ARCS 2.0: Utawala wa kwanza wa Data kupitia Utility ya Dunia ya Kweli na Urithi wa Utamaduni

Tokyo, Japan, 31st Oktoba, 2025/Chainwire/--Katika mageuzi ya kipekee, Mradi wa (ARX) umebadilika kutoka kwa misingi ya maono hadi athari halisi ya ulimwengu, ilizinduliwa mwaka 2019 na jitihada za ujasiri wa kuwezesha uhuru wa data, kuruhusu watu kudhibiti na kufanikisha data zao za kibinafsi, na kupata thamani ya kiuchumi ya haki kutoka kwake, ARCS sasa imeingia katika awamu yake ya ARCS 2.0. ya ARC ya ARC Mchakato huu wa kimkakati unahusisha blockchain na mali za kimwili, kuunda mazingira ya kiuchumi yaliyotengwa ambayo inahusisha uvumbuzi wa digital na utility ya kila siku. Kutoka maono hadi ukweli: masomo ya ARCS 1.0 ARCS 1.0 ilizindua mfano wa ufumbuzi wa "banki ya data", ambapo watumiaji walishinda na tokens za ARX kwa mchango wa data ya kibinafsi. Wakati wa ufumbuzi, ilikuwa na vikwazo: changamoto ya "kuanza baridi" ya utambulisho wa mtumiaji na biashara, matukio ya matumizi ya dunia halisi yaliyopunguzwa, na ukosefu wa uhakika wa udhibiti. Maoni haya yalisababisha ukweli wa msingi kwamba thamani halisi inahitaji maombi ya vitendo. ARCS 2.0 inakabiliwa na uamuzi, kuunganisha token katika shughuli za kiuchumi za mara kwa mara, zinazoweza kuthibitishwa. Ushirikiano wa kimkakati: Kuimarisha Kominka na Blockchain Katika mbele ya ARCS 2.0 ni ushirikiano wa ubunifu wa Julai 2025 na SSG Holdings Co., Ltd. na kampuni yake ya kike Co., Ltd, wote wawili wenye makao huko Tokyo, kuunganisha nyumba za jadi za Kijapani za Kominka na teknolojia ya blockchain. Nyumba ya Sun Sun Nyumba ya Sun Sun Ushirikiano huu unaashiria mwanzo wa awamu mpya kwa ARCS, ambapo unakaribia upungufu kati ya mali za jadi na huduma za blockchain. Ushirikiano una lengo la kuunda mazingira ambapo tokens za ARCS hutumiwa kwa shughuli za mali, malipo, na tuzo za uaminifu, na hivyo kutoa huduma ya dunia halisi kwa token. Ushirikiano huu unajifunza kominka, nyumba za kihistoria za mti wa Japani kabla ya WWII, kama mali ya uwekezaji wa kimataifa na ukarimu, na ARX kama sarafu ya usimamizi pekee. \n \n \n \n Ununuzi kwa Usimamizi: Sun Sun House inashughulikia shughuli za mwisho kwa mwisho: ununuzi, kurejesha, kuuza, na kuajiri hazina hizi za kitamaduni. Ushirikiano wa Blockchain: Wawekezaji wanunua mali kwa kutumia ARX; nyumba zisizotumiwa zinageuka kuwa mikopo ya likizo, kuunganisha utamaduni na tuzo za token. Athari ya Juu: Ili kukabiliana na mgogoro wa nyumba za bure nchini Japani, mradi huu unajumuisha mpango wa Revitalization ya Nyumba za bure wa Wizara ya Ardhi, Miundombinu, Usafiri na Utalii (MLIT) na msaada wa Japan Kominka Association. Kuvutia wa Kominka, uhalisi wa kijiji, utulivu wa asili, na uzoefu wa kuvutia huchukua mwelekeo wa kusisimua wa utalii. Usafiri wa ndani wa Japan umepanda baada ya pandemic, na soko la kusafiri la likizo litaongezeka kwa 145% mwaka kwa mwaka katika 2023 (Japan Tourism Agency). Kwa thamani ya $ 1.91 bilioni, sehemu hii husaidia faragha na eneo, na kuweka ARCS kama daraja la kazi kwa soko la mali ya $ 2.14 trilioni. Mfano wa Utility First Token ARCS 2.0 inabadilisha ARX katika token iliyoundwa kwa matumizi ya kazi, usambazaji, na ushirikiano wa ulimwengu halisi. Kila kazi inahusishwa na shughuli zinazoweza kuthibitishwa ndani ya mazingira, kuhakikisha thamani inajengwa, kutumika, na kufaidika katika mzunguko wa kujitegemea. \n \n \n \n \n Malipo na Chakula: Wageni wanaotaka nyumba ya likizo ya Kominka kupitia majengo ya SSG wanaweza kulipa kwa ARX ili kufungua discount ya kipekee. Wamiliki wanapokea ARX moja kwa moja, kuruhusu uwekezaji usiofaa katika huduma za mazingira au mgomo. Mfumo wa Tuzo: ARX hutengenezwa na kusambazwa kulingana na ushiriki wa mtumiaji - kukaa kamili, kushiriki katika uzoefu wa ndani, na mchango wa kujitolea wa data wakati wa kusafiri. Ushirika na Ukiukwaji: Upatikanaji wa haki za uanachama zilizoungwa mkono na utajiri huwezesha tuzo za ARX. Wamiliki wanaweza kuweka tokens ili kupata faida za kiwango, ikiwa ni pamoja na upendeleo wa upatikanaji wa orodha mpya za utajiri, kupunguzwa kwa discount, na ushiriki wa utawala wa baadaye. Synergy ya Benki ya Takwimu: Takwimu za