Cerbos、Access Controlで2024年スタートアップの優勝者

The special Startups of The Year 2024 Winners Interview series is a celebration of all this year’s Tech Champions. You’ve earned it! The HackerNoon community can’t wait to learn more about your journey!





あなたについて教えてください。

サーボスライセンス管理ソリューションは、ライセンス管理ポリシーの作成、テスト、および展開に役立ちます。





Cerbos はコアアプリケーションコードから認証を外部化し、チームが安全で適応性の高いアクセスコントロールをより迅速かつ信頼性の高い方法で実装できるようにします。





Cerbosは、権限をボトルネックではなく、スケーラブルなサービスにします。

あなたのスタートアップが世界をどのように変えているか教えてください。

許可はアプリケーションコードの内部に長い間隠された複雑さであり、開発を遅らせ、リスクを増加させます。





低コード、無国籍、言語不通のソリューションを提供することにより、Cerbosは、不透明でハードコード化されたプロセスから、柔軟で監査可能でコラボレーション可能な現代のソフトウェアアーキテクチャの一部に認証を変革します。

あなたを競争から区別するものは何ですか?

Cerbosは、柔軟性、スケーラビリティ、およびスケーラビリティをサポートするために、底から構築されました。





Stateless PDPs: アプリケーションの状態を管理することなく、低遅延、環境での決定を提供します。

Policy-as-Codeバージョニング、テスト、およびコラボレーションをステックの他の重要な部分のように有効にします。

Zero Cloud Lock-In: どこにでも Cerbos をデプロイ – on-prem、Cloud、ハイブリッド。

Fine-Grained役割、属性、および文脈情報をシームレスに組み合わせる。

Built-in audit loggingISO27001 および SOC2 などのコンプライアンス要件を追加の努力なしに満たす。

Developer-first toolingSDK、スタートアッププロジェクト、協力政策開発のためのCerbos Playground

Identity-Agnostic AuthorizationCerbos は、人間、非人間のアイデンティティ(NHI)、AI エージェント、サービス、その他、すべて同じテスト、監査、バージョン化されたポリシーを用いて、一貫した認証を可能にします。





要するに、Cerbosは数ヶ月のエンジニアリングの複雑さを実装の日々に変え、それは始まりに過ぎない。

このタイトルを獲得するということは、あなたにとって何を意味しますか?

HackerNoonの「Access Control Startup of the Year」の受賞は、我々が解決するために設定した問題と、我々がそれに取り組んだ方法の両方を検証します。





セキュアでスケーラブルな認証は「いいこと」ではなく、近代インフラの重要な層となっているというテクノロジーコミュニティからの確認です。





この認識は、良い認可がどう見えるかという基準を引き続き押し上げることを促します。

あなたのチームに何が好きですか、そしてなぜあなたはこのミッションに立ち向かう人ですか?

Cerbosでは、世界的に分散されたチームで、共有された使命によって統合されています: どこでも開発者に許可をシンプルにし、アクセスできるようにします。私たちの多様な背景は、大規模な分散システム、開発者ツール、およびクラウドネイティブアーキテクチャをカバーし、これらはすべて、アクセス制御の複雑さに対処するための専門知識を私たちに提供します。





私たちの文化は、コアの価値観に基づいています:

明確さと実用主義:私たちは、不必要な複雑さを避けながら、現実世界の開発者課題に対処するシンプルなソリューションを優先します。

セキュリティと信頼性:各行のコードは、強力なセキュリティ実践と信頼性の高いパフォーマンスに焦点を当てて書かれている。

オープンなコラボレーション:私たちは透明性と連帯性を持って働き、アイデアが共有され、フィードバックが評価される環境を育成することを信じています。

継続的な学習:私たちのチームは変化を擁護し、常に新しい情報とテクノロジーに基づいて学び、適応し、改善したいと考えています。





これらの原則を体現することにより、現代の認可の複雑な課題に対処するだけでなく、安全なアプリケーションを簡単に構築できるソリューションを提供することに情熱を持っているチームを作成しました。

振り返ると、あなたのスタートアップの最大の転換点は何でしたか?

