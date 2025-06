Möt Cerbos, vinnare av Startups of the Year 2024 i Access Control

Den speciella serien Startups of The Year 2024 Winners Interview är en firande av alla årets Tech Champions. Du har förtjänat det! HackerNoon-samhället kan inte vänta med att lära sig mer om din resa!

The special Startups of The Year 2024 Winners Interview series is a celebration of all this year’s Tech Champions. You’ve earned it! The HackerNoon community can’t wait to learn more about your journey!





https://hackernoon.com/startups/industry/access-control

Berätta om dig.

Cerbosär en auktorisationshanteringslösning för att skapa, testa och distribuera åtkomstkontrollpolicyer. Implementera skalbar och säker fingrön auktorisering.





Cerbos externaliserar auktorisation från kärnan applikationskod, vilket gör det möjligt för team att implementera säkra, anpassningsbara åtkomstkontroller snabbare och med större förtroende.





Cerbos gör auktorisering till en skalbar tjänst snarare än en flaskhals.

Berätta för oss hur din startup förändrar världen.

Autentisering har varit en dold komplexitet inuti applikationskoden för länge, vilket saktar utvecklingen och ökar risken.





Genom att erbjuda en lågkod, statlös och språkagnostisk lösning förvandlar Cerbos auktorisering från en opac, hårdkodad process till en flexibel, granskningsbar och samarbetsbar del av modern mjukvaruarkitektur.

Vad skiljer dig från konkurrensen?

Cerbos byggdes från grunden för att stödja flexibilitet, skalbarhet och säkerhet i skala.





Stateless PDPsLeverera låga latensbeslut i miljön utan att hantera applikationsstatus.

Policy-as-CodeAktivera versionering, testning och samarbete som någon annan kritisk del av stacken.

Zero Cloud Lock-In: Utplacera Cerbos var som helst – på plats, moln, hybrid.

Fine-GrainedKombinera roll, attribut och kontextuell information sömlöst.

Built-in audit loggingUppfyller efterlevnadsbehov som ISO27001 och SOC2 utan extra ansträngning.

Developer-first toolingSDK:s, startprojekt och Cerbos Playground för samarbetsutveckling.

Identity-Agnostic AuthorizationCerbos kan auktorisera åtkomst för människor, icke-mänskliga identiteter (NHIs), AI-agenter, tjänster och mer – alla med samma uppsättning testade, granskade och versionerade policyer för konsekvent auktorisering.





In short, Cerbos turns months of engineering complexity into days of implementation, and that’s just the beginning.

Vad betyder det för dig att vinna den här titeln?

Vinnandet av HackerNoons Startup of the Year för åtkomstkontroll validerar både det problem vi satt upp för att lösa och hur vi närmade oss det.





Det är en bekräftelse från teknikgemenskapen att säker och skalbar auktorisering inte bara är en "bra att ha" - det blir ett kritiskt lager av modern infrastruktur.





Detta erkännande driver oss att fortsätta att driva standarden för vad bra auktorisering ser ut.

Vad älskar du om ditt team, och varför är du den som sätter upp för detta uppdrag?

På Cerbos är vi ett globalt distribuerat team förenat av ett gemensamt uppdrag: att göra auktorisering enkel och tillgänglig för utvecklare överallt.Våra mångsidiga bakgrunder spänner över storskaliga distribuerade system, utvecklingsverktyg och molnbaserade arkitekturer, som alla kräver fingrön åtkomstkontroll, vilket utrustar oss med expertis för att ta itu med komplexiteten i åtkomstkontroll.





Vår kultur bygger på grundläggande värderingar:

Klarhet och pragmatism: Vi prioriterar enkla lösningar som tar itu med verkliga utvecklingsutmaningar och undviker onödig komplexitet.

Säkerhet och tillförlitlighet: Varje kodrad är skriven med fokus på robusta säkerhetspraxis och tillförlitlig prestanda.

Öppet samarbete: Vi tror på att arbeta öppet och sammanhållet, främja en miljö där idéer delas och feedback värderas.

Kontinuerligt lärande: Vårt team omfamnar förändring och är alltid angelägna om att lära sig, anpassa sig och förbättra baserat på ny information och teknik.





Genom att förkroppsliga dessa principer har vi skapat ett team som inte bara kan ta itu med de komplexa utmaningarna med modern auktorisering utan också är passionerade om att leverera lösningar som ger team möjlighet att bygga säkra applikationer med lätthet.

Titta tillbaka, vilken milstolpe var den största vändpunkten för din start?

Lanseringen av Cerbos Hub var ett avgörande ögonblick - efter att ha släppt vår open source policy decision point till världen, fick vi massor av insikter och feedback från verkliga produktionsanvändningsfall om var Cerbos kunde användas och vilka arbetsflöden som saknades för att fungera i både små företag och globala företag.





