Kikimora anuncia el lanzamiento de Kikimora Agent: Plataforma de ciberseguridad accesible basada en IA para PYME

Sofía, Bulgaria, 10 de septiembre de 2025/CyberNewsWire/--Kikimora, especialista en ciberseguridad y desarrollador de productos, ha anunciado el lanzamiento de , una nueva plataforma impulsada por la IA que ofrece gestión de ciberseguridad accesible, detección de vulnerabilidades y monitoreo de activos para empresas, individuos y estudiantes. El agente Kikimora El agente Kikimora Kikimora Agent combina la IA conversacional con flujos de trabajo de seguridad automatizados, reduciendo la carga de trabajo para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que se enfrentan a un aumento de los ataques cibernéticos y la creciente escasez de habilidades de seguridad. \n \n "Kikimora Agent reduce el juggling de herramientas manuales y los requisitos de alta habilidad.La plataforma permite a los usuarios gestionar fácilmente activos, ejecutar escáneres de vulnerabilidades y generar informes de cumplimiento con prompts simples.Tiene un valor inmediato para los equipos de seguridad con una configuración mínima y casi ninguna curva de aprendizaje", destaca Krasimir Kotsev, CEO de Kikimora. Kikimora Agent está diseñado para simplificar los procesos de ciberseguridad tradicionalmente complejos y proporciona una interfaz de pantalla dividida para interacciones conversacionales y gestión de inventario en vivo. Los usuarios pueden interactuar a través de advertencias de lenguaje natural para acceder a herramientas de seguridad, gestionar la infraestructura, monitorear vulnerabilidades y recibir recomendaciones actuables para la reparación y el cumplimiento. Los segmentos clave soportados incluyen Attack Surface Management, Vulnerability Management, Asset Management, Endpoint Security y Security Project Management.

"La automatización en la ciberseguridad ya no es un lujo, es una necesidad para las organizaciones con recursos limitados", dijo Martin Malinov, jefe de producto de Kikimora Agent. Kikimora Agent combina una serie de integraciones de seguridad, como la verificación de aplicaciones web de Qualys y el seguimiento de puntos finales de Wazuh, asegurando que los usuarios mantienen el control sobre los requisitos de privacidad de datos y cumplimiento. Kikimora Agent soporta la gestión completa del flujo de trabajo, incluyendo la lista y actualización de activos, la ejecución y el seguimiento de búsquedas de vulnerabilidades, la asignación de tareas de reparación, la consulta de listas de verificación de OWASP y la incorporación de nuevos puntos finales. la vertical de experimentación y estimación del agente permite un aprendizaje rápido, análisis de escenarios y migración de herramientas sin ciclos de configuración largos. El agente puede realizar tareas basadas en el contexto local, y proporcionar recomendaciones actuables para mejorar sus esfuerzos de reparación. Simplemente escribiendo ‘Escanar mi aplicación web...’, ‘Lista mis activos actuales...’, o ‘Crear un plan para la conformidad con NIS2...’ le pedirá al agente que proporcione información detallada y una guía paso a paso para lograr los objetivos actuales. El lanzamiento se produce en un momento en que las pymes europeas se enfrentan a más amenazas cibernéticas, con tasas cada vez mayores de ataques y regulaciones más estrictas como el GDPR y el NIS2.El objetivo del Kikimora Agent es reducir la complejidad operativa y proporcionar acceso consolidado a herramientas de seguridad mejoradas por IA a una gama más amplia de organizaciones y presupuestos. Los usuarios pueden comenzar a usar Kikimora Agent en: https://agentic.kikimora.io/

Los usuarios pueden encontrar Guías de inicio, Documentación y Prompts de ejemplo: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/

About Kikimora

Construído por un equipo experimentado de SoCyber, Kikimora ofrece soluciones de ciberseguridad para organizaciones de toda Europa, especializadas en desarrollo de productos de ciberseguridad y automatización accesible. La compañía se compromete a mejorar la accesibilidad y la seguridad a través de herramientas prácticas e inteligentes que simplifiquen las operaciones para equipos pequeños y medianos.