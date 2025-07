Bakit hindi mo kailangang i-miss ang SpoonOS's Developer Call S1 para sa AI Innovation

Ano kung ang artificial intelligence ay maaaring gumana sa transparency at desentralized control ng blockchain teknolohiya?mga spongesAng maliliit na negosyo sa mga sumusunod na sektor ay kinakailangan: pagproseso ng produktong agrikultural (mga spongesAng mga ito ay nagtatrabaho ng isang estruktural na pananaliksik na may defined objectives, isang timeline, at mga incentives para sa participation, kasama ang katulad na dokumento.





Para sa mga hindi kilala sa terminology, ang Web3 ay naghahatid sa susunod na iterasyon ng internet, na nag-aalok sa decentralization, mga teknolohiya ng blockchain, at token-based ekonomiya. Para sa kasalukuyang internet, kung saan ang mga malaking kumpanya ay karaniwang kontrol ng data at mga platform, ang Web3 ay nagtatagumpay na magbibigay ng mga gumagamit ng mas mataas na kontrol sa kanilang data at digital interactions. Sa katunayan na ito, ang mga agente ng AI ay autonomous na mga entities na makikita ang kanilang environment, magtatagumpay sa pagganap ng mga spesifikal na mga target, at maaaring mapabuti ang kanilang pagganap sa pamamagitan ng pag-aaral.





Paggamit ng mga Builders: Ang Developer Toolkit at Ecosystem

Developer Call S1 ay dinisenyo para sa mga developer ng Web3 na nagtatrabaho sa pagbuo na may mga agente ng AI. Ang programa ay nagbibigay sa mga bahagi ng mga resource upang malaman ang SpoonOS teknolohiya stack. Ito ay kabilang ang pag-examination ng SpoonOS codebase sa GitHub, na nag-aalok ng malinaw na mga pagsasagawa para sa setting ng environment, bumuo ng isang unang AI agent, mastering mga tool ng command line interface (CLI), at pag-integrate sa mga built-in Model Context Protocol (MCP) server. Ang MCP ay nagtatrabaho bilang isang interface na nag-connect SpoonOS sa iba't ibang mga source ng data, parehong decentralized at tradisyonal.





Bukod sa mga resource ng GitHub, ang mga developer ay makakuha ng access sa isang "Spoon Cookbook," na naglalaman ng end-to-end tutorials. Ang mga tutorials na ito ay naglalaman ng mga tema tulad ng API key configuration, setting up agent memory, at bumuo ng reproductible AI agents. Sa karagdagang, ang "Spoon Toolkit" detalyadong mga integrasyon ng third-party, kabilang ang on-chain data feeds at decentralized storage. On-chain data feeds ay nagbibigay ng real-time na impormasyon mula sa isang blockchain, na nagbibigay ng mga AI agents upang mag-react sa mga kaganapan habang ito ay nangyayari sa network. Ang decentralized storage, hindi tulad ng centralized cloud storage, ay naghahatid ng data sa buong





Paggamit ng isang Ecosystem ng Agente: Beyond DevCall S1





Ang Developer Call S1 ay isang pangunahing elemento ng mas mataas na estratehiya ng SpoonOS upang i-expand ang kanyang ecosystem ng mga agente ng AI. Ang nakaraang mga inisyatiba ay kabilang ang isang global hackathon at collaborative learning programs. Ang pananampalataya sa ilalim ng mga pananampalataya na ito ay upang ilagay ang mga developer upang lumikha ng mga versatile na mga agente ng AI na maaaring gamitin ang buong kapangyarihan ng platform ng SpoonOS. Ang visyon ay upang ilagay ang mga pangunahing linya para sa susunod na mga agente ng AI, na kung saan ay inaasahan na magkaroon ng isang pangunahing papel sa nagsisimula na "sentient economy."





Ang "sentient economy" ay naglalaman ng isang konseptual na ekosistema kung saan ang mga intelligent na mga agente ay maaaring autonomously mag-interact, malaman, at sumusuporta sa value creation sa loob ng mga network ng Web3. Ito ay naglalaman ng isang kalayaan kung saan ang mga agente ng AI ay hindi lamang mga tool, ngunit ang mga aktibo sa mga proseso ng ekonomiya, paggawa ng mga decision-making at pag-execute transactions independiyenteng batay sa real-time data at na-learned behaviors.





Ang mga developer ay maaaring mag-sign up para sa Developer Call Season 1 sa pamamagitan ng ang ibinigay na link:Mag-sign up para sa DevCall Season 1 dito.





ang final outlook





Ang pag-unlad ng SpoonOS's Developer Call S1 ay nagpapakita ng isang pangunahing hakbang sa isang mas integrated na kalsada para sa AI at blockchain. Ang pangunahing panatilihin sa pagbibigay ng komprehensibong mga tool at estruktural na mga pathways ng pag-aaral ay nagpapakita ng isang tunay na pag-iisip sa pag-adopsiyon ng developer, na kung saan ay pangunahing para sa pag-uugali ng anumang bagong platform. Ang konsepto ng isang "sentient economy" na itinatag sa pamamagitan ng autonomous AI agents na gumagana sa isang desentralised infrastructure ay nangangahulugan. Ito ay nagpapakita ng isang paglipat mula sa pasibong pagkonsumo ng data sa active, intelligent participation sa ilalim ng mga digital economies.





Gayunpaman, ang pagganap ng isang halimbawa na ito ay malaki na depende sa praktisidad at scalability ng mga agente ng AI na ito. Ang kompleksidad ng pag-integrate ng mga modelo ng AI na may immutable at karaniwang resource-intensive karanasan ng transaksyon ng blockchain ay nag-aalok ng mga problema. Ang pagganap ng SpoonOS ay batay sa kung paano epektibo ang toolkit nito ay lumikha ng kompleksidad na ito para sa mga developer, na nagbibigay-daan sa kanila upang bumuo ng mga agente na hindi lamang intelligent ngunit din na-efficient at sigurado. Ang kakayahan para sa mga agensya na ito na mag-interact nang malakas sa iba't ibang mga source ng data, parehong on-chain at off-chain, ay isang pangunahing difer





