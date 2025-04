Adobe Tejribe Dolandyryjysynda gizlin çüýşeleri nädip paş etmeli (we düzetmeli)

Threadüplükleri okamagy we programmaňyzyň iş wagtyna gözegçilik etmegi öwreniň.





Adobe Tejribe Dolandyryjyňyz (ýa-da umuman islendik JAVA programmasy) ýalňyşlygyň alamatlaryny görkezende, ýeňleriňizi togalap, sapak zyňylýan dünýä girmeli. “IBM Thread Analyzer” (TDA) sapaklaryň webini aýyrmaga we öndürijilik päsgelçiliklerini kesgitlemäge kömek edýär. Bu gollanmada, AEM-de pro ýaly öndürijilik meselelerini anyklamak üçin IBM TDA-ny nädip ulanmalydygyny öwreneris.









1-nji ädim: IBM TDA-ny göçürip alyň

Threadüplükleriň galyndylaryny seljermäge başlamazdan ozal IBM Thread Analyzer-i göçürip almaly bolarsyňyz. Iň soňky wersiýasyny almak üçin resmi IBM web sahypasyna ýa-da guramaňyzyň ammaryna geçiň. Göçürilenden soň, operasiýa ulgamyňyz üçin gurnama görkezmelerine eýeriň. Bu çalt, aňsat we käbir çynlakaý näsazlyklary düzetmek üçin esas döredýär.













2-nji ädim: AEM dessanyňyzdan sapak böleklerini alyň

Tekst zyňyndylary, belli bir pursatda AEM mysalyňyzda işleýän ähli sapaklaryň suratlary. Olary ele almak üçin:

AEM serweriňize giriň. Threadüplükleri döretmek üçin jstack , kill -3 ýa-da AEM-iň gurlan funksiýasy ýaly gurallary ulanyň. Adobe Docs -da gowy resminamalaşdyrylan sahypa bar. Threadüp enjamlaryny ýerli enjamyňyza ýazdyryň.









Maslahat: Uzak wagtlap dowam edýän meseleleriň has düşnükli bolmagy üçin aralyklarda (meselem, her 10 sekuntda) birnäçe sapak zyňyndylaryny alyň.

3-nji ädim: IBM TDA-da sapak zyňyndylaryny açyň

IBM TDA-ny işe giriziň we ele alan sapak zyňyş faýllaryňyzy açyň. Faýllary diňe süýräň we goýuň ýa-da ýüklemek üçin "Aç" opsiýasyny ulanyň. Edüklenensoň, çep tarapdaky paneldäki sapaklaryň sanawyny görersiňiz.





4-nji ädim: Sapak jikme-jikliklerine çümüň

Belli bir sapak zyňylmagyny derňemek üçin:

Sanawdan faýly saýlaň. Topokardaky “Jikme-jiklik” düwmesine basyň





Bu zibildäki ähli sapaklaryň jikme-jik görnüşini görkezer. Indi, iň uzyn stakanyň ýokarsynda peýda bolmagyny üpjün edip, sapaklary Stack Depth boýunça tertipläliň. Näme üçin? Çuňňur gatlakly sapaklar köplenç has çylşyrymly amallary görkezýär, adatça öndürijilik meselesi gizlenýär.

5-nji ädim: Gyzykly mowzuklary kesgitläň

10 setir ýa-da has uzyn çuňlukly sapaklara üns beriň. Bu sapaklar, adatça, iň köp serişdäni sarp edýänlerdir. Üýtgeşik sapaklara bellik ediň - atlary, ştatlary ýa-da yz yzlary sebäpli.

6-njy ädim: Sapaklaryň ýagdaýy boýunça tertipläň

Ondan soň, sapaklary öz döwletleri boýunça tertipläň. Işläp bolýan sapaklara aşak aýlaň. Bular zibil alynanda CPU wagtyny işjeň ulanýan sapaklar. Programma üçin ýörite sapaklara üns beriň, meselem:

Fon iş sapaklary: Indeksirlemek ýa-da köpeltmek ýaly meseleleri çözmek.

