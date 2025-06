Code Smell 298 - Paano I-fix ang Microsoft Windows Time Waste

Kapag ang conditional logic silence critical signals





TL;DR: Pumunta ang mga report ng status sa conditional branches ay nagiging sanhi ng silent delays at mga kondisyon ng racing.

ang problema

Username ng Late

Malapit na ang experience

Unpredictable ang timeouts

Incomplete ang initialization

Mga Dependency

Politiko ng malusog

ang silent failure

Backward Compatibility ay tumutulong

Mga Solusyon

I-validate ang lahat ng code paths Paggamit ng default reporting mechanism Test edge mga kaso rigorously Ang mga refactor policy check early Gawin ang Performance Test Pumunta ang mga relasyon sa labas ng mga conditional

ang konteksto

Kapag adiyahan mo ang conditional logic ( halimbawa, mga panukala ng grupo) sa initialization code, pag-aayos ng mga kritikal na mga hakbang, tulad ng mga report ng readiness, ay nagpapakita ng mga pagbabago sa buong sistema.





Ang Edge Cases ay mga karaniwang mga kondisyon na lumikha sa labas ng normal na mga parameter ng pag-operate.





Kapag hindi mo tinutukoy ang mga kaso ng edge na ito, ang iyong code ay maaaring magtatrabaho nang hindi predictable.





angMga Blog sa MicrosoftNag-aalok ng isang klasikong halimbawa kung saan ang missing edge case handlingAng Windows 7 ay may mas mababang mga oras ng login kapag ang mga gumagamit ay piliin ang isang solid color background sa halip ng isang wallpaper image.





Ang code na responsable para sa pag-load ng desktop wallpapers ay halos "ready" lamang kapag lumabas ito ng isang wallpaper na imahe.





Ngunit kapag ang mga gumagamit ay piliin ang isang solid color background (a edge case), ang code path na ito ay hindi gumagana ang "ready" notification.





Halimbawa, ang sistema ay nangangailangan ng buong 30-second timeout bago pumunta sa login sequence.





Ang problema na ito ay nagpapakita kung paano nangangahulugan ng isang nakikita na maliit na edge case ay maaaring magkakaroon ng malaking epekto sa user experience.





Ano ang dapat na maging isang 5-second login proseso ay naging isang frustrating 30-second delay para sa mga gumagamit na piliin ang isang simpleng opsyon ng configuration.

I-multiply ang innocent na 30-second delay na ito sa bawat user na may ang bersyon.





Ang isang mahusay na software na disenyo ay nangangailangan sa iyo na makikita ang lahat ng mga posible na paraan sa pamamagitan ng iyong code, hindi lamang ang mga pangkalahatan.





Kapag bumalik na ang handling edge cases, lumikha mo ang technical debt na nagpapakita bilang misteryo na mga problema sa pagganap, timeouts, at mababang mga karanasan ng gumagamit.

Sample code

Malapit na ang

public static class WallpaperInitializer { private static bool wallpaperWasDefined = false; public static void InitializeWallpaper() { if (wallpaperWasDefined) // Assume this was defined previously // and PLEASE DON'T use NULLs in case you hadn't { LoadWallpaperBitmap(); Report(WallpaperReady); // Missed if wallpaper is undefined } // No default report, causing delays } private static void LoadWallpaperBitmap() { } private static void Report(string status) { // The Asynchronous loading keeps on } }

ang right

public static class WallpaperInitializer { private static bool wallpaperWasDefined = false; public static void InitializeWallpaper() { if (wallpaperWasDefined) { LoadWallpaperBitmap(); } Report(WallpaperReady); // Always report, regardless of condition } private static void LoadWallpaperBitmap() { } }

Mga Deteksiyon

[x] Ang mga halimbawa ay

Gamitin ang mga tool ng static analysis upang i-flag ang mga conditionals na protektahan ang mga kritikal na reporting call.





Ang mga review ng code ay dapat i-verify na ang lahat ng mga path ng initialization ay sinasabi na ang pagkuha.

Mga araw ️

ang performance

ang level

[x] Ang mga sumusunod

Bakit importante ang pagbabago ️

Ang real-world behavior ng sistema (e.g., pag-logon speed) depende sa accurate modeling ng mga estado ng readiness.





Ang software ay dapat magbibigay ng isang one-to-one correspondence sa pagitan ng mga estado ng real-world at mga estado ng programa.





Kapag ang mga gumagamit ay piliin ang isang solid color background sa Windows, ang pagpili na ito ay nagpapakita ng isang valid na real-world na estado.





(Ang aking personal na pagpipilian ay din pagkatapos)





Ang programa ay dapat na correctly model ang pagpipilian na ito na may isang katumbas na estado ng programa na nagtatrabaho nang maayos.





Kapag bumalik na ako sa UP, i'll start building a new me.I'll start building a new me.I'll start building a new me.I'll start building a new me.





Ang nangangailangan ng bijection ay lumikha ng kognitif dissonance: "I've made a simple choice, bakit ang aking computer ay nagtatrabaho sa isang karaniwang paraan?" Ang disconnect na ito ay damages user trust at satisfaction.





Ang bawat broken bijection ay nag-introduce ng isang crack sa reliability model ng sistema, na gumagawa ng ito na higit pa sa oras.





Ang pag-uugali ng link na ito ay nagiging sanhi ng mga disconnections sa pagitan ng mga gumagamit at pag-execute ng software, na nagdadalang sa hindi mapagkakaiba atang mapaang mga real world violations.

Ikaw ang Generation

Ang mga generator ng AI ay maaaring lumikha ng uri na ito sa pamamagitan ng naively na-wrapping ang legacy code sa conditionals nang hindi na-validate ang lahat ng mga path.

Mga Deteksiyon

I-prompt ang AI upang "siguraduhin na ang mga report ng estado ay i-execute sa lahat ng mga branch," at ito ay mag-flag o i-fix ito sa pamamagitan ng pag-move Report() sa labas ng conditionals.

Tapos na ang klase. 🙂 🙂

Tandaan: Ang mga assistant ng AI ay gumagawa ng maraming mga error

Suggested Prompt: Maghanap ng mga missing other reports

Mga Konklusyon

Always signal completion unconditionally sa initialization code.





Ang conditional logic ay dapat i-modify ang behavior, hindi i-silence ang mga kritikal na hakbang ng reporting.

Higit pang impormasyon

Disclaimer

Code Smells ay ang akingopinyon.

Ang pagsasanay ay nagpapahintulot sa pag-uugali, at ang pag-uugali ay nagpapahintulot sa pag-iisip.

Ang pagsasanay ay nagpapahintulot sa pag-uugali, at ang pag-uugali ay nagpapahintulot sa pag-iisip.

Mga pahinang tumuturo

Ang artikulong ito ay bahagi ng CodeSmell Series.