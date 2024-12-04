ዳህሳስ RIF Token: ምምጻእ ዩቲሊቲ ናብ ቢትኮይን

RIF token ሓደ ካብ እምነ ኩርናዕ ናይቲ Rootstock ecosystem ኮይኑ፡ ቀዳማይን ዝዓበየን ምስ EVM ዝሰማማዕ Bitcoin sidechain እዩ።
ከም ዩቲሊቲ ቶከን ዝተነድፈ RIF ንተጠቀምቲ፡ ዲቨሎፐራትን ሃነጽትን ምሉእ ዓቕሚ ናይ ቢትኮይን ኢኮሲስተም ንኽኸፍቱ ሓይሊ ይህብ፡ እዚ ድማ ዘይተማእከለ ምሕደራ፡ stablecoinsን ዝተመሓየሸ ተመኩሮ ተጠቃሚን ሓዊሱ እዩ።
RIF ብመንገዲ Rootstock ዝበሃል ናይ ቢትኮይን መሪሕ ጎድናዊ ሰንሰለት ኣብ ቢትኮይን ዝያዳ ዕድላት ንምኽፋት ዝተዳለወ ዩቲሊቲ ቶከን እዩ።
\RIF ነቲ ንሃነጽቲ ቢትኮይን ዘጋጥሞም ናይ ዋጋ ምሓዝ ብድሆ ንምፍታሕ ዝተዳለወ እዩ። RIF ንባዕሉ ናይ ምሕደራ ምልክት እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ሩትስቶክ ኢኮሲስተም ናይ ምሕደራ ተግባራት የኽእል። RIF ብስታክ ብምግባር ተጠቀምቲ stRIF ክምንጥሉ ይኽእሉ፤ እቲ ንናይ ሩትስቶክኮሌክቲቭ ዲኤኦ ናይ ምሕደራ ምልክት ንምድማጽ፣ ንፍጥረት እማመ፣ ንኣገባብ ሽልማትን ተሳትፎን ኣብ ምሕደራ ዲኤኦ ዝጥቀመሉ።
ተራ RIF token ኪኖ ምሕደራ ምኽኣል ይሰፍሕ፣ ምኽንያቱ ኣብ Rootstock ብብዙሓት ፕሮቶኮላት ንተሳትፎን ምቕባልን ተጠቀምቲ ዝውስኹ ናይ ኣጠቓቕማ ጉዳያት ንምኽፋት እውን ይጥቀመሉ።
ኣብ ሕመረቱ፡ እቲ RIF ቶከን ኣብቲ...
RIF ብ3 ዝተፈላለዩ መልክዓት ይርከብ፤ RIF ኣብ mainnet፣ tRIF ኣብ testnet፣ ከምኡውን stRIF።
ቶከን
ጠቕላላ ቀረብ
ቶከን ኣድራሻ
ዓይነት ውዕል
ከመይ ጌርና ንረክብ
RIF
1,000,000,000 ሪ.ኤፍ
ERC677 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
tRIF
1,000,000,000 ት.ሪ.ኤፍ
ERC677 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
stRIF ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
ይፈላለ እዩ፤ RIF ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምስ ዝኣቱን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምስ ዘይኣቱን ይውስኽን ይንኪን።
ERC20፣ ERC677፣ ERC1967ፕሮክሲ
መተሓሳሰቢ ፡ stRIF እቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣተወ ስሪት RIF እዩ። It's a new token that It is 1:1 pegged to RIF ኮይኑ መሰል ድምጺ ንምርካብ፣ እማመታት ንምፍጣርን ንምጽላውን፣ ኣብ ምሕደራ ናይቲ...
ዋጋ RIF ክልሰ-ሓሳባዊ ጥራይ ኣይኮነን - እቲ ዋጋ ሓቀኛ ኮይኑ ናብ ግብራዊ ኣጠቓቕማታት ንቢትኮይን ዝቐርጽ ብዕምቆት ዝዝርጋሕ ኮይኑ፡ ከም፤
እቲ staked version of RIF, stRIF, እቲ ቀንዲ ናይ ምሕደራ ምልክት ኣብቲ...
