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Может ли децентрализованное хранение наконец стать мейнстримом? Walrus.xyz на Sui может дать ответ

к Ishan Pandey5m2025/02/27
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Узнайте, как Walrus превосходит Filecoin и Arweave в области децентрализованного хранения данных, обеспечивая экономию средств до 80%, встроенную интеграцию Sui, высокую масштабируемость и надежную безопасность.
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Может ли Walrus стать прорывным протоколом хранения данных Web3 в сфере, где доминируют дорогие и разрозненные решения?


Ежедневно в мире генерируется более 2,5 квинтиллионов байт данных, однако обещание блокчейна о настоящей децентрализации сдерживается одной постоянной проблемой: эффективным программируемым хранилищем. Walrus.xyz , амбициозный новый протокол Mysten Labs, призван переопределить то, как мы храним и получаем доступ к данным в эпоху децентрализации.

Децентрализованное хранилище, которое действительно работает

Walrus создает децентрализованное хранилище с такими функциями, как стирающее кодирование для экономической эффективности и интеграции с высокопроизводительным блокчейном SUI. Основанная Mysten Labs, создателями блокчейна Sui, Walrus привносит инженерные решения корпоративного уровня в самую насущную проблему Web3. Токен WAL является центральным элементом его экосистемы, используется для стейкинга, платежей и управления, повышая вовлеченность пользователей. Предстоящий airdrop распределит 10% из 5 миллиардов токенов WAL, при этом 4% будут выделены через airdrop NFT, а оставшиеся 6% зарезервированы для будущих airdrop. Эта структурированная структура распределения направлена на поощрение ранних последователей при поддержании долгосрочного роста экосистемы. С ожидаемым запуском основной сети в марте 2025 года это может стать поворотным моментом для принятия инвесторами и разработчиками.


В отличие от Arweave, известного своим постоянным хранилищем, но критикуемого за высокие затраты и проблемы с масштабируемостью, и Filecoin, который сталкивается с проблемами сложности и стоимости, Walrus предлагает более низкие затраты на хранение и лучшую масштабируемость. Его программируемость, обеспечиваемая интеграцией SUI, позволяет создавать инновационные приложения, выделяя его на рынке.


Традиционные децентрализованные решения для хранения данных, такие как Filecoin и Arweave, стали пионерами важных концепций, но им не хватает экономической эффективности и бесшовной программируемости.

объясняет Джордж Данезис, соучредитель Mysten Labs.

Реальное внедрение уже происходит

Несмотря на то, что проект находится в стадии тестирования, Walrus уже заключил впечатляющие партнерские соглашения:


  • Tusky : Платформа хранения данных, ориентированная на конфиденциальность, переходит с Arweave на Walrus
  • Decrypt Media : хранение всей библиотеки контента на Walrus
  • TradePort : крупнейшая торговая площадка NFT в Sui, использующая Walrus для динамических метаданных NFT
  • Linera: L1 Blockchain Linera выбрала Walrus в качестве партнера по хранению данных.

Почему Walrus преуспевает там, где Filecoin и Arweave терпят неудачу

Walrus выступает в качестве надежного децентрализованного решения для хранения данных, устраняя критические недостатки, которые мешали успеху более ранних протоколов, таких как Filecoin и Arweave. С точки зрения экономической эффективности Filecoin страдает от высоких накладных расходов, в то время как модель Arweave «плати один раз, храни вечно» вызывает опасения по поводу устойчивости. Walrus, с другой стороны, предлагает до 80% экономии затрат на крупномасштабное хранение данных, что делает его весьма привлекательным для предприятий с обширными потребностями в данных.

Особенность

Файлкойн

Арвив

Морж

Эффективность затрат

Высокие накладные расходы

Модель «плати один раз, храни вечно» борется с устойчивостью

До 80% дешевле для крупномасштабного хранения

Интеграция блокчейна

Ограниченная программируемость

Отделен от прикладного уровня

Интеграция с собственной Sui-платформой и поддержкой кросс-чейн

Модель проверки

Дорогие доказательства для каждого файла

Ограниченная проверяемость

Эффективная проверка на уровне узлов

Византийская отказоустойчивость

Ограниченный

Умеренный

Выдерживает до 1/3 вредоносных узлов

Особенность

Морж

Арвив

Файлкойн

Эффективность затрат

Низкий, посредством стирающего кодирования

Высокое постоянное хранение

Умеренный, доказательство репликации

Масштабируемость

Высокий, тысячи узлов

Ограниченные возможности, проблемы с масштабируемостью

Умеренное, сложное масштабирование

Возможность программирования

Высокая интеграция SUI

Низкие, ограниченные смарт-контракты

Умеренная, базовая интеграция

Безопасность

Византийская отказоустойчивость

Доказательство доступа, умеренное

Доказательство репликации, умеренное

Текущее принятие

4,343+ ГБ сохранено, партнеры

Установлено, но высокие затраты

Установленная, сложная установка

Что касается интеграции блокчейна, Filecoin обеспечивает ограниченную программируемость и остается оторванным от прикладного уровня, тогда как Arweave также не имеет бесшовной интеграции. Walrus отличается тем, что предлагает собственную интеграцию Sui с поддержкой кросс-чейн, что обеспечивает совместимость с более широким спектром приложений Web3.


