Ano ang Ginagawang Pinakamahusay na Pagpipilian ang Delta Exchange para sa Trading Crypto F&O?

Noong 2024, halos dumoble ang crypto market cap, tumaas ng 97.7% hanggang sa pinakamataas na $3.91T noong Disyembre . Nakatakdang magpatuloy ang paglagong ito sa 2025.





Ngunit narito ang hamon: ang pangangalakal ng mga crypto derivative ay maaaring maging mahirap minsan, lalo na para sa mga mangangalakal sa India na nahaharap sa mga hadlang tulad ng conversion ng currency, mga alalahanin sa pagkatubig, at mga isyu sa accessibility. Ito ay kung saan dapat kang umasa sa Delta Exchange, ang pinakamahusay na crypto exchange na nag-aalok ng medyo positibong karanasan sa pangangalakal para sa mga futures at opsyon sa pangangalakal.





Perpekto ang Delta Exchange para sa mga nagsisimula sa crypto F&O trading at mga batikang pro. Nag-aalok ang platform ng mga advanced na tool sa pangangalakal, mapagkumpitensyang pagpepresyo, at pagiging tugma sa INR.





Alamin natin kung tungkol saan ang platform at kung paano nito ginagawang mas simple ang pangangalakal ng crypto F&O.





Isang Mabilis na Pangkalahatang-ideya sa Delta Exchange na Nakarehistro sa FIU





Ang Delta Exchange ay isang sikat na crypto derivatives platform na idinisenyo upang payagan ang mga mangangalakal na galugarin ang mga crypto futures at mga opsyon nang madali. Ang platform ay nakarehistro sa Financial Intelligence Unit (FIU) - na isang mahusay na berdeng bandila para magsimula para sa mga bagong user. Sa dating pandaigdigang user base at ngayon ay isang malakas na presensya sa India, nag-aalok ang Delta Exchange ng:





Isang ligtas at kinokontrol na kapaligiran para sa pangangalakal.

Walang putol na mga deposito at pag-withdraw ng INR para sa mga user na Indian.

Access sa isang malawak na hanay ng mga merkado ng crypto derivatives.

Isang user-friendly na interface na pinapasimple ang mga kumplikadong diskarte sa pangangalakal.





Isa sa mga natatanging tagumpay nito? $3 bilyon sa pang-araw-araw na dami ng kalakalan, na nagpapatunay sa kakayahan nitong pangasiwaan ang mataas na dalas ng kalakalan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga seryosong mangangalakal.





Delta Exchange Trading Snapshot – Enero 30, 2025

Tandaan: Ang data na ito ay sumasalamin sa dami ng kalakalan sa Delta Exchange simula Enero 30, 2025, at maaaring mag-iba batay sa mga kondisyon ng merkado.





Mga Feature at Benepisyo ng Delta Exchange para sa Crypto F&O Trading





Kaya, bakit ang Delta Exchange ay isang mapagpipilian para sa crypto trading ? Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na tampok at benepisyo nito:





INR Compatibility





Isa sa pinakamalaking bentahe ng Delta Exchange ay ang mga deposito at pag-withdraw ng INR nito. Hindi tulad ng maraming pandaigdigang platform na nangangailangan ng mga conversion sa USDT o iba pang stablecoin, pinapayagan ng Delta ang mga Indian na user na magdeposito at mag-withdraw sa INR, makatipid sa mga bayarin sa forex at gawing mas maayos ang pangangalakal.





Malawak na Saklaw ng Crypto Derivatives





Sinusuportahan ng Delta Exchange ang futures at options trading sa mga pangunahing cryptocurrencies tulad ng:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

At higit pa!





Ang mga mangangalakal ay maaaring pumili mula sa mga kontrata na may pang-araw-araw, lingguhan, at buwanang pag-expire, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang umangkop na makipagkalakalan ayon sa kanilang diskarte.





Advanced Trading Tools

Ang Delta Exchange ay nagbibigay ng isang hanay ng mga tool upang mapahusay ang iyong crypto futures at karanasan sa pangangalakal ng mga opsyon:





Abot-kayang Gastos sa Pagpasok





Binibigyang-daan ng Delta Exchange ang mga mangangalakal na magsimula sa maliliit na laki ng lot, na ginagawang mas naa-access ang mga pagpipilian sa crypto trading:





Mga kontrata ng BTC mula ₹5000

Ang mga kontrata ng ETH ay mula ₹2500





Ibig sabihin, baguhan ka man o propesyonal, maaari kang mag-trade batay sa iyong badyet.





Mataas na Leverage (Hanggang 100x)





Ang leverage ay nagbibigay-daan sa iyo na makipagkalakal na may higit na kapital kaysa sa aktwal mong mayroon. Nag-aalok ang Delta Exchange ng hanggang 100x na leverage sa mga panghabang-buhay na kontrata sa futures.





Halimbawa: Kung mayroon kang ₹1,000 at gumagamit ng 100x na leverage, kinokontrol mo ang ₹1,00,000 na halaga ng BTC. Bagama't maaari nitong palakihin ang mga kita, pinapataas din nito ang mga panganib. Upang pamahalaan ang panganib, maaaring gumamit ang mga mangangalakal ng mga stop-loss na order upang protektahan ang kanilang mga pamumuhunan.





Paano Magsimula sa Delta Exchange

Pinagmulan | Kinabukasan at mga pagpipilian





Ang pagsisimula sa Delta Exchange ay simple. Sundin ang mga hakbang na ito:





Bisitahin ang www.delta.exchange Mag-sign up gamit ang iyong mga detalye Magdeposito ng INR sa iyong account Simulan ang pangangalakal ng crypto futures at mga opsyon sa BTC, ETH, at higit pa Mag-withdraw ng mga pondo sa INR nang madali





Para sa mas maginhawang karanasan, maaari mo ring i-download ang Delta Exchange app at mag-trade on the go!





Konklusyon





Ang India ay mabilis na naging isa sa pinakamalaking crypto market, at ang mga mangangalakal ay aktibong naghahanap ng mga secure at maaasahang platform. Sa Delta Exchange, makakakuha ka ng access sa INR trading, mataas na liquidity, advanced na tool, at mga opsyon sa pamamahala sa peligro, na ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa crypto futures at options trading.





Kung naghahanap ka ng pinagkakatiwalaang platform ng crypto derivatives na nagpapadali sa pangangalakal ng mga pagpipilian sa crypto, nararapat na isaalang-alang ang Delta Exchange .





Disclaimer: Ang Crypto trading ay nagsasangkot ng malalaking panganib dahil sa pagkasumpungin. Mangyaring magsagawa ng masusing pananaliksik bago mamuhunan.





Mga FAQ

1. Ano ang Delta Exchange?

Ang Delta Exchange ay isang regulated crypto derivatives trading platform na nagbibigay-daan sa mga user na mag-trade ng futures at mga opsyon sa mga pangunahing cryptocurrencies.





2. Maaari ba akong magdeposito ng INR sa Delta Exchange?

Oo, sinusuportahan ng Delta Exchange ang mga deposito at pag-withdraw ng INR, na ginagawang mas madali para sa mga mangangalakal ng India.





3. Ano ang pinakamababang halaga na kinakailangan para sa pangangalakal?

Maaari mong simulan ang pangangalakal ng mga kontrata ng BTC mula sa ₹5000 at mga kontrata ng ETH mula sa ₹2500.





4. Nag-aalok ba ang Delta Exchange ng leverage?

Oo, nagbibigay ang Delta Exchange ng hanggang 100x na leverage sa crypto F&O trading. Gayunpaman, ang mataas na pagkilos ay may mga panganib.