watumiaji zinazohusiana na kusafiri (kushirikiana na idhini) huimarisha benki ya data ya ARCS. Washirika wanaweza kufikia habari hii iliyohifadhiwa kwa kutumia ARX, kuendesha mahitaji wakati wa kuwakomboa washirika na tokens za ziada. Mamlaka ya kupanga bado iko na timu ya ARCS, iliyofanywa kwa uwazi na kwa udhibiti wa usambazaji. ARX mpya zote huingia kwenye usambazaji tu kupitia shughuli za mazingira kama vile makazi, wanachama, na ushirikiano wa data, na kamwe kupitia usambazaji wa uwekezaji au unchored. Mfumo huu una nguvu ya flywheel mbili: \n \n \n RWA Ecosystem - Hosting na ukaribishaji huendesha matumizi ya ARX, na watumiaji wanapata tuzo kwa shughuli na uumbaji wa thamani. Ecosystem data - shughuli ya mtumiaji huimarisha benki ya data, kufungua thamani zaidi. Web3 inasaidia mali na uwazi usio na mabadiliko, demokrasia ya upatikanaji wa kimataifa na ufanisi wa shughuli. Ujenzi wa Decentralization: Utawala na Kuongezeka Hatua kuu ni pamoja na: \n \n \n \n \n Utawala wa Udhibiti: ARCS2.0 ina lengo la kufikia utawala wa udhibiti kupitia mfano wa DAO wa hatua, kuruhusu wamiliki wa token kushiriki katika uamuzi wa mradi. Ukuaji wa kubadilishana: Orodha kwenye BitMart na ProBit, na majukwaa makubwa katika maandalizi ya ufanisi zaidi. Upanuzi wa sekta: Kutoka utalii hadi chakula, uhamiaji na elimu. Ujumbe wa Jumuiya: Baada ya kushinda changamoto, ARCS ilizindua tena akaunti yake rasmi ya X na ilizindua kampeni ya $ 2,500 USDT Airdrop & $ 2,000 USDT Bounty ili kurejesha jumuiya na kupanua mazingira yake. Maana ya kujaribu Majibu ya soko yanaonyesha ujasiri: ARX imekuwa na mwelekeo wa juu tangu Juni 2025, kutafakari imani katika mfano huu unaoongozwa na huduma. Njia ya kuelekea siku za usoni zilizoidhinishwa ARCS2.0 inachukua hatua kwa hatua kuelekea lengo lake la kujenga mazingira ya kiuchumi yaliyotengwa, na kuzingatia mali za ulimwengu halisi, benki za data, na ukuaji endelevu. Kwa kuunganisha urithi wa Kijapani na teknolojia ya blockchain, kupitia ushirikiano na SSG Holdings, timu inatoa token inayotumika ambayo hutoa thamani katika uwanja wa kimwili na digital. Kuungwa mkono na sera za kitaifa, mabadiliko ya soko, na moyo wa washirika, ARCS ni juu ya njia ya kufikia maono yake ya baadaye ya kiuchumi iliyotengwa na endelevu. Kuhusu Ardhi ni kujitolea kwa kuwezesha watu kwa kuanzisha uhuru wa data, ambapo watumiaji huendesha data zao wenyewe kama thamani takatifu na kufurahia thamani yake kwa haki. Mradi wa ARCS Mradi wa ARCS Juu ya msingi wa ARCS2.0 ni mchanganyiko wa mfumo wa Real World Asset (RWA) na benki ya data salama, kuunda jukwaa lenye nguvu ambalo linasisitiza udhibiti wa mtumiaji na faida. Katika ARCS, wanaamini katika uhuru wa data, ambapo watu wana haki ya kudhibiti na kufaidika na data zao wenyewe. jukwaa la ARCS limejengwa ili kuwezesha watumiaji, kutoa thamani halisi, na kusababisha ukuaji kupitia token yetu ya asili, ARX. Token ya asili, ARX, ina jukumu muhimu katika mazingira haya kwa kutumika kama njia ya malipo ya discounted katika vifaa vya makazi na kama ujira kwa matumizi ya huduma. Hii sio tu hutoa thamani wazi ya vitendo kwa watumiaji lakini pia inachangia ushiriki na ukuaji ndani ya jukwaa. Kwa kubadilisha shughuli za kiuchumi katika ulimwengu halisi katika mzunguko wa ukuaji wenyewe, au "flywheel", ARCS inajenga mazingira ya nguvu ambapo watumiaji wanaweza kukua. Kwa kuweka watumiaji katikati na kutoa faida za kimwili, ARCS inajenga jukwaa ambalo huwezesha watu binafsi na kuendeleza jumuiya inayoendeshwa na uhuru wa data na fursa za kiuchumi. Watumiaji wanaweza kufuatilia updates kwenye mitandao ya kijamii ya ARCS: Tovuti ya: https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com wa kati: https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (yaani Twitter ya zamani): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ Ujumbe wa Telegram: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN Picha ya Whitepaper: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Mawasiliano ya Timu ya Arc Mkataba wa IFA Co., Ltd. nafasi@ifa-aire.co.jp

Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Btcwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha.