“Kriptolar İçsel Değerlere Sahip Değil” – Evet, Böyle Bir Şey Yok

Muhtemelen bir yerde duymuşsunuzdur: bazı medya veya finansal kişilikler, kripto para birimlerinin içsel veya içsel bir değere sahip olmadığını iddia ediyor ve bu, görünüşe göre, bir tür dolandırıcılık veya lanetli bir hata. Tam bir güvenle: "Bitcoin'in kendisi içsel bir değeri yoktur." Bu oldukça ironik, çünkü şirketi de içsel bir değere sahip olmayan milyarlarca varlıkla uğraşıyor. Burada komik bir şey var: Beş kişiye "doğrudan değer" tanımlamasını sorarsanız, beş farklı cevabı alacaksınız, bunların hiçbiri biraz daha derin bir şekilde kazandığınızda gerçekten tutmaz. Gerçekte, hiçbir varlık (fiat, altın, kripto) değerinde değildir, eğer biz insanlar bunu kabul etmiyoruz. No, fiat money (dollars, euros, any national currency) doesn't have intrinsic value. Precious metals, then? Still no. İçsel Değer Nedir Her Şeyde? Ekonomistler, filozoflar ve yatırımcılar Bu yüzyıllar boyunca, ve cevaplar tatmin edici olmadan tamamen çelişkili arasında değişir.Klasik ekonomi onu bir şey yapmaya koşan iş olarak tanımlamaya çalıştı. Ludwig von Mises’in dediği gibi, değer tamamen subjektiftir: Bir nesne sadece birinin onun için vermeye istekli olduğu şeye değerdir. tartışıldı Avusturya ekonomistleri tartışıldı Avusturya ekonomistleri Her durumda, içsel değer kavramı, insanların ne düşündüğü ya da yaptığına bakılmaksızın, belirli şeylerin kendilerinde ve kendilerinde değerli olduklarını göstermektedir. Ama değer gerçekten nasıl çalışır? Altın gibi bir şey düşünün. Birçoğu, dayanıklılık ve azalma gibi fiziksel özellikleri nedeniyle değerli olduğunu iddia eder. Herkes yarın altın istiyorsa, fiyatı çökecek, ne kadar nadir ya da parlak olursa olsun. Value isn’t something that exists inside an object; it comes from people’s desires and choices Tarih, insanların içsel değerleri, yararlılık veya gelenek gibi diğer kavramlarla nasıl kolayca karıştırdığını göstermektedir. Gerçek şu ki, değer bazı gizli maddeler gibi nesnelerde depolanmaz; tedarik ve talep tarafından yaratılır. İnsanlar şeyleri istiyor ve yoksulluk onları daha arzu edici kılıyor. İşte bu yüzden hava (önemli ama bol) ücretsizdir, altın (daha az önemli ama az) pahalıdır. olabilir İçsel Değer vs. İçsel Özellikler Yani, içsel değer var mı? Cevap hayır gibi görünüyor. Değer her zaman insan yargısına bağlıdır. Altın gibi evrensel olarak değerli bir şey bile, değerini sadece insanların önemine katıldığı için tutar. Bu, altının faydalı veya tarihi olarak önemli olmadığı anlamına gelmez, ancak değeri seçimlerimize bağlıdır, değişmez bir kanun değildir. Öte yandan, değeri, en azından kısmen, kendi özelliklerinden gelebilir. İşte bir çok insanın içine düştüğü yer: İnsanlar genellikle altınının “düşünce değerine” sahip olduğunu söylüyor, ancak gerçekten sahip olduğu şey içsel değerdir. Altın parlak, malzeme edilebilir, zayıf ve çürümez.Bu özellikler doğasının bir parçasıdır.Ve bunlardan dolayı, insanlar her zaman mücevher, prestij ve evet, para için çekici bulmuşlardır. they confuse an asset’s intrinsic properties (the things it really is) with its value, which lives entirely in our heads. mülkiyetleri Yalnızca bu özellikler otomatik olarak değerli hale getirmez. Özellikler tabakadır; değeri üzerinde boyadığımız hikayedir. Bu özelliklerin ticaret için yeterince önemli olduğuna karar vermemiz bizden gelir. Tuz da harika bir örnektir. Gıda ve mevsim yemekleri korur, ancak kullanışlılığı sadece insanların gerçekten istediği veya ihtiyacı olduğunda değere dönüşür. Bu fikri modern teknoloji ve para için de uzatabiliriz. Cryptos içsel özellikleri vardır Eleştirmenler, “Kripto para birimlerinin içsel bir değeri yoktur” derken, çoğunlukla kaçırdıkları şey, kripto para birimlerinin içsel özellikleri olduğunu ve bu özelliklerin oldukça