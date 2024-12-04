استكشاف رمز RIF: جلب الفائدة إلى Bitcoin

تعد رمز RIF أحد الأحجار الأساسية لنظام Rootstock البيئي، وهو أول وأكبر سلسلة جانبية متوافقة مع EVM لعملة البيتكوين.

تم تصميم RIF كرمز مميز، حيث يعمل على تمكين المستخدمين والمطورين والمنشئين من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لنظام Bitcoin البيئي بما في ذلك الحوكمة اللامركزية والعملات المستقرة وتحسين تجربة المستخدم.

ما هو رمز RIF؟

RIF هو رمز مميز مصمم لفتح المزيد من الفرص على Bitcoin من خلال Rootstock، السلسلة الجانبية الرائدة في Bitcoin.

تم تصميم \RIF لمعالجة تحدي التقاط القيمة الذي يواجهه بناة البيتكوين. في حين أن RIF في حد ذاته ليس رمزًا للحوكمة، إلا أنه يمكّن وظائف الحوكمة في نظام Rootstock البيئي. من خلال وضع RIF، يمكن للمستخدمين سك stRIF؛ رمز الحوكمة الخاص بـ RootstockCollective DAO المستخدم للتصويت وإنشاء الاقتراحات وآلية المكافأة والمشاركة في حوكمة DAO.





يتجاوز دور رمز RIF تمكين الحوكمة، حيث يتم استخدامه أيضًا بواسطة بروتوكولات متعددة على Rootstock لفتح حالات الاستخدام التي تزيد من مشاركة المستخدم واعتماده.





كيف يعمل RIF: الأسس الفنية

في جوهره، تم بناء رمز RIF على اي ار سي 677 معيار الرمز المميز، الذي يعزز معيار ERC20 المستخدم على نطاق واسع. وهذا يسمح لـ RIF بتبسيط عمليات نقل الرمز المميز، وتبسيط وتقليل الخطوات التي يتعين على المطورين والمستخدمين اتباعها للتفاعل مع العقود الذكية.





يوجد RIF في ثلاثة أشكال مختلفة؛ RIF على الشبكة الرئيسية، وtRIF على الشبكة التجريبية، وstRIF.

الرمز المميز العرض الإجمالي عنوان الرمز نوع العقد كيفية الحصول عليها ريف 1,000,000,000 ريف 0x2acc95758f8b5f583470ba265eb685a8f45fc9d5 اي ار سي 677 التبادلات والمنحدرات على/قبالة تريف 1,000,000,000 تريف 0x19f64674D8a5b4e652319F5e239EFd3bc969a1FE اي ار سي 677 صنبور ستريف يختلف؛ يزيد وينقص حسب ما إذا كان RIF مراهنًا أم لا. 0x5db91e24BD32059584bbDb831A901f1199f3d459 ERC20، ERC677، ERC1967الوكيل وضع RIF في المحفظه





ملاحظة: stRIF هي النسخة المراهنة من RIF. إنها رمز جديد مرتبط بنسبة 1:1 بـ RIF ويُستخدم للحصول على حقوق التصويت وإنشاء المقترحات والتأثير عليها والمشاركة في إدارة منظمة RootstockCollective DAO .

حالات استخدام رمز RIF

قيمة RIF ليست نظرية فحسب - القيمة حقيقية وتمتد إلى الاستخدامات العملية التي تشكل Bitcoin، مثل:

الحوكمة والتخصيص

النسخة المراهنة من RIF، stRIF، هي رمز الحوكمة الرئيسي في منظمة RootstockCollective DAO ، مما يمنح حاملي stRIF قوة التصويت داخل هذه المنظمة اللامركزية المستقلة.