Isleg sapaklary: 127.0.0.1 [timestamp] GET /path HTTP/1.1 ýaly atlandyrylýar.





7-nji ädim: Talap belgilerini kodlamak

Her haýyş sapagy üçin wagt belgisini onuň adyndan alyň (mysal üçin, 1347028187737 ). Bu “Unix” döwür belgisi, ulanyjynyň brauzeriniň haçan haýyş edendigini aýdýar. Https://www.epochconverter.com/ ýaly gural ulanyp, adam tarapyndan okalýan senä / wagta öwüriň. Islegiň näçe wagt işjeň bolandygyny hasaplamak üçin muny sapak zyňylýan wagt belgisi bilen deňeşdiriň.

Tapawut adatdan daşary uly bolsa (meselem, birnäçe sekunt ýa-da minut), bu programmaňyzdaky päsgelçilikleri görkezip biler.





Maslahat: nagyşlara üns beriň. Islegleriň käbir görnüşleri yzygiderli uzaga çekýärmi? Mysal üçin, çylşyrymly talaplar ýa-da serişde agyr amallar bilen baglanyşykly haýyşlar optimizirlemäge mynasyp bolup biler. Mundan başga-da, belli bir URL-leriň ýa-da ahyrky nokatlaryň uzak wagtlap dowam edýän sapaklar bilen baglanyşýandygyny görseňiz, kod bazasynyň şol ýerlerini ýazmagy göz öňünde tutuň.

8-nji ädim: Garaşýan sapaklary derňäň

Sapaklaryň derňewi, ýönekeý garaşyş ýagdaýlaryndan daşgary nuansly çemeleşmäni talap edýär. “IBM Thread Analyzer” (TDA) interfeýsi sapak gatnaşyklary barada gymmatly düşünje berýän bolsa-da, sapaklaryň özüni alyp barşynyň doly mazmunyna düşünmek, programmaňyzyň öndürijilik aýratynlyklaryny has doly suratlandyrmaga kömek edýär.

Sapak ýagdaýlaryna düşünmek

TDA-da sapaklary gözden geçireniňizde birnäçe möhüm ýagdaýlara duşarsyňyz:

Işläp bolýan : Bu sapaklar häzirki wagtda ýerine ýetirilýär ýa-da CPU wagty elýeterli bolanda ýerine ýetirmäge taýyn. Işläp bolýan ýagdaý hökman bir meseläni görkezmeýär - işjeň işleýän sapaklar üçin tebigy ýagdaý.

Garaşmak : Bu sapaklar şertiň ýerine ýetirilmegine garaşýan mahaly ýerine ýetirişi wagtlaýynça saklady. Garaşýan ýagdaý köp kanuny sebäplere görä bolup biler, şol sanda:





Çeşmeleriň elýeterliligi (maglumat bazasynyň birikmeleri, faýl tutawaçlary)

Beýleki sapaklarda tabşyryk gutarmak

Meýilleşdirilen gijikdirmeler

Tor I / O tamamlanmagy

Habar nobat amallary









Bloklanan : Bu sapaklar monitor ýa-da gulp almak üçin ýörite garaşýarlar. Garaşmaga meňzeş bolsa-da, petiklenen ýagdaýlar sinhronizasiýa bilen baglanyşykly arakesmeleri aýratyn görkezýär.

Sapak gatnaşyklaryny seljermek

Gyzyklanma sapagyny kesgitläniňizde, bu yzygiderli çemeleşmäni ulanyp, beýleki sapaklar bilen gatnaşyklaryny gözden geçiriň:

Göni gulp gatnaşyklary:

Derrew garaşlylyk üçin garaşýan sapaklar panelini gözden geçiriň

Näme üçin petiklenendigine düşünmek üçin garaşýan sapaklaryň yz yzlaryny gözden geçiriň

