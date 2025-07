Corporate Influencer Hub: Transformando a los empleados en embajadores de la marca

En Social Discovery Group, creemos que las historias de marcas más poderosas vienen de dentro.En este artículo, Veronika Likhnis, Jefa de Relaciones Públicas de Social Discovery Group, explica cómo creamos el “SDG Jedi Order” – un programa temático de Star Wars donde los empleados se elevan creando contenido, hablando en eventos y representando auténticamente nuestra marca en línea.

Todo el mundo habla de la marca de empleador - lo importante que es, lo estratégico que es, cómo impulsa el reclutamiento, la retención y la cultura. pero ningún video promocional brillante o copywriting inteligente contará su historia tan poderosamente como las personas que la viven todos los días.

en Grupo Discovery Social Lanzamos el SDG Jedi Order, nuestro programa de embajadores internos que capacitó a los empleados para hablar, compartir su experiencia y representar auténticamente nuestra marca a través de las etapas real y digital.

Y lo que comenzó como una iniciativa experimental rápidamente se convirtió en un movimiento cultural.

La marca tradicional de empleadores opera sobre una premisa fundamental: que las empresas pueden controlar su narración a través de las comunicaciones corporativas. Top Talentos Los candidatos quieren ver historias y casos de personas dentro de la empresa.

En SDG, pasamos mucho tiempo pensando en cómo crear un sistema de motivación simple y comprensible para los empleados. Uno que les ayudaría a entender cómo expresarse, de qué hablar y qué recibirían a cambio.La mayoría de los profesionales cualificados tienen valiosas experiencias para compartir, pero no son expertos en escribir o hablar en público.

Después de varios intentos, llegamos con la idea de la Orden Jedi.La mayoría de nuestros colegas, que trabajan en la industria de la tecnología, son fans de Star Wars, por lo que decidimos estilizar el programa en torno a la Orden Jedi.

Junto con nuestro equipo de diseño, hemos creado un estilo único y desarrollado visuales para cada personaje: Youngling, Padawan, Jedi Knight y Jedi Master. Hemos establecido un canal dedicado para publicar logros Jedi y progresos de ranking. Incluso hemos creado emojis especiales de estos personajes y regalos de marca personalizados para el programa.

The Progression Model:

Esta estructura gamificada aborda dos desafíos críticos en la defensa de los empleados: claridad y motivación. Los empleados saben exactamente lo que se espera y lo que recibirán a cambio.

Outcomes to share

Desde el lanzamiento del programa, ha logrado resultados impresionantes: más de 40 artículos publicados y más de 20 intervenciones en eventos de la industria en todo el mundo.Gracias al contenido auténtico creado en colaboración con nuestros empleados, hemos duplicado el tamaño de nuestra comunidad a través de los canales y aumentado significativamente la conciencia de la marca entre nuestros especialistas objetivo.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.