Cerbos Hub tog dessa smärtor och levererade en helhetslösning för auktorisering - Det visade att policyhantering, testning och observabilitet - i stor skala - kunde göras på ett sätt som både utvecklare och säkerhetsteam kunde älska.





Det markerade också Cerbos övergång från ett verktyg som används av tidiga adopterare till en komplett plattform som antas av storskaliga produktionsmiljöer.

Vad är en värdefull läxa du lärde dig i år som du skulle skicka vidare till andra startups?

En av de mest värdefulla lektionerna vi på Cerbos vill dela med andra startups är den kritiska vikten av att djupt förstå din marknad och validera ditt produktkoncept innan du skalar.





Cerbos föddes från förstahandserfarenhet.Våra medgrundare hade hanterat auktoriseringsutmaningar otaliga gånger över olika företag, från startups till teknikjättar som Google.De insåg att auktorisering ofta var ett återkommande problem som avledde värdefull tid och resurser från ett företags kärnuppdrag.Denna insikt ledde till skapandet av Cerbos: en lösning som är utformad för att förhindra att team upprepade gånger uppfinner auktoriseringshjulet.





Innan vi skrev en enda kodlinje engagerade vi oss omfattande med potentiella kunder för att förstå deras smärtapunkter kring auktorisering.Detta proaktiva tillvägagångssätt säkerställde att vi adresserade ett verkligt, ouppfyllt behov i identitets- och åtkomsthanteringsområdet (IAM), som är redo för betydande tillväxt.





För nystartade företag är vår nyckelfunktion detta: investera tid i att förstå dina användares behov och validera ditt produktkoncept grundligt.Denna grund kommer att vägleda din utveckling, hjälpa dig att undvika kostsamma misstag och positionera dig för hållbar tillväxt.

Hur förutser du att din bransch kommer att utvecklas under de kommande åren, och hur kommer din start-up att stanna kvar?

Identiteter är inte längre bara människor – de inkluderar nu AI-agenter, icke-mänskliga identiteter (NHIs), tjänster, robotar och IoT-enheter.





I denna miljö måste behörigheter anpassas i realtid, över distribuerade system, utan att införa säkerhetsluckor eller risker för överensstämmelse.





Cerbos driver redan in i dessa gränser.

Guardrails för AI- och RAG-baserade system: Eftersom AI-agenter alltmer får tillgång till känsliga företagsdata möjliggör Cerbos en finfiltrering av kunskapskällor vid frågetid, vilket säkerställer att AI-svar byggs uteslutande från data som användaren är auktoriserad att se.

Säker auktorisering för icke-mänskliga identiteter (NHI): Cerbos hjälper till att skydda mot OWASP-identifierade hot mot maskinidentiteter genom att genomdriva kontextmedvetna, dynamiska auktoriseringspolicyer som anpassar sig till automatiserade arbetsflöden och system-till-system-interaktioner.

Policyversionering och testautomatisering: Att bygga motståndskraftig åtkomstkontroll kräver robusta verktyg för att validera policyer före implementering. Cerbos erbjuder ett testdrivet tillvägagångssätt för auktorisering som säkerställer att ändringar inte introducerar regressioner.

Visibilitet och revision i global skala: Med Cerbos realtidsrevisionsloggar och policyobservabilitetsfunktioner kan organisationer uppfylla regleringsstandarder som SOC2 och ISO27001 samtidigt som de säkrar system mot insider- och externa hot.





Vi kommer att hålla oss framme genom att kontinuerligt fokusera på:

Utvecklare erfarenhet: Tillhandahålla kraftfulla men intuitiva verktyg.

Säkerhetsrigiditet: Förutse nya attackerande ytor när arkitekturer utvecklas.

Arkitekturflexibilitet: Stödja decentraliserade, hybrid- och AI-förstärkta miljöer utan att tvinga inlåsning eller komplexa omskrivningar.

Hur tänker du eller ditt företag ta ansvar för denna titel år 2025?

Vi kommer att fortsätta investera i:





Utöka integrationer över ekosystem och ramverk

Fördjupning av utvecklingsverktyg för policytestning, validering och revision

Ledande standardinsatser kring auktoriseringsmönster i molnbaserade och AI-aktiverade system som medlem i OpenID Foundation AuthZEN-arbetsgruppen

Att växa vårt öppen källkodssamhälle, eftersom säkra system byggs bättre tillsammans





Att vinna är motivation – men ansvar är bränsle för kontinuerlig förbättring.

Vilka mål ser du fram emot att uppnå år 2025?

