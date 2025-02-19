Mira Network запускает Klok: альтернативу ChatGPT с несколькими моделями ИИ и наградами

Сингапур, 19 февраля: Мира Нетворк , пионер в области технологий верификации с помощью искусственного интеллекта, с радостью объявляет о запуске Klok — многопользовательского чат-приложения LLM, созданного на основе его децентрализованной инфраструктуры, которая гарантирует, что результаты ИИ проверены, беспристрастны и неподвержены сомнению.





Клок позволит пользователям участвовать в нескольких моделях ИИ, таких как GPT-4o mini, Llama 3.3 70B Instruct и DeepSeek-R1 бесплатно (до дневного лимита). Новые модели ИИ будут добавляться в приложение каждую неделю. Пользователи также смогут получать баллы Mira Points, которые будут вознаграждаться Mira в будущем, используя Klok каждый день.





Пользователи могут разблокировать «Klok PRO» через рефералов, которые позволят им воспользоваться преимуществами более высоких лимитов ставок для каждой модели ИИ и расширенными функциями, такими как поиск и мультимодальный. Зарабатывая баллы и участвуя в функциях ИИ, Mira стремится обеспечить инклюзивность, доступность и участие инструментов ИИ.





«Мы очень рады запустить Klok в этот поворотный момент в развитии технологии ИИ. Благодаря нашей инфраструктуре Klok готов стать игроком, который изменит правила игры в отрасли, поскольку он проверяет выходные данные нескольких LLM перед их выполнением. Любые выходные данные, которые не проверены, отбрасываются и регенерируются», — сказал Каран Сирдесаи, соучредитель и генеральный директор Mira Network.





Включение нескольких LLM в децентрализованную инфраструктуру имеет жизненно важное значение для устранения риска галлюцинаций ИИ. Галлюцинации и предубеждения ИИ приводят к ложным, неверным или вводящим в заблуждение результатам ИИ, которые могут иметь значительные последствия в реальных приложениях. Например, если агент ИИ, который полагается на аналитические возможности моделей ИИ для выполнения задач, «галлюцинирует» адрес контракта при обмене криптовалютами, это может привести к огромным финансовым потерям для пользователя.





Mira разработана как специально созданный L1, где каждая модель ИИ работает как не требующий доверия независимый узел. Используя механизмы консенсуса среди нескольких LLM, Mira устанавливает фундаментальную основу, где разработчики создают инновационные приложения и предоставляют пользователям надежные, эффективные и безопасные модели ИИ.





«Последний запуск представляет собой важную веху для Mira и ее миссии по созданию уровня доверия для всех в области ИИ и криптовалюты. С Klok мы закладываем основу для будущего, в котором ИИ будет работать прозрачно для всех», — сказал Сирдесай.





Mira привлекла более 9 миллионов долларов от таких известных венчурных компаний, как Framework, Accel, Mechanism и Bitkraft, а также от бизнес-ангелов, таких как Баладжи Шринивасан и Сандип Наилвал.





Приложение для чата с несколькими уровнями магистратуры является частью Mira тестовая сеть который представил набор API, включая Generate, Verify и Verified Generate, обеспечивающих распределенную проверку и доступ к ведущим моделям ИИ, таким как GPT-4o и Llama 3.1 405B.





Последний запуск Klok последовал за запуском Вики-часовой , агент искусственного интеллекта, который проверяет факты Википедии по проверенным источникам, созданный на основе децентрализованной инфраструктуры Mira.





О сети Mira

Mira создает базовый уровень проверки, который позволяет использовать не требующие доверия системы ИИ с помощью передовых механизмов консенсуса. Сеть объединяет сложные протоколы преобразования заявок и распределенной проверки для достижения надежного выполнения ИИ в масштабе. Имея более 500 000 активных пользователей и множество производственных развертываний, Mira стала пионером в технологии проверки ИИ. Решая фундаментальные проблемы частоты ошибок и проверки сложных рассуждений, Mira устанавливает новые стандарты надежности ИИ, прокладывая путь для по-настоящему автономных систем ИИ, которые могут работать без человеческого контроля.

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Данный пресс-релиз предоставлен вам EAK Wire, ведущим __ Web3 PR Newswire __.

