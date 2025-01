Surat we tekst beýany bilen bir zat gözlemek isleýärsiňizmi? Multimodal RAG synap görüň

Bu makalada Milwus ulanyp, multimodal RAG ulgamyny nädip gurmalydygy we AI ulgamlary üçin dürli mümkinçilikleri nädip açmalydygy barada giňişleýin gollanma berilýär.





Dataeke-täk maglumat formaty bilen çäklenmek indi ýeterlik däl. Kärhanalar möhüm kararlar kabul etmek üçin maglumatlara has köp bil baglaýandyklary sebäpli, maglumatlary dürli formatlarda deňeşdirmek ukybyna mätäç. Bagtymyza, ýeke-täk maglumat görnüşi bilen çäklendirilen adaty AI ulgamlary çylşyrymly maglumatlary düşünip we gaýtadan işläp bilýän multimodal ulgamlara ýol açdy.





Multimodal gözleg we multimodal gözleg-köpeldilen nesil (RAG) ulgamlary soňky döwürde bu ugurda uly ösüşleri görkezdi. Bu ulgamlar, kontekste habarly jogaplary bermek üçin tekst, şekil we ses ýaly birnäçe görnüşli maglumatlary gaýtadan işleýär.





Bu blogda, döredijileriň Milvus ulanyp, özleriniň multimodal RAG ulgamyny nädip gurup biljekdigini ara alyp maslahatlaşarys. Şeýle hem, tekst we şekil maglumatlary dolandyryp bilýän, meňzeşlik gözleglerini amala aşyryp bilýän we çykyşy arassalamak üçin dil modelini ulanyp bilýän şeýle ulgam gurmak arkaly size geçeris. Geliň, başlalyň.

Milwus näme?

Wektor maglumatlar bazasy, diňe bir ekwiwalentlik däl-de, semantik meňzeşlik üçin maglumatlary deňeşdirmäge mümkinçilik berýän maglumatlaryň matematiki şekillendirişi bolan wektor goýulmalaryny saklamak, indekslemek we almak üçin ulanylýan aýratyn maglumat bazasydyr. Milwus masştab üçin gurlan açyk çeşme, ýokary öndürijilikli wektor maglumatlar bazasydyr. GitHub-da Apache-2.0 ygtyýarnamasy we 30K-dan gowrak ýyldyz bilen tapyp bilersiňiz.





Milvus döredijilere uly göwrümli wektor maglumatlaryny dolandyrmak we gözlemek üçin çeýe çözgüt bermäge kömek edýär. Onuň netijeliligi, “Milvus” -y gözlegiň giňeldilen nesli (RAG), multimodal gözleg, maslahat beriş motory we anomaliýa kesgitlemesi ýaly çuňňur öwreniş modellerini ulanyp, programmalar gurýanlar üçin iň oňat saýlama edýär.





“Milvus” döredijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin birnäçe ýerleşdiriş wariantlaryny hödürleýär. Milvus Lite Python programmasynyň içinde işleýän we ýerli gurşawda programmalary prototiplemek üçin ajaýyp görnüş. “Milvus Standalone” we “Milvus Distributed” göwrümli we önümçilige taýyn görnüşlerdir.

Multimodal RAG: Tekstiň daşynda giňelmek

Ulgamy gurmazdan ozal adaty tekste esaslanýan RAG we onuň Multimodal RAG-a ewolýusiýasyna düşünmek möhümdir.





Gözlegiň giňeldilen nesli (RAG) daşarky çeşmelerden kontekstli maglumatlary almagyň we iri dil modellerinden (LLM) has takyk önüm çykarmagyň usulydyr. Adaty RAG LLM önümini gowulandyrmak üçin ýokary täsirli strategiýa, ýöne tekst maglumatlary bilen çäklenýär. Hakyky dünýädäki amaly programmalaryň köpüsinde maglumatlar tekstden has giňelýär - şekilleri, diagrammalary we beýleki usullary öz içine alýan möhüm mazmuny üpjün edýär.





Multimodal RAG, LLM-lere has gowy kontekst berip, dürli maglumat görnüşlerini ulanmaga mümkinçilik bermek bilen ýokardaky çäklendirmäni çözýär.





