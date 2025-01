Gadymy8 Gurluşykçylary güýçlendirmek we Onchain oýunlaryny üýtgetmek üçin optimizm grantyny üpjün edýär

HO CHI MINH, Wýetnam, 2024-nji ýylyň 2-nji dekabry / Chainwire / - Gadymy8, Optimizmiň Dolandyryş Gaznasyndan uly grant aldy, bu Web3 oýunlarynyň geljegini kesgitlemek ugrundaky möhüm ädimdir. “Superchain” -iň buýsançly agzasy hökmünde “Gadymy8”, “Superchain” tarapyndan hödürlenýän sazlaşyklylygy ulanyp, döredijileriň, oýunçylaryň we döredijileriň berk innowasion ekosistemasyny döretmegiň tizlenme tapgyryna geçmek isleýär.





Optimizm bilen bu hyzmatdaşlyk, ulaldylan, merkezleşdirilmedik we ulanyjy üçin amatly çözgütleri döretmek baradaky özara maksadyny görkezýär. “Superchain” -de buýsanç bilen gurlan “Gadymy8 Layer2” zynjyry bilen, “Optimism” -iň infrastrukturasy bilen doly birleşdirildi we kuwwatly ekosistemasyny ulanmaga amatly. https://www.youtube.com/embed/_2p5cw5TPD4





https://www.youtube.com/watch?v=_2p5cw5TPD4&ab_channel=Ancient8

Grant nähili ulanylar

Optimizm granty, Gadymy8 ekosistemasyny giňeltmek, gurluşykçylara kuwwat bermek we has giň jemgyýeti Web3-e çykarmak ugrundaky tagallalaryna itergi berer. Esasy üns merkezleri:





1. Bar bolan taslamalary güýçlendirmek





Gadymy8 gatlak 2-de gurlan taslamalaryň hilini we göwrümini ýokarlandyrmak üçin çeşmeler bilen üpjün ediň. Hasap abstraksiýasy, AI bilen işleýän gurallar we Superchain sazlaşyklylygy ýaly pudakda häzirki zaman tehnologiýalaryna girmäge mümkinçilik beriň. Önümi optimallaşdyrmak we paýlamak turbalary arkaly durnukly ösüşe itergi beriň.





2. Täze gurluşykçylary höweslendirmek





Esasy IP we täze taslamalary aýratyn goldaw we höweslendiriş teklipleri bilen Superchain-e çekiň. “Space3” we “Reneverse” ýaly içerki ösüş protokollaryny ulanyň, döredijilere innowasiýa oýunlaryny we dApps-laryny bazara çykarmaga kömek ediň. Superchain-da gurlan oýun we sarp ediji dApps üçin täze we innowasion çözgütleri goldaň.





3. Jemgyýeti we medeniýeti terbiýelemek





Gadymy8, önüm döredijileriň we täsir edijileriň önüm paýlanyşynyň we güýçlendirilmeginiň möhüm ähmiýetini kabul edýär. Ulanyjylaryň hakatonlar, duşuşyklar we ýaryşlar ýaly onlaýn we awtonom wakalar bilen gatnaşygyny güýçlendiriň. Gadymy8 we Superchain ekosistemasy barada habarlylygy ýaýratmak üçin mazmun döredijilere, oýun gildlerine we DAO-lara goldaw beriň. Oýun oýunlarynyň tejribesini güýçlendirmek üçin oýunçylaryň, işläp düzüjileriň we döredijileriň arasynda medeni baglanyşyk guruň.

Gadymy8 üçin indiki bap

Bu grant, “Gadymy8” -iň ilkibaşdan bäri işleýän görnüşini ösdürmek üçin möhüm ädimdir - has güýçli Web3 oýun ekosistemasyna ýol açýar we Optimism we Superchain bilen hyzmatdaşlykda has köp kabul edilmegine goldaw berýär. Öňümizdäki aýlarda olaryň esasy maksady döredijilere kuwwat bermek, Gadymy8 ekosistemasyny giňeltmek we Superchain boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmek bolar.

