlar blockchain ekosistemini oluşturan dijital varlıklardır. Esasen, bunlar günümüz para biriminin eşdeğeridir ve kripto ekonomisinde bir değişim aracı olarak kullanılırlar. Basit bir ifadeyle tokenlar, yaratıcıları tarafından tanımlanan belirli kurallara göre zaman içinde bir taraftan diğerine aktarılan değer birimleridir.





Tokenlar farklı şekillerde olabilir: Menkul kıymet tokenları, temeldeki bir yatırım varlığındaki sahiplik payını temsil eder; Yardımcı program jetonları, veren şirketlerin sunduğu bazı hizmetlere veya ürünlere erişim sağlar.









Çekirdek geliştirici ekipleri, potansiyel müşterileri cezbetmek ve kazanmak için geleneksel pazarlamaya para harcamak yerine, erken kullanıcıları çekmek için tokenleri kullanabilir ; bu kullanıcılar daha sonra ağ etkileri henüz belirgin olmadığında veya başlamadığında erken katkılarından dolayı ödüllendirilebilirler (Airdrop'lar ve Aşağıdaki retrodroplar).





Yalnızca ağa daha fazla insan getiren (katkılarından dolayı benzer şekilde ödüllendirilmek isteyen) ilk kullanıcılar müjdeciler olmakla kalmaz, aynı zamanda bu, Web3'ün ilk kullanıcılarını Web2'deki geleneksel iş geliştirme veya satış elemanlarından daha güçlü kılar.





Web2'de birincil GTM paydaşı, genellikle satış ve pazarlama çabalarıyla elde edilen müşteridir. Web3'te bir kuruluşun GTM paydaşları, müşterilerini/kullanıcılarını, geliştiricilerini, yatırımcılarını ve ortaklarını içerir. Birçok Web3 şirketi topluluk rollerini satış ve pazarlama rollerinden daha kritik buluyor.

Topluluğunuzu oluşturun; topluluk itibarınızı ve görünürlüğünüzü artıracaktır

Web2, sosyal ağların doğuş ve gelişim dönemi olarak adlandırılabilir. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, YouTube ve daha birçokları, Web1 döneminin forumlarını, her kullanıcının yalnızca tüketmekle kalmayıp aynı zamanda içerik oluşturduğu ve bağımsız bir medya haline geldiği etkileşimli içerik Disneyland'a dönüştürdü.





Platform ve yaratıcılarla etkileşimde bulunmak için harcanan dikkat ve zaman ana para birimi haline geldi.





Sosyal ağlar, pazarlamacılara, bir zamanlar oyunun kurallarını değiştiren bir özellik haline gelen hedefli reklamcılık araçlarını sağladı. İnsanlar heyecanla profillerini doldurarak algoritmalara kariyerleri, ilgi alanları, hobileri, ilişkileri ve güzel yiyecekler hakkında ayrıntılı bilgiler gösterdiler. Algoritmalar, pazarlamacıların reklam mesajlarını belirli hedef kitlelere hedeflemesine olanak tanır.





GDPR politikasının uygulanmasıyla birlikte hedefli reklamcılık daha az etkili hale geldi ve artık hedef kitleleri cinsiyet veya yaş kriterlerine göre açıkça ayırt edemiyor.





Hedefli reklamcılığın yerini hesap bazlı pazarlama alıyor. Genellikle ABM olarak bilinen hesap tabanlı pazarlama, pazarlama ve satış departmanlarının önceden belirlenmiş yüksek değerli müşteri grubu için kişiselleştirilmiş satın alma ortamları sağlamak üzere birlikte çalıştığı hedefli iş genişletme stratejisidir. ABM, sözleşmenin ve hayati önem taşıyan sıcak temasların uzun süre tartışılabileceği B2B yönünde daha çok kullanılıyor.

Ancak Web3'ün sosyal ağlara biraz farklı bir yaklaşımı var.





Twitter, Discord, Telegram ve Reddit, blockchain projelerine uygun sosyal ağlardır. Ayrıca, Bluesky Social, Amino, CounterSocial, Steemit veya Mastodon gibi blockchain üzerindeki merkezi olmayan sosyal ağlar da aktif olarak gelişiyor.





