Şifrepunklar Kod Yazıyor: Julian Assange ve WikiLeaks

Bu isim mutlaka bir çağrıştırıyor ya da bütün bir çan kulesini. Julian Assange, bu hareketi tanımlayan isyan ve teknolojik güçlenme ahlakını temsil eden, şifrepunklar arasında mükemmel bir figür olarak duruyor. Dijital çağın eşiğinde ortaya çıkan yolculuğu, bireysel mahremiyet, şeffaflık ve bilgi özgürlüğü idealleriyle iç içe geçiyor. Önde gelen bir aktivist, gazeteci ve yetenekli programcı olarak Assange'ın gidişatı, şifrepunkların 20. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın dijital ön saflarına kadar olan evrimini yansıtıyor.





Bunu hatırlayalım şifrepunklar oluştu dijital haklarımızı korumak için yeni yazılım araçları geliştiren gizlilik ve özgürlükçü aktivistler tarafından. Bu hareket, 1990'lı yıllarda dijital iletişim ve işlemlerde artan gözetim ve kontrole ilişkin endişelerle ivme kazandı ve bu eğilimlere karşı koymayı amaçladı.





Artık Assange'a gelince, o öncelikle geniş çapta popüler olan WikiLeaks'in kurucusu olarak tanınıyor: Bireylerin, hükümetlerin ve şirketlerin yanlışlarını ve suçlarını dünyaya ifşa etme amacıyla gizli belgeleri yayınlamaya adanmış bir platform . Ancak üzerinde çalıştığı tek şey bu değil.





Hatta yayınladı kitap diğer cypherpunk'ları onurlandırmak için 'Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet' (2012) başlığını taşıyor. Bu yazıda bilgi güvenliği birkaç uzmanla birlikte tartışılıyor, ancak bu buzdağının sadece görünen kısmı.

WikiLeaks'ten önce

Assange, Temmuz 1971'de Queensland'de (Avustralya) doğdu. Genç yaştan itibaren hacktivizm tutkusunu geliştirdi ve 16 yaşından beri olağanüstü bilgisayar korsanlığı ve programlama becerileri sergiledi. "Uluslararası" olarak bilinen genç bilgisayar korsanları grubunun önde gelen isimlerinden biriydi. Yıkıcılar", şirketlerden önemli bilgileri ortaya çıkarmak için önemli hack'ler yapmaya adanmıştır. Bu çağ kazandı bile kendi filmi 2012 yılında Avustralyalı yetkililer tarafından 31 adet bilgisayar korsanlığı suçuyla suçlanmasına neden oldu. En azından sonunda para cezasıyla gitmesine izin verdiler.

Bilgisayar korsanlığının ötesinde, muhtemelen cypherpunk e-posta listesine katıldıktan sonra 1994 yılında yeni kriptografik araçlar programlamaya ve oluşturmaya başladı . Dikkate değer yaratımları arasında, verileri şifreleme teknikleriyle korumak için tasarlanmış bir şifreleme programı olan Rubberhose vardı. Rubberhose artık aktif olarak korunmasa da veri güvenliğine odaklanması, modern şifreli araçların geliştirilmesine ve günümüzde daha güçlü dijital güvenlik uygulamalarının yaygın olarak benimsenmesine ilham kaynağı olmuştur.





Ayrıca Assange, çok sayıda bilgisayardaki güvenlik açıklarını aynı anda tespit etmek için tasarlanan Strobe bağlantı noktası tarayıcısı gibi siber savaş sistemleri de geliştirdi. Ayrıca AUCRYPTO forumunun moderatörlüğünü yaptı ve 1996 yılına kadar binlerce aboneye bilgisayar güvenliği tavsiyeleri sunan bir web sitesini işletti.





1998 yılında, ağ saldırı tespit teknolojilerine odaklanan bir şirket olan Earthmen Technology'nin kurucu ortağı oldu ve aynı zamanda büyük şirketler için danışman olarak çalışarak önemli bir gelir elde etti. 1999 yılında sızıntı.org alan adını kaydettirmesiyle “LEAKS” projesi de şekillenmeye başlamıştı.

WikiLeaks

Elbette bu Assange'ın 'başyapıtı'. Bağışlarla finanse edilen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kayıtlı olan bu marka, 2006 yılında kuruldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, WikiLeaks çok önemli gizli bilgilerin kamuoyuna açıklanmasında önemli rol oynayan bir belge sızdırma platformudur.









Yıllar geçtikçe WikiLeaks, insan hakları ihlallerinden hükümet yolsuzluğuna ve uluslararası casusluğa kadar çok sayıda önemli belgeyi gün ışığına çıkardı. Bu ifşaatlar siyaset ve medya alanlarında önemli bir etki yarattı; şeffaflık, hesap verebilirlik ve bilgi edinme hakkı konusundaki tartışmaları ateşledi.





