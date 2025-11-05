Falling Into Smarter Writing: Widgets Chowa, AI Feedback และการเปิดตัวอื่น ๆ

HackerNoon มีการพัฒนา! จาก Widgets Chowa ไปยังการปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือความเข้าใจของ บริษัท ที่เพิ่มขึ้นเครื่องมือ AI และหลักสูตรบล็อกที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ - มีจํานวนมากที่จะสํารวจ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนผู้อ่านหรือคนรักเทคโนโลยีที่นี่คือทุกอย่างใหม่ทั่วแพลตฟอร์มของเราในเดือนนี้ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์นี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์มจาก จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2025 22 กรกฎาคม Chowa Widgets: เขียนอย่างชาญฉลาดในนิ้วมือของคุณ Chowa Widgets: เขียนอย่างชาญฉลาดในนิ้วมือของคุณ เครื่องมือ Chowa Widgets และเครื่องมือ Chowa ใหม่มีอยู่แล้ว! ตอนนี้ตัวแก้ไขมีความสูงเต็มรูปแบบเรียบง่ายขึ้นด้วย CSS tweaks และส่วนความคิดเห็นได้รับการอัพเกรดเพื่อให้คุณสามารถทิ้งบันทึกทั้งหมดของคุณไว้สําหรับผู้เขียนร่วมกัน ไอคอนทั้งหมดในแถบเครื่องมือ Chowa ตอนนี้มาจากห้องสมุด Pixelated ให้รูปลักษณ์คลาสสิก HackerNoon แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ลองพูดคุยเกี่ยวกับ Chowa Widgets คุณจะพบพวกเขาในส่วนกลางด้านซ้ายบนโปรแกรมแก้ไข - เลื่อนเพื่อเปิดใช้งาน พวกเขาจะช่วยให้คุณทําสามสิ่ง: โหมดการเขียน: ลบข้อมูลเรื่องเพื่อการเขียนที่ปราศจาก distraction Read Your Draft Aloud: ด้วยการใช้ API การพูดสังเคราะห์ของเบราว์เซอร์ของคุณคุณสามารถฟังการวาดภาพของคุณได้ด้วยคลิกเดียว ข้อเสนอแนะ AI: สร้างข้อเสนอแนะ AI สูงสุด 3 ข้อต่อ (ขั้นต่ํา 200 คํา) และรับเคล็ดลับที่สามารถทําได้เพื่อปรับปรุงเรื่องราวของคุณ นอกจากนี้เรายังปรับปรุงวิธีที่คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณในเรื่องราว HackerNoon ด้วย และ เพื่อเพิ่มหนึ่ง: Graphs Charts คลิกที่ไอคอนกราฟที่ด้านบนของแถบเครื่องมือ Chowa เพิ่มข้อมูลของคุณ แก้ไขรูปแบบกราฟของคุณ - แปลงจากแถวหรือแถบไปยังเค้กหรือพื้นที่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chowa . ที่นี่ เลือกเสียง AI ของคุณสําหรับการอ่านเรื่อง Pick Your AI Voices for Story Reading เลือกเสียง AI ของคุณสําหรับการอ่านเรื่อง หากคุณได้เผยแพร่เรื่องราวคุณสามารถเลือกเสียงที่อ่านงานของคุณได้ เลือกสองเสียงที่สร้างขึ้นโดย AI ลองฟังคําพูดตัวอย่างและเลือกคําโปรดของคุณ ไม่ต้องการเลือกหรือไม่ ไม่ต้องกังวล - เราจะ randomize พวกเขาสําหรับคุณ Voices tab ในโปรไฟล์ของคุณ Story Pages Got a Fresh Look Story Pages ได้รับการดูสดใหม่ คุณสังเกตเห็นการปรับแต่งที่ละเอียดอ่อนในหน้าเรื่อง? นี่คือสิ่งใหม่: เล่นเสียง: เลือกความเร็วในการเล่นและเสียง - เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอย่างถูกต้องตามที่คุณต้องการ การวางแผนผู้เขียน: โปรไฟล์ผู้เขียนถูกยึดติดกับด้านข้างทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบการเขียนและสํารวจโปรไฟล์แม้ในเรื่องราวหลายผู้เขียน ไอคอนความน่าเชื่อถือเรื่องราว: Hoverable สําหรับบรรทัดฐานที่รวดเร็ว คําอธิบายและคําเตือนเรื่อง: ปรับปรุงเพื่อตอบสนองการออกแบบ Tailwind ของเรา การกระทําเรื่องราว: การแบ่งปันตอนนี้มีการลดลงด้วยไอคอน Pixelated และปฏิกิริยาจะเห็นได้ - คุณสามารถดูพวกเขาอัปเดตสดขณะที่ผู้อ่านโต้ตอบ ค้นหาซอฟต์แวร์ AI และ Grants และ Credits via HackerNoon AI ค้นหาซอฟต์แวร์ AI และ Grants และ Credits via HackerNoon AI คุณกําลังประสบความสําเร็จในผลิตภัณฑ์หรือ startup AI ที่มีอิทธิพล แต่ยังกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเปิดตัวและปรับขนาดได้หรือไม่ เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ทุกคนสามารถหาการสนับสนุนหรือโปรแกรมเครดิตที่เหมาะสมที่สุดในกองทุนการพัฒนา AI ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของซอฟต์แวร์ AI และทุนและเครดิตการคํานวณ รายการโปรแกรมทั้งหมดสามารถกรองได้ตามหมวดหมู่ หมวดหมู่เริ่มต้นของเราคือ: โปรแกรมวิชาการแพลตฟอร์ม AI / ML API, โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์, การสื่อสาร, การแข่งขัน, Database & Storage, Dev Tooling, การสนับสนุนของรัฐบาล, ความปลอดภัยและเอกลักษณ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองตามจํานวนเช่น 0-$1k หรือ $1k-$10k หรือ $10k-$50k และอื่น ๆ หรือเพียงแค่ค้นหาชื่อ บริษัท ที่คุณกําลังสร้างหรือหมวดหมู่ที่คุณกําลังสร้างหรือคิดว่าจะสร้างใน การ์ดและหน้าโปรแกรมทั้งหมดมีปุ่ม "สมัครสําหรับการเข้าถึง" ที่สําคัญมาก นี่ไม่ใช่เพียง AI แฮลูซีนาที่เลื่อน /startups บนโดเมนเรียกมันเป็นงานที่ทําได้ดีและขีด จํากัด อัตราเกินไป นี่คือทีม HackerNoon ที่ประมวลผลลิงก์บุคคลที่สามโดยตรงที่สุดเพื่อสมัครสําหรับเครดิตที่เราสามารถหาและตรวจสอบในขณะที่เผยแพร่ เราตั้งใจที่จะอัปเดตตามที่เราไป ปุ่มที่สองของ "ข้อมูล บริษัท & บล็อก" เชื่อมโยงไปยังทรัพยากร HackerNoon ฟรีมากขึ้นเกี่ยวกับ บริษัท ข้อมูลทางธุรกิจและบล็อกของพวกเขา (ex , และอื่น ๆ ) NVIDIA IBM ต้องการได้รับรางวัล AI ของคุณที่ระบุไว้ที่นี่? กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ ต้องการได้รับรางวัล AI ของคุณที่ระบุไว้ที่นี่? กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวนี้ที่นี่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวนี้ . ที่นี่ Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative แอปพลิเคชันมือถือ 2.06: เร็วกว่าสมาร์ทและทํางานร่วมกัน เวอร์ชัน 2.06 ของแอปพลิเคชันมือถือได้เข้าสู่แอปพลิเคชันของคุณ! เวอร์ชันใหม่นี้รวมถึงการเปิดตัวแอปที่เร็วขึ้นและโหลดหน้าแรกที่เร็วขึ้น - เพราะมิลลิสวินาทีสําคัญ นอกจากนี้การแก้ไขข้อความแบบบูรณาการ Chowa ตอนนี้รองรับการเขียนบล็อกร่วมกันแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์มือถือทําให้การทํางานในทีมได้ง่ายขึ้น เริ่มโพสต์ร่วมกันจากโครงการว่างหรือเลือกจากหลายร้อยเทมเพลตบล็อก