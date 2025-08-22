“Cryptos ไม่มีค่าในร่ม” - ดีไม่มีสิ่งเช่นนี้

คุณอาจเคยได้ยินที่ไหนก็ตาม: บางคนในสื่อหรือบุคคลทางการเงินเรียกร้องว่า cryptocurrencies ไม่ได้มีมูลค่าในร่มหรือเป็นธรรมชาติและสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นบางชนิดของการโกงหรือความผิดพลาดที่เป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น Jamie Dimon, หัวหน้าของ บริษัท การเงินหลายประเทศ JP Morgan Chase, ด้วยความมั่นใจอย่างสมบูรณ์: “Bitcoin ตัวเองไม่มีมูลค่าในร่ม” ซึ่งค่อนข้างตื่นเต้นเพราะ บริษัท ของเขาจัดการกับสินทรัพย์หลายพันล้านซึ่งไม่มีมูลค่าในร่มเช่นกัน เราหมายถึงดอลลาร์ (USD) has said it กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ: ถ้าคุณถามห้าคนที่จะกําหนด "มูลค่าภายใน" คุณจะได้รับคําตอบที่แตกต่างกันมากห้าคําซึ่งไม่มีคําตอบที่แท้จริงเมื่อคุณขุดลึกลงเล็กน้อย ในความเป็นจริงไม่มีสินทรัพย์ (Fiat, Gold, Crypto) มีมูลค่าจนกว่าเรามนุษย์จะเห็นด้วยกัน ดังนั้นอาจจะเป็นคําถามไม่ว่าการเข้ารหัสลับมีมูลค่าภายในหรือไม่ แต่ว่าอะไรบางอย่างจริง ๆ มีและทําไมสิ่งนี้สําคัญ - หรือไม่ No, fiat money (dollars, euros, any national currency) doesn’t have intrinsic value. Precious metals, then? Still no. อะไรคือมูลค่าภายใน นักเศรษฐกิจนักปรัชญาและนักลงทุน นี่เป็นเวลานานหลายศตวรรษและคําตอบต่างจากไม่พอใจถึงตรงกันข้าม การเศรษฐกิจคลาสสิกพยายามกําหนดว่าเป็นแรงงานที่นําไปสู่การทําสิ่งบางอย่าง ในฐานะที่เป็น Ludwig von Mises พูดว่ามูลค่าเป็นส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว: วัตถุมีมูลค่าเพียงสิ่งที่ใครบางคนพร้อมที่จะให้สําหรับมัน พูดคุย นักเศรษฐกิจออสเตรีย พูดคุย นักเศรษฐกิจออสเตรีย ในกรณีใด ๆ ความคิดของมูลค่าในร่มแนะนําให้เห็นว่าสิ่งบางอย่างมีมูลค่าในและของตัวเองไม่คํานึงถึงสิ่งที่ผู้คนคิดหรือทํา แต่มันเป็นวิธีที่มูลค่าทํางานจริงๆ? พิจารณาบางสิ่งบางอย่างเช่นทอง หลายคนกล่าวว่ามันมีมูลค่าเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพเช่นความทนทานและความขาดแคล่ว แต่ถ้าไม่มีใครสนใจทองมันจะยังคงมีมูลค่าหรือไม่ หากทุกคนหยุดต้องการทองคําในวันพรุ่งนี้ราคาของมันจะตกลงไม่ว่ามันจะหายากหรือส่องสว่างเท่าใด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เรากําหนดขึ้นอยู่กับความชอบของเรา Value isn’t something that exists inside an object; it comes from people’s desires and choices ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความง่ายดายที่ผู้คนสับสนค่าในร่มกับแนวคิดอื่น ๆ เช่นประโยชน์หรือประเพณี และค่า ความจริงคือมูลค่าไม่ได้ถูกเก็บไว้ในวัตถุเช่นส่วนผสมที่ซ่อนอยู่บางอย่าง มันถูกสร้างขึ้นโดยการเสนอราคาและความต้องการ คนต้องการสิ่งต่าง ๆ และความยากลําบากทําให้พวกเขาต้องการมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่อากาศ (จําเป็น แต่อุดมสมบูรณ์) เป็นอิสระในขณะที่ทองคํา (ไม่จําเป็น แต่ขาด) เป็นราคาแพง สามารถ วัตถุประสงค์ภายใน vs. คุณสมบัติภายใน ดังนั้นมีค่าในร่มหรือไม่? คําตอบดูเหมือนว่าจะไม่ มีค่ามักจะเชื่อมโยงกับความคิดของมนุษย์ แม้กระทั่งบางสิ่งที่มีมูลค่าในระดับสากลเช่นทองคําก็มีมูลค่าเพียงเพราะผู้คนเห็นด้วยกันเกี่ยวกับความสําคัญของมัน สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าทองคําไม่มีประโยชน์หรือสําคัญทางประวัติศาสตร์ แต่มูลค่าของมันขึ้นอยู่กับทางเลือกของเราไม่ใช่กฎหมายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในทางกลับกันมูลค่าของมันอาจมาจากคุณสมบัติของตัวเองอย่างน้อยบางส่วน นี่คือสถานที่ที่คนจํานวนมากจะถูกรวมขึ้น: คนมักจะบอกว่าทองคํามี “มูลค่าในร่ม” แต่สิ่งที่มันจริงๆมีคือในร่ม โกลเด้นส่องสว่างมีขนาดเล็กและไม่เกิดสนิม คุณสมบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเพราะพวกเขามนุษย์ได้พบว่ามันดึงดูดเครื่องประดับชื่อเสียงและใช่เงิน they confuse an asset’s intrinsic properties (the things it really is) with its value, which lives entirely in our heads. คุณสมบัติ คุณสมบัติเหล่านี้เท่านั้นไม่ทําให้มันมีค่าโดยอัตโนมัติ แต่ คุณสมบัติเป็นผ้าใบ ความคุ้มค่าคือเรื่องราวที่เราวาดบนมัน มันมาจากเราตัดสินใจว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีค่าพอที่จะซื้อขาย โลหะเป็นตัวอย่างที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาหารและอาหารฤดูกาล แต่ประโยชน์ของมันจะแปลเป็นมูลค่าเมื่อผู้คนต้องการหรือต้องการจริงๆ เราสามารถขยายความคิดนี้ไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเงินเช่นกัน Cryptos มีคุณสมบัติภายใน เมื่อนักวิจารณ์กล่าวว่า “สกุลเงินดิจิตอลไม่มีค่าภายใน” สิ่งที่พวกเขามักจะพลาดคือสกุลเงินดิจิตอลมีคุณสมบัติภายในและคุณสมบัติเหล่านี้ค่อนข้างโดดเด่น ไม่เหมือนเงินดิจิตอลซึ่งเป็นเพียงกระดาษหรือพิกเซลบนหน้าจอที่ควบคุมโดยรัฐบาลสกุลเงินดิจิตอลถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแบบพกพาอัตโนมัติทนต่อการเซ็นเซอร์ (ไม่มีบัญชีแช่แข็ง) และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ในโลก นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ด้วยเงินทองหรือเงินสกุลได้ด้วยประสิทธิภาพเดียวกัน You can send Bitcoin, Ether, GBYTE, or another crypto to someone on the other side of the globe in minutes, often without needing a bank, documents, or paying hefty fees ทองมีคุณสมบัติที่น่าประทับใจบางอย่างและความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมูลค่า แต่ลองจ่ายค่าเช่าของคุณด้วยเหรียญทองหรือส่งไปยังเพื่อนในต่างประเทศ ไม่สมบูรณ์แบบ ในทางกลับกันสกุลเงิน fiat เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้ แต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะเกิดการปนเปื้อนและการประมวลผลทางการเมือง กฎหมายสามารถพิมพ์ได้มากขึ้นตามความปรารถนา (เช่นเดียวกับสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนโดยไม่มีอะไร) ซึ่งทําลายการออมของคุณตามเวลา กฎหมายยังสามารถแช่บัญชีหรือป้องกันคุณจากการใช้เงินของคุณตามที่คุณต้องการเช่นการส่งไปยังต่างประเทศหรือไปยังบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ และขอบคุณ (ระบบที่ไม่มีหน่วยงานเดียวควบคุมเครือข่าย) ขึ้นอยู่กับระดับของมันเหรียญเหล่านี้และเครือข่ายของพวกเขาสามารถทํางานได้แม้ว่ารัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่จะพยายามปิดพวกเขาและยังคงประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเซ็นเซอร์พวกเขา