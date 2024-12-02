ምልላይ ዓማዊልን ምፍላጥ ምትላልን ካብ መጽሓፍ ጸወታ ማሩቲ ቴክላብስ፡ መጽናዕቲ ፍጻመ ባንክ

ምዕባለ ፍርያት & QA
ባንኪ ምግባር
ዓሚል ኣብ ኢማራት ዓረብ ኣብ 1985 ዝተመስረተ ፍሉጥ ናይ ባንክ ጉጅለ ኮይኑ፡ ብዝተፈላለዩ ኣገልግሎታትን ፍርያትን ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ብሕታዊ ባንክታት፡ ንግዳዊ ባንክታት፡ ምሕደራ ሃብቲ፡ ትካላት ባንክ፡ ሸርፊ ወጻኢ፡ ፋይናንስ ፕሮጀክት፡ ምሕደራ ንብረትን ካልእን እዩ።
ኣብ ኢማራት ዓረብ #1 ባንክ ናይ ምዃን ባህጊ ዘለዎ እዚ ዓሚል፡ 5000 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኮይኑ፡ ፍርያቱን ኣገልግሎታቱን ንልዕሊ 1 ሚልዮን ዓማዊል የቕርብ።
እቲ ዓሚል ንሕቶታት ዓማዊል ንምምላስን ትራንዛክሽን ንምክያድን ኢንተርኣክቲቭ ቮይስ ሪስፖንስ (IVR)ን ወኪል ጻውዒት መስመርን ተጠቒሙ። እቲ ዝነበረ ስርዓት ንዓማዊልን ወከልትን ግዜ ዝወስድን ብዓይኒ ክህልዉ ዝኽእሉ ናይ ምትላል ንጥፈታት ርኡይ ብድሆ ዘስዓበን እዩ ነይሩ።
ነዚ ብድሆ ንምዕጋት፡ ኣብ እዋን ጻውዒትን ትራንዛክሽንን ዓማዊል ድሕነት ንምዕባይን መንነት ደወልቲ ንምርግጋጽን ብድምጺ ዝሕግዝ ስርዓት ንምትግባር ወሲኖም።
መንነት ናይቲ ደዋሊ ምስ ተረጋገጸ፡ እቲ ደዋሊ ንብዙሓት ኣገልግሎታት ባንክ ክረክብ ይኽእል፡ ከም ምውሳኽ ተጠቀምቲ፡ ምትሕልላፍ ገንዘብን ካልእን - ኩሉ ብድምጺ ትእዛዛት።
ኣብ መንጎ ማሩቲ ቴክላብስን ዓሚልን ዝተገብረ ዘተ መሰረት ብምግባር ክልቲአን ጋንታታት ነቲ ስፍሓት ኣጽቢበንኦ፣ እዚ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ሸፊኑ -
ባንክታት ቅድሚ ኣገልግሎት ምሃበን መስርሕ ምጽራይ ዓማዊለን (KYC) ከካይዳ መደበኛ ኣሰራርሓ እዩ። መስርሕ KYC ብቐንዱ ምርግጋጽ ሰነዳት ከም ናይ ዩቲሊቲ ሕሳብ፣ ምርግጋጽ ኣድራሻን ምርግጋጽ ባዮሜትሪክን ዘጠቓልል እዩ። ስለዚ፡ ወከልቲ ፍሉይ ሓበሬታ ናይቲ ንሕቶ ወይ ንሕቶ ዝግበር ጻውዒት ንምፍላጥ ቀሊል እዩ።
ይኹን እምበር፡ ወከልቲ መንነት ናይቲ ኣብቲ ካልእ ወገን ናይቲ ጻውዒት ዝዛረብ ሰብ ንምፍላጥ በዳሂ እዩ። ብሰንኪ እዚ ጸገም፡ መስርሕ ምርግጋጽ ዓማዊል፡ ኣብ ልዕሊ ሓቀኛታት ዓማዊል መጭበርበርቲ ንምልላይ ዝሕግዝ ዕሽነት ዘይብሉ ስርዓት ከየቕረበ፡ ግዜ ወከልቲ ይውድእ ነይሩ።
ሎሚ መጭበርበርቲ መንነትን ምስጢራዊ ሓበሬታን ዓሚል ንምፍላጥ ብዙሕ ሜላታት ኣለዎም። እቲ ዓሚል ምስ ባንክ ዝተኣሳሰር ትራንዛክሽን ንምክያድ ዝያዳ ውሑስን ዝቐልጠፈን ኣገባብ ንምቕራብ ኣውቶማቲክ ድምጺ ምልላይ ከተኣታቱ ደለየ።
እቶም ቀንዲ ዕላማታት ከም ምንካይ ናይ ምምላስ ግዜ (ማለት ካብ 45-60 ካልኢት/ዓሚል) ንዓማዊል ኣብ ጻውዒት ምርግጋጽ፡ ኣብ ክንዲ ፒን ምርግጋጽ ጻዕሪ ዘይብሉ ናይ ድምጺ ምርግጋጽ ምቕራብ፡ ከምኡ’ውን ካብ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ሓበሬታ ዓማዊል ዝመጽእ ሓደጋታት ምትላል ብማሕበራዊ ምህንድስናን ምቅላልን ዝኣመሰሉ ብድሆታት ምብዳህን... ፊሽንግ ምግባር።
ተሓላቒ ድምጺ ባዮሜትሪክስ፡ ንውልቀሰባት ብተሓላቒ ወይ ብተፈጥሮ ክዛረቡ ከለዉ ብፍሉይ ናይ ድምጺ ባህርያቶም መሰረት ንምልላይ፡ ቴክኖሎጂ ምልላይ ድምጺ ይጥቀም። ነዚ ንምዕዋት ድማ ጋንታና ድምጺ ፓስ ንምፍጣር ካብ ዓማዊል ፍቓድ ዝሓትት ዌብ ፖርታል ዲዛይን ገይሩ፣ ድምጺ ፓስ ኣብ IVR ንምምዝጋብ፣ ድምጾም ኣሰር ምስ ተፈጥረ ድማ ነቲ ዓሚል ንምምዝጋብ ዝሕግዝ ዌብ ፖርታል ዲዛይን ገይሩ።
ንሓደ ፖርታል ምሕደራ ኣሰር ድምጽን ንመጭበርበርቲ ምፍላጥ መተግበሪን ዝሽፍን ክልተ ክፋላት ዘለዎ መፍትሒ ዲዛይን ጌርና። ሓጺር ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ዝተተግበረ ፍታሕ እንሆ -
1. ምዝገባ ባዮሜትሪክ ድምጺ
ኣእዛን ወዲ ሰብ ንድምጺ ወዲ ሰብ ንምልላይ ዝሕግዝ ረቂቕ ባህርያት ክርድኦ ኣይክእልን እዩ። ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝሰርሕ ባዮሜትሪክ ፍታሕ ግን ነዚ ብዘይ ጻዕሪ ክገብርዎ ይኽእሉ። ነዚ መፍትሒ ንምንዳፍ፡ ድምጺ ሓደ ደዋሊ ምስቲ ኣብቲ ዳታቤዝ ዝተዓቀበ ተሓላቒ ኣሰር ድምጺ ዘነጻጽር መድረኽ ኣለሊና ድምጺ ኣዋፊርና።
ተሓላቒ ድምጺ ምልክት (passive voiceprint) ማለት ምስቲ መድረኽ ኣብ ዝገበሮ ናይ መጀመርታ ርክብ ዝፍጠር ናይ ሓደ ዓሚል ድምጺ ናይ ሒሳብ ጦብላሕታ እዩ። ናይ ሓደ ዓሚል ኣብ ሓቀኛ ግዜ ድምጺ ምስቲ ኣብቲ ዳታቤዝ ዘሎ ተሓላቒ ድምጺ ምሕላፍ ዝሰማማዕ ምስ ረኸበ፡ እቲ መድረኽ ነቲ ወኪል እቲ ደዋሊ ከም ዝተረጋገጸ ይሕብሮ።
ነቲ ናይ ድምጺ ምልላይ መፍትሒ ፎነክስያ (ናይ ድምጺ ባዮሜትሪክን ናይ ዘረባ ምልላይ ሶፍትዌርን) ተጠቒምና ኢና ኣተግቢርናዮ። ምስ ሓደስቲ ተዛረብቲ ዝነበረና ቀንዲ ዕማም፡ ናሙናታት ድምጾም ኣብቲ ዳታቤዝ ብምውሳኽ ንምልላይን ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ብድምጺ ዝሕገዝ ሞዴል ርእሰ-ኣገልግሎት ንምስልጣንን ምጥቃም እዩ ነይሩ።
ምሕንጻጽ መስርሕ ምልላይን ምዝገባን እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ፤
