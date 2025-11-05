Falling Into Smarter Writing: Chowa Widgets, AI Feedback, மேலும் வெளியீடுகள்

HackerNoon வளர்ந்து வருகிறது! Chowa விண்டோஸ் இருந்து மொபைல் பயன்பாடுகள் மேம்படுத்தல்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட நிறுவனம் புரிதல், AI கருவிகள், மற்றும் விரைவில் தொடங்கும் வலைப்பதிவு குறியீடு - தேடி நிறைய உள்ளன. நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளர், வாசகர், அல்லது தொழில்நுட்ப கவர்னர், இங்கே இந்த மாதம் எங்கள் தளத்தில் அனைத்து புதிய உள்ளது. இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot... ஜூலை 5, 2025 வரை July 22nd Chowa Widgets: Smarter Writing at Your Fingertips (உங்கள் கைகளில் சிறப்பாக எழுதுங்கள்) Chowa Widgets: Smarter Writing at Your Fingertips (உங்கள் கைகளில் சிறப்பாக எழுதுங்கள்) Chowa Widgets and new Chowa tools are now live!The editor is now full-high, smoother, with CSS tweaks, and the comments section is upgraded so you can leave all your notes for co-authors.All icons in the Chowa Toolbar now come from the Pixelated Library, giving that classic HackerNoon look. Chowa Widgets பற்றி பேசலாம் நீங்கள் அவற்றை உள்ளடக்கத்தில் வலது பக்கத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியும் - திறக்க சுழற்சி.அவர்கள் நீங்கள் மூன்று விஷயங்களை செய்ய உதவும்: Writing Mode On: distraction-free writing-ஐ பயன்படுத்துவதன் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட தகவல்களை வெளியிடுகிறது. Read Your Draft Aloud: உங்கள் பிரசாரத்தின் synthetic speech API ஐப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் ஒரு கிளிக் மூலம் உங்கள் திட்டம் கேட்க முடியும். AI Feedback: ஒவ்வொரு திட்டம்க்கு மேல் மூன்று AI suggestions (Minimum 200 words) உருவாக்கவும், உங்கள் சொற்களை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்பாடுகளை பெறவும். மேலும், நீங்கள் HackerNoon பற்றிய உங்கள் தகவல்களை எவ்வாறு விளக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் மேம்படுத்தியுள்ளோம். மற்றும் ஒன்று சேர்க்கவும் : Graphs Charts Chowa toolbar இன் மேல் உள்ள graph icon ஐ கிளிக் செய்யவும். உங்க data கொடுங்க. Edit your graph format - switch from line or bar to pie or area. Chowa பற்றி மேலும் அறிய . இங்கே Read your story எழுத்துக்களை Pick Your AI Voices for Story Reading Read your story எழுத்துக்களை நீங்கள் எழுதிய பதிவுகள் இருந்தால், நீங்கள் இப்போது உங்கள் வேலையை ஓதுபவர்களை தேர்வு செய்ய முடியும். ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] Voice tab உங்கள் Profile இல் Story Pages Got a Fresh Look முகப்பு குறிச்சொற்கள் A Fresh Look Next articleதமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய கலாச்சாரப் பிரச்னைகள் என்ன?Next PostNext Next post: Audio Player: Playback speed and voice - நீங்கள் விரும்பும் முறையில் கதைகள் அனுபவிக்க. Author Layout: Author profiles are pinned to the side, making it easy to check authorship and explore profiles, even on multi-author stories. Story Credibility Icons: Hoverable for quick context - விரிவான விளக்கம். Quotes & Story Alerts: எங்கள் Tailwind வடிவமைப்பை ஒப்பிடுவதற்காக புதுப்பிக்கப்பட்டது. Story Actions: Share now has a dropdown