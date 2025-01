ዳህሳስ RIF Token: ምምጻእ ዩቲሊቲ ናብ ቢትኮይን

RIF token ሓደ ካብ እምነ ኩርናዕ ናይቲ Rootstock ecosystem ኮይኑ፡ ቀዳማይን ዝዓበየን ምስ EVM ዝሰማማዕ Bitcoin sidechain እዩ።

ከም ዩቲሊቲ ቶከን ዝተነድፈ RIF ንተጠቀምቲ፡ ዲቨሎፐራትን ሃነጽትን ምሉእ ዓቕሚ ናይ ቢትኮይን ኢኮሲስተም ንኽኸፍቱ ሓይሊ ይህብ፡ እዚ ድማ ዘይተማእከለ ምሕደራ፡ stablecoinsን ዝተመሓየሸ ተመኩሮ ተጠቃሚን ሓዊሱ እዩ።

RIF ብመንገዲ Rootstock ዝበሃል ናይ ቢትኮይን መሪሕ ጎድናዊ ሰንሰለት ኣብ ቢትኮይን ዝያዳ ዕድላት ንምኽፋት ዝተዳለወ ዩቲሊቲ ቶከን እዩ።

\RIF ነቲ ንሃነጽቲ ቢትኮይን ዘጋጥሞም ናይ ዋጋ ምሓዝ ብድሆ ንምፍታሕ ዝተዳለወ እዩ። RIF ንባዕሉ ናይ ምሕደራ ምልክት እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ሩትስቶክ ኢኮሲስተም ናይ ምሕደራ ተግባራት የኽእል። RIF ብስታክ ብምግባር ተጠቀምቲ stRIF ክምንጥሉ ይኽእሉ፤ እቲ ንናይ ሩትስቶክኮሌክቲቭ ዲኤኦ ናይ ምሕደራ ምልክት ንምድማጽ፣ ንፍጥረት እማመ፣ ንኣገባብ ሽልማትን ተሳትፎን ኣብ ምሕደራ ዲኤኦ ዝጥቀመሉ።

ተራ RIF token ኪኖ ምሕደራ ምኽኣል ይሰፍሕ፣ ምኽንያቱ ኣብ Rootstock ብብዙሓት ፕሮቶኮላት ንተሳትፎን ምቕባልን ተጠቀምቲ ዝውስኹ ናይ ኣጠቓቕማ ጉዳያት ንምኽፋት እውን ይጥቀመሉ።

ኣብ ሕመረቱ፡ እቲ RIF ቶከን ኣብቲ... ERC677 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። token standard, እዚ ድማ ነቲ ብሰፊሑ ዝጥቀመሉ ERC20 standard ዘዕብዮ እዩ። እዚ ድማ RIF ንመሰጋገሪ ቶከን ንምምሕያሽ የኽእሎ፣ እዚ ድማ ንደቨሎፐራትን ተጠቀምትን ምስ ስማርት ውዕላት ንኽራኸቡ ዝወስድዎ ስጉምትታት የቃልልን ይቕንስን እዩ።

RIF ብ3 ዝተፈላለዩ መልክዓት ይርከብ፤ RIF ኣብ mainnet፣ tRIF ኣብ testnet፣ ከምኡውን stRIF።