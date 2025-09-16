XYO, ang DePIN Project na may 10M+ Nodes, Lansahin ang unang data-focused L1 ng Blockchain

London, United Kingdom, 16 September, 2025/Chainwire/--Ngayon, , ang unang DePIN at blockchain proyekto na may 10M+ nodes, inilunsad , isang blockchain network na dinisenyo para sa mga industriya na mataas sa data, tulad ng mga sa artificial intelligence (AI), logistics, at cloud services. ang xyo Mga pahinang tumuturo sa XYO Layer One ang xyo Mga pahinang tumuturo sa XYO Layer One Sa pag-unlad na ito, nag-introduce ang unang blockchain na binuo upang i-manage ng malaking volumes ng data nang hindi mabawasan ang pagganap, na kung saan ito ay ang unang scalable network na dinisenyo para sa data. at pagkuha ng 80% ng mga gumagamit nito mula sa labas ng crypto space. $8.8M sa mga revenue sa 2024 $8.8M sa mga revenue sa 2024 Mula noong 2018, XYO ay nagtatrabaho sa isang iba't ibang uri ng mga produkto ng blockchain na mataas sa data, tulad ng ang mobile app COIN, kung saan ang mga gumagamit ay maaaring i-convert ang kanilang araw-araw na data sa real-world rewards. Ang mga produkto ng XYO ay dinisenyo upang magbigay ng katunayan, validated data sa mga third parties at ang kanilang mga kumpanya, mula sa simpleng real-world na data tulad ng lokasyon at temperatura, sa komprehensibong digital action validation, tulad ng mga individual survey responses at shopping habits. Sa isang kampanya, nagtatrabaho ng XYO sa isang partner upang optimize ang supermarket chain's product organization gamit ang mga responses mula sa mga araw-araw na customer. Ang XYO ay nagsisimula upang lumikha ng kanyang sarili blockchain pagkatapos ng higit sa limang taon sa industriya, kapag walang kasalukuyang opsyon ay maaaring matugunan ang pangangailangan ng proyekto para sa isang high-efficiency, data-focused network. Halimbawa, ang mga modelo ng AI ay nangangailangan ng malaking flows ng katunayan na data upang makuha ang mga bias at mapabuti ang mga resulta ng pag-training. Sa real estate at supply chain management, ang tokenized assets ay depende sa katunayan, verified input na XYO Layer One ay maaaring magbigay. Ang kakayahan ng XYO Layer One na magproseso ng mataas na volumes ng data sa real-time na may mababang latency at magbibigay ng mga kakayahan sa pag-validation ng data ay nagbibigay ng isang unusual na mahalagang solusyon para sa parehong mga industriya na nagsisimula at nakatuon. Ang XYO ay nagsisimula na mag-migrate ang kanilang mga produkto sa bagong XYO Layer One blockchain, at tinatawag ng mga pangunahing kumpanya. \n \n "Kapag bumuo sa blockchain sa loob ng maraming taon, nakita ko ang first-hand kung saan ang mga kasalukuyang mga sistema ay hindi matatagpuan. Ang komunidad ay naghahanap para sa isang sistema na maaaring magtatrabaho sa parehong mataas na volumes ng data at magtatagumpay ang tunay na decentralization. "Kapag bumuo sa blockchain sa loob ng maraming taon, nakita ko ang first-hand kung saan ang mga kasalukuyang mga sistema ay hindi matatagpuan. Ang komunidad ay naghahanap para sa isang sistema na maaaring magtatrabaho sa parehong mataas na volumes ng data at magtatagumpay ang tunay na decentralization. XYO ay nagtatrabaho sa mga punto ng sakit na nagtatagumpay sa mga developer at consumers sa loob ng maraming taon - bloat, inefficiency, at ang gentrification ng pag-participation. XYO ay nagbibigay ng mga tool na kailangan ng developer upang bumuo, at ang mga paraan para sa lahat upang mag-participate, anumang mga resource." - Arie Trouw, XYO Co-Founder & CEO XYO ay nagbibigay ng mga tool na kailangan ng developer upang bumuo, at ang mga paraan para sa lahat upang mag-participate, anumang mga resource." - Arie Trouw, XYO Co-Founder & CEO Ikaw ang Trouw Ang mga bagong teknolohiya sa XYO Layer One ay tumutulong sa mga pinaka-update na mga proseso sa blockchain ngayon. Current chains scale poorly, nagbabago ang mga transaksyon at nagiging sanhi ng malaking mga presyo ng gas. XYO Layer One ay nagpapahiwatig ng mga bagong tampok na i-evolve ang blockchain sa teknolohiya na maaaring i-scale kahit na ang data at transaction load. (tulad ng XYO's Lookback Window, Step