Ine, Gadymy8 öňe gitmegi meýilleşdirýär:

Ekosistemanyň bilelikdäki hereketini giňeltmek: “Superchain” bilen oňaýly birleşmek üçin “Ancient8” -iň infrastrukturasyny ösdürer, döredijilere we oýunçylara modul infrastrukturasyndan we gadymy8 we beýleki OP zynjyrlaryndan dApps-dan peýdalanmagy aňsatlaşdyrar.





Gurluşykçylary we taslamalary goldaň: upcomingetip gelýän grant maksatnamalarynyň üsti bilen, “Gadymy8” bilen gurulýan toparlar üçin çeşmeler we gurallar bilen üpjün eder, olara ajaýyp ideýalary durmuşa geçirmäge we ekosistemany ösdürmäge kömek eder.





Köpçülikleýin kabul etmek : Web3 oýunlaryny has aňsat we Web2 ulanyjylary üçin has aňsat we gyzykly etmek üçin işlärler.





Jemgyýet goşantlaryny ösdüriň: Gadymy8, gadymy8 we Superchain ekosistemasyny ösdürmek üçin jemgyýetiň agzalarynyň, mazmun döredijileriň we IP eýeleriniň goşantlaryny sylaglar we güýçlendirer.





Täzelikleri höweslendirýän: “Gadymy8” gurluşykçysy Jam Hackathon 2024-nji ýylyň 20-nji noýabrynda başlaýar we döredijileri “Ancient8” -iň Web3 infrastrukturasynda döredijilik oýunlary we çözgütleri gurmak üçin birleşdirýär. Okyjylar gadymy8 ekosistemasyna https://ancient8.gg/ecosystem girip bilerler. “Superchain” -iň üstünde gurlan “Geljek üçin gadymy8” Superchain-de gurlup, optimizmiň ulaldylyp bilinýän we öz içine alýan blockchain çözgütleri bilen deňeşdirilmegine laýyk gelýär.





Bu grant bilen, millionlarça oýunçylary we gurluşykçylary Web3-e çykarmak, janly we innowasion oýun ekosistemasyny ösdürmek üçin tagallalary güýçlendirer. Bu tagallalaryň çäginde “Ancient8”, “Kyros Ventures”, “ZKP Labs” we “Orochi Network” bilen hyzmatdaşlykda, innowatorlara, gurluşykçylara we telekeçilere batyrgaý pikirleri hakykata öwürmek we baýrak bermek üçin Web3 hakatony bolan “Ancient8 Builder Jam Hackathon” -y myhman alýar. 400,000 dollara çenli.





Okyjylar, https://builderjam.ancient8.gg/ salgysynda Builder Jam Hackathon-a gatnaşyp, Web3 oýunlarynyň geljegini kesgitlemek hereketine goşulyp bilerler.

Gadymy8 hakda

Gadymy8, OP Stack bilen gurlan ETH oýun Layer 2 gurýar. Bütin dünýäde oýunlar üçin paýlamak we marketing kanaly bolup hyzmat edýän Web3 oýun infrastrukturasy gurallaryny öz içine alýar. “Space3” oýun neşir ediş platformasy, “Gadymy8” oýun gildiýasy, “ReneVerse Web3” mahabat dwigateli, A8ID we Gosu tory bilen, “Ancient8” millionlarça oýunçyny Web3 oýunlaryna bagyşlaýar, şol bir wagtyň özünde has köp oýunçy gazanmak isleýän oýun döredijilere goldaw berýär.





Gadymy8-iň önümleri 100+ Web3 oýunlaryna we 200K + ulanyjylaryna Web3-de has gowy gezmäge kömek etdi. “Gadymy8”, Pantera, Dragonfly, Hashed, Makers Fund, Mehanism, Coinbase, IOSG, Jump we Animoca ýaly öňdebaryjy maýadarlardan jemi 10 million dollar toplady. Sahypa | Sahypa | Twitter | LinkedIn | Blog | Bulaşyklyk | Facebook | Telegramma | YouTube

Habarlaşyň

Esasy goşant goşan

@ gadymy8_gg

Zane Nguyen

Gadymy8

[email protected]

Bu hekaýa “Chackerwire” tarapyndan “HackerNoon” -yň “Business Blog” programmasy boýunça ýaýradyldy. Programma barada has giňişleýin öwreniň şu ýerde