Модель проверки еще больше подчеркивает преимущества Walrus; в отличие от дорогостоящих доказательств Filecoin для каждого файла и ограниченной возможности аудита Arweave, Walrus использует эффективную проверку на уровне узлов, что снижает эксплуатационные расходы и при этом сохраняет целостность данных. Кроме того, Walrus может похвастаться сильной византийской отказоустойчивостью, способной обрабатывать до трети вредоносных узлов — улучшение по сравнению с Filecoin и Arweave, которые имеют лишь умеренные уровни устойчивости.


Более глубокое сравнение этих платформ показывает явное преимущество Walrus по нескольким параметрам. Использование им стирающего кодирования обеспечивает низкие затраты на хранение по сравнению с высокими затратами Arweave на постоянное хранение и умеренными расходами Filecoin, связанными с механизмами доказательства репликации. Масштабируемость Walrus — еще одна выдающаяся особенность с потенциалом поддержки тысяч узлов, решая проблемы масштабируемости, которые преследуют Arweave, и сложные проблемы масштабирования, с которыми сталкивается Filecoin. С точки зрения программируемости Walrus снова лидирует с высокой программируемостью из-за интеграции Sui по сравнению с ограниченной поддержкой смарт-контрактов Arweave и базовыми вариантами интеграции Filecoin.


Безопасность поддерживается надежной византийской отказоустойчивостью Walrus, превосходящей умеренные уровни безопасности конкурентов. Что касается принятия, Walrus уже сохранил более 4343 ГБ данных и обеспечил заметные партнерства, демонстрируя сильный импульс. Хотя Arweave и Filecoin являются устоявшимися игроками, они продолжают бороться с высокими затратами и сложными настройками соответственно.

Walrus: децентрализованная сеть хранения данных следующего поколения

Основные характеристики:

  • Сквозное шифрование для конфиденциального хранения данных.
  • Совместимость между цепочками : поддерживает Ethereum , Solana и SUI .
  • Низкозатратные операции : затраты на хранение значительно ниже, чем при использовании традиционных методов.
  • Стирающее кодирование : обеспечивает целостность данных с помощью византийской отказоустойчивости .
  • Интеграция SUI : управляет метаданными , доказательствами и платежами .

Стратегия раздачи токенов и Airdrop от WAL

Метрический

Деталь

Поставка токенов

5 миллиардов ВАЛ

Наименьшая единица

FROST (1 WAL = 1 миллиард FROST)

Распространение в сообществе

10% всего, 4% через NFT-раздачу

Утилита

Ставки, платежи, управление

Раздача NFT вознаграждает активных членов сообщества , позволяя им претендовать на токены WAL при запуске основной сети .

Отличие от Arweave и Filecoin

Walrus решает проблемы конкурентов следующим образом:

  • Снижение затрат на хранение за счет стирающего кодирования (приблизительно в 5 раз больше размера BLOB-объекта).
  • Масштабируемость : рассчитано на тысячи узлов без снижения производительности.
  • Программируемость : токенизированные ресурсы хранения для бесшовной интеграции смарт-контрактов .

Ключевые показатели Walrus

Метрический

Деталь

Запуск тестовой сети

Октябрь 2024 г.

Данные сохранены

Более 4343 ГБ

Узлы сообщества

25 операционных узлов

Запуск основной сети

Март 2025 г.

Поставка токенов

5 миллиардов ВАЛ

Распределение Airdrop

10% всего, 4% через NFT-раздачу

Участие в хакатоне

288 разработчиков, 40 отобранных проектов

Заключительные мысли

Запуск основной сети запланирован на первый квартал 2025 года, и Walrus позиционируется как краеугольный камень приложений Web3 с большим объемом данных. Назначение нового управляющего директора в Walrus Foundation сигнализирует о стратегическом фокусе на масштабировании сети до тысяч узлов, работающих на основе механизма делегированного консенсуса Proof-of-Stake. Объединяя экономическую эффективность, бесшовную интеграцию блокчейна, надежную безопасность и высокую масштабируемость, Walrus не только решает проблемы, которые ограничивали принятие Filecoin и Arweave, но и устанавливает новый стандарт для решений децентрализованного хранения.


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Раскрытие личной заинтересованности: этот автор является независимым автором, публикующим свои материалы через наш программа бизнес-блоггинга . HackerNoon проверил качество отчета, но все претензии, изложенные в нем, принадлежат автору. #DYOR



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