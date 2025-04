Inilunsad ng Mira Network ang Klok: Isang Alternatibong ChatGPT na may Maramihang AI Models at Rewards

Singapore, Pebrero 19: Mira Network , isang pioneer sa AI verification technology, ay nalulugod na ipahayag ang paglulunsad ng Klok, isang multi-LLM chat app na binuo sa desentralisadong imprastraktura nito na nagsisigurong ang mga output ng AI ay na-verify, walang kinikilingan at walang kompromiso.





Klok ay magbibigay-daan sa mga user na lumahok sa maraming modelo ng AI gaya ng GPT-4o mini, Llama 3.3 70B Instruct, at DeepSeek-R1 nang libre (hanggang sa pang-araw-araw na limitasyon). Higit pang mga modelo ng AI ang idaragdag sa app bawat linggo. Makakakuha din ang mga user ng Mira Points na gagantimpalaan ni Mira sa hinaharap, sa pamamagitan ng paggamit ng Klok araw-araw.





Maaaring i-unlock ng mga user ang 'Klok PRO' sa pamamagitan ng mga referral na magbibigay-daan sa kanila na tamasahin ang mga benepisyo ng mas mataas na mga limitasyon sa rate sa bawat modelo ng AI at mga advanced na feature tulad ng paghahanap at multimodal. Sa pamamagitan ng pagkamit ng mga puntos at pakikipag-ugnayan sa mga feature ng AI, ang layunin ni Mira ay tiyaking kasama, naa-access, at participatory ang mga tool ng AI.





"Kami ay nasasabik na ilunsad ang Klok sa mahalagang sandali na ito sa ebolusyon ng teknolohiya ng AI. Pinapatakbo ng aming imprastraktura, nakahanda si Klok na maging game-changer sa industriya dahil bini-verify nito ang mga output mula sa maraming LLM bago isagawa ang mga ito. Anumang output na hindi na-verify ay itinatapon at muling nabuo," sabi ni Karan Sirdesai, Co-founder at CEO ng Mira Network.





Ang pagsasama ng maraming LLM sa loob ng isang desentralisadong imprastraktura ay mahalaga sa pagtugon sa panganib ng AI hallucinations. Ang mga guni-guni at bias ng AI ay nagreresulta sa mga mali, hindi tama, o mapanlinlang na mga output ng AI na maaaring magkaroon ng makabuluhang kahihinatnan sa mga real-world na application. Halimbawa, kung ang isang ahente ng AI, na umaasa sa mga analytical na kakayahan ng mga modelo ng AI upang magsagawa ng mga gawain, ay "nagha-hallucinate" sa address ng kontrata habang nagpapalit ng mga cryptocurrencies, maaari itong humantong sa malaking pagkalugi sa pananalapi para sa user.





Idinisenyo ang Mira bilang isang L1 na binuo para sa layunin kung saan gumagana ang bawat modelo ng AI bilang isang walang pinagkakatiwalaang independiyenteng node. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga mekanismo ng pinagkasunduan sa maraming LLM, itinatatag ni Mira ang pundasyon kung saan gumagawa ang mga developer ng mga makabagong application at binibigyang kapangyarihan ang mga user na may mga modelong AI na maaasahan, mahusay at secure.





“Ang pinakahuling paglulunsad ay nagpapakita ng isang makabuluhang milestone para sa Mira at ang misyon nitong bumuo ng trust layer para sa lahat sa AI at crypto. Sa Klok, itinatakda namin ang yugto para sa isang hinaharap kung saan ang AI ay nagpapatakbo nang malinaw para sa lahat, "sabi ni Sirdesai.





Nakalikom si Mira ng mahigit $9 milyon mula sa mga kilalang kumpanya ng venture capital gaya ng Framework, Accel, Mechanism at Bitkraft, pati na rin ang mga anghel tulad ng Balaji Srinivasan at Sandeep Nailwal.





Ang multi-LLM chat app ay bahagi ng Mira's testnet na nagpakilala ng isang hanay ng mga API, kabilang ang Bumuo, I-verify, at Na-verify na Bumuo, na nagpapagana ng ipinamahagi na pag-verify at access sa mga nangungunang modelo ng AI tulad ng GPT-4o at Llama 3.1 405B.





Ang pinakahuling paglulunsad ng Klok ay kasunod ng paglulunsad ng Wiki Sentry , isang ahente ng AI na nagsusuri ng katotohanan sa Wikipedia laban sa mga na-verify na mapagkukunan, na binuo sa desentralisadong imprastraktura ng Mira.





Tungkol sa Mira Network

Binubuo ni Mira ang foundational verification layer na nagbibigay-daan sa mga hindi mapagkakatiwalaang AI system sa pamamagitan ng mga advanced na consensus na mekanismo. Pinagsasama ng network ang sopistikadong pagbabago ng claim at ipinamahagi ang mga protocol sa pag-verify upang makamit ang maaasahang pagpapatupad ng AI sa sukat. Sa mahigit 500,000 aktibong user at maraming deployment ng produksyon, si Mira ay lumitaw bilang isang pioneer sa AI verification technology. Sa pamamagitan ng paglutas sa mga pangunahing hamon ng mga rate ng error at kumplikadong pag-verify ng pangangatwiran, si Mira ay nagtatatag ng mga bagong pamantayan para sa pagiging maaasahan ng AI—nagbibigay daan para sa tunay na autonomous na mga AI system na maaaring gumana nang walang pangangasiwa ng tao.

