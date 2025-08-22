“Cryptos no tienen valor intrínseco” – Bueno, no hay tal cosa

Probablemente lo hayas oído en algún lugar: algunas personalidades de los medios de comunicación o financieras afirman que las criptomonedas no tienen valor intrínseco o inherente, y esto, aparentemente, es una especie de estafa o un maldito error. Con total confianza: “Bitcoin en sí no tiene valor intrínseco.” lo que es bastante irónico, porque su compañía maneja miles de millones de activos que tampoco tienen valor intrínseco. lo ha dicho lo ha dicho Aquí hay una cosa divertida: si pides a cinco personas que definen el "valor intrínseco", obtendrás cinco respuestas muy diferentes, ninguna de las cuales realmente se mantiene cuando cavas un poco más profundamente.En realidad, ningún activo (fiat, oro, criptografía) tiene valor a menos que nosotros los humanos estemos de acuerdo en hacerlo. No, fiat money (dollars, euros, any national currency) doesn’t have intrinsic value. Precious metals, then? Still no. ¿Qué es el valor intrínseco, de todos modos? Economistas, filósofos e inversores esto durante siglos, y las respuestas van desde insatisfactorias a absolutamente contradictorias.La economía clásica trató de definirlo como el trabajo puesto en hacer algo. Como Ludwig von Mises argumentó que el valor es puramente subjetivo: un objeto sólo vale lo que alguien está dispuesto a dar por él. Hemos debatido Economistas austriacos Hemos debatido Economistas austriacos En cualquier caso, la idea del valor intrínseco sugiere que ciertas cosas tienen valor en sí mismas, independientemente de lo que la gente piense o haga. Pero ¿es eso realmente cómo funciona el valor? piense en algo como el oro. Muchos argumentan que es valioso debido a sus propiedades físicas, como la durabilidad y la escasez. Pero si a nadie le importaba el oro, ¿todavía tendría valor? Probablemente no. Si todos dejaran de querer oro mañana, su precio se derrumbaría, no importa cuán raro o brillante sea. Esto muestra que el valor no es un rasgo inherente, sino algo que asignamos basado en nuestras preferencias. Value isn’t something that exists inside an object; it comes from people’s desires and choices La historia revela con qué facilidad las personas confunden el valor intrínseco con otros conceptos, como la utilidad o la tradición. La verdad es que el valor no se almacena en objetos como algún ingrediente oculto; se crea por la oferta y la demanda.La gente quiere cosas, y la escasez las hace más deseables.Por eso el aire (esencial pero abundante) es libre, mientras que el oro (menos esencial pero escaso) es caro. Puede ser Valor intrínseco vs. propiedades intrínsecas Entonces, ¿existe el valor intrínseco? La respuesta parece ser no. El valor siempre está ligado al juicio humano. Incluso algo tan universalmente apreciado como el oro sólo tiene valor porque la gente está de acuerdo en su importancia. Esto no significa que el oro no sea útil o históricamente significativo, pero su valor depende de nuestras elecciones, no de alguna ley inmutable. Aquí es donde muchas personas se entrelazan: La gente a menudo dice que el oro tiene “valor intrínseco”, pero lo que realmente tiene es intrínseco. El oro es brillante, malleable, escaso, y no rugiere.Estos rasgos son parte de su naturaleza.Y debido a ellos, los humanos siempre lo han encontrado atractivo para la joyería, el prestigio y, sí, el dinero. they confuse an asset’s intrinsic properties (the things it really is) with its value, which lives entirely in our heads. Propiedades Sin embargo, esas propiedades por sí solas no lo hacen automáticamente valioso. Las propiedades son la tela; el valor es la historia que pintamos en ella. Viene de nosotros decidir que esas propiedades son lo suficientemente importantes como para comerciar. La sal, también, es un gran ejemplo. Conserva la comida y las comidas de temporada, pero su utilidad sólo se traduce en valor cuando las personas realmente lo quieren o lo necesitan. Las criptas