تعمل منظمة RootstockCollective DAO على تسريع ابتكارات Bitcoin من خلال توفير آلية الحوكمة اللامركزية، وضمان مكافأة المطورين ودعمهم لعملهم. من خلال stRIF، يمكن للمستخدمين المشاركة بنشاط في اقتصاد Rootstock وخلق القيمة من خلال تحديد طلبات المنح التي يجب أن تتلقى التمويل، ودعم المشاريع التي يعتقدون أنها ستساهم بشكل إيجابي في نظام Rootstock ونظام Bitcoin.

\وعلاوة على ذلك، مع إطلاق المكافآت الجماعية حاملي stRIF الذين يشاركون بنشاط في البرنامج، سواء بناة و هم الداعمون ، يمكنك كسب المكافآت في شكل Bitcoin وRIF.

العملات المستقرة

عملة USDRIF المستقرة USDRIF هي عملة مستقرة مدعومة بـ RIF ومرتبطة بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي. وهي تقدم حلاً مستقرًا لامركزيًا بالكامل لجعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأرخص. على سبيل المثال، تستخدم Andean Wide، وهي منصة دفع مقرها تشيلي، USDRIF لتقليل تكلفة التحويلات المالية الدولية.

تحسين تجربة المستخدم

تتمتع رمز RIF بحالة استخدام فريدة من نوعها من خلال تمكين سك العملة اسم RNS .





يستبدل نظام RNS عناوين التشفير الطويلة بأسماء يمكن قراءتها من قبل البشر، مما يجعل المعاملات الفورية وتجارب المستخدم الأفضل ممكنة. كما تدعم التكنولوجيا حلول الهوية الرقمية للمساعدة في دمج المستخدمين الجدد بسهولة أكبر.





ومن خلال هذه الحالات وغيرها من حالات الاستخدام، يعالج RIF تحديًا كبيرًا في نظام Bitcoin البيئي؛ وهو التقاط القيمة. فتصميم Bitcoin، على الرغم من قوته، لا يتضمن آلية أصلية لتحفيز المطورين. ويعالج Rootstock هذا الأمر من خلال تمكين BTC من العمل كوقود داخل سلسلته الجانبية، ولكن مرة أخرى، يحتاج النظام البيئي إلى شيء أكثر لدعم المطورين وداعميهم على المدى الطويل. وهنا يأتي دور RIF لسد الفجوة من خلال:





تحفيز المطورين على إنشاء تطبيقات تعمل على تعزيز فائدة البيتكوين.

توفير المكافآت وحقوق الحوكمة للمشاركين، وضمان الاستدامة.





الآن بعد أن تعرفت على ما يمكنك فعله باستخدام RIF، من المهم أيضًا أن تفهم كيفية الحصول عليه وأين يمكنك الاحتفاظ به.

الحصول على RIF وتخزينه

يتوفر RIF عبر مجموعة من البورصات المركزية واللامركزية، إلى جانب المجمعات الفوقية وبروتوكولات السيولة عبر السلسلة، بما في ذلك:





البورصات المركزية: Binance، Gate.io، Mexc.com، وغيرها.

التبادلات اللامركزية: SushiSwap، Changelly.

منحدرات التشغيل/الإيقاف: Lemon، وBit2Me، وMt Pelerin.

الجسور: التكافل، سوفرين، جامبر.





لتخزين RIF بشكل آمن، يمكن للمستخدمين استخدام محافظ متوافقة مع Rootstock مثل MetaMask أو Ledger أو Trezor، مما يضمن راحة البال لحامليها على المدى الطويل.





باختصار، يساعد RIF في دفع عجلة الابتكار في Rootstock لأنه يهدف إلى الجمع بين فوائد الأمان العالمي الذي توفره Bitcoin مع إمكانية برمجة Ethereum.





الهدف النهائي هو تشجيع بناء عدد أكبر من المشاريع من خلال هذه السلسلة الجانبية الراسخة - مما يؤدي إلى فتح فائدة أكبر في هذه العملية.

إخلاء المسؤولية: يرجى ملاحظة أن هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة مالية أو استثمارية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص واطلب التوجيه المهني عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتقنية blockchain أو العملات المشفرة.