Önekeý söz bilen aýdylanda, multimodal RAG ulgamynda gözleg komponenti dürli maglumatlar usullary boýunça degişli maglumatlary gözleýär we nesil komponenti alnan maglumatlaryň esasynda has takyk netijeleri berýär.

Wektor goýulmalaryna we meňzeşlik gözlegine düşünmek

Wektor goýulmagy we meňzeşlik gözlegi multimodal RAG-yň iki esasy düşünjesidir. Geliň ikisine-de düşüneliň.

Wektor goýulmalary

Ara alnyp maslahatlaşylyşy ýaly, wektor goýulmagy maglumatlaryň matematiki / san görnüşidir. Maşynlar, tekst, şekil we ses ýaly dürli maglumatlar görnüşleriniň semantik manysyna düşünmek üçin bu şekillendirişden peýdalanýarlar.





Tebigy dilleri gaýtadan işlemek (NLP) ulanylanda, resminama bölekleri wektorlara öwrülýär we semantiki taýdan meňzeş sözler wektor giňişligindäki ýakyn nokatlara düzülýär. Suratlar üçin hem edil şonuň ýaly, goýulmalar semantik aýratynlyklary görkezýär. Bu, san, reňk, gurluş we obýekt şekilleri ýaly ölçeglere düşünmäge mümkinçilik berýär.





Wektor goýulmalaryny ulanmagyň esasy maksady, dürli maglumatlaryň arasyndaky gatnaşyklary we meňzeşlikleri gorap saklamakdyr.

Meňzeşlik gözlegi

Meňzeşlik gözleg, berlen maglumatlar bazasyndaky maglumatlary tapmak we tapmak üçin ulanylýar. Wektor goýulmagy kontekstinde meňzeşlik gözleg, berlen maglumat bazasynda talap wektoryna iň ýakyn wektorlary tapýar.





Aşakda wektorlaryň arasyndaky meňzeşligi ölçemek üçin köplenç ulanylýan birnäçe usul bar:

Ewklid aralygy : Wektor giňişliginde iki nokadyň arasynda göni çyzyk aralygy ölçär. Kozin meňzeşligi : Iki wektoryň arasyndaky burç kosinasyny ölçär (ululygyna däl-de, ugruna gönükdirilen). Nokat önümi : Degişli elementleriň ýönekeý köpeldilmegi jemlenendir.





Meňzeşlik çäresini saýlamak, adatça, programma degişli maglumatlara we işläp düzüjiniň meselä nähili çemeleşýändigine baglydyr.





Uly göwrümli maglumatlar bazalarynda meňzeşlik gözlegleri geçirilende, hasaplama güýji we zerur çeşmeler gaty ýokary. Ine, iň ýakyn goňşy (ANN) algoritmleri girýär. ANN algoritmleri ep-esli tizligi ýokarlandyrmak üçin az mukdarda ýa-da takyklyk mukdaryny söwda etmek üçin ulanylýar. Bu olary uly göwrümli programmalar üçin laýyk saýlamaga öwürýär.





Milvus, şeýle hem, HNSW we DiskANN ýaly ösen ANN algoritmlerini ulanýar, döredijilere degişli maglumat nokatlaryny çalt tapmaga mümkinçilik berýän uly wektorly maglumat bazalarynda täsirli meňzeşlik gözleglerini amala aşyrýar. Mundan başga-da, Milvus HSNW, IVF, CAGRA we ş.m. ýaly beýleki indeksleme algoritmlerini goldaýar we wektor gözleginiň has netijeli çözgüdine öwrülýär.





Milvus bilen Multimodal RAG gurmak

Indi düşünjeleri öwrendik, Milvus ulanyp multimodal RAG ulgamyny gurmagyň wagty geldi. Mysal üçin, wektory saklamak we gözlemek üçin Milvus Lite (Milwusyň ýeňil görnüşi, synag we prototip ýazmak üçin ideal), şekili takyk işlemek we ornaşdyrmak üçin BGE we ösen netijeleri tertipleşdirmek üçin GPT-4o ulanarys.