RootstockCollective DAO ንዘይተማእከለ ምሕደራ ዝኸውን ኣገባብ ብምቕራብ፡ ሃነጽቲ ብስራሖም ከም ዝሽለሙን ከም ዝስለፉን ብምርግጋጽ፡ ንመሃዝነት ቢትኮይን የቀላጥፎ። ብመንገዲ stRIF ተጠቀምቲ ኣየኖት ናይ ዕድጊ መመልከቲታት ምወላ ክረኽቡ ከምዘለዎም ብምውሳን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ስነ-ህይወት ሩትስቶክን ቢትኮይንን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልዎም እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ፕሮጀክትታት ብምድጋፍ ኣብ ቁጠባ ሩትስቶክን ምፍጣር እሴትን ብንጥፈት ክሳተፉ ይኽእሉ።
\ካብዚ ሓሊፉ ምስ ምጅማር...
እቲ RIF ቶከን ብመገዲ ምኽኣል ምቕራጽ ናይ ሓደ ፍሉይ ኣጠቓቕማ ኣለዎ።
RNS ነዊሕ ክሪፕቶ ኣድራሻታት ብሰብ ዝንበብ ኣስማት ብምትካእ፡ ቅልጡፍ ትራንዛክሽንን ዝሓሸ ተመኩሮ ተጠቀምትን ከም ዝከኣል ይገብር። እቲ ቴክኖሎጂ፡ ሓደስቲ ተጠቀምቲ ብቐሊሉ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንምሕጋዝ፡ ዲጂታላዊ መፍትሒታት መንነት እውን ይድግፍ።
በዚኦምን ካልኦት ናይ ኣጠቓቕማ ኩነታትን ኣቢሉ፡ RIF ኣብ ስነ-ህይወት ቢትኮይን ንዘሎ ርኡይ ብድሆ ይምልስ፤ ዋጋ ምምራኽ። ዲዛይን ቢትኮይን ድልዱል እኳ እንተኾነ፡ ንሃነጽቲ ንምትብባዕ ዝሕግዝ ተወላዲ ኣገባብ ኣየጠቓልልን። ሩትስቶክ ነዚ ዝምልስ፡ ቢቲሲ ኣብ ውሽጢ ጎድናዊ ሰንሰለቱ ከም ጋዝ ኮይኑ ክሰርሕ ብምኽኣል፡ ሕጂ’ውን ግን፡ እቲ ስነ-ህይወት ንደቨሎፐራትን ደገፍቶምን ንነዊሕ እዋን ዝድግፍ ዝያዳ ነገር የድልዮ። ኣብኡ እዩ ሪፍ ነቲ ክፍተት ንምድልዳል ዝኣቱ፤
ሕጂ ብ RIF እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ስለ ዝፈለጥካ፡ ብኸመይ ክትረኽቦ ከም እትኽእልን ኣበይ ከም እትዕቅቦን ምርዳእ እውን ኣገዳሲ እዩ።
RIF ኣብ መላእ ዝተፈላለዩ ማእከላይን ዘይተማእከለን ምልውዋጥ፡ ምስ ሜታ-ኣግሪጌተራትን ስግረ-ሰንሰለታዊ ፈሳሲ ፕሮቶኮላትን ይርከብ፡ ንሳቶም ድማ፤
RIF ብውሑስ መንገዲ ንምዕቃብ፡ ተጠቀምቲ ምስ Rootstock ዝሰማምዑ ቦርሳታት ከም MetaMask, Ledger, ወይ Trezor ክጥቀሙ ይኽእሉ፡ እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝሓዙ ሰባት ሰላም ኣእምሮ የረጋግጽ።
ብሓጺሩ፡ RIF ንረብሓታት ዓለምለኻዊ ደረጃ ዘለዎ ድሕነት ቢትኮይን ምስ ፕሮግራም ምግባር ኤትሪዩም ንምውህሃድ ዝዓለመ ብምዃኑ፡ ኣብ ሩትስቶክ ምህዞታት ንምምራሕ ይሕግዝ።
እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ በዚ ጽቡቕ ስርዓት ዘለዎ ጎድናዊ ሰንሰለት ኣቢሎም ዝበዝሑ ፕሮጀክትታት ክህነጹ ምትብባዕ እዩ - ኣብቲ መስርሕ ዝያዳ ረብሓ ምኽፋት።
ሓላፍነት ምውሳድ ፡ እዚ ጽሑፍ ንሓበሬታ ጥራይ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ከም ፋይናንሳዊ ወይ ወፍሪ ምኽሪ ክትርጎም ከምዘይብሉ ኣስተውዕሉ። ኩሉ ግዜ ምስ ቴክኖሎጂ ብሎክቸይን ወይ ክሪፕቶካረንሲ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ክትወስድ ከለኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ መጽናዕቲ ኣካይድን ሞያዊ መምርሒ ድለን።