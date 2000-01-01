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7 hours ago
Bu LLM Gerçekten "Açık Kaynak" mı? AI Yönetiminde Açık Yıkama hakkında konuşmamız gerekiyor
a day ago
Şifrelemeyi Yasaklamaya Doğru Atılan Kilit Adım: Durov, Telegram ve Olası Etkileri Üzerine
3 days ago
Yapay Zeka Bilinci Neden Tamamen Gerçekleşecek (Ve Bu Bizim İçin Ne Anlama Geliyor)
3 days ago
Fikirden Uygulamaya: Spotify Çalma Listesi Kapak Oluşturucu Oluşturma
3 days ago
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İçerik Performansını Ölçmek: Sayfa Görüntülemeleri ve Paylaşımların Ötesinde
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3 days ago
@nadeem-raza
Nadeem Raza
Floki, Valhalla Metaverse Oyunu İçin OG Esports ile Ortaklık Duyurdu
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5 days ago
@chainwire
Chainwire
HackerNoon Yazma Yarışmasını mı Kazanmak İstiyorsunuz? İşte #crypto-api Yarışması Kazananlarının Önerileri
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6 days ago
@hackernooncontests
HackerNoon Writing Contests Announcements
Yapay Zekanın Arkasında Küresel Bir Eğlence Platformu Kuran Hintli Girişimle Tanışın ve Bunu Nasıl Yapıyor?
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6 days ago
@jonstojanmedia
Jon Stojan Media
Gelişmiş LLM Geliştirme 101: Mindy Support CEO'su Igor Tkach'tan Stratejiler ve Görüşler
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7 days ago
@mindysupport
Mindy Support
Cep Rehberi: AI NFT'leri Nasıl Oluşturulur, Satılır ve Satın Alınır
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7 days ago
@aelfblockchain
aelf
Bright Data ve HackerNoon'un AI Yazma Yarışmasında 2500$'a Kadar Kazanın
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7 days ago
@hackernooncontests
HackerNoon Writing Contests Announcements
Mavi Yakalıların İntikamı: Bitcoin'e Ölüm, Dolarlara Uzun Yaşa
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9 days ago
@nebojsaneshatodorovic
Nebojsa "Nesha" Todorovic
Obsidian Rehberi: Günlük Notu Her Gün Nasıl Oluşturursunuz - Açmasanız Bile
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10 days ago
@luca1iu
Luca Liu
Hindistan'dan ABD'ye: Jagadish Nimmagadda Yazılım Mühendisliğinde Yenilik ve Mükemmellik Üzerine
min read
10 days ago
@jonstojanmedia
Jon Stojan Media
Bitcoin L2'leri Dünyayı Yiyor
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11 days ago
@andreserrano
Andre S.
Yapay Zeka ile Mühendislik Çizimleri Nasıl İşlenir
min read
11 days ago
@olegkokorin
Oleg Kokorin
Etherspot ERC-7579 Modüler SDK'sını Piyasaya Sürüyor: Bilmeniz Gerekenler
min read
11 days ago
@etherspot
Etherspot
MEET48 GIPR2 İdolleri Steve Aoki ile Fantasy Bullish Night'ta sahne aldı, WebX 2024'ü ateşledi
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11 days ago
@chainwire
Chainwire
Bu 18 Geliştirici Aracıyla Üretkenliğinizi Artırın 🚀🔥
min read
11 days ago
@madzadev
Madza
İlkel Kara Delikler Karanlık Madde Midir?
min read
11 days ago
@phenomenology
Phenomenology Technology
"BigID'nin misyonu, işletmelerin verilerini kontrol altına almalarını sağlamaktır" diyor BigID Kurucu Ortağı
min read
11 days ago
@newsbyte
NewsByte.Tech
Yapay Zeka "Çilek" Kelimesindeki "R" Harflerinin Sayısını Neden Sayamıyor?
min read
11 days ago
@kisican
Can Kisi
Yapay Zekanın Nesne Depolaması Üzerine İnşa Edilmesinin Gerçek Nedenleri
min read
11 days ago
@minio
MinIO
Flare Network, Zincirler Arası Güvenlik için Polyhedra'nın zkBridge'ini Entegre Ediyor
min read
11 days ago
@ishanpandey
Ishan Pandey
HTML Resim Yükleyici: Faydalı Bir Kılavuz
min read
12 days ago
@filestack1
Filestack
ShivaDutt Jangampeta'nın Siber Güvenlik Uygulamalarını Geliştirmedeki Rolü
min read
12 days ago
@missinvestigate
Miss Investigate
GAM3 Ödülleri 2024 Töreni Filipinler'deki YGG Oyun Zirvesi'nde Yapılacak
min read
12 days ago
@gamingwire
Gaming Wire
Vite, Cloudflare, Remix, PNPM ve Turborepo ile Monorepo Nasıl Oluşturulur (Derleme Adımı Yok)
min read
12 days ago
@josejaviasilis
Jose Javi Asilis
En İyi C# .NET UI Kontrolleri
min read
12 days ago
@mesciusinc
MESCIUS inc.
Aloha'yı Neden Açık Kaynak Olarak Seçtim: Gizlilik ve İş Birliğine Bağlılığım
min read
12 days ago
@afrostmoroz
Andrew Frost Moroz
Kripto ≠ Tek Beden Herkese Uyar: Afrika'da Benimsemeyi Teşvik Etmenin Anahtarı
min read
12 days ago
@mayacaddle
mayac
Yaratıcı Potansiyelin Kilidini Açmak: 3B Üretken Tasarımda Gizli Alanları Keşfetmek
min read
12 days ago
@tomascbzn
Tomas Cabezon Pedroso
Tornado Cash Tam Sansüre (ve Bir Çözüme) Bir Adım Uzakta
min read
12 days ago
@obyte
Obyte
Fordefi, Sui'de DeFi İçin İlk Kurumsal Sınıf MPC Cüzdanını Tanıttı
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12 days ago
@chainwire
Chainwire
BNB Chain, Celer, deBridge ve Stargate ile “BNB Chain Bridge”i Başlattı
min read
12 days ago
@bnbchainecosystem
BNB Chain
P2P Ekonomisi: Blockchain Rönesansına Önderlik Etmek
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12 days ago
@ckb
Nervos CKB
Sayın Venkata Sai Manoj Pasupuleti: Veri Teknolojisinin Geleceğini Şekillendiren Olağanüstü Bir Vizyoner
min read
12 days ago
@jonstojanmedia
Jon Stojan Media
First Principles'tan Finans
min read
12 days ago
@chateaucapital
Chateau Capital
Dagger 2 ile Bağımlılık Enjeksiyonu: Nedir, Temel Kavramlar ve Daha Fazlası
min read
13 days ago
@dilip2882
Dilip Patel