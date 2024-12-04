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ዳህሳስ RIF Token: ምምጻእ ዩቲሊቲ ናብ ቢትኮይን@ashumerie
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ዳህሳስ RIF Token: ምምጻእ ዩቲሊቲ ናብ ቢትኮይን

Asher 4m2024/12/04
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TI

ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

እቲ RIF ቶከን ነቲ Rootstock ecosystem ሓይሊ ይህቦ፣ Bitcoin’s first EVM-compatible sidechain፣ ዘይተማእከለ ምሕደራ፣ stakingን stablecoins ከም USDRIFን ዘኽእል። ኣብ ERC677 ስታንዳርድ ዝተሃንጸ RIF ንኣጠቓቕማ ቢትኮይን ዘዕብዮ ኮይኑ፡ ንደቨሎፐራት ብሽልማትን መሰላት ምሕደራን ይድግፍ። ኣብ መንጎ ድልዱል ድሕነት ቢትኮይንን ፕሮግራም ምግባር ኤትሪዩምን ዘሎ ክፍተት ይድልድል።
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RIF token ሓደ ካብ እምነ ኩርናዕ ናይቲ Rootstock ecosystem ኮይኑ፡ ቀዳማይን ዝዓበየን ምስ EVM ዝሰማማዕ Bitcoin sidechain እዩ።

ከም ዩቲሊቲ ቶከን ዝተነድፈ RIF ንተጠቀምቲ፡ ዲቨሎፐራትን ሃነጽትን ምሉእ ዓቕሚ ናይ ቢትኮይን ኢኮሲስተም ንኽኸፍቱ ሓይሊ ይህብ፡ እዚ ድማ ዘይተማእከለ ምሕደራ፡ stablecoinsን ዝተመሓየሸ ተመኩሮ ተጠቃሚን ሓዊሱ እዩ።

RIF Token እንታይ እዩ?

RIF ብመንገዲ Rootstock ዝበሃል ናይ ቢትኮይን መሪሕ ጎድናዊ ሰንሰለት ኣብ ቢትኮይን ዝያዳ ዕድላት ንምኽፋት ዝተዳለወ ዩቲሊቲ ቶከን እዩ።

\RIF ነቲ ንሃነጽቲ ቢትኮይን ዘጋጥሞም ናይ ዋጋ ምሓዝ ብድሆ ንምፍታሕ ዝተዳለወ እዩ። RIF ንባዕሉ ናይ ምሕደራ ምልክት እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ሩትስቶክ ኢኮሲስተም ናይ ምሕደራ ተግባራት የኽእል። RIF ብስታክ ብምግባር ተጠቀምቲ stRIF ክምንጥሉ ይኽእሉ፤ እቲ ንናይ ሩትስቶክኮሌክቲቭ ዲኤኦ ናይ ምሕደራ ምልክት ንምድማጽ፣ ንፍጥረት እማመ፣ ንኣገባብ ሽልማትን ተሳትፎን ኣብ ምሕደራ ዲኤኦ ዝጥቀመሉ።


ተራ RIF token ኪኖ ምሕደራ ምኽኣል ይሰፍሕ፣ ምኽንያቱ ኣብ Rootstock ብብዙሓት ፕሮቶኮላት ንተሳትፎን ምቕባልን ተጠቀምቲ ዝውስኹ ናይ ኣጠቓቕማ ጉዳያት ንምኽፋት እውን ይጥቀመሉ።


ሪፍ ብኸመይ ይሰርሕ፡ ቴክኒካዊ መሰረታት

ኣብ ሕመረቱ፡ እቲ RIF ቶከን ኣብቲ... ERC677 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። token standard, እዚ ድማ ነቲ ብሰፊሑ ዝጥቀመሉ ERC20 standard ዘዕብዮ እዩ። እዚ ድማ RIF ንመሰጋገሪ ቶከን ንምምሕያሽ የኽእሎ፣ እዚ ድማ ንደቨሎፐራትን ተጠቀምትን ምስ ስማርት ውዕላት ንኽራኸቡ ዝወስድዎ ስጉምትታት የቃልልን ይቕንስን እዩ።


RIF ብ3 ዝተፈላለዩ መልክዓት ይርከብ፤ RIF ኣብ mainnet፣ tRIF ኣብ testnet፣ ከምኡውን stRIF።

ቶከን

ጠቕላላ ቀረብ

ቶከን ኣድራሻ

ዓይነት ውዕል

ከመይ ጌርና ንረክብ

RIF

1,000,000,000 ሪ.ኤፍ

0x2acc95758f8b5f583470ba265eb685a8f45fc9d5 ዝብል ቃል ንምርካብ ኣብዚ ንጠውቅ

ERC677 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ምልውዋጥን ምኽፋት/ምጥፋእ ራምፕታትን

tRIF

1,000,000,000 ት.ሪ.ኤፍ

0x19f64674D8a5b4e652319F5e239EFd3bc969a1FE

ERC677 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ፋውስ

stRIF ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ይፈላለ እዩ፤ RIF ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምስ ዝኣቱን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምስ ዘይኣቱን ይውስኽን ይንኪን።

