Bakit ang iyong susunod na smart-home device hunting mosquitoes: Maghanap ng Bzigo Iris

Ang magandang balita ay na ang isang bagong invention ay dinisenyo para mas madaling ipadala ang mosquito, kahit na ang oras ng araw. Innovative technology company Bzigo ay binuo ng isang pandaigdigangMga detector ng mosquitoAng ibig sabihin ng Bzigo Iris.

"Nagsubukan namin ang mga produkto na may karaniwang chemical sa pamamagitan ng smart, health-conscious technology," sabi ni Tzuki Friedman, CEO ng kumpanya.





Ang mga tradisyonal na mga solusyon ay hindi makamit ang mosquitoes

sa mga tradisyonal na mga paraan, tulad ng mga spray atAng mga insect repellents ay sumusuporta sa mga kemikal na maaaring mabigat sa kalusuganParticularly para sa mga bata at pets.

Ang New York Times ay nagsabi naZappers Kill ang mga wrong bugs“Ang kanilang inaasahan ay maaaring i-disrupt pollination at sa pangkalahatan i-drop ang environment out of balance,” ang artikulong inilarawan. “Plus, ang kapangyarihan ng kanilang electrocution ay maaaring i-spit a mist of disease-ridden bug parts out into the air.”

Ang good news ay na, salamat sa Bzigo, mayroon na ngayon ang isang mas mahusay na paraan.

"Nakatuklasan namin ang aming sistema ng kontrol ng mosquito dahil ang mga nakaraang mga pagsusulit sa pag-uugali ng problema ay nangangailangan," sabi ni Friedman. "Nakikita namin na maaari naming bumuo ng isang mas smart, mas madaling alternatibo na makakapasok sa katotohanan.





AI innovation at detection: Paano gumagana ang Bzigo Iris

Ang Bzigo ay isang tech kumpanya na itinatag noong 2019 upang i-invent ang pests control, isang industriya kung saan ang karamihan ng mga nakaraang mga solusyon ay hindi napaka-effective o safe enough. Ang kumpanya ng kumpanya ay may pasyon para sa solusyon ng real-world na mga problema sa pamamagitan ng smart technology, gamit ang kanilang karanasan sa AI at computer vision upang i-transform ang mundo ng pests control, gamit ang AI sa halip ng mga solusyon ng kemikal.

Ang Bzigo Iris ay ang unang produkto ng startup, at ito ay katapusan para sa unwelcome mga bisita ng uri ng mosquito.

"Ang Bzigo Iris system ay ang unang AI-powered mosquito detector sa mundo," sabi ni Friedman. "Ito ay i-scan ng isang room, i-identify ang mosquito, at i-mark ang kanilang eksaktong lokasyon gamit ang isang laser."

Dahil ang mga infrared sensors na ito ay maaaring i-detect flying mosquitoes mas mahusay na kaysa sa mga tao at magkakaroon ng pag-atake nang walang pananampalataya, ang aparato ay gumagawa ng pag-aralan sa control ng mga malusog. Ang aparato ay nagtatrabaho ng advanced computer vision technology upang i-detect at target ang mga lokasyon ng mosquitoes, marking ang mosquitoes 'lokasyon ng mga mata-safe laser.

Ang mga electric eye na ito ay napaka, napaka-precise. bilang Wired reports, "Ang fulcrum ng Bzigo ay ang sistema ng artificial intelligence na nagbibigay-daan sa gadget upang identify ang kahit na napaka-kakaibang mosquito."

Sa anumang oras, alam mo kung ang iyong environment ay clean o kung ikaw ay nakikipagtulungan sa isang invader.





Track mosquitoes, makakuha ng mga notifications

"Ang aming kumpanya ay nagsimula dahil ang isa sa aming mga tagapangasiwa ay desperate para sa isang safe, kemikal-free, epektibo na solusyon para sa kanyang anak na may allergy sa mosquito bite," sabi ni Friedman. "Kapag walang walang nagkaroon, kami ay binuo ng isang.Ang pinakamalaking hayop sa Earth» »

Responsible para sa paghahatid ng malaria, yellow fever, at dengue, ito tiny creatureMatatagpuan ang higit sa 1 milyong tao bawat taonIto ay higit pa saang sharkAng mga ito ay may higit sa 10 mga biktima sa isang taon, omga serpenteAng mga ito ay responsable para sa 140,000 mga biktima sa isang taon.

Karamihan sa pag-iisip ang mga malicious bugs, ang pag-innovation ng Bzigo ay maaaring i-connect sa Wi-Fi, at isang notification ay maaaring i-send sa iyong smartphone kapag ito ay nagtatagumpay ng isang bug. "Ang sistema ay gumagana sa real-time at mag-alert ka kapag isang insect ay nakakita," sabi ni Friedman. "Ikaw ay palaging malaman kung ano ang nangyayari sa iyong bedroom, living room, o iba pang indoor space.





Ang bagong teknolohiya ay humantong ang mosquitoes isang beses para sa lahat

Ikaw ay humihingi ng sleep swatting mosquitoes at nakikita ang iyong mga bata wakas up covered sa mga bite. Sa bawat summer, ito ay lamang mababago. Ready upang tumugon sa problemang ito isang beses at para sa lahat?