with Pixelated icons, and reactions are visible - you can see them update live as readers interact. தேடுங்கள் AI Software and Compute Grants and Credits via HackerNoon AI தேடுங்கள் AI Software and Compute Grants and Credits via HackerNoon AI You are making progress on an impactful AI product or startup, but also worried about the cost it will take to launch and scale? எனவே எல்லோரும் AI development funds இல் சிறந்த ஆதரவு அல்லது கடன் திட்டம் கண்டுபிடிக்க முடியும். Searchable database of AI software and compute grants and credits (அறிவியல்) All program entries can be filtered by category.Our initial categories are: Academic Programs, AI/ML platforms, API, Cloud Infrastructure, Communications, Competitions, Database & Storage, Dev Tooling, Government Grants, Security & Identity. நீங்கள் 0-$1k அல்லது $1k-$10k அல்லது $10k-$50k போன்ற அளவு மூலம் சுட்டிக்காட்டலாம். ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] , அதுவும் அப்படி) Nvidia இல் IBM இல் உங்கள் வலைத்தளத்தில் பதிவிறக்க விரும்புகிறீர்களா?உங்கள் வலைத்தளத்தில் பதிவிறக்க உங்கள் வலைத்தளத்தில் பதிவிறக்க விரும்புகிறீர்களா?உங்கள் வலைத்தளத்தில் பதிவிறக்க இந்த launch பற்றி மேலும் அறிய இங்கே. இந்த launch பற்றி மேலும் அறிய இங்கே. Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative மொபைல் பயன்பாட்டை 2.06: வேகமாக, ஞானமாக, பணிபுரியும் இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot... மேலும், உள்ளடக்கப்பட்ட Chowa Text Editor இப்போது மொபைல் நேரத்தில் தொடர்புடைய வலைப்பதிவுகளை ஆதரவு செய்கிறது, குழு வேலை இன்னும் எளிதாக செய்கிறது. We have also added infinity scroll to drafts in both Chowa and Editor 3.0, making it easier than ever to work on your stories and review them. KUYCASE CSGO வழக்கு திறப்பு தள FREE DAILY BONUS KUYCASE is the best place to open CS:வழக்குகள் GO மற்றும் சிறந்த துளி பெற. Apple மற்றும் Google Play இல் உங்கள் பயன்பாட்டை இப்போது புதுப்பிக்கவும் – அது இலவசம்! இப்போது உங்கள் App இல் மற்றும் அது இலவசம் ! ஆபீஸ் Google Play இல் Find the Right HackerNoon Services for You உங்களுக்கு சரியான HackerNoon சேவைகள் கண்டுபிடிக்க நமது ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] சேவைகள் Page எங்கள் சேவை பக்கம் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே. எங்கள் சேவை பக்கம் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே. நமது ஹோட்டல்களை For writers: உலகம் முழுவதும் எங்கள் 76 மிகப் பிரபலமான மொழிகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்துங்கள்! உங்கள் அறிகுறிகள் விரைவில் அதிகரிக்கும், மற்ற மொழிகளில் முக்கிய வார்த்தைகளைப் பெறுவதற்கான மதிப்பீடுகளைப் பெறுவதற்கான மதிப்பீடுகளைப் பெறுவதற்கான மதிப்பீடுகளைப் பெறுவதற்கான மதிப்பீடுகளைப் பெறுங்கள்! 1. Translator செய்திகள் : Translator செய்திகள் Gather More Readership from different corners/regions of the world உலகின் பல்வேறு இடங்களில் WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB WEB The flags under your story title பார்வையிடவும் எவ்வளவோ சிறந்த மொழிகள்! Booster service is specifically designed to amplify the reach and visibility of stories, ensuring they gain more exposure and engagement on HackerNoon.com. 2. உன் கதை எழுதினேன் : உன் கதை எழுதினேன் Home Page Boost: நாங்கள் HackerNoon முகப்பு பக்கத்தில் 48 மணி நேரம் வரை இந்த பதிவை சேர்க்கிறோம்! Newsletter Boost: We will include this story in the HackerNoon Newsletter, sent daily at noon to HackerNoon readers.This will get your story exposed to approximately 350,000+ subscribers with open rate of up to 31%. HackerNoon Blogging Course மூலம் எழுத்தாளர்கள் தங்கள் திறமைகளை சுருக்க மற்றும் ஆன்லைன் வெளியிட உதவுகிறது. 