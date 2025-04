Maaari Bang Maging Mainstream ang Desentralisadong Imbakan? Walrus.xyz sa Sui Maaaring Hawakan ang Sagot

Sa isang puwang na pinangungunahan ng mga mamahaling, pira-piraso na solusyon, ang Walrus ba ay maaaring maging breakthrough storage protocol ng Web3?





Ang mundo ay bumubuo ng higit sa 2.5 quintillion bytes ng data araw-araw, ngunit ang pangako ng blockchain ng tunay na desentralisasyon ay na-bottleneck ng isang patuloy na hamon: mahusay, programmable storage. Walrus.xyz , ang ambisyosong bagong protocol ng Mysten Labs ay bubuo upang muling tukuyin kung paano namin iniimbak at ina-access ang data sa desentralisadong panahon.

Desentralisadong Imbakan na Talagang Gumagana

Ang Walrus ay gumagawa ng desentralisadong storage na may mga feature tulad ng erasure coding para sa cost efficiency at integration sa high-performance na SUI blockchain. Itinatag ng Mysten Labs, ang mga tagalikha ng Sui blockchain, dinadala ni Walrus ang enterprise-grade engineering sa pinaka-patuloy na problema ng Web3. Ang token ng WAL ay sentro sa ecosystem nito, na ginagamit para sa staking, mga pagbabayad, at pamamahala, na nagpapahusay sa pakikipag-ugnayan ng user. Ang paparating na airdrop ay mamamahagi ng 10% ng 5 bilyong supply ng token ng WAL, na may 4% na inilalaan sa pamamagitan ng isang NFT airdrop at ang natitirang 6% ay nakalaan para sa mga airdrop sa hinaharap. Ang structured distribution framework na ito ay naglalayong bigyan ng reward ang mga maagang nag-adopt habang pinapanatili ang pangmatagalang paglago ng ecosystem. Sa inaasahang paglulunsad ng mainnet sa Marso 2025, maaaring ito ay isang mahalagang sandali para sa pag-aampon ng mamumuhunan at developer.





Hindi tulad ng Arweave, na kilala para sa permanenteng imbakan ngunit pinuna para sa mataas na gastos at mga isyu sa scalability, at ang Filecoin, na nahaharap sa kumplikado at mga hamon sa gastos, nag-aalok ang Walrus ng mas mababang mga gastos sa imbakan at mas mahusay na scalability. Ang programmability nito, na pinagana ng pagsasama ng SUI, ay nagbibigay-daan para sa mga makabagong aplikasyon, na nagbukod nito sa merkado.





Ang mga tradisyunal na desentralisadong solusyon sa imbakan tulad ng Filecoin at Arweave ay nagpasimuno ng mahahalagang konsepto, ngunit nahirapan sila sa kahusayan sa gastos at walang putol na programmability.

paliwanag ni George Danezis, ang co-founder ng Mysten Labs.

Nangyayari na ang Real-World Adoption

Sa kabila ng pagiging testnet, nakakuha na si Walrus ng mga kahanga-hangang partnership:





Tusky : Isang storage platform na nakatuon sa privacy na lumilipat mula sa Arweave patungong Walrus

Bakit Nagtagumpay ang Walrus Kung Saan Nakipaglaban ang Filecoin at Arweave

Lumilitaw ang Walrus bilang isang matatag na solusyon sa desentralisadong storage sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kritikal na pagkukulang na humadlang sa tagumpay ng mga naunang protocol tulad ng Filecoin at Arweave. Sa mga tuntunin ng kahusayan sa gastos, ang Filecoin ay naghihirap mula sa mataas na mga gastos sa overhead, habang ang modelo ng "pay once, store forever" ng Arweave ay nagpapataas ng mga alalahanin sa sustainability. Ang Walrus, sa kabilang banda, ay nag-aalok ng hanggang 80% na matitipid para sa malakihang imbakan, na ginagawa itong lubos na kaakit-akit para sa mga negosyong may malawak na pangangailangan ng data.

Tampok Filecoin Arweave Walrus Kahusayan sa Gastos Mataas na overhead Ang modelong "Magbayad ng isang beses, mag-imbak magpakailanman" ay nakikipagpunyagi sa pagpapanatili Hanggang 80% na mas mura para sa malakihang imbakan Pagsasama ng Blockchain Limitadong programmability Hiwalay mula sa layer ng application Native Sui integration na may cross-chain support Modelo ng Pagpapatunay Mamahaling patunay para sa bawat file Limitadong auditability Mahusay na pag-verify sa antas ng node Byzantine Fault Tolerance Limitado Katamtaman Pinahihintulutan ang hanggang 1/3 malisyosong node

Tampok Walrus Arweave Filecoin Kahusayan sa Gastos Mababa, sa pamamagitan ng erasure coding Mataas, permanenteng imbakan Moderate, proof-of-replication Scalability Mataas, libu-libong node Limitado, mga isyu sa scalability Katamtaman, kumplikadong pag-scale Programmability Mataas, pagsasama ng SUI Mababa, limitadong mga smart contract Katamtaman, pangunahing pagsasama Seguridad Byzantine Fault Tolerance Proof-of-access, katamtaman Proof-of-replication, katamtaman Kasalukuyang Pag-aampon 4,343+ GB na nakaimbak, mga kasosyo Itinatag, ngunit mataas ang gastos Itinatag, kumplikadong setup

Pagdating sa blockchain integration, ang Filecoin ay nagbibigay ng limitadong programmability at nananatiling hiwalay sa application layer, samantalang ang Arweave ay kulang din ng seamless integration. Nakikilala ni Walrus ang sarili sa pamamagitan ng pag-aalok ng katutubong Sui integration na may cross-chain na suporta, na tinitiyak ang pagiging tugma sa isang mas malawak na hanay ng mga Web3 application.