Mümkin bolsa garaşmagyň ýagdaýyna üns beriň





2. Resurslary ulanmagyň nusgalary:

Resurslary edinmekde we goýbermekde nagyşlary gözläň

Potensial çeşmeleriň päsgelçiliklerini kesgitläň

Resurslary dolandyrmagyň alternatiw strategiýalaryna serediň





3. Binagärlik täsirleri:

Syn edilen özüni alyp barşyň ulgamyň dizaýnyna laýyk gelýändigine baha beriň

Häzirki sapak modeliniň ýerliklidigine göz aýlaň

Göwrümliligine täsirini bahalandyryň

Gulp görnüşlerine we görnükliligine düşünmek

Tekst zyňyndylary jedeliň ähli görnüşlerini görkezip bilmez. Häzirki zaman Java programmalary dürli sinhronizasiýa mehanizmlerini ulanýarlar:

Içki gulplar (sinhronlaşdyrylan açar söz):

Ip zibillerinde görünýär

Açyk-ofisiant gatnaşyklaryny aýdyň görkeziň

Ackol yzlary sinhronizasiýa nokatlaryny görkezýär





2. Açyk gulplar (java.util.concurrent):

ReentrantLock

ReadWriteLock

StampedLock

Görmek üçin goşmaça gurallary talap edip biler





3. Blokirlemeýän mehanizmler (Adaty gulplar ýaly görünmäň, ýöne öndürijilige täsir edip biler):

Atom üýtgeýjileri

ConcurrentHashMap

CompletableFuture

Optimizasiýa strategiýalary

Hakyky jedel meselelerini kesgitläniňizde, şu çemeleşmeleri göz öňünde tutuň:

Kod derejesini ýokarlandyrmak

Gulp çäklerini azaltmak

Inçe däneli gulpy ýerine ýetiriň

Blokirlemeýän alternatiwalary göz öňünde tutuň





2. Resurslary dolandyrmak

Howuz ululyklaryny optimizirläň

Yza gaýtarmak strategiýalaryny durmuşa geçiriň

Keş çözgütlerine serediň





3. Binagärlik üýtgemeleri

Asynkron gaýtadan işlemäge baha beriň

Paralel ýerine ýetiriş ýollaryna serediň

Nobata esaslanýan çemeleşmeleri durmuşa geçiriň





Threadadyňyzdan çykarmaň, sapak derňewi iteratiw prosesdir. Bir sapak zibilinde ýüze çykýan nagyşlar yzygiderli özüni alyp barşyny görkezip bilmez. Arzaňyza düýpli üýtgeşmeler girizmezden ozal tapyşlaryňyzy birnäçe zibil we dürli wagt aralygynda tassyklaň.

9-njy ädim: Uzak wagtlap işleýän sapaklar üçin köp sanly zibilleri deňeşdiriň

Wagtyň geçmegi bilen sapak galyndylaryny deňeşdirmek, AEM mysalyňyzda möhüm öndürijilik nagyşlaryny açýar. Adaty işleýiş döwründe iň ýokary ulanyş döwürlerini we hyzmat ediş penjirelerini öz içine alýan esasy binýady döretmekden başlaň. Bu esas, adaty bolmadyk sapak häsiýetini kesgitlemek üçin kontekst berýär.

Bir sapagyň wagtyň dowamlydygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin:

Wagtyň geçmegi bilen dürli nokatlardan birnäçe sapak böleklerini saýlaň. IBM TDA-da sapaklary deňeşdirmek düwmesine basyň. Dhli zibilhanalarda, esasanam yzygiderli uzyn yzlary bolan Işläp bolýan ýagdaýynda galan sapaklary gözläň.









Dürli wagt nokatlaryndan galyndylary seljermek üçin IBM TDA-nyň sapaklary deňeşdirmek aýratynlygyny ulanyň. Birnäçe zibiliň üstünde durýan sapaklara üns beriň, ýagdaýlaryny, çuňlugyny we çeşmeleriň ulanylyşyny gözden geçiriň. Diňe sapaklaryň tutanýerliligi meseläni awtomatiki görkezmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň - fon hyzmatlary tebigy ýagdaýda üznüksiz işleýär, haýyş sapaklary garaşylýan möhletlerde tamamlanmalydyr.





