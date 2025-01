Lahat ng Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Lumoz Token Generation Event

Ngayon, nasasabik kaming ipahayag na ang modular compute layer at RaaS platform na Lumoz ay ilulunsad ang mainnet nito at isasagawa ang TGE sa loob ng isang linggo.





Isang buwan na ang nakalipas, binuksan ni Lumoz ang mga query sa esMOZ token airdrop at inilunsad ang kampanyang Lumoz OG NFT. Sa ngayon, mahigit 3 milyong user ang lumahok sa mga query sa airdrop, at higit sa 300,000 NFT ang na-claim. Ang laki ng mga aktibidad na ito at ang malaking bilang ng mga kalahok ay higit na nagpapakita ng napakalaking sigasig at suporta ng komunidad para sa hinaharap na pag-unlad ng Lumoz.





Sa artikulong ito, ibibigay namin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Lumoz at ang mahahalagang detalye tungkol sa hindi mapapalampas na TGE!





Lumoz Development Journey

TGE Timeline

MOZ Tokenomics

Mga Potensyal na Oportunidad sa Pakikilahok

Conversion sa Pagitan ng esMOZ at MOZ

Konklusyon





Lumoz Development Journey

Ang Lumoz ay isang nangungunang modular compute layer at ZK-RaaS platform, na may kabuuang pondo na $14 milyon. Kasama sa mga kalahok na mamumuhunan ang OKX Ventures, HashKey Capital, IDG, Web3port, at Polygon.





Sa mga tuntunin ng pagganap sa merkado, mula nang ilunsad ang testnet nito noong Mayo 2023, matagumpay na nakumpleto ng Lumoz ang tatlong yugto ng testnet: Pre-Alpha, Alpha, at Quidditch. Ang platform ay umakit ng mahigit 3 milyong user at nakakuha ng suporta mula sa higit sa 100 top-tier na proyekto ng ecosystem, na pinalaki ang komunidad ng Lumoz sa 3 milyong miyembro.





Sa larangan ng teknolohiya, nananatili si Lumoz sa unahan ng industriya. Gamit ang teknolohiyang "one-click Layer 2 deployment" nito, nagbigay ang Lumoz ng mga teknikal na serbisyo at suporta sa mahigit 20 mataas na kalidad na proyekto at Layer 2 platform, kabilang ang CARV, UXLINK, ZKFair, Merlin Chain, Matr1X, at Ultiverse.

TGE Timeline

Sa paglunsad at pagtatapos ng malakihang airdrop at OG NFT na mga kampanya, ang Lumoz mainnet launch at TGE ay mabilis na nalalapit. Iaanunsyo din namin ang timeline ng listahan sa lalong madaling panahon, kaya mangyaring manatiling nakatutok!

MOZ Tokenomics

Noong Disyembre 5, inihayag ni Lumoz ang tokenomics para sa MOZ. Ang kabuuang supply ng mga token ng MOZ ay 10 bilyon, na may 66% na inilaan sa komunidad, ecosystem, node, at mga minero. Ang paunang suplay ng sirkulasyon ay humigit-kumulang 11%. Ang pamamahagi ng token ay ang mga sumusunod: 25% sa zkProver network, 25% sa zkVerifier node, 16% sa mga naunang nag-ambag, 18% sa mga naunang namumuhunan, 10% sa ecosystem, at 6% sa komunidad. Ang mga token ng MOZ ay unti-unting ia-unlock sa susunod na 10 taon, pagkatapos nito ang buong supply ay nasa sirkulasyon, nang walang karagdagang pag-iisyu.





Higit pang impormasyon:https://x.com/LumozOrg/status/1864688725273530507





Mga Potensyal na Oportunidad sa Pakikilahok

esMOZ Airdrop Query





Noong Nobyembre 5, opisyal na inihayag ng Lumoz ang esMOZ airdrop event. Ang esMOZ airdrop ay nagkakahalaga ng 10% ng kabuuang supply, na nagkakahalaga ng higit sa $30 milyon batay sa isang $300 milyon na halaga. Sinasaklaw ng airdrop ang mga may hawak ng Lumoz node, mga naunang kalahok sa Lumoz, mga user sa Ethereum at Move ecosystem, kasama ang mga solusyon sa Layer 2 gaya ng Aptos at SUI, mga kalahok sa testnet ng PoW, pati na rin ang mga user mula sa mga chain ng Lumoz ecosystem tulad ng Merlin Chain, ZKFair, Ultiverse, at Matr1x. Bukod pa rito, nagsagawa ang Lumoz ng mga airdrop para sa mga de-kalidad na kasosyo sa proyekto at mga user ng komunidad mula sa CARV, UXLINK, at iba pang mga kilalang proyekto.





Airdrop query portal: https://lumoz.org/airdrop





Lumoz OG NFT Events





Mula nang ilunsad ito, ang Lumoz OG NFT Events ay patuloy na nangingibabaw sa mga ranggo sa mga pangunahing NFT marketplace, na may kasalukuyang floor price sa 15 USDT at Claw units na umaabot sa kasing taas ng 150 USDT sa isang punto.





