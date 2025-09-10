Sofia, Bulgaria, Septemba 10, 2025/CyberNewsWire/--Kikimora, mtaalamu wa usalama wa kibinafsi na mtaalamu wa bidhaa, ametoa taarifa ya kuanzisha , jukwaa jipya lenye nguvu za AI lenye usimamizi wa usalama wa cyber, uchunguzi wa hatari, na ufuatiliaji wa mali kwa biashara, watu binafsi, na wanafunzi. Msaidizi wa Kikima Msaidizi wa Kikima Kikimora Agent inachanganya AI ya mazungumzo na mchakato wa kazi wa usalama wa automatiska, kupunguza mzigo wa kazi kwa makampuni madogo na ya kati (SMEs) wanakabiliwa na kuongezeka kwa mashambulizi ya cyber na kukua upungufu wa ujuzi wa usalama. \n \n "Kikimora Agent hupunguza utaratibu wa kiufundi na mahitaji ya ujuzi mkubwa. jukwaa linawawezesha watumiaji kusimamia mali kwa urahisi, kuendesha skrini za udhaifu, na kuzalisha ripoti za utimilifu kwa maagizo rahisi. Inatoa thamani ya haraka kwa timu za usalama na ufungaji mdogo na karibu hakuna mzunguko wa kujifunza," anaonyesha Krasimir Kotsev, Mkurugenzi Mtendaji wa Kikimora. "Kikimora Agent hupunguza utaratibu wa kiufundi na mahitaji ya ujuzi mkubwa. jukwaa inaruhusu watumiaji kuendesha rasilimali kwa urahisi, kuendesha scans za udhaifu, na kuzalisha ripoti za utimilifu kwa maombi rahisi. Inatoa thamani ya haraka kwa timu za usalama na mipangilio ya chini na karibu hakuna mzunguko wa kujifunza. " Mkurugenzi Mtendaji wa Kikimora. Krismasi wa Kocaeli Krismasi wa Kocaeli Kikimora Agent imeundwa ili kufafanua taratibu nyingi za usalama wa cyber na hutoa interface ya skrini ya kugawana kwa ajili ya mahusiano ya mazungumzo na usimamizi wa hifadhi ya moja kwa moja. Watumiaji wanaweza kuingiliana kupitia maombi ya lugha ya asili ili kufikia zana za usalama, kusimamia miundombinu, kufuatilia udhaifu, na kupokea mapendekezo ya kutatua na kufuata. Sehemu kuu zinazotumiwa ni pamoja na Usimamizi wa uso wa mashambulizi, Usimamizi wa Vulnerability, Usimamizi wa mali, Usalama wa Endpoint, na Usimamizi wa Mradi wa Usalama. \n \n "Uhandisi katika usalama wa cyber sio zaidi ya ladha - ni lazima kwa mashirika yenye rasilimali za mdogo," alisema Martin Malinov, Meneja wa Bidhaa wa Kikimora Agent. "Uhandisi katika usalama wa cyber sio zaidi ya ladha - ni lazima kwa mashirika yenye rasilimali za mdogo," alisema Martin Malinov, Meneja wa Bidhaa wa Kikimora Agent. Kikimora Agent inashirikisha mchanganyiko wa usalama - kama vile kupeleleza programu za wavuti za Qualys na ufuatiliaji wa mwisho wa Wazuh - kuhakikisha watumiaji wanaweza kudhibiti faragha ya data na mahitaji ya kufuata. Kikimora Agent inasaidia usimamizi kamili wa mchakato wa kazi, ikiwa ni pamoja na orodha na upyaji wa mali, kutekeleza na kufuatilia scans za udhaifu, kutolea kazi za kurekebisha, kutafuta orodha za kuangalia za OWASP, na kuingia kwenye vituo vipya vya mwisho. Mwakilishi anaweza kutekeleza kazi kulingana na mazingira ya ndani, na kutoa mapendekezo yanayoweza kutumika ili kuboresha juhudi zako za kurekebisha. Kuandika tu ‘Scan programu yangu ya wavuti...’, ‘Orodha rasilimali zangu za sasa...’, au ‘Kufanya mpango wa kufuatilia NIS2...’ itawaalika Mwakilishi kutoa maelezo ya kina na mwongozo wa hatua kwa hatua ili kufikia malengo ya sasa. Kuanzishwa kwa wakati ambapo makampuni madogo ya Ulaya yanakabiliwa na vitisho vingi vya cyber, na viwango vya kuongezeka vya mashambulizi na kanuni kali kama GDPR na NIS2. lengo la Kikimora Agent ni kupunguza utata wa uendeshaji na kutoa upatikanaji wa pamoja wa zana za usalama zilizoimarishwa na AI kwa idadi kubwa ya mashirika na bajeti. Watumiaji wanaweza kuanza kutumia Kikimora Agent katika: https://agentic.kikimora.io/ https://agentic.kikimora.io/ Users can find Get Started Guides, Documentation & Example Prompts: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ About Kikimora Imeundwa na timu ya uzoefu wa Kikimora hutoa ufumbuzi wa usalama wa kibinafsi kwa mashirika kote Ulaya, maalumu katika maendeleo ya bidhaa za usalama wa kibinafsi na automatisering inapatikana. Siku ya Siku ya Kampuni hiyo inajitolea kuboresha upatikanaji na usalama kupitia zana za vitendo, zinazoendeshwa na AI ambazo zinafanya kazi rahisi kwa timu ndogo na za kati. Mawasiliano ya CEO ya Krismasi wa Kocaeli Kikimora Mawasiliano ya uuzaji@so-cyber.com \n \n Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Cybernewswire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Cybernewswire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Programu ya Programu ya