Dowamly işleýän sapaklar derňelende, özlerini alyp barşyny CPU ulanylyşy, ýadyň sarp edilişi we jogap wagtlary ýaly ulgam ölçegleri bilen baglanyşdyryň. Sapagyň maksadyna serediň: fon hyzmatlary, haýyşy gaýtadan işlemek ýa-da tehniki hyzmat meseleleriniň hersiniň garaşylýan dürli görnüşleri bar. Talap sapaklary üçin kesgitlenen hyzmat derejesi şertnamalaryna we iş talaplaryna deňeşdiriň.





Şübheli sapak nagşy barmy? Entek netijä gelmäň! Ilki bilen synag gurşawyňyzda meseläni täzeden döretmäge synanyşyň - bu esasy tomaşadan öň köýnek repetisiýasyna meňzeýär. Koduňyza gowy göz aýlaň, şol sazlama sazlamalaryny iki gezek barlaň we daş-töweregiňizde başga nämäni döredip biljekdigini gözden geçiriň. Hakyky öndürijilik belgileri we synag netijeleri bilen nämäni tapýandygyňyzy yzarlaň - soň özüňize minnetdar bolarsyňyz.





Hakyky ýerine ýetirijiniň günäkärdigine göz ýetireniňizden soň (elbetde berk subutnamalar bilen goldanýar), ony düzetmegiň wagty geldi.

10-njy ädim: Monitoryň jikme-jikliklerini öwreniň we boş sapaklary kesgitläň

Sapaklary seljermek täsirli düşünje bermeýän bolsa, Monitoryň jikme-jik görnüşine geçiň:

Sapaklaryň sanawyna dolan. Bir sapak zibilini saýlaň we “Monitor Jikme-jiklik” düwmesine basyň. IBM TDA monitora eýe bolan sapaklaryň we garaşýan sapaklaryň agaç görnüşini görkezer.





Bu görnüş, monitor saklaýan we gapma-garşylyga sebäp bolýan sapaklary kesgitlemäge kömek edýär. Sapak monitorlaryna düşünmek, programmaňyzyň nerw ulgamyny görmek ýalydyr. Bu sinhronlaşdyryş mehanizmleri, sapaklaryň umumy çeşmelere nädip girýändigini, potensial gapma-garşylyklaryň öňüni alyp we işleýşini üpjün edýär.





Özara täsirleşme, möhüm öndürijilik düşünjelerini ýüze çykaryp biler. Käbir sapaklar haýyşlary işjeň ýagdaýda işleder, beýlekileri bolsa çeşmeleriň alynmagyna garaşýar ýa-da utgaşdyrylan çärelere gatnaşýar. Garaşýan ýa-da boş sapaklaryň hemmesi bir meseläni görkezmeýär - köplenç programmanyň tebigy baýlyklary dolandyrmak strategiýasynyň bir bölegi.





Şeýle-de bolsa, sapaklaryň hemmesi deň derejede möhüm däl:

Biderek sapak basseýn sapaklaryna ähmiýet bermäň: Bu sapaklaryň adatça ≤10 setir çyzyklary bar we serwet dwigateli ýaly sapak howuzlarynyň bir bölegi. Adatça sapak basseýninde agdyklyk etmese zyýany ýok.

Programma aýratyn monitorlara ünsi jemläň: Maglumat bazasynyň birikmesi, keş keş mehanizmleri ýa-da ýörite sinhronizasiýa bloklary ýaly programmaňyzyň iş logikasyna bagly monitorlary gözläň.





Threadadyňyzdan çykarmaň, sapak we monitor derňewi hem sungat, hem ylymdyr. Her bir programmanyň özboluşly aýratynlyklary bar, şonuň üçin bilesigelijilik we bitewi perspektiwa bilen öndürijiligi optimizirlemäge çemeleşiň. Maksat garaşýan sapaklaryň hemmesini ýok etmek däl-de, olaryň täsirine düşünmek we optimizirlemek.