Sosyal ağlar sorunu bizi sorunsuz bir şekilde topluluk oluşturmaya yönlendiriyor. Şunu da belirtmemiz gerekiyor: Hedef kitlenizle doğrudan bağlantı kurmak, o kitleyi bir topluluğa DÖNÜŞTİRMEZ.





Markalar en büyük hayranlarını ek ilgi, fayda, ayrıcalıklar ve avantajlarla öne çıkardığında bu tek yönlü, bire çok etkileşimdir. Yani eğer insanlar birbirleriyle etkileşime girmiyorsa bu bir topluluk değildir.





Topluluk yalnızca üyelerin birbirleriyle etkileşim kurması ve yeni sosyal bağlantılar ve hatta projeler oluşturması için koşullar oluşturduğunuzda ortaya çıkar.





Projeniz etrafında bir topluluk oluşturmak için topluluk üyelerinizle aynı dilde konuşmalı ve ortak değerlere dayalı benzersiz bir iç kültür yaratmalısınız. Kendini memler, WAGMI gibi özel diller, BAYC gibi tuhaf görünümlü profil resimleri ve "ay" yolculuklarına duyulan derin özlem aracılığıyla ifade eden kült benzeri bir kimlik. Bu unsurlar benzersiz Web3 kültürünü oluşturur.





Hatta bazı yazarlar Web3 kültürü konusuna adanmış kitaplar bile yaratıyor. Örneğin, butik bir yaratıcı ajansın kurucusu ve CEO'su Luis Sanoja, Web3'te topluluk oluşturma üzerine bir kitap yayınladı.





Benim bakış açıma göre, kabul edilme şansınızı artırmak için, projeniz hakkında derinlemesine araştırma yapmalarına şu şekilde yardımcı olabilirsiniz:

Onları sürekli olarak perde arkası faaliyetlerle ilgili güncellemelerle buluşturmak.

Proje geliştirme ilerlemesinin duyurulması.

Topluluğun temel özellikler veya olaylarla ilgili karar alma sürecine dahil edilmesi.

NFT'yi basmak veya test ağınızı başlatmak için ödüller (jetonlar, markalı ürünler, davetiyeler) vermek.

Ekip üyeleriniz hakkında içerik oluşturmak.

Hiçbir soruyu yanıtsız bırakmıyor ve saygıyla eğlendirici geri bildirimler sağlıyoruz.

Açık amaç ve hedefler belirlemek ve bunları gerçekleştirmede açık sözlü olmak.

Kritik veya beklenmedik bir karar alındığında uzun makaleler, röportajlar veya videolar aracılığıyla özenle açıklayın.

Topluluk Oluşturmanın Bir Parçası Olarak Memler

Blockchain topluluğu memler yaratmayı ve onlara gülmeyi seviyor. Metin kaplamalarına sahip viral görüntüler, Web3 organizasyonları için başka bir GTM taktiğidir. Kripto para ekosisteminin karmaşıklığı ve genişliği ile sosyal medya kullanıcılarının dikkat sürelerinin kısalığı göz önüne alındığında memler bilginin hızlı bir şekilde iletilmesine olanak tanıyor.





Projenizi tanıtmak için kendinizi yaratmalı ve takipçilerinizi projeniz için tematik memler oluşturmaya teşvik etmelisiniz.





Spesifik olabilirler ve ortak topluluk dışındaki herkes tarafından anlaşılamayabilirler, ancak içeride sosyal birleştirici görevi görmelidirler. Memler ayrıca aidiyetin, topluluğun iyi niyetinin ve daha fazlasının son derece bilgi yoğun bir şekilde sinyalini verebilir .









Geliştirici İlişkileri ile Çalışma (DevRel)

Geliştirici İlişkileri (DevRel), kişinin şirketinin, ürünlerinin ve geliştiricilerinin karşılıklı iletişim yoluyla dış geliştiricilerle derin, sürekli ilişkiler kurmasını sağlamak için kullanılan tekniktir. Statista'ya göre, küresel geliştirici nüfusunun 2024 yılına kadar 28,7 milyon kişiye ulaşması bekleniyor; bu, 2020'de görülen sayıya göre 3,2 milyonluk bir artış.