Enhanced AI security Access controls around prompts Access controls around RAG vector stores Access controls around MCP Servers



Enhanced NHI security Educate authorization practitioners on how best to authorize non-human identities Contribute to the evolving identity fabric design with targeted solutions for access control use cases Continue to leverage identity standards such as SPIFFE for authorizing workloads



Om HackerNoon: s Startups of the Year Startups of The Year 2024 är HackerNoons flaggskepps community-driven event som firar startups, teknik och andan av innovation. För närvarande i sin tredje iteration erkänner och firar den prestigefyllda Internet-priset tech-startups av alla former och storlekar. I år kommer över 150 000 enheter över 4200+ städer, 6 kontinenter och 100+ branscher att delta i ett försök att bli krönt till årets bästa startup! Miljontals röster har gjorts under de senaste åren, och många historier har skrivits om dessa djärva och växande startups.

Vinnarna kommer att få en gratis intervju på HackerNoon och en Evergreen Tech Company Newsspage. Besök vår FAQ-sida för att lära dig mer.

Ladda ner våra design tillgångar här.

Kolla in årets startups Merch Shop här. Oavsett om ditt mål är varumärkesmedvetenhet eller ledande generering, har HackerNoon samlat startvänliga paket för att lösa dina marknadsföringsutmaningar. Möt våra sponsorer: På Wellfound är vi inte bara en arbetsgrupp – vi är platsen där toppstarttalanger och världens mest spännande företag kopplar samman för att bygga framtiden. Konceptet är betrodt och älskat av tusentals nystartade företag som deras anslutna arbetsutrymme – från att bygga produktfärdplaner till att spåra insamling av medel. Prova konceptet med obegränsad AI, GRATIS i upp till 6 månader, för att bygga och skala ditt företag med ett kraftfullt verktyg.

Hubspot: Om du letar efter en smart CRM-plattform som uppfyller småföretagens behov, leta inte längre än HubSpot. Anslut dina data, team och kunder sömlöst i en enkel att använda skalbar plattform som växer med ditt företag. Bright Data: Startups som utnyttjar offentliga webbdata kan fatta snabbare, datadrivna beslut, vilket ger dem en konkurrensfördel.Med Bright Datas skalbara webbdatainsamling kan företag växa från en liten verksamhet till ett företag genom att utnyttja insikter i varje steg. Algolia NeuralSearch är världens enda AI-end-to-end-sök- och upptäcktsplattform som kombinerar kraftfulla sökord och naturlig språkbehandling i en enda API.

Om HackerNoon: s Startups of the Year

Startups of The Year 2024 är HackerNoons flaggskepps community-driven event som firar startups, teknik och andan av innovation. För närvarande i sin tredje iteration erkänner och firar den prestigefyllda Internet-priset tech-startups av alla former och storlekar. I år kommer över 150 000 enheter över 4200+ städer, 6 kontinenter och 100+ branscher att delta i ett försök att bli krönt till årets bästa startup! Miljontals röster har gjorts under de senaste åren, och många historier har skrivits om dessa djärva och växande startups.





Vinnarna får enGratis intervjupå HackerNoon och enNyhetsbrev från Evergreen Tech Company.



Besök vårFAQ försida för att lära sig mer.





Ladda ner våra design tillgångarhär.





Kolla in årets startups Merch Shop här.

Oavsett om ditt mål är varumärkesmedvetenhet eller ledande generering, har HackerNoon samlat startvänliga paket för att lösa dina marknadsföringsutmaningar.

Meet our sponsors:

Wellfound:och .Gå med i den # 1 globala, startup-fokuserade gemenskapenPå Wellfound är vi inte bara en arbetsgrupp – vi är platsen där toppstarttalanger och världens mest spännande företag kopplar samman för att bygga framtiden.

Konceptet är betrodt och älskat av tusentals nystartade företag som deras anslutna arbetsutrymme – från att bygga produktfärdplaner till att spåra insamling av medel. Prova konceptet med obegränsad AI, GRATIS i upp till 6 månader, för att bygga och skala ditt företag med ett kraftfullt verktyg.





Hubspot: Om du letar efter en smart CRM-plattform som uppfyller småföretagens behov, leta inte längre än HubSpot. Anslut dina data, team och kunder sömlöst i en enkel att använda skalbar plattform som växer med ditt företag.

Bright Data: Startups som utnyttjar offentliga webbdata kan fatta snabbare, datadrivna beslut, vilket ger dem en konkurrensfördel.Med Bright Datas skalbara webbdatainsamling kan företag växa från en liten verksamhet till ett företag genom att utnyttja insikter i varje steg.



Algolia:Algolia NeuralSearch är världens endaAI-end-to-end sök- och upptäcktsplattformKombinera kraftfulla sökord och naturlig språkbehandling i en enda API.