Zerur şertler

Ilki bilen maglumatlaryňyzy saklamak üçin “Milvus” mysaly gerek bolar. Turbany ulanyp Milvus Lite gurup bilersiňiz, Docker ulanyp ýerli mysal işledip bilersiňiz ýa-da Zilliz Cloud arkaly mugt ýerleşdirilen Milvus hasabyna ýazylyp bilersiňiz.





Ikinjiden, RAG turbageçirijiňiz üçin LLM gerek, şonuň üçin başlaň OpenAI we API açaryny alyň. Mugt dereje bu koduň işlemegi üçin ýeterlikdir.





Ondan soň täze katalog we Python dörediň wirtual gurşaw (ýa-da Python-y dolandyrmak üçin haýsy ädimleri ätseňiz).





Bu gollanma üçin, gurnamaly hem bolarsyňyz pymilvus Milwusyň resmi Python SDK bolan kitaphanasy we umumy gurallar.

Milvus Lite guruň

pip install -U pymilvus

Baglylyklary guruň

pip install --upgrade pymilvus openai datasets opencv-python timm einops ftfy peft tqdm git clone https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding.git pip install -e FlagEmbedding

Maglumatlary göçürip alyň

Aşakdaky buýruk mysal maglumatlaryny göçürip alar we ýerli "./images_folder" bukjasyna göçürer:





Suratlar: Bir bölek Amazon synlary 2023 "Enjam", "Cell_Phones_and_Accessories" we "Electronics" kategoriýalaryndan takmynan 900 suraty öz içine alýar.

Bir bölek "Enjam", "Cell_Phones_and_Accessories" we "Electronics" kategoriýalaryndan takmynan 900 suraty öz içine alýar. Mysal üçin gözleg suraty: leopard.jpg





wget https://github.com/milvus-io/bootcamp/releases/download/data/amazon_reviews_2023_subset.tar.gz tar -xzf amazon_reviews_2023_subset.tar.gz

Goýmak modelini ýükläň

“Visualized BGE” modelini “bge-visualized-base-en-v1.5” ulanarys, şekil we tekst üçin içerki nagyşlary dörederis.





Indi agramy HuggingFace-den göçürip alyň.





wget https://huggingface.co/BAAI/bge-visualized/resolve/main/Visualized_base_en_v1.5.pth





Soň bolsa, kodlaýjy guralyň.

import torch from visual_bge.modeling import Visualized_BGE class Encoder: def __init__(self, model_name: str, model_path: str): self.model = Visualized_BGE(model_name_bge=model_name, model_weight=model_path) self.model.eval() def encode_query(self, image_path: str, text: str) -> list[float]: with torch.no_grad(): query_emb = self.model.encode(image=image_path, text=text) return query_emb.tolist()[0] def encode_image(self, image_path: str) -> list[float]: with torch.no_grad(): query_emb = self.model.encode(image=image_path) return query_emb.tolist()[0] model_name = "BAAI/bge-base-en-v1.5" model_path = "./Visualized_base_en_v1.5.pth" # Change to your own value if using a different model path encoder = Encoder(model_name, model_path)

Goýmak we Milwusa maglumat ýüklemek

Bu bölüm, degişli şekilleri bilen maglumatlar bazamyza mysal şekillerini nädip ýüklemelidigini görkezer.





Içerki önümleri dörediň





Ilki bilen, maglumatlar bazasyndaky ähli şekiller üçin içerki zatlary döretmeli.





Maglumat katalogyndan ähli suratlary ýükläň we olary içerki görnüşe öwüriň.





import os from tqdm import tqdm from glob import glob data_dir = ( "./images_folder" # Change to your own value if using a different data directory ) image_list = glob( os.path.join(data_dir, "images", "*.jpg") ) # We will only use images ending with ".jpg" image_dict = {} for image_path in tqdm(image_list, desc="Generating image embeddings: "): try: image_dict[image_path] = encoder.encode_image(image_path) except Exception as e: print(f"Failed to generate embedding for {image_path}. Skipped.") continue print("Number of encoded images:", len(image_dict))

Multimodal gözlegi ýerine ýetiriň we netijeleri täzeden gözden geçiriň

Bu bölümde ilki multimodal talap ulanyp, degişli suratlary gözläris we alnan netijeleri täzeden gözden geçirmek we düşündiriş bilen iň gowusyny tapmak üçin LLM hyzmatyny ulanarys.





