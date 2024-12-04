استكشاف رمز RIF: جلب الفائدة إلى Bitcoin

تعد رمز RIF أحد الأحجار الأساسية لنظام Rootstock البيئي، وهو أول وأكبر سلسلة جانبية متوافقة مع EVM لعملة البيتكوين.
تم تصميم RIF كرمز مميز، حيث يعمل على تمكين المستخدمين والمطورين والمنشئين من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لنظام Bitcoin البيئي بما في ذلك الحوكمة اللامركزية والعملات المستقرة وتحسين تجربة المستخدم.
RIF هو رمز مميز مصمم لفتح المزيد من الفرص على Bitcoin من خلال Rootstock، السلسلة الجانبية الرائدة في Bitcoin.
تم تصميم \RIF لمعالجة تحدي التقاط القيمة الذي يواجهه بناة البيتكوين. في حين أن RIF في حد ذاته ليس رمزًا للحوكمة، إلا أنه يمكّن وظائف الحوكمة في نظام Rootstock البيئي. من خلال وضع RIF، يمكن للمستخدمين سك stRIF؛ رمز الحوكمة الخاص بـ RootstockCollective DAO المستخدم للتصويت وإنشاء الاقتراحات وآلية المكافأة والمشاركة في حوكمة DAO.
يتجاوز دور رمز RIF تمكين الحوكمة، حيث يتم استخدامه أيضًا بواسطة بروتوكولات متعددة على Rootstock لفتح حالات الاستخدام التي تزيد من مشاركة المستخدم واعتماده.
في جوهره، تم بناء رمز RIF على
يوجد RIF في ثلاثة أشكال مختلفة؛ RIF على الشبكة الرئيسية، وtRIF على الشبكة التجريبية، وstRIF.
الرمز المميز
العرض الإجمالي
عنوان الرمز
نوع العقد
كيفية الحصول عليها
ريف
1,000,000,000 ريف
اي ار سي 677
تريف
1,000,000,000 تريف
اي ار سي 677
ستريف
يختلف؛ يزيد وينقص حسب ما إذا كان RIF مراهنًا أم لا.
ERC20، ERC677، ERC1967الوكيل
ملاحظة: stRIF هي النسخة المراهنة من RIF. إنها رمز جديد مرتبط بنسبة 1:1 بـ RIF ويُستخدم للحصول على حقوق التصويت وإنشاء المقترحات والتأثير عليها والمشاركة في إدارة
قيمة RIF ليست نظرية فحسب - القيمة حقيقية وتمتد إلى الاستخدامات العملية التي تشكل Bitcoin، مثل:
النسخة المراهنة من RIF، stRIF، هي رمز الحوكمة الرئيسي في
تعمل منظمة RootstockCollective DAO على تسريع ابتكارات Bitcoin من خلال توفير آلية الحوكمة اللامركزية، وضمان مكافأة المطورين ودعمهم لعملهم. من خلال stRIF، يمكن للمستخدمين المشاركة بنشاط في اقتصاد Rootstock وخلق القيمة من خلال تحديد طلبات المنح التي يجب أن تتلقى التمويل، ودعم المشاريع التي يعتقدون أنها ستساهم بشكل إيجابي في نظام Rootstock ونظام Bitcoin.
\وعلاوة على ذلك، مع إطلاق
تتمتع رمز RIF بحالة استخدام فريدة من نوعها من خلال تمكين سك العملة
يستبدل نظام RNS عناوين التشفير الطويلة بأسماء يمكن قراءتها من قبل البشر، مما يجعل المعاملات الفورية وتجارب المستخدم الأفضل ممكنة. كما تدعم التكنولوجيا حلول الهوية الرقمية للمساعدة في دمج المستخدمين الجدد بسهولة أكبر.
ومن خلال هذه الحالات وغيرها من حالات الاستخدام، يعالج RIF تحديًا كبيرًا في نظام Bitcoin البيئي؛ وهو التقاط القيمة. فتصميم Bitcoin، على الرغم من قوته، لا يتضمن آلية أصلية لتحفيز المطورين. ويعالج Rootstock هذا الأمر من خلال تمكين BTC من العمل كوقود داخل سلسلته الجانبية، ولكن مرة أخرى، يحتاج النظام البيئي إلى شيء أكثر لدعم المطورين وداعميهم على المدى الطويل. وهنا يأتي دور RIF لسد الفجوة من خلال:
الآن بعد أن تعرفت على ما يمكنك فعله باستخدام RIF، من المهم أيضًا أن تفهم كيفية الحصول عليه وأين يمكنك الاحتفاظ به.
يتوفر RIF عبر مجموعة من البورصات المركزية واللامركزية، إلى جانب المجمعات الفوقية وبروتوكولات السيولة عبر السلسلة، بما في ذلك:
لتخزين RIF بشكل آمن، يمكن للمستخدمين استخدام محافظ متوافقة مع Rootstock مثل MetaMask أو Ledger أو Trezor، مما يضمن راحة البال لحامليها على المدى الطويل.
باختصار، يساعد RIF في دفع عجلة الابتكار في Rootstock لأنه يهدف إلى الجمع بين فوائد الأمان العالمي الذي توفره Bitcoin مع إمكانية برمجة Ethereum.
الهدف النهائي هو تشجيع بناء عدد أكبر من المشاريع من خلال هذه السلسلة الجانبية الراسخة - مما يؤدي إلى فتح فائدة أكبر في هذه العملية.
إخلاء المسؤولية: يرجى ملاحظة أن هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة مالية أو استثمارية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص واطلب التوجيه المهني عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتقنية blockchain أو العملات المشفرة.