150,000+ திசைகளை ஆய்வு செய்த அதே பதிவிறக்க குழுவினர் உருவாக்கப்பட்டு, திட்டம் 8 பயிற்சியான தொகுதிகளாக எழுதுகிறது-உங்கள் அங்கீகாரத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கும், கதைகளை அமைப்பதற்கும், பதிவிறக்கத்திற்கும், SEO, விற்பனைக்கும், ஒரு பார்வையாளத்தை உருவாக்குவதற்கும் அனைத்து விஷயங்களையும் சேர்க்கும். 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (அடுத்து வரும்) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (அடுத்து வரும்) எல்லாமே self-speed தான் மணி நேரம் video content Templates & Checklists எழுதவும் Private Community அணுகுமுறை வாழ்நாள் Access மேலும் For brands: Posted on HackerNoon: முக்கிய நன்மைகள் உள்ளன Automated RSS feed and newsletters integration சிகிச்சைகள் - 8 tagged pages Google 24 மணி நேரத்தில் உங்கள் டொமைன் உரிமையை அதிகரிக்க Social Shares and Paid Promotions (Sold Separately) - செலவு செய்யப்பட்ட சேவைகள் காங்கிரஸ் Linkback நீங்கள் உங்கள் பதிவைப் படித்து உங்கள் பதிவைப் படித்து, உங்கள் கணினியில் படித்து நேரம் காண்பீர்கள் - பார்வை நம்பிக்கை தான் 12 translations with distinct URLs to rank your blog for keywords in major languages உங்கள் வலைத்தளத்தில் முக்கிய வார்த்தைகள் Story Podcast Created and distributed via audio RSS feeds on Spotify, Apple podcasts, and more வணிக கணக்குகள் மாதிரி: https://hackernoon.com/u/minio மற்றும் https://hackernoon.com/u/rootstock_io Credit consumed only if story is accepted. If rejected, no credit will be spent. No expiry date on credits. Posted Articles will remain on ஹைதராபாத்தில் வாழ்நாள் முழுவதும்! பதிவிறக்கம் HackerNoon HackerNoon இல் உங்கள் Evergreen News Aggregator உங்கள் பிராண்ட் பற்றிய தகவல்களை கொண்டுள்ளது. 2. Tech Company News பக்கம் : Tech Company News பக்கம் HackerNoon இல் உங்கள் நிலையான நிறுவனத்தின் பக்கம் Your company's Wiki page with details such as employee count, founding date, social, stock pricing, and company description, உங்கள் நிறுவனத்தின் விக்கிப்பீடியா உங்கள் நிறுவனத்தின் evergreen ranking News and mentions around the web and on HackerNoon இல் Smarter Tech Companies Directory ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் Explore the Smarter Tech Companies Directory Smarter Tech Companies Directory ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் Ever wanted to explore companies by industries? Now, you can! பார்வையிட வெப்பநிலை ஆட்சி 0 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்க வேண்டும்; per month As its name suggests, a VPN is about privacy. hackernoon.com / நிறுவனங்கள் / வணிகங்கள் பல்வேறு வணிக தளங்களில் (e.g. ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] web development Stay in the Loop with 3 Tech Polls 3 Tech Polls-ஐ பயன்படுத்துங்கள் HackerNoon ஒரு புதிய பதிவை வெளியிட்டது, This weekly newsletter curates results from எங்கள் வியாழக்கிழமை ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள். , Web3, Crypto, Programming, மற்றும் இன்னும் பல, நீங்கள் தொழில்நுட்ப சமூகத்தில் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை ஒரு காட்சி கொடுக்கிறது. 3 Tech Polls வாரம் Poll of the Week Artificial Intelligence அறிவியல் எல்லோருக்கும் நன்றி - நீங்கள் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்க உதவுகிறீர்கள்! 3 Tech Polls Newsletter இங்கு பதிவு செய்யவும். Subscribe செய்யவும் பதிவுகள் . 3 Technical விசாரணை இங்கே Discover HackerNoon’s New Pages HackerNoon புதிய பக்கங்கள் கண்டுபிடிக்க Seed பணம் Seed பணம் கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது. அதே சமயத்தில், நாங்களும் எழுதிய பதிவுகளை , மற்றும் பணம் - அவர்களை கவனிக்க உறுதி! எண் A வகை B எண் C ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் HackerNoon எவ்வாறு AI-இன் உதவியுடன் ஒரு பதிவிறக்க அட்டவணை, machine learning tools, மற்றும் எங்கள் தளத்தில் அனைத்து விஞ்ஞானிகளின் AI வலைப்பதிவுகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு AI-இன் இணைப்பை உருவாக்குகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course (நேரத்தில் வரும்) பெரும்பாலான எழுத்தாளர்கள் ஒரு பதிவிறக்க பிரச்சினை இல்லை - அவர்கள் ஒரு பார்வை பிரச்சினை உள்ளது. இதனை சரிசெய்ய வேண்டும்.இது நம்முடைய முதல் , எங்கும் எழுத்தாளர்கள் ஒரு அமைப்பை விரும்புகிறார்கள், தங்கள் அணுகுமுறை அதிகரிக்கும், வெளிப்படையாக கிடைக்கும், மற்றும் உண்மையான வாய்ப்புகளை எழுதுவதற்கு. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course திரும்பி வந்த எழுத்தாளன் , இந்த வகுப்பு எழுத்தாளர்களை எப்படி அறிவுறுத்துகிறது: 150,000+ drafts into homepage features தெளிவாகவும் திறமையாகவும் எழுதுங்கள். Get your stories published and shared உண்மையிலேயே சுற்றி நிற்கும் ஒரு பார்வையாளரை உருவாக்க ஒரு hobby ஒரு career மாற்ற இது “How to Blog” மட்டுமே. மேலும் மேலும் how to write for the internet in 2025 ஒவ்வொரு Module இல் உள்ளன: on-demand video lessons விண்ணப்பங்கள் Practical tools and templates (உங்கள் வைத்துக் கொள்ளவும்) ✍️ விஞ்ஞானிகளின் வேலைநிறுத்தம் ஒரு அனுபவமான எழுத்தாளர்கள் சமூகத்தை நீங்கள் ஆதரவு மற்றும் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க தயாராக உள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு பள்ளியும் ஒரு மற்றும் முடிந்தால் போதும் certificate badge இதில் உள்ள விஷயங்கள் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா?Click here. மேலும் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா?Click . here The HackerNoon Blogging Course is launching soon, so join the waitlist for early access.அதற்காக ஹேக்கர்நான் வலைப்பதிவு விரைவில் தொடங்குகிறது. The HackerNoon Blogging Course is launching soon, so join the waitlist for early access.அதற்காக ஹேக்கர்நான் வலைப்பதிவு விரைவில் தொடங்குகிறது. More Social Media Milestones 🎉 மேலும் social media செய்திகள் நாங்கள் Social Media இல் சில Funny Milestones அடைந்துள்ளோம்: 27.6k+ பதிவிறக்கங்கள் மற்றும் எங்கள் Pixel Icon Library மீது நம்பிக்கை! 245 மில்லியன் பார்வையாளர்கள்! எங்கள் பயணத்தில் ஒரு பகுதியாக இருந்தமைக்கு நன்றி - உங்கள் ஆதரவு இந்த வெற்றிகளை செய்ய முடியும்.