Teknolojiyi uygulayacak ve buna dayalı başka ürünler yapacak geliştiricilerle ilişkiler kurmadan bir blockchain ürünü geliştirmek imkansızdır.





Geliştiricilerin teknolojiye dayalı ürünler yaratabilmesi için şirketin onlarla sıcak bir ilişki kurması ve onları teşvik etmesi gerekiyor. Bunu yapmak için DevRel Mühendisleri veya Yöneticileri buluşmalar ve hackathon'lar, eğitici ve eğlenceli web seminerleri düzenler, kullanıcı dostu teknik belgeler hazırlar, ürünleri dağıtır ve çok daha fazlasını yapar.





Bir DevRel programı, aşağıdaki hususların bir kısmı veya tamamı etrafında oluşturulmuş bir çerçeveden oluşabilir:

Geliştirici Pazarlaması: Farkındalık yaratmak ve geliştiricileri bir ürünü kullanmaya teşvik etmek için sosyal yardım ve katılım faaliyetleri.

Farkındalık yaratmak ve geliştiricileri bir ürünü kullanmaya teşvik etmek için sosyal yardım ve katılım faaliyetleri. Geliştirici Eğitimi: Öğrenmeye yardımcı olacak ve bir ürün ve toplulukla yakınlık kurmaya yönelik ürün belgeleri ve eğitim kaynakları.

Öğrenmeye yardımcı olacak ve bir ürün ve toplulukla yakınlık kurmaya yönelik ürün belgeleri ve eğitim kaynakları. Geliştirici Deneyimi (DX): Geliştiriciyi en az sorunla etkinleştirecek geliştirici portalı, ürün ve belgeler gibi kaynaklar.

Geliştiriciyi en az sorunla etkinleştirecek geliştirici portalı, ürün ve belgeler gibi kaynaklar. Geliştirici Başarısı: Bir ürünü oluştururken ve ölçeklendirirken geliştiricileri yetiştirmeye ve elde tutmaya yönelik faaliyetler.

Bir ürünü oluştururken ve ölçeklendirirken geliştiricileri yetiştirmeye ve elde tutmaya yönelik faaliyetler. Topluluk: Sürdürülebilir bir programı sürdürmek için bir topluluğu besler.





Geliştirici hibeleri, bir protokolün hazinesinden, protokolün iyileştirilmesine katkıda bulunan bireylere veya ekiplere yapılan hibelerdir. Geliştirici etkinliği bir protokolün başarısının ayrılmaz bir parçası olduğundan, bu DAO'lar için etkili bir GTM mekanizması olabilir. Geliştirici bağışlarına sahip proje ve protokol örnekleri arasında Celo, Chainlink, Compound, Ethereum ve Uniswap yer alır.





Örneğin, Uniswap'in Uniswap Topluluk Hazinesinden hedeflenen hibeler aracılığıyla ekosistem gelişimini finanse etmeye yardımcı olmak için kurduğu Uniswap Hibe Programı (UGP) . UGP piyasaya sürülmesinden bu yana, 122 bağışçıya ~7 milyon $ UNII dağıttı. Hibeler beş temel alana odaklandı: sponsorluklar, topluluk, araçlar, kullanılabilirlik ve yönetişim. Bu program hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.









Yani DevRel uzun süredir devam eden bir oyundur ve etkileşim süreci B2B projelerinin pazarlanmasına benzer. Bu nedenle ürününüzü geliştirici ekipleri için ilgi çekici hale getirmek istiyorsanız teknolojik ve iş avantajlarını göstererek satmalısınız.





Ortaklıklar ve Web3 Ekosistemi İşbirliği

Web3 ekosistemindeki diğer projeler ve paydaşlarla işbirliği yapın. Bu, merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri, NFT platformları veya projenizi tamamlayan diğer dApp'lerle işbirliği yapmayı içerebilir.