dikkat çekici olduğunu söylüyorlar. sadece hükümetler tarafından kontrol edilen bir ekranda kağıt veya piksel olan fiat para aksine, kripto para birimleri taşınabilir, bağımsız, sensörlere karşı dirençli (dondurulmuş hesaplar yok) ve dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir olarak tasarlanmıştır. Bu, ne altın ne de fiat para aynı verimlilikte yapabilecekleri bir şey. You can send Bitcoin, Ether, GBYTE, or another crypto to someone on the other side of the globe in minutes, often without needing a bank, documents, or paying hefty fees Altın bazı etkileyici özellikleri ve tarihi bir değer algısı vardır, ancak kiranızı bir altın madalya ile ödemeyi deneyin veya yurtdışında bir arkadaşınıza bir şey gönderin. Tamamen pratik değildir. Döner tarafta, fiat para harcamak kolaydır, ancak enflasyon ve siyasi manipülasyona maruz kalırlar. Hükümetler, zamanla tasarruflarınızı bozar (tıpkı hiçbir şey tarafından desteklenen gibi) daha fazla baskı yapabilir. Hükümetler ayrıca hesapları dondurabilir veya paranızı istediğiniz şekilde kullanmanıza engel olabilir, örneğin yurtdışına göndermek veya “ istenmeyen” kuruluşlara göndermek. ve teşekkürler (bir sistemde tek bir otorite ağı kontrol etmiyor), bu paraların ve ağlarının seviyelerine bağlı olarak, bir hükümet ya da büyük bir şirket bunları kapatmaya çalışsa bile çalışmaya devam edebilir ve hükümetin onaylamaya çalışmasına rağmen tüm işlemleri işleme devam edebilir. Many cryptocurrencies, by design, limit how many coins can exist, which can help protect against inflation Descentralizasyon Descentralizasyon Buna ek olarak, birçok kripto, akıllı özellikleri destekler: Bunlar, insanların yatırımlar, oyunlar, dağıtılmış uygulamalar, piyasalar ve hatta aracı olmayan krediler oluşturmalarına olanak sağlar. Ancak, diğer herhangi bir varlıkla olduğu gibi, tüm bu parlak özelliklerin hala insanların onları tanımalarını ve kullanmalarını gerektirir. Fiyatlar, başkalarının ödemeye istekli oldukları şeylerle belirlenir - güven, talep ve insan seçimi tarafından yönlendirilir. Akıllı Sözleşmeler Akıllı Sözleşmeler Değer gerçekten yaşadığı yerde Yani, bunların hepsinden ne çıkarabiliriz? Belki içsel değerin bütün fikri her zaman kırmızı bir çamur olmuştur. Biz insanlar her zaman güven, yararlılık (ki kendisi subjektif) ve önemli olanlar hakkında toplu hikayeler temelinde şeylere değer atmışızdır. Kriptoların işlev için inanç gerektirdiği gerçeği, onları Fort Knox'ta kilitli altın çubuklarından ya da cüzdanınızda bulunan kağıt faturalardan farklı kılmıyor. Şimdi, bu, faydalı olamayacakları veya gerçek özelliklerine sahip olamayacakları anlamına gelmiyor. Milyonlarca insanın onları kullanmak ve kullanmak için yeterince çekici bulduğu bir nedeni var. Bitcoin gibi, merkezi ve nadirdir, ancak madencileri ve “validatörleri” tamamen ortadan kaldırarak daha da ileri gidiyor, bu yüzden ortağı yoktur. bir blok zincirinin yerine, Obyte yönlendirilmiş bir aciklik grafik (DAG) kullanıyor, bu da birçok diğer sistemden daha sensörlere karşı dirençlidir anlamına gelir. is a good example of a crypto ecosystem with useful properties that set it apart from both traditional assets and many other coins Değişim Değişim Değişim Buna ek olarak, Obyte sadece bir değer mağazası sunmuyor; Dağıtılmış uygulamalar, akıllı sözleşmeler, tokenizasyon ve yolsuzluk koruyucu veri depolama için. Diğer kripto para ya da sadece uygulamalar üzerinde odaklanan diğer kripto'lardan farklı olarak, Obyte her ikisini birleştirir. ve enerji aç madencilik ya da merkezi bir otoriteye güvenmediği için, diğerlerinden daha dayanıklıdır. entire platform Tüm Platform Sonunda, hatırlayın: değer bizim karar verdiğimiz yerde yaşıyor, altın toz, tuzlu kristaller, kod satırları ya da hatta üzerinde bir köpek yüzü olan parlak bir dijital token.