Waarom is Delta Exchange de beste keuze voor het verhandelen van crypto F&O?

In 2024 verdubbelde de cryptomarktkapitalisatie bijna, met een stijging van 97,7% tot een piek van $3,91T in december . Deze groei zal naar verwachting in 2025 doorzetten.





Maar hier is de uitdaging: het verhandelen van cryptoderivaten kan soms lastig zijn, vooral voor handelaren in India die te maken hebben met obstakels zoals valutaconversie, liquiditeitsproblemen en toegankelijkheidsproblemen. Dit is waar u op Delta Exchange kunt rekenen, de beste cryptobeurs die een relatief positieve handelservaring biedt voor het verhandelen van futures en opties.





Delta Exchange is perfect voor zowel beginners als doorgewinterde professionals in crypto F&O trading. Het platform biedt geavanceerde trading tools, concurrerende prijzen en INR-compatibiliteit.





Laten we eens kijken wat het platform inhoudt en hoe het crypto F&O-handel eenvoudiger maakt.





Een kort overzicht van FIU-geregistreerde Delta Exchange





Delta Exchange is een populair crypto-derivatenplatform dat is ontworpen om handelaren in staat te stellen crypto-futures en -opties eenvoudig te verkennen. Het platform is geregistreerd bij de Financial Intelligence Unit (FIU), wat een geweldige groene vlag is om mee te beginnen voor nieuwe gebruikers. Met een voorheen wereldwijde gebruikersbasis en nu een sterke aanwezigheid in India, biedt Delta Exchange:





Een veilige en gereguleerde omgeving voor handel.

Naadloze INR-stortingen en -opnames voor Indiase gebruikers.

Toegang tot een breed scala aan cryptoderivatenmarkten.

Een gebruiksvriendelijke interface die complexe handelsstrategieën vereenvoudigt.





Een van de opvallendste prestaties? Een dagelijks handelsvolume van $ 3 miljard, waarmee het bedrijf bewijst dat het in staat is om high-frequency trading aan te kunnen en in te spelen op de behoeften van serieuze handelaren.





Delta Exchange Trading Snapshot – 30 januari 2025

Let op: Deze gegevens weerspiegelen de handelsvolumes op Delta Exchange per 30 januari 2025 en kunnen variëren afhankelijk van de marktomstandigheden.





Delta Exchange-functies en -voordelen voor crypto F&O-handel





Dus, wat maakt Delta Exchange een go-to keuze voor crypto trading ? Hier zijn enkele van de beste functies en voordelen:





INR-compatibiliteit





Een van de grootste voordelen van Delta Exchange is de INR-storting en -opname. In tegenstelling tot veel wereldwijde platforms die conversies naar USDT of andere stablecoins vereisen, staat Delta Indiase gebruikers toe om te storten en op te nemen in INR, wat bespaart op forexkosten en de handel soepeler maakt.





Breed scala aan cryptoderivaten





Delta Exchange ondersteunt futures- en optiehandel op belangrijke cryptovaluta's zoals:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

En nog veel meer!





Handelaren kunnen kiezen uit contracten met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse vervaldata, waardoor ze flexibel kunnen handelen volgens hun eigen strategie.





Geavanceerde handelshulpmiddelen

Delta Exchange biedt een reeks tools om uw ervaring met cryptofutures en opties te verbeteren:





Betaalbare instapkosten





Met Delta Exchange kunnen handelaren beginnen met kleine lotgroottes, waardoor crypto-optiehandel toegankelijker wordt:





BTC-contracten vanaf ₹5000

ETH-contracten vanaf ₹2500





Dit betekent dat u, ongeacht of u een beginner of een professional bent, kunt handelen op basis van uw budget.





Hoge hefboomwerking (tot 100x)





Met leverage kunt u handelen met meer kapitaal dan u daadwerkelijk heeft. Delta Exchange biedt tot 100x leverage op perpetual futures contracts.





Bijvoorbeeld: als u ₹1.000 hebt en een 100x hefboom gebruikt, beheert u ₹1.00.000 aan BTC. Hoewel dit de winst kan vergroten, verhoogt het ook de risico's. Om risico's te beheren, kunnen handelaren stop-loss orders gebruiken om hun investeringen te beschermen.





Aan de slag met Delta Exchange

Bron | Futures en opties





Aan de slag gaan op Delta Exchange is eenvoudig. Volg deze stappen:





Bezoek www.delta.exchange Meld u aan met uw gegevens Stort INR op uw rekening Begin met handelen in crypto futures en opties op BTC, ETH en meer Neem eenvoudig geld op in INR





Voor nog meer gemak kunt u ook de Delta Exchange-app downloaden en onderweg handelen!





Conclusie





India wordt snel een van de grootste cryptomarkten en handelaren zijn actief op zoek naar veilige en betrouwbare platforms. Met Delta Exchange krijgt u toegang tot INR-handel, hoge liquiditeit, geavanceerde tools en risicobeheeropties, waardoor het een ideale keuze is voor cryptofutures en optiehandel.





Bent u op zoek naar een betrouwbaar platform voor cryptoderivaten dat de handel in cryptoopties eenvoudiger maakt? Dan is Delta Exchange zeker het overwegen waard.





Disclaimer: Cryptohandel brengt aanzienlijke risico's met zich mee vanwege de volatiliteit. Doe grondig onderzoek voordat u investeert.





Veelgestelde vragen

1. Wat is Delta Exchange?

Delta Exchange is een gereguleerd handelsplatform voor cryptoderivaten waarmee gebruikers futures en opties op belangrijke cryptovaluta's kunnen verhandelen.





2. Kan ik INR storten op Delta Exchange?

Ja, Delta Exchange ondersteunt INR-stortingen en -opnames, waardoor het voor Indiase handelaren gemakkelijker wordt.





3. Wat is het minimale bedrag dat nodig is om te handelen?

U kunt beginnen met handelen in BTC-contracten vanaf ₹5000 en ETH-contracten vanaf ₹2500.





4. Biedt Delta Exchange hefboomwerking?

Ja, Delta Exchange biedt tot 100x leverage op crypto F&O-handel. Echter, hoge leverage brengt risico's met zich mee.