Web2 ve Web3 projelerinin pazarlamacıları ortaklıkları severler çünkü bu, başka bir şirketin pahasına hedef kitlenizi artırmak ve ürününüzü yeni bir açıdan göstermek için mükemmel bir fırsattır. Ancak Web3'teki ortaklıklar sadece ideolojik uyumluluk üzerine değil aynı zamanda teknolojik uyumluluk üzerine de kuruludur ve bu da bir ekosistem inşa etmenin başlangıcı olabilir.





1inch projesinin ortaklar ve paydaşlarla nasıl bir ekosistem oluşturduğunu seviyorum. İşte iş ortağı grubunun bir parçası:





Ve işte başka bir örnek, birçok Web3 projesi, kuruluşu ve hatta bazı hükümetlerle işbirliği yapan Polygon Technologies :





Airdroplar ve Retrodroplar

Bu tür faaliyetler yalnızca belirteç tabanlı projelerde mümkündür:





Airdrop - daha kapsamlı bir pazarlama kampanyasının parçası olarak airdrop kullanan blockchain tabanlı bir proje, kripto para birimini kullanan bir proje olarak bilinir. Bu paralar veya jetonlar doğrudan kullanıcının kripto para birimi cüzdanına yatırılır.

- daha kapsamlı bir pazarlama kampanyasının parçası olarak airdrop kullanan blockchain tabanlı bir proje, kripto para birimini kullanan bir proje olarak bilinir. Bu paralar veya jetonlar doğrudan kullanıcının kripto para birimi cüzdanına yatırılır. Retrodrop , bir kripto projesinin (blockchain veya DApps) tokenlarını kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtmasıdır. Tokenlar projenin erken faaliyetleri için dağıtılıyor. Projeyi tokenını piyasaya sürmeden önce test ettiyseniz veya kullandıysanız, airdrop alan şanslılar arasında siz de olabilirsiniz.





Kasım 2021'de Ethereum Name Service (ENS) protokolü, airdrop yoluyla 25 milyon ENS DAO tokeni dağıttı. Benzer şekilde, popüler bir merkezi olmayan borsa olan Uniswap , 2020'nin sonlarında kullanıcıları için geriye dönük bir airdrop gerçekleştirdi. Liste , Trust Wallet Token (TWT), Basic Attention Token (BAT) ve daha fazlasıyla devam ediyor.





Ekim 2022'de Aptos ekibi, test ağını başlatan veya NFT basan destekçilere teşekkür etti. Kullanıcı her eylem için 300 veya 150 APT tokeni alabilir. Lansman sırasında tokenın maliyeti 8,55 dolardı.





Arbitrum, Blur ve diğerleri gibi projeler, GTM'lerinde airdroplar ve retro droplar kullanarak markaları etrafında heyecan yarattı.





Bu yazının yazıldığı an itibariyle en çok beklenen token düşüşleri zkSync ve LayerZero'dan mümkün. Aşağıdaki resim gibi görüntüler internette viral hale geliyor ve birçok dolandırıcı, sahte airdrop mesajlarıyla zengin olmak veya bedava hediyelerin dikkatini çekmek için abartılı içerik oluşturmak için insanların açgözlülüğünden yararlanıyor.





Coinlist adlı platform, airdroplarını başlatan doğrulanmış projeleri yayınlıyor. Kendinizinkini yayınlamayı planlıyorsanız Coinlist'te yayınlamak iyi bir fikirdir.





Web3 projeleri arasında dropların popülaritesine rağmen bu araca dikkat etmelisiniz. Kullanıcılar ücretsiz olarak veya ağı test etmek için token almayı sever, ancak düşüşten sonra izleyiciyle ne yapacağınızı anlamanız gerekir. Örneğin, üyeleri tokenlarınızın sahibi olacak bir DAO oluşturun.

DAO, Topluluk Oluşturmanın bir sonraki aşamasıdır

DAO kısaltması, Merkezi Olmayan Özerk Organizasyon anlamına gelir ve bir blockchain üzerinde kodlanmış bir dizi kural tarafından yönetilen dijital bir organizasyondur. Bu kurallar, sözleşme koşullarının doğrudan koda yazıldığı, kendi kendini yürüten sözleşmeler olan akıllı sözleşmeler tarafından uygulanır.





