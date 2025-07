Corporate Influencer Hub: Ibalik ang mga empleyado sa mga ambassador ng brand

Sa Social Discovery Group, kami ay naniniwala na ang mga pinaka-powerful brand stories ay dumating mula sa loob.Sa artikulong ito, sinabi ni Veronika Likhnis, Head of PR sa Social Discovery Group, kung paano natagpuan namin ang "SDG Jedi Order" - isang Star Wars-tema na programa kung saan ang mga empleyado ay lumipad sa pamamagitan ng paggawa ng content, pag-uusap sa mga events, at authentically representing ang aming brand online.

Lahat ay nagsasalita tungkol sa employer branding - kung mahalaga ito, kung paano strategic ito ay, kung paano ito ay nagdiriwang recruitment, retention, at kultura.

sa Mga Social Discovery Group Nagsimula namin ang SDG Jedi Order, ang aming internal ambassador program na nagbibigay ng mga empleyado na magsalita, ibahagi ang kanilang karanasan, at mag-represent ang aming brand authentically sa buong real at digital stage.

At kung ano ang nagsisimula bilang isang eksperimental na inisiasyon ay mabilis na naging isang kultura-shaping movement.

Ang tradisyonal na employer branding ay gumagana sa isang pangunahing assumption: na ang mga kumpanya ay maaaring kontrolin ang kanilang narrative sa pamamagitan ng corporate communications. top talent Ang mga kandidato ay nais na makita ang mga istorya at mga kaso mula sa mga tao sa kumpanya.

Sa SDG, nagbabago kami ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa kung paano lumikha ng isang simpleng at malalaman na sistema ng pag-motivasyon para sa mga empleyado. Ang isa na ay tumutulong sa kanila na malaman kung paano i-express ang kanilang sarili, kung ano ang ibig sabihin, at kung ano ang sila ay makakuha ng sa pagbabago. Karamihan sa mga kwalipikado na propesyonal ay may mahalagang karanasan upang ibahagi, ngunit sila ay hindi eksperto sa pagsulat o public speaking.

Pagkatapos ng iba't ibang mga pagsubok, natagpuan namin ang ideya ng Jedi Order. Karamihan ng aming mga kolega, na nagtrabaho sa industriya ng teknolohiya, ay mga tagahanga ng Star Wars, kaya nagsisimula namin ang pag-style ng programa sa paligid ng Jedi Order. Para sa bawat aksyon, isang empleyado ay lumalaki sa ilalim ng Jedi system mula sa Youngling sa Jedi Master.

The Progression Model:

Ang gamified structure na ito ay tumutulong sa dalawang kritikal na mga problema sa employee advocacy: clarity at motivation. Ang mga empleyado ay malalaman kung ano ang kinakailangan at kung ano ang makakuha ng sa pagbabago.

Outcomes to share

Dahil sa inilunsad ng programa, ito ay nagbibigay ng impressive mga resulta: higit sa 40 na-publish na mga artikulo at higit sa 20 pag-iisip sa mga event sa industriya sa buong mundo. Sa pamamagitan ng authentic content na nilikha sa kumpanya sa aming mga empleyado, natagpuan namin ang size ng aming komunidad sa pagitan ng mga channel at nangangahulugan lumaki ang awareness ng brand sa pagitan ng aming target na mga espesyalista.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.