Ang dahilan kung bakit espesyal ang Lumoz OG NFTs ay pinapayagan nila ang mga user na i-unlock at i-convert ang esMOZ sa MOZ sa isang 1:1 ratio, na nagbibigay ng agarang pagbabalik ng halaga. Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng opisyal na platform ang maraming channel para makakuha ang mga user ng mga NFT nang libre.





Lumoz OG NFT acquisition portal: https://lumoz.org/og-nft





Pampublikong Sale ng Lumoz zkVerifier Node





Ang zkVerifier node, bilang mahalagang bahagi ng layer ng pag-verify ng Lumoz network, ay lubos na nagpapadali sa paglahok ng mga ordinaryong user sa Zero-Knowledge (ZK) computation network habang dinadala din ang kritikal na responsibilidad sa pagpapanatili ng seguridad ng data ng network. Inilunsad ng Lumoz ang mga benta ng node anim na buwan na ang nakalipas, at ang mga may hawak ng node ay kwalipikado para sa iba't ibang reward, kabilang ang 25% ng Lumoz Token, potensyal na insentibo mula sa mahigit 20 ecosystem L2, esMOZ airdrop, Lumoz OG NFT, at higit pa. Sa kasalukuyan, 80% ng mga node ang naibenta, at ang mga pampublikong benta at mga programa ng insentibo ng KOL node ay bukas pa rin.





Kung interesado ka, maaari kang mag-click dito: https://node.lumoz.org/

Conversion sa Pagitan ng esMOZ at MOZ

Gumagamit ang Lumoz ng dual-token economic model, na binubuo ng functional token MOZ at ang incentive token na esMOZ. Pangunahing ginagamit ang MOZ para sa mga bayarin sa gas ng transaksyon, paggamit ng mapagkukunan, at mga katulad na layunin, habang ang esMOZ ay maaaring gamitin para sa pag-staking ng mga reward, pagtatalaga ng mga zkVerifier node, at pag-convert sa MOZ. Ang parehong mga token ay mahalaga sa Lumoz protocol. Pagkatapos ng mainnet launch, ang esMOZ ay maaaring ma-convert sa MOZ sa ilalim ng mga partikular na kundisyon. Ang ratio ng conversion ay 1:1, at ang mga conversion ay karaniwang nangangailangan ng panahon ng vesting. Gayunpaman, maaaring i-bypass ng mga user ang lock-up period sa pamamagitan ng paggamit ng Lumoz OG NFTs para sa conversion. Sa pagkumpleto ng conversion, ang isang token ay sinusunog, at ang katumbas na token nito ay minted. Kung ang isang user ay nag-convert ng esMOZ gamit ang isang OG NFT, ang OG NFT ay masisira din pagkatapos makumpleto ang conversion.





Para sa higit pang impormasyon sa pagkuha ng mga Lumoz OG NFT, bisitahin ang: https://lumoz.org/airdrop .





Para sa mga user na hindi gumagamit ng mga OG NFT, nalalapat ang mga sumusunod na karaniwang panuntunan sa conversion:

Pinakamaikling panahon ng conversion: 30 araw, na may ratio ng conversion na 1:0.25 (25%). Ang natitirang 75% ng esMOZ ay masusunog sa panahon ng conversion.

Katamtamang panahon ng conversion: 90 araw, na may ratio ng conversion na 1:0.5 (50%). Ang natitirang 50% ng esMOZ ay masusunog sa panahon ng conversion.

Pinakamahabang panahon ng conversion: 180 araw, na may ratio ng conversion na 1:1 (100%).

Konklusyon

Ang nakaraan ay prologue. Sa kasalukuyan, ang Lumoz ay nasa huling yugto ng paghahanda, at umaasa kaming lahat ay maaaring samantalahin ang huling pagkakataong ito upang maging bahagi ng Lumoz ecosystem. Ito ay hindi lamang isang pamumuhunan sa hinaharap, ngunit din ang pinakamahusay na pagpipilian upang lumahok sa rebolusyon ng teknolohiya ng cryptocurrency.





Para sa mga pamilyar sa Lumoz, malalaman mo na nag-upgrade kami mula sa Opside brand patungo sa Lumoz. Ang pangalang Lumoz ay nagmula sa salitang Latin na "Lumos," na nangangahulugang "liwanag" o "liwanag." Ito ay tinukoy sa pinakamabentang serye ng Harry Potter ni JK Rowling, kung saan ang "Lumos" ay isang spell na ginagamit upang sindihan ang dulo ng isang magic wand at lumikha ng liwanag. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng "s" ng "z," matalinong iniuugnay ng "Lumoz" ang sarili nito sa teknolohiyang "zk" (Zero-Knowledge Proof). Sa papalapit na paglulunsad ng mainnet at TGE, taos-puso kaming umaasa na ang Lumoz ay magiging isang beacon ng liwanag para sa ZK track, na nagbibigay-liwanag sa landas para sa malawakang paggamit ng ZK-Rollups.





Ngayon, sama-sama nating saksihan ang himalang ito!