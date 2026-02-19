ฉันย้ายบล็อกของฉันจาก Jekyll ไปยัง Hugo - หรืออย่างน้อยฉันเกือบจะทํา

ส่วนใหญ่ของโพสต์บล็อกของฉันเป็นบทเรียนที่เรียนรู้ ฉันพยายามที่จะบรรลุบางสิ่งบางอย่างและฉันบันทึกกระบวนการที่ฉันใช้ในการทํามัน นี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในที่สุดฉันไม่ได้บรรลุสิ่งที่ฉันต้องการ ในโพสต์นี้ฉันมุ่งมั่นที่จะอธิบายสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการพยายามที่จะย้ายจาก Jekyll ไปยัง Hugo และทําไมในที่สุดฉันไม่ได้ทําขั้นตอนสุดท้าย กรณี ฉันเริ่มต้นบล็อกนี้บน WordPress หลังจากหลายปีฉันตัดสินใจที่จะ ฉันมีความสุขกับ ขึ้นอยู่กับ Ruby และแม้ว่าฉันจะไม่เป็นนักพัฒนา Ruby แต่ฉันก็สามารถสร้างปลั๊กอินบางอย่างได้ การย้ายไป Jekyll จักรวาล ฉันโฮสติ้งรหัสฐานบน GitLab ด้วย GitLab CI และฉันได้กําหนดค่า Renovate เพื่อสร้าง PR เมื่อเครื่องประดับหมดอายุ ด้วยวิธีนี้ฉันจ่ายค่าธรรมเนียมทางเทคนิคทุกครั้งและฉันไม่ได้สะสมมันในช่วงหลายปีสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันได้รับ PR เพื่ออัปเดตภาพ Ruby Docker ของผู้ปกครอง สอง . 3.4 4.0 ฉันตรวจสอบว่า Jekyll พร้อมสําหรับ Ruby 4 มันไม่ได้แม้ว่ามี อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นเพียง Jekyll: The ใช้อัญมณีที่รุ่นที่ไม่เข้ากันได้กับ Ruby 4 ปัญหาที่เปิด Gemfile ที่แย่กว่านั้นฉันได้ตรวจสอบสุขภาพโดยรวมของ ความมุ่งมั่นครั้งล่าสุดคือไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากบอท Integration Continuous ฉันคิดว่าอาจเป็นเวลาที่จะมองหาทางเลือก โครงการ Jekyll ฮูโก เช่นเดียวกับ Jekyll เป็นเครื่องกําเนิดเว็บไซต์แบบคงที่ ฮูโก \n \n Hugo เป็นหนึ่งในเครื่องกําเนิดเว็บไซต์แบบสถิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยความเร็วและความยืดหยุ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจ Hugo ทําให้สร้างเว็บไซต์สนุกอีกครั้ง Hugo เป็นหนึ่งในเครื่องกําเนิดเว็บไซต์แบบสถิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยความเร็วและความยืดหยุ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจ Hugo ทําให้สร้างเว็บไซต์สนุกอีกครั้ง ในทางตรงกันข้ามกับ Jekyll, Hugo สร้างขึ้นบน Go. มันมีชื่อเสียงว่าตัวเองเป็น "ความเร็วที่น่าตื่นตาตื่นใจ". Iceing บนเค้ก, the ดูกิจกรรมมากขึ้นกว่า Jekyll แม้ว่าฉันไม่ได้เป็นแฟน Go แต่ฉันตัดสินใจว่า Hugo เป็นเป้าหมายการย้ายที่ดี หลักฐาน Jekyll ไปยัง Hugo การย้ายจาก Jekyll ไปยัง Hugo ตามกฎหมาย Pareto การย้ายเนื้อหา Hugo ให้โฟลเดอร์หลักต่อไปนี้: \n \n \n \n \n เนื้อหาสําหรับเนื้อหาที่ต้องประมวลผล สถิติสําหรับทรัพยากรที่คัดลอกเป็น layouts สําหรับ templates ข้อมูลสําหรับแหล่งข้อมูล ตรวจสอบ สําหรับความสมบูรณ์แบบ รายการเต็ม Jekyll ทําความแตกต่างระหว่าง และ . ก่อนหน้านี้มีวันที่หลังไม่ได้ ดังนั้นโพสต์เป็นพื้นฐานของบล็อก หน้ามีเสถียรภาพและโครงสร้างเว็บไซต์ ฮูโกไม่ได้ทําความแตกต่างนี้ โพสต์ หน้าแรก แผนที่โครงสร้างโฟลเดอร์ Jekyll เช่น: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Jekyll \n Hugo \n \n \n \n _posts \n content/posts \n \n \n \n _pages/<foo.md> \n content/posts/<foo.md> \n \n \n \n _data \n data \n \n \n \n _layouts \n layouts \n \n \n \n assets \n static _posts content/posts _pages/<foo.md> content/posts/<foo.md> _data data _layouts layouts assets static เมื่อการทําแผนที่ไม่เพียงพอ Jekyll ข้อเสนอ Plugins มาในหลายประเภท: ปลั๊ก \n \n \n \n \n \n \n \n \n Generators - Create additional content on your site Converters - Change a markup language into another format Commands - Extend the jekyll executable with subcommands Tags - Create custom Liquid tags Filters - Create custom Liquid filters Hooks - Fine-grained control to extend the build process \n \n \n \n \n \n \n เครื่องกําเนิดไฟฟ้า - สร้างเนื้อหาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของคุณ แปลง - เปลี่ยนภาษาการทําเครื่องหมายไปยังรูปแบบอื่น คําสั่ง - Extend the jekyll executable with subcommand แท็ก - สร้าง แท็ก Liquid ที่กําหนดเอง ตัวกรอง - สร้างตัวกรองของเหลวที่กําหนดเอง Hooks - การควบคุมเม็ดละเอียดเพื่อขยายกระบวนการก่อสร้าง บน Jekyll ฉันใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแท็กตัวกรองและกาว บางส่วนฉันใช้ผ่านหินอ่อนที่มีอยู่เช่น อื่น ๆ ได้รับการพัฒนาตามที่กําหนดเองเพื่อความต้องการของฉันเอง ปลั๊กอิน Jekyll tags แปลไปยัง ใน Hugo: รหัสสั้น \n \n \n รหัสสั้นเป็นเทมเพลตที่อ้างอิงภายในการทําเครื่องหมายและยอมรับอาร์กเมนต์จํานวนใด ๆ พวกเขาสามารถใช้กับรูปแบบเนื้อหาใด ๆ เพื่อแทรกองค์ประกอบเช่นวิดีโอภาพและสื่อสังคมในเนื้อหาของคุณ มีสามประเภทของรหัสสั้น: embedded, custom และ inline รหัสสั้นเป็นเทมเพลตที่อ้างอิงภายในการทําเครื่องหมายและยอมรับอาร์กเมนต์จํานวนใด ๆ พวกเขาสามารถใช้กับรูปแบบเนื้อหาใด ๆ เพื่อแทรกองค์ประกอบเช่นวิดีโอภาพและสื่อสังคมในเนื้อหาของคุณ มีสามประเภทของรหัสสั้น: embedded, custom และ inline Hugo มีคอลเลกชันที่ค่อนข้างมากของรหัสสั้นออกจากกล่อง แต่คุณสามารถเปิดตัวของคุณเอง แต่น่าเสียดายที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าไม่ได้มีเทียบเท่าใด ๆ ใน Hugo ฉันได้พัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อสร้างจดหมายข่าวและหน้าการสนทนา ปลั๊กอินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะสร้างหน้าต่อปีโดยอัตโนมัติตามข้อมูลของฉัน ใน Hugo ฉันต้องสร้างหน้าต่อปีด้วยตนเอง การย้าย GitLab Build การสร้าง Jekyll ประกอบด้วยสามขั้นตอน: \n \n \n \n ตรวจสอบว่า Gemfile.lock, Dockerfile หรือ .gitlab-ci.yml ใด ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและสร้างภาพ Docker ถ้าเป็นกรณี ใช้ภาพ Docker เพื่อสร้างเว็บไซต์จริง แปลงเว็บไซต์ไปยัง GitLab Pages การเปลี่ยนแปลงหลักเกิดขึ้นอย่างชัดเจนใน นี่คือรุ่นใหม่ของ Hugo สําหรับการอ้างอิง: Dockerfile FROM docker.io/hugomods/hugo:exts\n\nENV JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk\nENV PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH\n\nWORKDIR /builds/nfrankel/nfrankel.gitlab.io\n\nRUN apk add --no-cache openjdk21-jre graphviz \\ #1\n && gem install --no-document asciidoctor-diagram asciidoctor-diagram-plantuml rouge #2\n \n \n \n แพคเกจสําหรับ PlantUML Gems สําหรับไดเรกทอรี Asciidoctor และ syntax highlighting ในขณะนี้ฉันควรมีกลิ่นปลาบางสิ่งบางอย่าง แต่มันทํางานดังนั้นฉันจึงดําเนินการต่อไป การทําธุรกรรม Breaker ฉันย้ายด้วยความช่วยเหลือของ Claude Code และ Copilot CLI มันต้องใช้เวลาไม่กี่เซสชั่นที่แพร่กระจายในช่วงหนึ่งสัปดาห์ส่วนใหญ่ในตอนเย็นและในวันหยุดสุดสัปดาห์ ในระหว่างการย้ายฉันขอการเปรียบเทียบหนึ่งกับหนึ่งอย่างสม่ําเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลว ความคิดของฉันคือการสร้างเว็บไซต์ Jekyll และ Hugo ด้านข้างข้างกันใช้ทั้งสองใน GitLab Pages และเปรียบเทียบทั้งสองรุ่นที่ใช้ในการใช้สําหรับช่องว่างสุดท้าย ฉันอัปเดตการสร้างเพื่อทําเช่นนั้นและฉันเปิดใช้งานการสร้าง: การสร้าง Jekyll ใช้เวลามากกว่าสองนาทีในขณะที่การสร้าง Hugo ใช้เวลามากกว่าสิบนาที! ฉันไม่สามารถเชื่อมันได้ดังนั้นฉันเปิดใช้งานการสร้างอีกครั้ง ผลลัพธ์มีความสม่ําเสมอ ฉันวิเคราะห์บันทึกเพื่อเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น นอกเหนือจากคําเตือนไม่กี่ครั้งฉันก็ไม่เห็นอะไรที่อธิบายว่าความช้ามาจากไหน │ EN \n──────────────────┼──────\n Pages │ 2838 \n Paginator pages │ 253 \n Non-page files │ 5 \n Static files │ 2817 \n Processed images │ 0 \n Aliases │ 105 \n Cleaned │ 0 \nTotal in 562962 ms\n เมื่อฉันถาม Claude Code มันแสดงให้เห็นถึงการใช้ Asciidoc ของฉันในโพสต์ของฉัน ในขณะที่ฮูโกสนับสนุน Asciidoc (และ ), มัน delegates รูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก Markdown ไปยังเครื่องมือภายนอก สําหรับ Asciidoc, มันเป็น แสดงให้เห็นว่าวิธีการนี้ทํางานได้ดีสําหรับสองเอกสาร Asciidoc ไม่มากสําหรับมากกว่า 800 ฉันค้นหาและพบว่าฉันไม่ได้เป็นคนแรกที่ตีผนังนี้: สเปน 5 ปี รูปแบบอื่น ๆ asciidoctor ฟิล์ม บอกว่าฉันผิดหวังคือการอ้างอิง ฉันทิ้งการทํางานในสาขา ฉันอาจลบมันในอนาคตเมื่อฉันเย็นลง ข้อสรุป ก่อนที่จะทํางานเกี่ยวกับการย้ายฉันทําความระมัดระวังของฉันและยืนยันความสามารถทางเทคนิคของงาน ฉันทําเช่นนั้นโดยการอ่านเอกสารและแชทกับ LLM อย่างไรก็ตามฉันเสียเวลาในการทํางานก่อนที่จะกลิ้งกลับ ฉันโกรธต่อเอกสาร Hugo สําหรับการไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมและประสิทธิภาพที่ประสบความสําเร็จในตัวอักษรสีแดงที่กล้าหาญ อย่างไรก็ตามมันเป็นบทเรียนที่ดีที่จะจําไว้ที่จะตรวจสอบปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะใช้เวลามากขึ้นแม้ในโครงการส่วนบุคคล