นอกจากนี้เรายังเพิ่มการสวิทช์แบบไม่มีที่สิ้นสุดในการวาดภาพในทั้ง Chowa และ Editor 3.0 ทําให้การทํางานและตรวจสอบเรื่องราวของคุณง่ายกว่าที่เคย สุดท้าย HackerNoon ได้คิดใหม่และสร้างใหม่วิธีที่การจัดอันดับ บริษัท ทํางานเพื่อวัดที่ดีที่สุด บริษัท ที่เป็นด้านเทคนิคถัดไป นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการใช้งานและการออกแบบจํานวนมากสําหรับผู้เล่นบล็อกเสียง - ความเร็วมากขึ้นความชื้นน้อยลงและสัญญาณที่ทันเวลา อัปเดตแอปของคุณในขณะนี้ใน Apple และ Google Play – มันฟรี! อัปเดตแอปของคุณในขณะนี้ใน Apple และ Google Play – มันฟรี! Find the Right HackerNoon Services for You ค้นหาบริการ HackerNoon ที่เหมาะสมสําหรับคุณ ของเรา ตอนนี้จะถูกแบ่งออกระหว่างบริการแบบครบวงจรและแผนการสมัครสมาชิกเพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งและเปรียบเทียบตัวเลือก ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับบทบาทของพวกเขา - นักเขียนผู้อ่านหรือแบรนด์ คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" เพื่อขยายผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์และดูรายละเอียดและข้อได้เปรียบทั้งหมด หน้าบริการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าบริการของเราที่นี่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าบริการของเราที่นี่ พบกับโฮสติ้งของเรา For writers: แปลเรื่องราวด้วยภาษาที่นิยมมากที่สุด 76 ภาษาของเราทั่วโลก! ดูสถิติของคุณเติบโตอย่างมีนัยสําคัญอันดับสําหรับคําหลักในภาษาอื่น ๆ และเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย แต่มีความเกี่ยวข้องด้วยการแปล! ประโยชน์หลัก ได้แก่: 1. เรื่องแปล : เรื่องแปล รวบรวมผู้อ่านเพิ่มเติมจากมุม / พื้นที่ต่างๆของโลก เพิ่มการเชื่อมโยงของบทความทั่วเว็บ The flags under your story title looking cool af ภาษาอื่น ๆ มากกว่าดีขึ้น The booster service is specifically designed to amplify the reach and visibility of stories, ensuring they gain more exposure and engagement on HackerNoon.com. Main benefits include: 2. Boost เรื่องราวของคุณ : Boost เรื่องราวของคุณ We’ll feature this story on HackerNoon homepage for up to 48 hours! Homepage Boost: We’ll include this story in the HackerNoon Newsletter, sent daily at noon to HackerNoon readers. This will get your story exposed to approximately 350,000+ subscribers with open rate of up to 31%. Newsletter Boost: The HackerNoon Blogging Course helps writers sharpen their skills and get published online. Built by the same editorial team that has reviewed 150,000+ drafts, the course breaks writing for the internet into 8 practical modules—covering everything from finding your niche and structuring stories, to editing, SEO, distribution, and building an audience. By the end, you’ll not only have a stronger portfolio, but also a repeatable system for turning ideas into stories that get read and shared. Main benefits include: 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (มาเร็ว ๆ นี้) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (มาเร็ว ๆ นี้) ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ ชั่วโมงของเนื้อหาวิดีโอ เขียนเทมเพลตและรายการตรวจสอบ การเข้าถึงชุมชนส่วนตัว การเข้าถึงตลอดชีวิต มากกว่า For brands: โพสต์บน HackerNoon: ประโยชน์หลัก ได้แก่ การรวม RSS Feed และจดหมายข่าวอัตโนมัติ Curation across 8 tagged pages Google Indexed ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มอํานาจโดเมนของคุณ ส่วนแบ่งสังคมและโปรโมชั่นที่ชําระเงิน (ขายแยกต่างหาก) แคนิค Linkback คาดหวังว่าคุณจะอ่านเรื่องราวของคุณอย่างน้อย 3,000 ครั้ง คุณสามารถตรวจสอบสถิติของคุณด้วยการอ่านและอ่านเวลาในโปรไฟล์ของคุณ - การเห็นคือการเชื่อ 12 การแปลด้วย URL ที่แตกต่างกันเพื่อจัดอันดับบล็อกของคุณสําหรับคําหลักในภาษาหลัก Story Podcast สร้างและกระจายผ่านเสียง RSS Feeds บน Spotify, Apple Podcasts และอื่น ๆ ตัวอย่างบัญชีธุรกิจ: https://hackernoon.com/u/minio และ https://hackernoon.com/u/rootstock_io เครดิตบริโภคเฉพาะถ้าเรื่องได้รับการยอมรับ หากถูกปฏิเสธไม่มีเครดิตจะถูกใช้ ไม่มีวันที่หมดอายุสําหรับเครดิต บทความที่เผยแพร่จะยังคงอยู่บน HackerNoon สําหรับชีวิต! โพสต์บน HackerNoon เครื่องรวมข่าว Evergreen ของคุณบน HackerNoon พร้อมข้อมูลแบรนด์ของคุณ ข้อดีหลัก ได้แก่: 2. เทคโนโลยี บริษัท ข่าวหน้า : Tech Company News Page หน้า บริษัท ของคุณใน HackerNoon Your company's Wiki page with details like employee count, founding date, socials, stock pricing, and company description การจัดอันดับ evergreen ของ บริษัท ของคุณ ข่าวและคําพูดทั่วเว็บและบน HackerNoon ค้นพบไดเรกทอรี บริษัท เทคโนโลยีอัจฉริยะมากขึ้น Explore the Smarter Tech Companies Directory ค้นพบไดเรกทอรี บริษัท เทคโนโลยีอัจฉริยะมากขึ้น คุณเคยต้องการสํารวจ บริษัท โดยอุตสาหกรรม? ตอนนี้คุณสามารถ! เยี่ยมชม เพื่อสํารวจ บริษัท ชั้นนําใน 97 อุตสาหกรรมชั้นนําตั้งแต่ startups นวัตกรรมไปจนถึงองค์กรระดับโลก แต่ละการ์ดอุตสาหกรรมจะแสดงชื่อและคําอธิบายอุตสาหกรรมพร้อมกับจํานวน บริษัท และ บริษัท ชั้นนํา hackernoon.com / บริษัท / อุตสาหกรรม ในเว็บไซต์เฉพาะของอุตสาหกรรม (เช่น ), คุณสามารถสํารวจการจัดอันดับอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ด้วยราคาหุ้นของแต่ละ บริษัท และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่บัตร บริษัท เปิดหน้า บริษัท เทคโนโลยีสีเขียวหน้าซึ่งคุณสามารถตอบสนองสมัครสมาชิกออกความคิดเห็นและความคิดเห็น การพัฒนาเว็บไซต์ Stay in the Loop with 3 Tech Polls เก็บอยู่ในวงจรด้วยการสํารวจเทคนิค 3 HackerNoon เพิ่งเปิดตัวจดหมายข่าวใหม่ . นิตยสารประจําสัปดาห์นี้จัดเก็บผลลัพธ์จากเรา along with two related polls from around the web. It covers all tech topics and news circulating online, including , Web3, Crypto, การเขียนโปรแกรมและอื่น ๆ อีกมากมายให้คุณภาพสั้น ๆ ของสิ่งที่ชุมชนเทคโนโลยีกําลังคิด 3 เทคโนโลยีการสํารวจ การสํารวจของสัปดาห์ วิศวกรรมทางเทคนิค ขอบคุณทุกคนที่ลงคะแนน - คุณได้ช่วยสร้างแรงกระแทกของเทคโนโลยี! ลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าว 3 Tech Polls ที่นี่ ลงทะเบียน โพสต์ . 