2. ምፍላጥ ምትላል
መጭበርበርቲ ዋላ ነቶም ኣዝዮም ምኩራት ወከልቲ ክንክን ዓማዊል ከደናግር ዝኽእል ተንኮላት ዝመልአ ቦርሳ ኣለዎም። ንመብዛሕትኦም ወከልቲ፡ ግዳይ ምትላል ምዃኖም ንምርዳእ ኣጸጋሚ እዩ።
እቲ ናይ ድምጺ ፖርታል ካብ ድምጺ እቲ ደዋሊ ቃላዊ ምልክታት ይመሃር፣ ምስቲ ካብ ተሓላቒ ድምጺ ባዮሜትሪክስ ዝተቐመጠ ናይ ድምጺ ናሙና ፍሉይ ባህርያት ከነጻጽሮን ነቲ ወኪል ብዛዕባ እቲ ጥርጣረ ዝመልኦ ባህሪ ናይቲ ጻውዒት የጠንቅቖን።
ዝኾነ ጥርጡር ደዋሊ ኣብ ፍሉይ መኽዘን ምተወሰኸ። እዞም ኣሰር ድምጺ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሞዴል ምልላይ ድምጺ ፡ ተመሳሳሊ መጻኢ ርክባት ብኸመይ ከም ዝዕዘብን ሰንደቕ ዕላማ ከም ዝገብርን ንምምሃር ክጥቀሙሉ እዮም።
ንጠለባት ፕሮጀክትኦም ንምጭባጥ ዝገበርናዮ ተወፋይነት፡ ናብ ፍታሕ ዝወስድ ኣቀራርባን ኣተገባብራን፡ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ንፕሮጀክት ቻትቦትን ቀጥታዊ ቻትን ዝገበርናዮ ጽምዶ ተደሚሩ፡ ዓሚል መሊሱ ምሳና ክሻረኽ መንገዲ ጸረገ።
እቲ ናይ መጀመርታ ግምት ናይቲ ፕሮጀክት ናይ ግዜ መስመር 3 ወርሒ እኳ እንተነበረ፡ ብሰንኪ ዝምዕብል ዝነበረ ድሌታት ዓማዊል ግን ናብ 4 ኣዋርሕ ተናዊሑ።
እቲ ምዕራፍ ምዕባለ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ንምክፋል ብሰሙናዊ ኣኼባታት ጀሚሩ፡ ድሕሪኡ ናብ መዓልታዊ ኣኼባታት ስክራም ተቐይሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ዝርዝር ምውህሃድ ንምርግጋጽ።
- 2019 ዝሽፍን ውፉይ ጉጅለ መሃንድሳት ኣዋፊርና።
ናይ ምዕባለ ጉጅለና ንዕዉት ፕሮጀክት ዓሚል ዘድልዮ ንምምላእ ክኢላ፣ ርክብ ዝፈጥርን ተዓጻጻፍን እዩ ነይሩ።
ንመከታተሊ ምዕባለ መዓልታዊ ስታንድኣፕ ኣኼባታት ነካይድ ኔርና፡ ንባህርያት ምዝርጋሕ፡ ንሕቶታት ዓማዊልን ቅጽበታዊ ገምጋምን ድማ ማይክሮሶፍት ጋንታታት ተጠቒምናሉ፡ መዓልታዊ ርክብ ድማ ብመንገዲ ስላክ ይመሓደር ነበረ።
ንጂራ ንግሉጽ ምክትታል ምዕባለ፣ ምዕባይ ኣፍራይነት፣ ከምኡ እውን ንዕላማታት ፕሮጀክትን ውፅኢታትን ብብቕዓት ንምዕዋት መስርሓት ንምምሕያሽ ተጠቒምናሉ።
እቲ ብማሩቲ ቴክላብስ ዝተዳለወ ናይ ድምጺ ፖርታል፡ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ብድምጺ ዝሕግዝ መከላኸልን ትራንዛክሽናል ኣገልግሎታትን ብምቕራብ ንዓሚልና ልዑል ረብሓ ሂቡ። እዚ ለውጢ እዚ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ምፍታሕ ጻውዒት ብ36% ዘደንቕ ወሰኽን ኣብ ዕግበት ዓማዊል ብ52% ዝድነቕ ምዕባለን ኣስዒቡ።