0x5db91e24BD32059584bbDb831A901f1199f3d459 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ERC20፣ ERC677፣ ERC1967ፕሮክሲ

ስቴኪንግ ሪ.ኣይ.ኤፍ


መተሓሳሰቢ ፡ stRIF እቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣተወ ስሪት RIF እዩ። It's a new token that It is 1:1 pegged to RIF ኮይኑ መሰል ድምጺ ንምርካብ፣ እማመታት ንምፍጣርን ንምጽላውን፣ ኣብ ምሕደራ ናይቲ... ሱር ስቶክኮሌክቲቭ ዲ.ኤ.ኦ .

RIF ቶከን ኣጠቓቕማ ጉዳያት

ዋጋ RIF ክልሰ-ሓሳባዊ ጥራይ ኣይኮነን - እቲ ዋጋ ሓቀኛ ኮይኑ ናብ ግብራዊ ኣጠቓቕማታት ንቢትኮይን ዝቐርጽ ብዕምቆት ዝዝርጋሕ ኮይኑ፡ ከም፤

ምሕደራን ምጽራይን (Staking and Staking)

እቲ staked version of RIF, stRIF, እቲ ቀንዲ ናይ ምሕደራ ምልክት ኣብቲ... ሱር ስቶክኮሌክቲቭ ዲ.ኤ.ኦ ፣ ኣብ ውሽጢ እዚ DAO ንወነንቲ stRIF ናይ ድምጺ ስልጣን ምሃብ።


RootstockCollective DAO ንዘይተማእከለ ምሕደራ ዝኸውን ኣገባብ ብምቕራብ፡ ሃነጽቲ ብስራሖም ከም ዝሽለሙን ከም ዝስለፉን ብምርግጋጽ፡ ንመሃዝነት ቢትኮይን የቀላጥፎ። ብመንገዲ stRIF ተጠቀምቲ ኣየኖት ናይ ዕድጊ መመልከቲታት ምወላ ክረኽቡ ከምዘለዎም ብምውሳን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ስነ-ህይወት ሩትስቶክን ቢትኮይንን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልዎም እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ፕሮጀክትታት ብምድጋፍ ኣብ ቁጠባ ሩትስቶክን ምፍጣር እሴትን ብንጥፈት ክሳተፉ ይኽእሉ።

\ካብዚ ሓሊፉ ምስ ምጅማር... ሓባራዊ ሽልማት ፣ ኣብቲ መደብ ብንጥፈት ዝሳተፉ ወነንቲ stRIF፣ ክልቲኦም ሃነጽቲ ከምኡ’ውን ናቶም... ደገፍቲ ምዃኖም ይፍለጥ ፣ ብመልክዕ ቢትኮይንን RIFን ሽልማት ክረክብ ይኽእል።

ስቴብልኮይንስ

እቲ USDRIF stablecoin ብ RIF ዝድገፍ stablecoin ኮይኑ 1:1 ምስ USD ዝተኣሳሰረ እዩ። ስግረ-ዶባዊ ክፍሊት ዝቐልጠፈን ዝሓሰረን ንምግባር ምሉእ ብምሉእ ዘይተማእከለ stablecoin ፍታሕ የቕርብ። ንኣብነት ኣብ ቺለ ዝመደበሩ ናይ ክፍሊት መድረኽ ኣንዲያን ዋይድ ንዋጋ ኣህጉራዊ ሓዋላ ንምንካይ USDRIF ይጥቀም።

ዝተመሓየሸ UX

እቲ RIF ቶከን ብመገዲ ምኽኣል ምቕራጽ ናይ ሓደ ፍሉይ ኣጠቓቕማ ኣለዎ። ስም RNS .