Multimodal gözleg geçiriň





Indi şekil we tekst görkezmelerinden düzülen talap bilen ösen multimodal gözlegleri geçirmäge taýýar.





query_image = os.path.join( data_dir, "leopard.jpg" ) # Change to your own query image path query_text = "phone case with this image theme" query_vec = encoder.encode_query(image_path=query_image, text=query_text) search_results = milvus_client.search( collection_name=collection_name, data=[query_vec], output_fields=["image_path"], limit=9, # Max number of search results to return search_params={"metric_type": "COSINE", "params": {}}, # Search parameters )[0] retrieved_images = [hit.get("entity").get("image_path") for hit in search_results] print(retrieved_images)





Netije aşakda görkezilýär:





['./images_folder/images/518Gj1WQ-RL._AC_.jpg', './images_folder/images/41n00AOfWhL._AC_.jpg'





Rerank GPT-4o bilen netijeleri berýär





Indi, alnan suratlary tertipleşdirmek we iň oňat netijeleri tapmak üçin GPT-4o ulanarys. LLM näme üçin beýle bolýandygyny düşündirer.





1. Panoramik görnüş dörediň.





import numpy as np import cv2 img_height = 300 img_width = 300 row_count = 3 def create_panoramic_view(query_image_path: str, retrieved_images: list) -> np.ndarray: """ creates a 5x5 panoramic view image from a list of images args: images: list of images to be combined returns: np.ndarray: the panoramic view image """ panoramic_width = img_width * row_count panoramic_height = img_height * row_count panoramic_image = np.full( (panoramic_height, panoramic_width, 3), 255, dtype=np.uint8 ) # create and resize the query image with a blue border query_image_null = np.full((panoramic_height, img_width, 3), 255, dtype=np.uint8) query_image = Image.open(query_image_path).convert("RGB") query_array = np.array(query_image)[:, :, ::-1] resized_image = cv2.resize(query_array, (img_width, img_height)) border_size = 10 blue = (255, 0, 0) # blue color in BGR bordered_query_image = cv2.copyMakeBorder( resized_image, border_size, border_size, border_size, border_size, cv2.BORDER_CONSTANT, value=blue, ) query_image_null[img_height * 2 : img_height * 3, 0:img_width] = cv2.resize( bordered_query_image, (img_width, img_height) ) # add text "query" below the query image text = "query" font_scale = 1 font_thickness = 2 text_org = (10, img_height * 3 + 30) cv2.putText( query_image_null, text, text_org, cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, font_scale, blue, font_thickness, cv2.LINE_AA, ) # combine the rest of the images into the panoramic view retrieved_imgs = [ np.array(Image.open(img).convert("RGB"))[:, :, ::-1] for img in retrieved_images ] for i, image in enumerate(retrieved_imgs): image = cv2.resize(image, (img_width - 4, img_height - 4)) row = i // row_count col = i % row_count start_row = row * img_height start_col = col * img_width border_size = 2 bordered_image = cv2.copyMakeBorder( image, border_size, border_size, border_size, border_size, cv2.BORDER_CONSTANT, value=(0, 0, 0), ) panoramic_image[ start_row : start_row + img_height, start_col : start_col + img_width ] = bordered_image # add red index numbers to each image text = str(i) org = (start_col + 50, start_row + 30) (font_width, font_height), baseline = cv2.getTextSize( text, cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, 2 ) top_left = (org[0] - 48, start_row + 2) bottom_right = (org[0] - 48 + font_width + 5, org[1] + baseline + 5) cv2.rectangle( panoramic_image, top_left, bottom_right, (255, 255, 255), cv2.FILLED ) cv2.putText( panoramic_image, text, (start_col + 10, start_row + 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2, cv2.LINE_AA, ) # combine the query image with the panoramic view panoramic_image = np.hstack([query_image_null, panoramic_image]) return panoramic_image