WikiLeaks'in en dikkate değer ifşaatları arasında Irak ve Afganistan yer alıyor " Savaş Günlükleri ," ABD ordu kuvvetlerinin bu ülkelerde işlediği suiistimalleri ve savaş suçlarının yanı sıra ABD'den sızdırılan diplomatik kabloları açığa vuruyor ( Kablo kapısı ) dünya çapında büyükelçilikler arasındaki gizli iletişimleri ortaya çıkardı. Ayrıca WikiLeaks, istihbarat teşkilatlarının kitlesel gözetleme ve casusluk faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve dünya çapındaki hükümet ve kurumsal yolsuzluklara ilişkin ayrıntıları yayınladı.





Bugün WikiLeaks hâlâ yayında ama son yayını 2021 yılında oldu ve Kasım 2022'den itibaren kütüphanesindeki çok sayıda belgeye erişilemez hale geldi. Assange'a göre, ABD'nin getirdiği finansman kısıtlamaları, potansiyel ihbarcıların tehlikeye atılması ve kendi hukuki sorunları nedeniyle şu anda yayınlanamıyor.

Assange'ın hukuk destanı

Assange, mesleği gereği beklendiği gibi yetişkinliğinde de yetkililerle zor zamanlar geçirdi. Yayınlanan sızıntılar onu uluslararası ilgi odağı haline getirdi ve başta ABD olmak üzere dünya çapındaki hükümetlerin öfkesini çekti.





Sonrasında Assange çok sayıda hukuki zorlukla karşı karşıya kaldı. 2010 yılında İsveç, cinsel saldırı iddiaları nedeniyle kendisi için Avrupa Tutuklama Emri çıkardı. Suçlamaları reddederek şunları söyledi: karalama kampanyası İtibarını zedelemek ve İsveç'in de yer aldığı WikiLeaks'teki çalışmaları nedeniyle kendisine dava açmak için bir mazeret bulmak tüm kategori .





Bu durum Assange'ı, iade edilmekten kaçınmak için Haziran 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmaya yöneltmişti. Bu sığınma teklifi, Assange'ı derhal soruşturmaya karşı korurken, Ekvador, Birleşik Krallık ve İsveç arasında uzun süreli bir diplomatik açmaza yol açarak uluslararası ilişkileri gerdi ve Assange'ın hakları ve diplomatik dokunulmazlığın sınırları konusunda tartışmalara yol açtı.









Uzun süreli kalışı koşulların kötüleşmesine ve Ekvadorlu yetkililerle gerginliğin artmasına yol açtı ve bu durum Ekvador'un Nisan 2019'da sığınma statüsünü iptal etmesiyle sonuçlandı. Ardından İngiliz yetkilileri Assange'ı İsveç'in iade talebiyle ilgili kefalet koşullarını ihlal ettiği için tutukladı ve bu onun hukuki karışıklıklarında önemli bir artışa işaret etti. .





ABD'nin 2019 yılında Assange'a karşı, gizli materyallerin yayınlanmasındaki rolü nedeniyle casusluk da dahil olmak üzere çok sayıda ihlalle suçlandığı bir dizi iddianameyi açıklamasıyla durum daha da kötüleşti. Bu durum, Assange'ın savunma ekibi ve destekçilerinin, basın özgürlüğüne ilişkin endişeleri ve bunun araştırmacı gazetecilik açısından sonuçlarını öne sürerek onun ABD'ye gönderilmesine şiddetle karşı çıkmasıyla şiddetli bir iade mücadelesini ateşledi.

Sıradaki ne?

Ocak 2021'de bir Birleşik Krallık mahkemesi Reddedilmiş ABD'nin iade talebi, Assange'ın akıl sağlığına ilişkin korkular ve ABD nezaretinde zorlu koşullara maruz kalması halinde intihar etme riski nedeniyle yapıldı. Ancak ABD hükümeti, Assange'ın hukuki belirsizliğini uzatarak karara itiraz etti.





Nisan 2019'dan bu yana cezaevinde. Şu anda İngiltere'nin Londra kentinde yüksek güvenlikli bir hapishane olan HM Hapishanesi Belmarsh'ta tutuluyor. Assange, İsveç'in iade talebiyle ilgili olarak Birleşik Krallık'taki kefalet koşullarını ihlal ettiği için hapsedildi; ayrıca casusluk ve WikiLeaks'teki çalışmasıyla bağlantılı diğer suçlar nedeniyle ABD'ye iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.





Mart 2024'ün sonlarında Assange verildi ABD'ye iade davasında geçici bir erteleme; iki yargıç, yalnızca Biden yönetiminin güvence vermemesi halinde kendisine itirazda bulunmasına izin veriyor. Bu karar, kendisine uygulanan muamele ve olası ölüm cezasına ilişkin endişelerin ortasında geldi. Mayıs 2024 itibarıyla ABD hükümeti bu güvenceleri vermeye çalışıyor , ancak 20 Mayıs'taki bir sonraki duruşmaya kadar bu konuda net bir karara varılmayacak. Uluslararası Af Örgütü, Avustralya hükümeti ve diğer kuruluşlar ABD'ye, bu konuda net bir karar verilmesi çağrısında bulundu. İfade özgürlüğü, Assange'ın istikrarsız ruh sağlığı ve orantısız ceza riski nedeniyle davanın düşürülmesi. Ancak geleceği belirsiz.

