Årets startups: Mød uddannelsesbranchen

The Startups of The Year 2024 viser exceptionelle virksomheder på tværs af 100 brancher . Nomineringer er baseret på regional og industriel ekspertise, ikke kun placering. Denne serie vil detaljere vores nøglebrancher og demonstrere, hvordan HackerNoon kan hjælpe dig med at udforske dem yderligere.

Uddannelse er det mest magtfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden. - Nelson Mandela





Uddannelsessektoren har ændret sig hurtigt siden COVID-19, næsten tilsyneladende fra den ene dag til den anden. Med forældre, børn og skoler udsat for nye måder at lære på, og lærde i alle aldre og baggrunde, der opdager kunstig intelligenss evne til at fremskynde tilegnelsen af viden, er uddannelsessektoren i dag vildt anderledes end tidligere tiders uddannelsessektor.





EdTech-industrien udnytter fremskridt inden for teknologi og presser på for nye måder at lære på, uanset geografisk placering, indkomstniveau eller sprogbarrierer. Uddannelsesstartups er på vej rundt i verden for at udvikle skalerbare, interaktive løsninger, der adresserer forskellige læringsbehov globalt.

Årets Startups 2024 & Uddannelse

HackerNoons Startups of The Year fejrer uddannelsesindustrien ved at kaste lys over teknologiens stigende stjerner på tværs af en række brancher, herunder:





ET ORD FRA VORES SPONSORER:

“Startups er hjertebanken i Notion . Vi bygger for dem og med dem, og gentager os konstant på værktøjer, der sætter dem i stand til at fokusere på innovation og kreativitet. Vi er stolte af dette partnerskab med HackerNoon og spændte på at støtte den næste generation af banebrydende virksomheder."

- Anastasia Crew, Head of Notion Startups





Nominer og stem på dine foretrukne uddannelsesvirksomheder her ! Hvis du er nomineret, så del mere ved at udfylde skabelonen til uddannelsesstartsamtale .





Uddannelse på HackerNoon

Læringsgaven er det, der driver menneskeheden fremad – ideen om, at en persons eureka-øjeblik kan tjene som et fundament for andre at bygge videre på, og give næring til nye opdagelser, der forbedrer den kollektive menneskelige oplevelse. Hos HackerNoon stræber vi efter at være værdige vogtere af denne gave, især i teknologiens verden. Med 22 teknologikategorier, der betjener 4+ millioner læsere, er vores platform vært for historier og ekspertise fra over 45.000 bidragydere.









Vi har øget vores engagement i uddannelse ved at organisere vores omfattende bibliotek med mere end 100.000 historier i 975 (og tæller) læringspakker gennem vores Learn Repo . Disse pakker, der er kurateret af redaktører og guidet af fællesskabsdrevne metrics, gør det nemt for vidensøgende at finde et udvalg af tophistorier inden for interesseområder som programmering , økonomi , forretning , design og mere – alt sammen på ét sted.





Moreso, HackerNoon har udvidet sin uddannelsesdækning til at omfatte flere kategorier, såsom EdTech , E-Learning , Training , Consulting , Education og mere. For at hjælpe dig med at komme i gang på din rejse gennem denne dynamiske industri er her nogle historier, som du måske finder interessante:





Begynd at skrive om uddannelse i dag! Klik her eller brug denne skriveskabelon !





Uddannelseshistorier til at kickstarte din rejse

Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at revolutionere uddannelse ved at tilbyde personlige læringsoplevelser, der er skræddersyet til den enkelte elevs individuelle styrker, svagheder og behov. For lærere introducerer det effektivitet og automatisering i forskellige aspekter af uddannelse, såsom karaktergivning og administrative opgaver, hvilket frigør undervisere til at bruge mere tid på undervisning og engagere sig direkte med eleverne.

2. Hvordan AI strømliner rådgivning for virksomheder af Temidayo

Konsulentbranchen har leveret værdifulde konsulentydelser til virksomheder i årtier. På grund af den dyre og tidskrævende karakter af traditionel rådgivning, finder små virksomheder det udfordrende at få adgang til denne service. Som et resultat bruges AI nu til at strømline forretningsrådgivningsprocessen, hvilket gør den hurtigere og mere tilgængelig.





Denne artikel dykker ned i den kritiske, men ofte oversete betydning af kryptografi i vores digitale liv. Det diskuterer, hvordan platforme som Signal, WhatsApp og Telegram adskiller sig i deres brug af kryptering, virkningen af regeringsbestemmelser på privatlivets fred og den vigtige rolle, kryptografi spillede i Panama Papers. Stykket understreger behovet for offentlig forståelse af kryptografiske principper for at beskytte digitalt privatliv og sikkerhed, og tilbyder ressourcer til alle færdighedsniveauer for at blive mere kryptografi-kyndige. Forfatteren går ind for informeret digitalt medborgerskab i lyset af stigende privatlivstrusler og lovgivningsmæssige udfordringer.

ChatGPT tilbyder personlig læring og effektiv feedback i undervisningen, men står over for udfordringer som uprøvet effektivitet og etiske bekymringer. Fremtidig forskning og samarbejde er nødvendig for effektiv integration.

Kunstig intelligens er ikke længere en fjern drøm eller fjern frygt: det påvirker den måde, vi lærer på i dag. Jeg har arbejdet for CoursesOnline i seks år nu og har hjulpet med at forbinde folk, der ønsker at lære, med onlinekurser leveret af professionelle uddannelsesudbydere. I løbet af min tid i branchen har jeg på første hånd set, hvordan e-læringsindustrien har udviklet sig og blevet påvirket af andre brancher og bredere samfundsmæssige begivenheder.





Det var alt for i dag!





PS: Husk at nominere og stemme på dine foretrukne uddannelsesvirksomheder – gør det her !

Om HackerNoons Startups of the Year

Startups of The Year 2024 er HackerNoons flagskib, community-drevne begivenhed, der fejrer startups, teknologi og innovationsånden. I øjeblikket i sin tredje iteration anerkender og hylder den prestigefyldte internetpris teknologistartups i alle former og størrelser. I år vil over 150.000 enheder på tværs af 4200+ byer, 6 kontinenter og 100+ industrier deltage i et forsøg på at blive kåret til årets bedste startup! Millioner af stemmer er blevet afgivet i løbet af de sidste par år, og der er skrevet mange historier om disse vovede og stigende startups.





Vinderne får et gratis interview på HackerNoon og en Evergreen Tech Company News -side.





Besøg vores FAQ-side for at lære mere.





Download vores designaktiver her .





Tjek årets startups Merch Shop her .





HackerNoons Startups of The Year er en branding-mulighed ulig nogen anden. Uanset om dit mål er brand awareness eller leadgenerering, har HackerNoon kurateret opstartsvenlige pakker til at løse dine marketingudfordringer.

Mød vores sponsorer:

Velfunderet: Deltag i det #1 globale, startup-fokuserede fællesskab . Hos Wellfound er vi ikke kun et jobbord – vi er stedet, hvor topstartup-talenter og verdens mest spændende virksomheder forbindes for at bygge fremtiden.





Begreb: Notion er betroet og elsket af tusindvis af startups som deres forbundne arbejdsområde – lige fra opbygning af produktkøreplaner til sporing af fundraising. Prøv Notion med ubegrænset kunstig intelligens, GRATIS i op til 6 måneder , for at bygge og skalere din virksomhed med ét kraftfuldt værktøj. Få dit tilbud nu !



Hubspot: Hvis du leder efter en smart CRM-platform, der opfylder små virksomheders behov, skal du ikke lede længere end HubSpot. Forbind dine data, teams og kunder problemfrit på én brugervenlig skalerbar platform, der vokser med din virksomhed.



Bright Data: Startups, der udnytter offentlige webdata, kan træffe hurtigere, datadrevne beslutninger, hvilket giver dem en konkurrencefordel. Med Bright Datas skalerbare webdataindsamling kan virksomheder vokse fra en lille virksomhed til en virksomhed ved at udnytte indsigt på alle trin.