2. Talap şekilini we alnan suratlary panoramik görnüşde indeksler bilen birleşdiriň.





from PIL import Image combined_image_path = os.path.join(data_dir, "combined_image.jpg") panoramic_image = create_panoramic_view(query_image, retrieved_images) cv2.imwrite(combined_image_path, panoramic_image) combined_image = Image.open(combined_image_path) show_combined_image = combined_image.resize((300, 300)) show_combined_image.show()





3. Netijeleri täzeden gözden geçiriň we düşündiriş beriň





Thehli birleşdirilen suratlary multimodal LLM hyzmatyna, alnan netijeleri düşündiriş bilen tertipleşdirmek üçin degişli görkezmeler bilen bilelikde ibereris. Bellik: GPT-4o LLM hökmünde işletmek üçin özüňizi taýýarlamaly OpenAI API açary öňünden.





import requests import base64 openai_api_key = "sk-***" # Change to your OpenAI API Key def generate_ranking_explanation( combined_image_path: str, caption: str, infos: dict = None ) -> tuple[list[int], str]: with open(combined_image_path, "rb") as image_file: base64_image = base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8") information = ( "You are responsible for ranking results for a Composed Image Retrieval. " "The user retrieves an image with an 'instruction' indicating their retrieval intent. " "For example, if the user queries a red car with the instruction 'change this car to blue,' a similar type of car in blue would be ranked higher in the results. " "Now you would receive instruction and query image with blue border. Every item has its red index number in its top left. Do not misunderstand it. " f"User instruction: {caption}



" ) # add additional information for each image if infos: for i, info in enumerate(infos["product"]): information += f"{i}. {info}

" information += ( "Provide a new ranked list of indices from most suitable to least suitable, followed by an explanation for the top 1 most suitable item only. " "The format of the response has to be 'Ranked list: []' with the indices in brackets as integers, followed by 'Reasons:' plus the explanation why this most fit user's query intent." ) headers = { "Content-Type": "application/json", "Authorization": f"Bearer {openai_api_key}", } payload = { "model": "gpt-4o", "messages": [ { "role": "user", "content": [ {"type": "text", "text": information}, { "type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"}, }, ], } ], "max_tokens": 300, } response = requests.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", headers=headers, json=payload ) result = response.json()["choices"][0]["message"]["content"] # parse the ranked indices from the response start_idx = result.find("[") end_idx = result.find("]") ranked_indices_str = result[start_idx + 1 : end_idx].split(",") ranked_indices = [int(index.strip()) for index in ranked_indices_str] # extract explanation explanation = result[end_idx + 1 :].strip() return ranked_indices, explanation





Reýtingden soň şekil indekslerini we iň gowy netijäniň sebäbini alyň:





ranked_indices, explanation = generate_ranking_explanation( combined_image_path, query_text )





4. Iň oňat netijäni düşündiriş bilen görkeziň





print(explanation) best_index = ranked_indices[0] best_img = Image.open(retrieved_images[best_index]) best_img = best_img.resize((150, 150)) best_img.show()





Netijeler:





Reasons: The most suitable item for the user's query intent is index 6 because the instruction specifies a phone case with the theme of the image, which is a leopard. The phone case with index 6 has a thematic design resembling the leopard pattern, making it the closest match to the user's request for a phone case with the image theme.











Bu depderdäki doly kody gözden geçiriň. Bu gollanma bilen onlaýn demo nädip başlamalydygy barada has giňişleýin maglumat üçin şu ýere serediň mysal üçin programma .

Netije

Bu blog ýazgymyzda multimodal RAG ulgamyny gurmagy maslahatlaşdyk Milwus (açyk çeşmeli wektor maglumatlar bazasy). Döredijileriň “Milvus” -y nädip gurup biljekdigini, şekil maglumatlaryny ýükläp, meňzeşlik gözleglerini amala aşyryp biljekdigini we alnan netijeleri has takyk jogaplar üçin LLM ulanyp biljekdigini ara alyp maslahatlaşdyk.





Multimodal RAG çözgütleri maglumatlaryň köp görnüşine aňsatlyk bilen düşünip we gaýtadan işläp bilýän AI ulgamlary üçin dürli mümkinçilikleri açýar. Käbir umumy mümkinçilikler şekil gözleg motorlaryny gowulandyrmagy, has gowy kontekste esaslanýan netijeleri we başgalary öz içine alýar.