Giňişleýin maslahat: Käbir monitorlaryň ýygy-ýygydan jedelleşýändigini görseňiz, gulp granulirligini azaltmak üçin koduňyzy täzeden üýtgetmegi göz öňünde tutuň. Mysal üçin:

Düwürtikli gulplary inçe däneli gulplar bilen çalyşyň.

Blokirlemeýän algoritmleri ýa-da mümkin boldugyça maglumat gurluşlaryny ulanyň.

Gulplara garaşmak üçin sarp edilýän wagtlary azaltmak üçin maglumat bazasynyň talaplaryny optimizirläň.

Bonus düşünjesi: Kollektor hyzmaty

Käbir sapak zibillerinde, Kollektor hyzmatynyň ýygy-ýygydan peýda bolmagyny görüp bilersiňiz. Bu hyzmat zibil ýygnamak, ýady dolandyrmak we çeşmeleri arassalamak ýaly meseleleri ýerine ýetirýär. Kollektor hyzmaty syrly fon prosesi ýaly bolup görünse-de, özüni alyp barşyna düşünmek ulgamyň amatly işlemeginiň açarydyr - uly ofis binasynda yhlasly garawul ýaly pikir ediň.





Kollektor hyzmatynyň ýygy-ýygydan işjeňligini duýsaňyz, derrew betbagtçylyk etmäň. Kollektor hyzmatynyň wagtal-wagtal görkezilmegi adaty zat, ýöne aşa köp işlemek esasy meseleleri görkezip biler:

Oryadyň syzmagy: zir-zibil ýygnalmaýan zatlar, ýygy-ýygydan GC sikllerine sebäp bolup biler.

Objectokary obýektler: Obýektleriň çalt döredilmegi we ýok edilmegi hapa ýygnaýjyny basyp biler.

Nädogry JVM sazlamalary: Nädogry düzülen üýşmeleň ölçegleri ýa-da GC algoritmleri netijesizlige sebäp bolup biler.





Resurslaryň ulanylyşyny optimizirlemek üçin käbir pikirler:

JVM sazlamalaryňyzy düzmek (meselem, üýşmek ululygyny ýokarlandyrmak, G1GC-e geçmek).

Syzdyrmalary kesgitlemek üçin “Eclipse MAT” ýa-da “YourKit” ýaly gurallar bilen ýadyň ulanylyşyny tertipleşdirmek.

Gereksiz obýekt döretmegi azaltmak üçin programmaňyzyň ýadyň paýlanyş usullaryny gözden geçirmek.





Zibil ýygnamak çözülmeli mesele däl, düşünmek we optimizirlemek üçin dinamiki ulgam. Her programmanyň özboluşly aýratynlyklary bar we ähliumumy çözgüt ýok.

Jemleýji pikirler

Tekst zyňylyşynyň derňewi işläp düzüjiniň iň güýçli güýji - sizi kod ýazyjysyndan ýerine ýetiriji detektiwine öwürýär. “IBM Thread Analyzer” (TDA), çylşyrymly ulgam özüni alyp barşyna düşünmek, Java / AEM mysalyňyzyň işine täsir edýän gizlin päsgelçilikleri ýüze çykarmak üçin açaryňyzdyr.





Bir guraly öwrenmek ýaly, başarnygyňyz tejribe bilen ösýär. Her sapak zyňylmagy ulgamyň özara täsiriniň çylşyrymly nagyşlaryny açyp görkezýär. Näçe köp seljerseňiz, şonça-da içgin öndürijilik optimizasiýasy bolýar.





Practiceadyňyzdan çykarmaň, amaly kämilleşdirýär - sapaklaryň galyndylaryny näçe köp analiz etseňiz, diagnostika ukyplaryňyz has ýitileşer. 📊💪





🛠 "Näsazlyklary düzetmek bagtly! Java / AEM mysalyňyzyň kadaly işlemegi üçin netijeleriňizi toparyňyz bilen paýlaşmagy ýatdan çykarmaň.