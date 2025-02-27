Может ли децентрализованное хранение наконец стать мейнстримом? Walrus.xyz на Sui может дать ответ





Может ли Walrus стать прорывным протоколом хранения данных Web3 в сфере, где доминируют дорогие и разрозненные решения?





Ежедневно в мире генерируется более 2,5 квинтиллионов байт данных, однако обещание блокчейна о настоящей децентрализации сдерживается одной постоянной проблемой: эффективным программируемым хранилищем. Walrus.xyz , амбициозный новый протокол Mysten Labs, призван переопределить то, как мы храним и получаем доступ к данным в эпоху децентрализации.

Децентрализованное хранилище, которое действительно работает

Walrus создает децентрализованное хранилище с такими функциями, как стирающее кодирование для экономической эффективности и интеграции с высокопроизводительным блокчейном SUI. Основанная Mysten Labs, создателями блокчейна Sui, Walrus привносит инженерные решения корпоративного уровня в самую насущную проблему Web3. Токен WAL является центральным элементом его экосистемы, используется для стейкинга, платежей и управления, повышая вовлеченность пользователей. Предстоящий airdrop распределит 10% из 5 миллиардов токенов WAL, при этом 4% будут выделены через airdrop NFT, а оставшиеся 6% зарезервированы для будущих airdrop. Эта структурированная структура распределения направлена на поощрение ранних последователей при поддержании долгосрочного роста экосистемы. С ожидаемым запуском основной сети в марте 2025 года это может стать поворотным моментом для принятия инвесторами и разработчиками.





В отличие от Arweave, известного своим постоянным хранилищем, но критикуемого за высокие затраты и проблемы с масштабируемостью, и Filecoin, который сталкивается с проблемами сложности и стоимости, Walrus предлагает более низкие затраты на хранение и лучшую масштабируемость. Его программируемость, обеспечиваемая интеграцией SUI, позволяет создавать инновационные приложения, выделяя его на рынке.





Традиционные децентрализованные решения для хранения данных, такие как Filecoin и Arweave, стали пионерами важных концепций, но им не хватает экономической эффективности и бесшовной программируемости.

объясняет Джордж Данезис, соучредитель Mysten Labs.

Реальное внедрение уже происходит

Несмотря на то, что проект находится в стадии тестирования, Walrus уже заключил впечатляющие партнерские соглашения:





Tusky : Платформа хранения данных, ориентированная на конфиденциальность, переходит с Arweave на Walrus

: Платформа хранения данных, ориентированная на конфиденциальность, переходит с Arweave на Walrus Decrypt Media : хранение всей библиотеки контента на Walrus

: хранение всей библиотеки контента на Walrus TradePort : крупнейшая торговая площадка NFT в Sui, использующая Walrus для динамических метаданных NFT

: крупнейшая торговая площадка NFT в Sui, использующая Walrus для динамических метаданных NFT Linera: L1 Blockchain Linera выбрала Walrus в качестве партнера по хранению данных.

Почему Walrus преуспевает там, где Filecoin и Arweave терпят неудачу

Walrus выступает в качестве надежного децентрализованного решения для хранения данных, устраняя критические недостатки, которые мешали успеху более ранних протоколов, таких как Filecoin и Arweave. С точки зрения экономической эффективности Filecoin страдает от высоких накладных расходов, в то время как модель Arweave «плати один раз, храни вечно» вызывает опасения по поводу устойчивости. Walrus, с другой стороны, предлагает до 80% экономии затрат на крупномасштабное хранение данных, что делает его весьма привлекательным для предприятий с обширными потребностями в данных.

Особенность Файлкойн Арвив Морж Эффективность затрат Высокие накладные расходы Модель «плати один раз, храни вечно» борется с устойчивостью До 80% дешевле для крупномасштабного хранения Интеграция блокчейна Ограниченная программируемость Отделен от прикладного уровня Интеграция с собственной Sui-платформой и поддержкой кросс-чейн Модель проверки Дорогие доказательства для каждого файла Ограниченная проверяемость Эффективная проверка на уровне узлов Византийская отказоустойчивость Ограниченный Умеренный Выдерживает до 1/3 вредоносных узлов

Особенность Морж Арвив Файлкойн Эффективность затрат Низкий, посредством стирающего кодирования Высокое постоянное хранение Умеренный, доказательство репликации Масштабируемость Высокий, тысячи узлов Ограниченные возможности, проблемы с масштабируемостью Умеренное, сложное масштабирование Возможность программирования Высокая интеграция SUI Низкие, ограниченные смарт-контракты Умеренная, базовая интеграция Безопасность Византийская отказоустойчивость Доказательство доступа, умеренное Доказательство репликации, умеренное Текущее принятие 4,343+ ГБ сохранено, партнеры Установлено, но высокие затраты Установленная, сложная установка

Что касается интеграции блокчейна, Filecoin обеспечивает ограниченную программируемость и остается оторванным от прикладного уровня, тогда как Arweave также не имеет бесшовной интеграции. Walrus отличается тем, что предлагает собственную интеграцию Sui с поддержкой кросс-чейн, что обеспечивает совместимость с более широким спектром приложений Web3.