Ang modelo ng pag-verify ay higit na nagha-highlight sa mga pakinabang ni Walrus; hindi tulad ng mga mamahaling patunay ng Filecoin para sa bawat file at limitadong auditability ng Arweave, ang Walrus ay gumagamit ng mahusay na pag-verify sa antas ng node, na binabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo habang pinapanatili ang integridad ng data. Bukod pa rito, ipinagmamalaki ng Walrus ang malakas na Byzantine Fault Tolerance, na may kakayahang pangasiwaan ang hanggang sa isang-katlo ng mga nakakahamak na node—isang pagpapabuti kaysa sa Filecoin at Arweave, na may katamtamang antas ng tolerance lamang.





Ang mas malalim na paghahambing ng mga platform na ito ay nagpapakita ng malinaw na gilid ng Walrus sa maraming dimensyon. Tinitiyak ng paggamit nito ng erasure coding ang mababang gastos sa pag-iimbak, kumpara sa mataas na gastos ng Arweave para sa permanenteng pag-iimbak at ang mga katamtamang gastos ng Filecoin na naka-link sa mga mekanismo ng proof-of-replication. Ang scalability ng Walrus ay isa pang namumukod-tanging feature, na may potensyal na suportahan ang libu-libong node, tinutugunan ang mga isyu sa scalability na sumasalot sa Arweave at ang mga kumplikadong hamon sa scaling na kinakaharap ng Filecoin. Sa mga tuntunin ng programmability, muling nangunguna si Walrus na may mataas na programmability dahil sa Sui integration, kumpara sa limitadong smart contract support ng Arweave at sa mga basic integration option ng Filecoin.





Ang seguridad ay pinalalakas sa pamamagitan ng matatag na Byzantine Fault Tolerance ng Walrus, na lumalampas sa katamtamang antas ng seguridad ng mga kakumpitensya nito. Tulad ng para sa pag-aampon, nag-imbak na si Walrus ng higit sa 4,343 GB ng data at nakakuha ng mga kapansin-pansing pakikipagsosyo, na nagpapakita ng malakas na momentum. Habang ang Arweave at Filecoin ay itinatag na mga manlalaro, patuloy silang nahihirapan sa mataas na gastos at kumplikadong mga setup, ayon sa pagkakabanggit.

Walrus: Ang Next-Gen Decentralized Storage Network

Mga Pangunahing Tampok:

End-to-end na pag-encrypt para sa pribadong pag-iimbak ng data.

para sa pribadong pag-iimbak ng data. Cross-chain compatibility : Sinusuportahan ang Ethereum , Solana , at SUI .

: Sinusuportahan , , at . Mga operasyon na may mababang halaga : Ang mga gastos sa storage ay makabuluhang mas mababa kaysa sa mga tradisyonal na pamamaraan.

: Ang mga gastos sa storage ay makabuluhang mas mababa kaysa sa mga tradisyonal na pamamaraan. Erasure coding : Tinitiyak ang integridad ng data gamit ang Byzantine Fault Tolerance .

: Tinitiyak ang integridad ng data gamit ang . Pagsasama ng SUI : Namamahala ng metadata , mga patunay , at mga pagbabayad .

WAL Token at Diskarte sa Airdrop

Sukatan Detalye Supply ng Token 5 bilyong WAL Pinakamaliit na Yunit FROST (1 WAL = 1 bilyon FROST) Pamamahagi ng Komunidad 10% sa kabuuan, 4% sa pamamagitan ng NFT airdrop Utility Staking, Pagbabayad, Pamamahala

Ang NFT airdrop ay nagbibigay ng gantimpala sa mga aktibong miyembro ng komunidad , na nagpapahintulot sa kanila na mag-claim ng mga WAL token sa mainnet launch .

Pagkakaiba mula sa Arweave at Filecoin

Tinutugunan ng Walrus ang mga isyu ng katunggali sa pamamagitan ng:

Ibaba ang mga gastos sa storage sa pamamagitan ng erasure coding (approx. 5x blob size).

sa pamamagitan ng (approx. 5x blob size). Scalability : Dinisenyo para sa libu-libong node na walang pagbaba ng performance.

: Dinisenyo para sa libu-libong node na walang pagbaba ng performance. Programmability : Tokenized storage resources para sa tuluy-tuloy na smart contract integration .

Walrus Key Sukatan

Sukatan Detalye Paglulunsad ng Testnet Oktubre 2024 Naka-imbak ng Data Higit sa 4,343 GB Mga Node ng Komunidad 25 operational node Paglulunsad ng Mainnet Marso 2025 Supply ng Token 5 bilyong WAL Paglalaan ng Airdrop 10% sa kabuuan, 4% sa pamamagitan ng NFT airdrop Pakikilahok sa Hackathon 288 developer, 40 shortlisted na proyekto

Pangwakas na Kaisipan

Sa mainnet launch nito na nakatakda para sa Q1 2025, ang Walrus ay nakaposisyon upang maging pundasyon ng data-heavy Web3 applications. Ang appointment ng isang bagong Managing Executive sa Walrus Foundation ay nagpapahiwatig ng isang estratehikong pagtuon sa pag-scale ng network sa libu-libong mga node, na pinapagana ng isang itinalagang Proof-of-Stake na mekanismo ng consensus. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kahusayan sa gastos, tuluy-tuloy na pagsasama ng blockchain, matatag na seguridad, at mataas na scalability, hindi lamang niresolba ng Walrus ang mga isyu na naglimita sa paggamit ng Filecoin at Arweave ngunit nagtatakda rin ng bagong benchmark para sa mga desentralisadong solusyon sa imbakan.