Hash, at Proof of Perfect innovations) sa kanilang XYO Layer One . Higit pang impormasyon tungkol sa mga ito Dokumentasyon Higit pang impormasyon tungkol sa mga ito Dokumentasyon Ang lightweight na modelo ng XYO ay mapabuti ang mga bilis ng blockchain, at i-minimize ang stress ng hardware para sa DePIN, RWA, AI at iba pang mga proyekto na mataas sa data. Mga pahinang tumuturo sa New Tokenomics Ang bagong XYO Layer One Blockchain ay dumating din sa debut ng isang dual-token model para sa XYO, na inilunsad ang kanilang unang at sama-sama na cryptotoken, $XYO, sa 2018. Ngayon, ang XYO token ay naka-list sa karamihan ng mga pangunahing exchanges sa mundo, kabilang ang Coinbase, Kraken, Kucoin, at Bitpanda, na may higit pa na ibahagi sa mga sumusunod na linggo. Ang token ng $XYO ay gumagana bilang isang deflatory asset na may isang fixed supply, at sa ilalim ng XYO Layer One Blockchain, ang $XYO ay gumagana bilang ang pangunahing token para sa DePIN rewards, governance, payment, security at staking roles. $XYO ay dinisenyo upang i-secure ang protocol at i-align long-term incentives na malinis at ay patuloy na gawin ito para sa buhay ng XYO. Para sa paghahatid ng mga continuous, high-volume transaction demand ng XYO Layer One, XYO ay naglalakbay ang kanilang ikalawang token, $ Ang bagong token ay na-disenyo ng mga eksperto upang maging ang native token ng XYO Layer One, na nagbibigay-daan sa araw-araw na operasyon ng network, kabilang ang pagbabayad ng gas fee, transaction processing, blockchain function, priority fee, at mga rewards para sa node operation. XL1 ang XL1 ang Ang $XL1 complements ang orihinal na $XYO token sa pamamagitan ng paghahatid ng utility habang ang $XYO ay patuloy na maging ang core token ng XYO's massive product ecosystem, na tumutulong sa bagong XYO Layer One blockchain at matatagpuan ang long-term value ng token. Ang $XL1 ay inihayag sa pamamagitan ng pag-play ng $XYO, na nag-lock ng $XYO token sa XYO Layer One at lumikha ng perpetual na katangian sa ekosistema. Ang isang pangunahing bahagi ng $XYO's circulating supply ay inaasahan na magkakaroon ng pag-lock sa XYO Layer One sa dugo na panahon sa pamamagitan ng kanyang kombinasyon na pag-play at incentivization modelo. Sa pamamagitan ng betting $XYO, ang mga manlalaro ay makakuha ng $XL1, na nagbibigay-daan sa mga manlalaro na magtrabaho sa lahat ng mga function ng chain habang nagbibigay-daan ang reliability at efficiency ng mas malakas na ecosystem. System betting ay magagamit, na nagbibigay-daan sa lahat upang betting $XYO at makakuha ng $XL1. Ang mga unang manlalaro ay may kapaki-pakinabang mula sa mas mataas na emissions, dahil ang mga rewards ay mabawasan gradually sa panahon. Ang orihinal na $XYO token ay nagbibigay ng governance, staking, at long-term value para sa XYO ecosystem, habang ang $XL1 ay naglalaman ng mga rewards at transaksyon para sa kanyang native XYO Layer One blockchain. Ang modelo na ito ay lumikha ng isang praktikal na blockchain framework na maaaring sumusuporta sa DePIN, AI, at iba pang mahalaga, data-focused application. Tungkol sa Xyo: Ipinanganak sa 2018, Ito ay ang unang DePIN at isa sa mga pinakamalaking, na may higit sa 10 milyong nodes sa buong mundo. XYO ay nag-collect at validate data, pag-connect Web3, Web2, at industriya tulad ng AI, real-world assets (RWA), at geolocation. ang xyo ang xyo Ang kanyang natatanging Proof of Location at Proof of Origin teknolohiya ay matatagpuan ng data para sa asset tracking, mga application ng DePIN, gaming, at isang iba't ibang mahalagang industriya. XYO ay nilikha ng COIN App, na inilathala ng milyon-milyong mga gumagamit sa blockchain sa pamamagitan ng pag-reward participation sa data validation. Ang XYO token ay naka-listed sa karamihan ng mga pangunahing exchanges sa mundo, kabilang ang Coinbase, Kraken, KuCoin, at Bitpanda. Bukod sa pag-uugali ng XYO Foundation, XY Labs Inc. ay naging ang unang crypto kumpanya sa Estados Unidos na makakuha ng SEC approval para sa isang Regulation A offer, na magbubuo ng investment sa parehong mga akreditado at hindi-akreditado na investor. Noong 2022, XY Labs tokenized ang kanilang mga aksyon, na nag-trade bilang $XYLB sa tZERO ATS, na itinatag ang kanyang leadership sa RWA space.