Модель проверки еще больше подчеркивает преимущества Walrus; в отличие от дорогостоящих доказательств Filecoin для каждого файла и ограниченной возможности аудита Arweave, Walrus использует эффективную проверку на уровне узлов, что снижает эксплуатационные расходы и при этом сохраняет целостность данных. Кроме того, Walrus может похвастаться сильной византийской отказоустойчивостью, способной обрабатывать до трети вредоносных узлов — улучшение по сравнению с Filecoin и Arweave, которые имеют лишь умеренные уровни устойчивости.





Более глубокое сравнение этих платформ показывает явное преимущество Walrus по нескольким параметрам. Использование им стирающего кодирования обеспечивает низкие затраты на хранение по сравнению с высокими затратами Arweave на постоянное хранение и умеренными расходами Filecoin, связанными с механизмами доказательства репликации. Масштабируемость Walrus — еще одна выдающаяся особенность с потенциалом поддержки тысяч узлов, решая проблемы масштабируемости, которые преследуют Arweave, и сложные проблемы масштабирования, с которыми сталкивается Filecoin. С точки зрения программируемости Walrus снова лидирует с высокой программируемостью из-за интеграции Sui по сравнению с ограниченной поддержкой смарт-контрактов Arweave и базовыми вариантами интеграции Filecoin.





Безопасность поддерживается надежной византийской отказоустойчивостью Walrus, превосходящей умеренные уровни безопасности конкурентов. Что касается принятия, Walrus уже сохранил более 4343 ГБ данных и обеспечил заметные партнерства, демонстрируя сильный импульс. Хотя Arweave и Filecoin являются устоявшимися игроками, они продолжают бороться с высокими затратами и сложными настройками соответственно.

Walrus: децентрализованная сеть хранения данных следующего поколения

Основные характеристики:

Сквозное шифрование для конфиденциального хранения данных.

для конфиденциального хранения данных. Совместимость между цепочками : поддерживает Ethereum , Solana и SUI .

: поддерживает , и . Низкозатратные операции : затраты на хранение значительно ниже, чем при использовании традиционных методов.

: затраты на хранение значительно ниже, чем при использовании традиционных методов. Стирающее кодирование : обеспечивает целостность данных с помощью византийской отказоустойчивости .

: обеспечивает целостность данных с помощью . Интеграция SUI : управляет метаданными , доказательствами и платежами .

Стратегия раздачи токенов и Airdrop от WAL

Метрический Деталь Поставка токенов 5 миллиардов ВАЛ Наименьшая единица FROST (1 WAL = 1 миллиард FROST) Распространение в сообществе 10% всего, 4% через NFT-раздачу Утилита Ставки, платежи, управление

Раздача NFT вознаграждает активных членов сообщества , позволяя им претендовать на токены WAL при запуске основной сети .

Отличие от Arweave и Filecoin

Walrus решает проблемы конкурентов следующим образом:

Снижение затрат на хранение за счет стирающего кодирования (приблизительно в 5 раз больше размера BLOB-объекта).

за счет (приблизительно в 5 раз больше размера BLOB-объекта). Масштабируемость : рассчитано на тысячи узлов без снижения производительности.

: рассчитано на тысячи узлов без снижения производительности. Программируемость : токенизированные ресурсы хранения для бесшовной интеграции смарт-контрактов .

Ключевые показатели Walrus

Метрический Деталь Запуск тестовой сети Октябрь 2024 г. Данные сохранены Более 4343 ГБ Узлы сообщества 25 операционных узлов Запуск основной сети Март 2025 г. Поставка токенов 5 миллиардов ВАЛ Распределение Airdrop 10% всего, 4% через NFT-раздачу Участие в хакатоне 288 разработчиков, 40 отобранных проектов

Заключительные мысли

Запуск основной сети запланирован на первый квартал 2025 года, и Walrus позиционируется как краеугольный камень приложений Web3 с большим объемом данных. Назначение нового управляющего директора в Walrus Foundation сигнализирует о стратегическом фокусе на масштабировании сети до тысяч узлов, работающих на основе механизма делегированного консенсуса Proof-of-Stake. Объединяя экономическую эффективность, бесшовную интеграцию блокчейна, надежную безопасность и высокую масштабируемость, Walrus не только решает проблемы, которые ограничивали принятие Filecoin и Arweave, но и устанавливает новый стандарт для решений децентрализованного хранения.





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