DAO merkezi olmayan bir yapıdadır, yani tek bir kuruluş tarafından kontrol edilmez, kuruluşun faaliyetleri ve gelişimi hakkında kararlar alabilen bir grup paydaş tarafından kontrol edilir. Bu paydaşlar genellikle DAO ile ilişkili belirli bir kripto para birimine sahip token sahipleridir.





Kripto topluluğundaki DAO'ların başarısı , akıllı sözleşmeler, zincir üstü yönetişim, kararların nasıl alınacağını yeniden tanımlayan güçlendirilmiş topluluk üyeleri ve merkezi bir otoriteye sahip olmayan yeni organizasyonel ve yasal yapılar gibi blockchain teknolojisindeki yeniliklerden kaynaklanmaktadır. Ancak tüm DAO'lar eşit değildir.





Vitalik Buterin'e göre ademi merkeziyetçiliğin gerekli olduğu üç tür durum vardır:





Çoğulculuğun ve hatta naif uzlaşma biçimlerinin ortalama olarak tutarlılık ve merkezileşmeden daha iyi performans gösterdiği içbükey ortamlarda daha iyi kararlar almak için ademi merkeziyetçilik .

. Sansüre karşı direnç için merkeziyetsizlik : Güçlü dış aktörlerin saldırılarına direnirken çalışmaya devam etmesi gereken uygulamalar.

: Güçlü dış aktörlerin saldırılarına direnirken çalışmaya devam etmesi gereken uygulamalar. Güvenilir adalet olarak ademi merkeziyetçilik : DAO'ların temel altyapı sağlanması gibi ulus devlet benzeri işlevleri üstlendiği, dolayısıyla öngörülebilirlik, sağlamlık ve tarafsızlık gibi özelliklere verimliliğin üzerinde değer verildiği uygulamalar.





Videomda her türlü DAO anlatılıyor. Bu topluluk geliştirme aracı hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyebilirsiniz:





Metrikler ve Veri Analizi

Pazara açılma stratejilerinizin başarısını ölçmek için temel performans göstergelerini (KPI'ler) oluşturun. Pazarlama yaklaşımınızı sürekli olarak geliştirmek için veri analizini kullanın. Etherscan, Messari, CoinGecko, DappRadar, Token Terminali, Dune Analytics ve L2Beat gibi analiz platformları, mevcut durumu analiz etmeye ve Web3 pazar eğilimlerini tahmin etmeye yardımcı olan gerçek zamanlı ve geriye dönük veriler sağlar.









Bu tür platformlar ve araçlar kurucuların, ürün yöneticilerinin ve pazarlamacıların veriye dayalı stratejik vizyonlar oluşturmasına ve taktikleri uygulamasına yardımcı olur. Vlogumda favori veri sağlayıcılarımı paylaştım. Dolayısıyla, Web3 kaynaklarından gelen bilgileri analiz etmeniz ve yorumlamanız gerekiyorsa kullanacağınız araçlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:





Çözüm

Kurucular, çalışan sayısı artışı veya gelir ve karlılık için optimizasyon yapmak yerine, protokol kullanımı ve topluluğun kalitesi için optimizasyon yapıyor olabilir. Web3 bir girişimdir ve bu tür projelerin asıl görevi insanların ilgisini çekmek ve yeni bir gerçeklik fikrini oluşturmaktır. Sonuç olarak şu: Önce topluluk için değer yaratmaya odaklanın, para gelecektir.





Kurucular, hiyerarşik güç yapılarının bulunmadığı ve belirli bir projenin başarısını destekleyen birçok aktörden biri oldukları ortamlara uyum sağlamalıdır.





Web3 alanı dinamiktir ve bugün işe yarayanların gelecekte ayarlanması gerekebilir. Merkezi olmayan webin hızlı doğasını öğrenmeye, uyarlamaya ve benimsemeye her zaman açık olun.





Fikirlerinizi Web3 alanında keşfetme ve uygulama konusunda iyi şanslar ❤️‍🔥

Burada da yayınlandı.