3 เทคโนโลยีการสํารวจ ที่นี่ Discover HackerNoon’s New Pages ค้นพบหน้าเว็บใหม่ของ HackerNoon การเงินเมล็ดพันธุ์ การเงินเมล็ดพันธุ์ ติดตามการแจ้งเตือนการเงินของ Seed ที่สําคัญที่สุดทั่วโลก รายชื่อแต่ละรายงานแสดงรายละเอียดของ บริษัท อุตสาหกรรมวันที่ลงทุนมูลค่านักลงทุนและลิงก์ไปยังประกาศ ในบันทึกที่คล้ายกันเรายังเปิดหน้าสําหรับ , และ การเงิน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่า! ชุด A ชุด B ซีรี่ส์ C แฮกเกอร์ HackerNoon.AI เรียนรู้วิธีที่ HackerNoon ทํางานร่วมกับ AI เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเผยแพร่ที่สนับสนุนด้วย AI, เครื่องมือการเรียนรู้เครื่องและค้นพบบล็อก AI ผู้เชี่ยวชาญทั่วเว็บไซต์ของเรา Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: พบหลักสูตรบล็อก HackerNoon นักเขียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาการเผยแพร่ - พวกเขามีปัญหาการมองเห็น เป็นที่นี่เพื่อแก้ไขสิ่งนี้ นี่เป็นครั้งแรกของเรา , หลักสูตรสําหรับนักเขียนทุกที่ที่ต้องการระบบที่จะเติบโตการเข้าถึงของพวกเขาได้รับการแสดงและเปลี่ยนการเขียนเป็นโอกาสที่แท้จริง HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course จากทีมงานบรรณาธิการที่เปลี่ยน , หลักสูตรนี้สอนนักเขียนวิธีการ: 150,000+ drafts into homepage features เขียนด้วยความชัดเจนและอํานาจ รับเรื่องราวของคุณเผยแพร่และแบ่งปัน สร้างผู้ชมที่อยู่รอบ ๆ แปลงงานอดิเรกเป็นอาชีพ นี่ไม่ได้เป็นเพียง“วิธีการเขียนบล็อก” มันเป็น และเหนือกว่า how to write for the internet in 2025 ทุกโมดูลประกอบด้วย: วิดีโอสอนตามความต้องการ เครื่องมือและเทมเพลตที่ใช้งานได้ (คุณต้องเก็บไว้) ✍️ Assignments to put the skills into action ชุมชนของนักเขียนที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะสนับสนุนคุณและตอบคําถามของคุณ Plus, every student will get a และ หลักสูตรการเสร็จสิ้น certificate badge ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร? คลิกที่นี่ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร? คลิก . ที่นี่ หลักสูตรการเขียนบล็อก HackerNoon จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ดังนั้นเข้าร่วมรายการรอการเข้าถึงครั้งแรก หลักสูตรบล็อก HackerNoon จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ดังนั้น สําหรับการเข้าถึงครั้งแรก เข้าร่วม waitinglist More Social Media Milestones 🎉 มากกว่า Social Media Milestones We’ve hit some fun milestones on social media: 27.6k+ ดาวน์โหลดและนับใน Pixel Icon Library ของเรา! 245 ล้านมุมมองบน Giphy! ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเรา - การสนับสนุนของคุณทําให้ความสําเร็จเหล่านี้เป็นไปได้