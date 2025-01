Startylyň başlangyçlary: Bilim pudagy bilen tanyşyň

2024-nji ýylyň başlangyçlary 100 pudak boýunça ajaýyp kompaniýalary görkezýär. Dalaşgärler diňe bir ýerleşişine däl-de, sebitleýin we önümçilik derejesine esaslanýar. Bu seriýa esasy pudaklarymyzy jikme-jik görkezer we HackerNoon-yň mundan beýläk öwrenmegine nädip kömek edip biljekdigini görkezer.

Bilim dünýäni üýtgetmek üçin ulanyp boljak iň güýçli ýaragdyr. - Nelson Mandela





COVID-19-dan bäri bir gije diýen ýaly bilim pudagy çalt özgerdi. Ene-atalar, çagalar we mekdepler täze öwreniş usullaryna we dürli ýaşdaky we dürli derejeli alymlara emeli intellektiň bilim almagy çaltlaşdyrmak ukybyny açmagy bilen häzirki döwürde bilim pudagy geçen ýylky bilim pudagyndan düýpgöter tapawutlanýar.





EdTech pudagy tehnologiýadaky ösüşlerden peýdalanýar we geografiki ýerleşişine, girdeji derejesine ýa-da dil päsgelçiligine garamazdan öwrenmegiň täze usullaryny öňe sürýär. Bilim başlangyçlary dünýäde dürli okuw zerurlyklaryny çözýän göwrümli, interaktiw çözgütleri döretmek üçin bütin dünýäde ösýär.

2024-nji ýylyň başlangyçlary we bilim

“HackerNoon” -yň ýylyň başlangyçlary, birnäçe pudakda tehnologiýanyň ösýän ýyldyzlaryna ýagtylyk bermek bilen bilim pudagyny belleýär:





Bu ýerde halaýan Bilim kompaniýalaryňyza dalaşgär görkeziň we ses beriň! Dalaşgär bolsaňyz, Bilim başlangyç söhbetdeşlik şablonyny dolduryp has köp paýlaşyň.





HackerNoon-da bilim

Öwrenmegiň sowgady, adamzady öňe sürýän zat - bir adamyň ekaewrika pursaty beýlekileriň gurmagy üçin esas bolup biler we köpçülikleýin tejribe toplaýan täze açyşlara itergi berer. “HackerNoon” -da, esasanam tehnologiýa dünýäsinde bu sowgadyň mynasyp goragçylary bolmaga çalyşýarys. 4+ million okyja hyzmat edýän 22 tehnologiýa kategoriýasy bilen, biziň platformamyzda 45,000-den gowrak goşantçynyň hekaýalary we tejribeleri bar.









100k + hekaýaly giň kitaphanamyzy “Learn Repo ” -ymyzyň üsti bilen 975 (we sanamak) okuw paketine gurnap, bilime bolan ygrarlylygymyzy ýokarlandyrdyk. Redaktorlar tarapyndan dolandyrylýan we jemgyýetçilik tarapyndan dolandyrylýan ölçegler bilen dolandyrylýan bu paketler, bilim gözleýänlere programmirleme , maliýe , işewürlik , dizaýn we başgalar ýaly gyzykly ugurlarda iň gowy hekaýalary saýlamagy aňsatlaşdyrýar.





Moreso, HackerNoon , EdTech , E-Learning , Training , Consulting , Education we başgalar ýaly birnäçe kategoriýany öz içine almak bilen Bilim gurşawyny giňeltdi. Bu dinamiki pudagyň üstünden syýahatyňyza başlamaga kömek etmek üçin, size gyzykly bolup biljek käbir hekaýalar:





Şu gün bilim hakda ýazyp başlaň! Basyň şu ýerde ýa-da ulanmak bu ýazuw şablony !





Syýahatyňyzy başlamak üçin bilim hekaýalary

Emeli intellekt (AI) her bir okuwçynyň aýratyn güýçlerine, gowşak taraplaryna we zerurlyklaryna laýyklaşdyrylan şahsylaşdyrylan okuw tejribelerini hödürläp, bilimi özgertmek mümkinçiligine eýe. Mugallymlar üçin, bahalandyrmak we administratiw meseleler, mugallymlary okatmak we talyplar bilen gönüden-göni gatnaşmak üçin has köp wagt sarp etmek üçin bilimiň dürli ugurlaryna netijeliligi we awtomatizasiýany girizýär.

2. AI Temidayo tarapyndan kärhanalar üçin maslahat beriş usulyny nädip tertipleşdirýär

Konsalting pudagy, onlarça ýyl bäri kärhanalar üçin gymmatly maslahat hyzmatlaryny hödürleýär. Adaty maslahat berişiň gymmat we köp wagt talap edýändigi sebäpli kiçi kärhanalar bu hyzmatdan peýdalanmagy kyn görýärler. Netijede, AI indi işewür maslahat beriş işini tertipleşdirmek we has çalt we elýeterli etmek üçin ulanylýar.





Bu makala, sanly durmuşymyzda kriptografiýanyň möhüm, ýöne köplenç ýatdan çykarylýan ähmiýetine seredýär. “Signal”, “WhatsApp” we “Telegram” ýaly platformalaryň şifrlemek ulanylyşy, hökümet düzgünleriniň şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine täsiri we kriptografiýanyň Panama gazetlerinde oýnan ähmiýeti ara alnyp maslahatlaşylýar. Bu eser, sanly gizlinligi we howpsuzlygy goramak üçin kriptografiki ýörelgelere köpçüligiň düşünmeginiň zerurdygyny, ähli hünär derejeleriniň has kriptografiýa tygşytly bolmagy üçin çeşmeler hödürleýändigini görkezýär. Authorazyjy, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine we kanun çykaryjylyk kynçylyklaryna garamazdan sanly raýatlygy habarly etmegi goldaýar.

ChatGPT şahsylaşdyrylan okuwy we bilimde täsirli pikirleri hödürleýär, ýöne synagdan geçirilmedik netijelilik we ahlak aladalary ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Netijeli integrasiýa üçin geljekki gözlegler we hyzmatdaşlyk zerurdyr.

Emeli intellekt indi uzak düýş ýa-da uzak gorky däl: bu häzirki öwrenişimize täsir edýär. Alty ýyl bäri CoursesOnline-de işledim, öwrenmek isleýän adamlary hünär bilim berýänler tarapyndan hödürlenýän onlaýn kurslar bilen baglanyşdyrmaga kömek etdim. Bu pudakda işlän döwrümde, elektron okuw pudagynyň beýleki pudaklara we has giň jemgyýetçilik wakalaryna nähili täsir edendigini we täsirini ilkinji gezek gördüm.