RNS ነዊሕ ክሪፕቶ ኣድራሻታት ብሰብ ዝንበብ ኣስማት ብምትካእ፡ ቅልጡፍ ትራንዛክሽንን ዝሓሸ ተመኩሮ ተጠቀምትን ከም ዝከኣል ይገብር። እቲ ቴክኖሎጂ፡ ሓደስቲ ተጠቀምቲ ብቐሊሉ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንምሕጋዝ፡ ዲጂታላዊ መፍትሒታት መንነት እውን ይድግፍ።


በዚኦምን ካልኦት ናይ ኣጠቓቕማ ኩነታትን ኣቢሉ፡ RIF ኣብ ስነ-ህይወት ቢትኮይን ንዘሎ ርኡይ ብድሆ ይምልስ፤ ዋጋ ምምራኽ። ዲዛይን ቢትኮይን ድልዱል እኳ እንተኾነ፡ ንሃነጽቲ ንምትብባዕ ዝሕግዝ ተወላዲ ኣገባብ ኣየጠቓልልን። ሩትስቶክ ነዚ ዝምልስ፡ ቢቲሲ ኣብ ውሽጢ ጎድናዊ ሰንሰለቱ ከም ጋዝ ኮይኑ ክሰርሕ ብምኽኣል፡ ሕጂ’ውን ግን፡ እቲ ስነ-ህይወት ንደቨሎፐራትን ደገፍቶምን ንነዊሕ እዋን ዝድግፍ ዝያዳ ነገር የድልዮ። ኣብኡ እዩ ሪፍ ነቲ ክፍተት ንምድልዳል ዝኣቱ፤


  • ሃነጽቲ ንጥቕሚ ቢትኮይን ዘዕብዩ ኣፕሊኬሽናት ንኽፈጥሩ ምልዕዓል።
  • ንተሳተፍቲ ሽልማትን መሰል ምሕደራን ምሃብ፣ ዘላቕነት ምርግጋፅ።


ብዛዕባ ሩትስቶክኮለክቲቭን መደብ ሽልማትን ኣብዚ ዝያዳ ፍለጥ።

ሕጂ ብ RIF እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ስለ ዝፈለጥካ፡ ብኸመይ ክትረኽቦ ከም እትኽእልን ኣበይ ከም እትዕቅቦን ምርዳእ እውን ኣገዳሲ እዩ።

RIF ምርካብን ምኽዛንን

RIF ኣብ መላእ ዝተፈላለዩ ማእከላይን ዘይተማእከለን ምልውዋጥ፡ ምስ ሜታ-ኣግሪጌተራትን ስግረ-ሰንሰለታዊ ፈሳሲ ፕሮቶኮላትን ይርከብ፡ ንሳቶም ድማ፤


  • ማእከላይ ምልውዋጥ፡ Binance, Gate.io, Mexc.com, ከምኡ’ውን ካልኦት።
  • ዘይተማእከለ ምልውዋጥ፡ ሱሺስዋፕ፡ ቻንጀሊ።
  • On/Off ራምፕስ፡ ለሚን፡ ቢት2ሚ፡ ማውንት ፔለሪን።
  • ድልድላት፡ ሲምብዮሲስ፡ ሶቭሪን፡ ጃምፐር።


RIF ብውሑስ መንገዲ ንምዕቃብ፡ ተጠቀምቲ ምስ Rootstock ዝሰማምዑ ቦርሳታት ከም MetaMask, Ledger, ወይ Trezor ክጥቀሙ ይኽእሉ፡ እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝሓዙ ሰባት ሰላም ኣእምሮ የረጋግጽ።


ምሉእ ዝርዝር ናይቶም RIF ንምርካብ ዝሕግዙ መንገድታት ኣብዚ ዳህሰሱ።

ብሓጺሩ፡ RIF ንረብሓታት ዓለምለኻዊ ደረጃ ዘለዎ ድሕነት ቢትኮይን ምስ ፕሮግራም ምግባር ኤትሪዩም ንምውህሃድ ዝዓለመ ብምዃኑ፡ ኣብ ሩትስቶክ ምህዞታት ንምምራሕ ይሕግዝ።


እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ በዚ ጽቡቕ ስርዓት ዘለዎ ጎድናዊ ሰንሰለት ኣቢሎም ዝበዝሑ ፕሮጀክትታት ክህነጹ ምትብባዕ እዩ - ኣብቲ መስርሕ ዝያዳ ረብሓ ምኽፋት።

ሓላፍነት ምውሳድ ፡ እዚ ጽሑፍ ንሓበሬታ ጥራይ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ከም ፋይናንሳዊ ወይ ወፍሪ ምኽሪ ክትርጎም ከምዘይብሉ ኣስተውዕሉ። ኩሉ ግዜ ምስ ቴክኖሎጂ ብሎክቸይን ወይ ክሪፕቶካረንሲ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ክትወስድ ከለኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ መጽናዕቲ ኣካይድን ሞያዊ መምርሒ ድለን።



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ሃንግ ታግስ

purcat-imgweb3 #rootstock #rif-token #staking-rif #erc677-standard #building-on-bitcoin #usdrif-stablecoin #rootstockcollective-dao #good-company

እዚ ጽሑፍ ኣብ......

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