ዝተቐለለ ምርግጋጽ ምስ ተሓላቒ ድምጺ ባዮሜትሪክ ኣፍልጦ፣ ኣድላይነት ምዝካር ፓስዎርድ ወይ ወሳኒ ሓረጋት ዘወግድ።
ብሕታዊ ሰላምታ፣ ቆጸራ ምውጻእ፣ ናይ ትራንዛክሽን ሓገዝ፣ ጥርዓን ምፍታሕን ካልእን ብምቕራብ ምትእስሳር ዓማዊል ኣመሓይሹ።
ምስጢራዊ ዳታ ዓማዊልን ኩባንያታትን ንምሕላው ካብ ርሑቕ ዝሰርሑ ወኪላት ብርሑቕ መንነት ምርግጋጽ ኣተኣታትዩ።
እቲ ዓሚል ንኣተሓሕዛ ጻውዒት ዓማዊል ንምምሕያሽ ውሑስ ብAI ዝሰርሕ ድምጺ መሰረት ዝገበረ ስርዓት ተኸቲሉ። እዚ መፍትሒ እዚ ንኣሰራርሓኦም ብዓቢኡ ኣመሓይሹ፣ ኣገልግሎት ዓማዊልን ዕግበትን ኣብ ምዕባይ ዘለዎ ኣድማዕነት ኣብነት እዩ። ጽሩይ ውጽኢቱ ድማ ምድልዳል ተበግሶታት ጸረ ምትላልን ኣውቶማቲክ ምርግጋጽን ኮይኑ፡ ኣብ ሓፈሻዊ ተመኩሮ ዓማዊል ርኡይ ምዕባለ ርእዩ።
ንሕና Agile, Lean, & DevOps ብሉጻት ልምድታት ብምኽታል ንሓሳባት ተጠቀምትኻ ብናይ ምትሕብባር & ቅልጡፍ ኣፈጻጽማ ናብ ፍረ ዘብጽሕ ብሉጽ ፕሮቶታይፕ ንፈጥር። ቀዳምነትና ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ግዜ & ተበጻሕነት እዩ።
ብሓቂ ዝተዘርግሐት ጋንታኹም ክንከውን ንደሊ ኢና፡ ስለዚ ብዘይካ እቲ ስሩዕ ኣኼባታት፡ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጋንታና ሓደ ጻውዒት ቴለፎን፡ ኢመይል፡ ወይ መልእኽቲ ርሒቑ ከምዘሎ ርግጸኛታት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።
እቲ ዓሚል ብቴክኖሎጂ ኣፍልጦ ድምጺ ኣብ ምስራሕ ክእለትን ተመኩሮን ዘለዎ መሻርኽቲ ከምጽእ ደለየ። ንረብሓና ቅድሚ ሕጂ ንሓደ ካብ ፕሮጀክትታቶም ዝኸውን ናይ ቻትቦት መፍትሒ ኣብ ምህናጽን ብዓወት ኣብ ምቕራብን ተሓባቢርና ኔርና።
ምዕራፍ RFI ምስ ወዳእና፡ ካብ ግሪኽን ህንድን ዝመጹ ካልኦት ሓሙሽተ መሻርኽቲ ምዕባለ ፍርያት ንRFP ተሓጺርና። ካብቲ ኣብ ውሽጢ RFIን RFPን ዝተቐመጠ ናይ ብቕዓት መዐቀኒታት ወጻኢ፡ ማሩቲ ቴክላብስ ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ፍታሕ ኣብ ምህናጽ ተመሳሳሊ ፍታሕ፡ መወከሲ ዓማዊልን ምስ ዓማዊል ባዕሎም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዝምድናታትን ብዘለዎ ኣገዳሲ ተመኩሮ ኣብ ሓጺር ዝርዝር ተሰሪዑ።
እቲ ቀዳማይ ዕላማ ዝርዝር ናይ ርኽበት ምዕራፍ ብምዃኑ፡ ናይቲ ዓሚል ቴክኒካዊ፡ ተግባራውን ንግዳውን ጠለባት ብሰፊሑ ተረዲእናዮ። ምሉእነት እቲ ፕሮጀክት ብንጹርን ዝተዋደደን ኣገባብ ብጥንቃቐ ተሰኒዱ ኣብ ዓሚልና ኣወንታዊ ጦብላሕታ ገዲፉ። በዚ ምኽንያት ድማ ምስ ምዕራፍ ልምዓት ንቕድሚት ክስጉሙ ወሲኖም።