Чому ви не можете пропустити виклик розробників SpoonOS S1 для інновацій AI

Що, якщо штучний інтелект зможе працювати з прозорістю та децентралізованим контролем технології блокчейн?СпонсориКомпанія, описана як розробник інфраструктури для чутливої економіки, ініціює свою першу скоординовану спільноту, Developer Call S1, щоб вирішити це питання.Мета полягає в тому, щоб заохотити розробників вивчити основні функціональні можливості SpoonOS, агентської операційної системи, розробленої для Web3.СпонсориІнфраструктура і виявлення осіб, які сприятимуть еволюції операційної системи.Це представляє собою структурований підхід з визначеними цілями, терміном і стимулами для участі, а також комплексну документацію.





Для тих, хто не знайомий з термінологією, Web3 відноситься до наступної ітерації інтернету, підкреслюючи децентралізацію, технології блокчейн та економіку на основі токенів. На відміну від поточного інтернету, де великі корпорації часто контролюють дані та платформи, Web3 прагне дати користувачам більше контролю над своїми даними та цифровими взаємодіями. У цьому контексті агенти AI є автономними суб'єктами, які сприймають своє середовище, діють для досягнення конкретних цілей і можуть поліпшити свою продуктивність через навчання.





Оснащення будівельників: інструмент для розробників та екосистема

Програма надає учасникам ресурси для розуміння технології SpoonOS. Це включає в себе вивчення кодової бази SpoonOS на GitHub, яка пропонує чіткі інструкції для налаштування середовища, створення першого агента AI, освоєння інструментів інтерфейсу командної лінії (CLI) та інтеграцію з вбудованими серверами Model Context Protocol (MCP). MCP служить інтерфейсом, що з'єднує SpoonOS з різними джерелами даних, як децентралізованими, так і традиційними.





Крім ресурсів GitHub, розробники отримують доступ до "Spoon Cookbook", яка містить підручники від кінця до кінця. Ці підручники охоплюють теми, такі як конфігурація ключів API, налаштування пам'яті агента та побудова відтворюваних агентів AI. Крім того, "Spoon Toolkit" розкриває інтеграції третіх сторін, включаючи ланцюгові джерела даних та децентралізоване зберігання. На ланцюговому джерелі даних надається інформація в реальному часі безпосередньо з блокчейна, що дозволяє агентам AI реагувати на події, як вони відбуваються в мережі. Децентралізоване зберігання, на відміну від централізованого хмарного зберігання, розподіляє дані по мережі комп'ютерів, підвищуючи





Розвиток екосистеми агентів: поза DevCall S1





Розробник Call S1 є фундаментальним елементом більш широкої стратегії SpoonOS для розширення своєї екосистеми агентів AI. Наступні ініціативи включають глобальний хакатон та програми спільного навчання. Намір за цими зусиллями полягає в тому, щоб надати розробникам можливість створювати універсальні агенти AI, здатні використовувати повні можливості платформи SpoonOS.





"Економіка почуттів" відноситься до концептуальної екосистеми, де інтелектуальні агенти можуть самостійно взаємодіяти, вчитися і сприяти створенню цінності в мережах Web3.Це означає майбутнє, де агенти штучного інтелекту є не просто інструментами, а активними учасниками економічних процесів, приймаючи рішення та виконуючи транзакції незалежно на основі даних в реальному часі та вивченої поведінки.





Розробники можуть підписатися на програму Developer Call Season 1 за посиланням:Зареєструйтеся для DevCall 1 сезон.





Остання перспектива





Запуск SpoonOS Developer Call S1 означає значний крок до більш інтегрованого майбутнього для AI і blockchain. Наголос на наданні всеосяжних інструментів та структурованих шляхів навчання свідчить про справжню прихильність прийняттю розробників, що є вирішальним для успіху будь-якої нової платформи. Концепція "економіки почуттів", що підтримується автономними агентами AI, що працюють на децентралізованій інфраструктурі, є переконливою.





Однак реалізація такого бачення багато в чому залежить від практичної корисності та масштабуваності цих агентів AI. Складність інтеграції моделей AI з незмінною і часто інтенсивною природою транзакцій blockchain представляє виклики. Успіх SpoonOS буде залежати від того, наскільки ефективно його набір інструментів спрощує цю складність для розробників, дозволяючи їм будувати агентів, які не тільки розумні, але й ефективні та безпечні. Здатність цих агентів бездоганно взаємодіяти між різними джерелами даних, як на ланцюжку, так і поза ланцюгом, буде ключовим диференціатором. Залишається побачити, наскільки широко спільнота розробників охоплює цю нову парадигму, але початковий поштовх з стимульованими





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Цей автор є незалежним автором, який публікує через нашу програму блогів для бізнесу. HackerNoon переглянув звіт з точки зору якості, але претензії в ньому належать автору. #DYO

Цей автор є незалежним автором, який публікує через нашу програму блогів для бізнесу. HackerNoon переглянув звіт з точки зору якості, але претензії в ньому належать автору. #DYO