tienen propiedades intrínsecas Cuando los críticos dicen: “Las criptomonedas no tienen valor intrínseco”, lo que a menudo pierden es que las criptomonedas tienen propiedades intrínsecas, y esas propiedades son bastante notables.A diferencia del dinero fiduciario, que es solo papel o píxeles en una pantalla controlada por los gobiernos, las criptomonedas están diseñadas para ser portátiles, autónomas, resistentes a la censura (sin cuentas congeladas) y accesibles en cualquier lugar del mundo. Eso es algo que ni el oro ni el dinero fiat pueden hacer con la misma eficiencia. You can send Bitcoin, Ether, GBYTE, or another crypto to someone on the other side of the globe in minutes, often without needing a bank, documents, or paying hefty fees El oro tiene algunos rasgos impresionantes y una percepción histórica del valor, pero trate de pagar su alquiler con una moneda de oro o enviar algo a un amigo en el extranjero. No es exactamente práctico. Por el lado contrario, las monedas fiat son fáciles de gastar, pero son vulnerables a la inflación y la manipulación política. Los gobiernos pueden imprimir más a voluntad (al igual que eso, respaldado por nada), lo que erode sus ahorros con el tiempo. Y gracias a (un sistema donde ninguna autoridad controla la red), dependiendo de su nivel, estas monedas y sus redes pueden seguir funcionando incluso si un gobierno o una gran corporación intenta cerrarlas, y seguir procesando todas las transacciones incluso si un gobierno intenta censurarlas. Many cryptocurrencies, by design, limit how many coins can exist, which can help protect against inflation Descentralización Descentralización Además, muchos criptos soportan características inteligentes como Estos permiten a las personas crear inversiones, juegos, aplicaciones descentralizadas, mercados e incluso préstamos sin intermediarios. Sin embargo, como con cualquier otro activo, todas estas propiedades brillantes todavía necesitan que las personas las reconozcan y las utilicen.Los precios se establecen por lo que otros están dispuestos a pagar – impulsado por la confianza, la demanda y la elección humana. Contratos inteligentes Contratos inteligentes Donde el valor realmente vive Así que, ¿qué podemos quitar de todo esto? Tal vez toda la idea de valor intrínseco ha sido un herring rojo todo el tiempo. Nosotros humanos siempre hemos asignado valor a las cosas basadas en la confianza, la utilidad (que en sí misma es subjetiva), y nuestras historias colectivas sobre lo que es importante. El hecho de que las criptos necesitan creencia para funcionar no las diferencia de las barras de oro cerradas en Fort Knox, o de las facturas de papel en su cartera. Ahora, eso no significa que no puedan ser útiles o tener propiedades reales, tampoco. Hay una razón por la que millones de personas las han encontrado lo suficientemente atractivas como para empujar y usar. Al igual que Bitcoin, es descentralizado y escaso, pero va más allá eliminando a los mineros y “validadores” por completo, por lo que no hay intermediarios. En lugar de una blockchain, Obyte utiliza un gráfico cíclico dirigido (DAG), lo que significa que es más resistente a la censura que muchos otros sistemas. is a good example of a crypto ecosystem with useful properties that set it apart from both traditional assets and many other coins Intercambio Intercambio Intercambio Además, Obyte no solo ofrece una tienda de valor; es una Para aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes, tokenización y almacenamiento de datos a prueba de manipulación. A diferencia de otras criptomonedas, que se centran sólo en dinero o solo en aplicaciones, Obyte combina ambas.Y porque no depende de la minería hambrienta de energía o de una autoridad central, es más resiliente que otras.Todas estas propiedades intrínsecas, combinadas con la confianza de su comunidad, son lo que la hace valiosa. Al final, recuerde: el valor vive donde decidimos que vive, ya sea en polvo de oro, cristales salados, líneas de código, o incluso un brillante token digital con la cara de un perro en él.