Many cryptocurrencies, by design, limit how many coins can exist, which can help protect against inflation การกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจ นอกจากนี้การเข้ารหัสลับจํานวนมากสนับสนุนคุณสมบัติที่ชาญฉลาดเช่น : ข้อตกลงการดําเนินการด้วยตนเองที่เขียนไว้ในรหัส พวกเขาช่วยให้ผู้คนสร้างการลงทุนเกมแอพพลิเคชัน decentralized marketplaces และแม้กระทั่งเครดิตโดยไม่มีตัวกลาง อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น ๆ ทั้งหมดเหล่านี้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมยังคงต้องคนที่จะรู้จักและใช้พวกเขา ราคาถูกกําหนดโดยสิ่งที่ผู้อื่นยินดีที่จะจ่าย - ขับเคลื่อนโดยความไว้วางใจความต้องการและการเลือกของมนุษย์ ข้อตกลงอัจฉริยะ ข้อตกลงอัจฉริยะ ที่มูลค่ามีชีวิตอยู่จริง ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถถูกลบออกจากทั้งหมดนี้ได้? บางทีความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับมูลค่าในร่มได้เป็นหางสีแดงตลอดเวลา เรามนุษย์ได้กําหนดมูลค่าให้กับสิ่งต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจประโยชน์ (ซึ่งในตัวนั้นเป็นเรื่องสําคัญ) และเรื่องราวร่วมกันของเราเกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญ ความจริงที่ว่าคริปโตต้องการความเชื่อที่จะทํางานไม่ได้ทําให้พวกเขาแตกต่างจากแถบทองที่ล็อคไว้ใน Fort Knox หรือจากบัญชีกระดาษในกระเป๋าสตางค์ของคุณ ตอนนี้มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นประโยชน์หรือมีคุณสมบัติจริงได้อีกด้วย มีเหตุผลที่หลายล้านคนพบว่าพวกเขาน่าดึงดูดและใช้ได้ เช่นเดียวกับ Bitcoin มันเป็น decentralized และหายาก แต่ก็ไปข้างหน้าโดยการกําจัดเหมืองแร่และ “validators” อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงไม่มีผู้กลาง แทน blockchain Obyte ใช้ Directed Acyclic Graph (DAG) ซึ่งหมายความว่ามันมีความต้านทานการเซ็นเซอร์มากกว่าระบบอื่น ๆ อีกมากมาย is a good example of a crypto ecosystem with useful properties that set it apart from both traditional assets and many other coins Obyte อะไหล่ อะไหล่ นอกจากนี้ Obyte ไม่เพียง แต่มีร้านขายของมูลค่า; มันเป็น สําหรับแอพพลิเคชันแบบกระจายตัวสัญญาอัจฉริยะ tokenization และการจัดเก็บข้อมูลที่ป้องกันการล้มเหลว ไม่เหมือนกับ Cryptos อื่น ๆ ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะกับเงินหรือเฉพาะกับแอพพลิเคชัน Obyte รวมทั้งสองอย่าง และเนื่องจากไม่ได้พึ่งพาการทําเหมืองแร่ที่ต้องการพลังงานหรือหน่วยงานกลาง แต่ก็มีความทนทานกว่าคนอื่น ๆ คุณสมบัติภายในทั้งหมดเหล่านี้รวมกับความไว้วางใจจากชุมชนของมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันมีค่า แพลตฟอร์มทั้งหมด แพลตฟอร์มทั้งหมด ในที่สุดโปรดจําไว้ว่ามูลค่ามีชีวิตอยู่ที่เราตัดสินใจว่ามันมีชีวิตอยู่ไม่ว่ามันจะอยู่ในฝุ่นทองเหลืองคริสตัลเกลือเส้นรหัสหรือแม้กระทั่ง token ดิจิตอลที่มีใบหน้าของสุนัขบนมัน ไม่ว่ามูลค่านั้นมีประโยชน์สําหรับคุณจะขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจ Featured Vector Image โดย Freepik ปราสาท ปราสาท