Cerbos Hubの立ち上げは重要な瞬間でした - オープンソースのポリシー決定ポイントを世界にリリースした後、Cerbosがどこで使用できるか、そして小規模企業とグローバル企業の両方で動作するためにどのようなワークフローが欠けているかについて、実際の生産用例から多くの洞察とフィードバックを得ました。





Cerbos Hubはこれらの苦痛を受け、認可のための包括的なソリューションを提供しました - それは、ポリシー管理、テスト、および観測性 - 規模で - 開発者とセキュリティチームの両方が愛することができる方法で行うことができることを証明しました。





また、初期の採用者が使用するツールから、大規模な生産環境が採用する完全なプラットフォームへと移行することを意味した。

今年、あなたが他のスタートアップに伝える貴重なレッスンは何ですか?

Cerbosで他のスタートアップと共有したい最も価値のあるレッスンの一つは、市場を深く理解し、スケールする前に製品コンセプトを検証することの重要性です。





Cerbosは最初の経験から生まれた。当社の共同創設者は、スタートアップ企業からGoogleのようなテクノロジー大手まで、さまざまな企業で無数回にわたって認可の課題に対処してきました。





単一のコードラインを書く前に、我々は、認可に関する彼らの痛みの点を理解するために潜在的な顧客と幅広く関わり、このプロアクティブなアプローチにより、Identity and Access Management (IAM) スペースにおける真の未満のニーズに対処し、大幅な成長の準備ができていたことを確保しました。





スタートアップにとって、我々の主要な取り組みは次のとおりです:ユーザーのニーズを理解するために時間を投資し、製品コンセプトを徹底的に検証します。

あなたは、今後数年間であなたの業界がどのように発展すると予測していますか、そしてあなたのスタートアップはどのように前進しますか?

アイデンティティはもはや人間だけではなく、AIエージェント、非人間アイデンティティ(NHI)、サービス、ボット、IoTデバイスを含む。





この環境では、ライセンスは、セキュリティのギャップやコンプライアンスリスクを導入することなく、分散システム全体でリアルタイムで適応しなければなりません。





セルボスはすでにこれらの国境を押し進めている。

AIおよびRAGベースのシステムのためのガードレイル:AIエージェントがエンタープライズの機密データにますますアクセスするにつれて、Cerbosはクエリ時点で知識源の細かいフィルタリングを可能にし、AIの応答はユーザーが閲覧する権限があるデータからのみ構築されます。

非ヒューマンアイデンティティ(NHI)のセキュアな認証: Cerbos は、自動化されたワークフローやシステム間の相互作用に適応する文脈に沿ったダイナミックな認証ポリシーを適用することで、機械アイデンティティに対する OWASP によって識別された脅威から保護するのに役立ちます。

ポリシーのバージョニングとテストオートメーション: Resilient Access Control を構築するには、展開前にポリシーを検証するための強力なツールが必要です Cerbos は、変更が回帰を導入しないことを保証する権限化に対するテスト主導のアプローチを提供します。

世界規模の可視性と監査: Cerbosのリアルタイムの監査ログとポリシー可視性機能により、組織はSOC2やISO27001などの規制基準を満たし、内部や外部の脅威からシステムを保護することができます。





私たちは、継続的に以下に焦点を当てることによって、前進します。

開発者の経験:強力で直感的なツールを提供します。

セキュリティの厳格さ:アーキテクチャが進化するにつれて新しい攻撃表面を予測する。

アーキテクチャの柔軟性:ロックインまたは複雑な再書き込みを強要することなく、分散型、ハイブリッド、およびAI拡張環境をサポートします。

あなたやあなたの会社は、2025年にこのタイトルの責任をどう受け止めるつもりですか?

私たちは引き続き、以下に投資します:





生態系およびフレームワーク間の統合の拡大

ポリシーのテスト、検証、および監査のための開発者ツールの深化

OpenID Foundation AuthZEN ワークグループのメンバーとして、クラウドネイティブおよびAI 対応システムにおける認可パターンに関する主要な基準の取り組み

セキュアなシステムがよりよく一緒に構築されるため、オープンソースコミュニティを成長させる





勝利は動機ですが、責任は継続的な改善のための燃料です。

2025年にはどのような目標を達成したいですか?

Enhanced AI security Access controls around prompts Access controls around RAG vector stores Access controls around MCP Servers



Enhanced NHI security Educate authorization practitioners on how best to authorize non-human identities Contribute to the evolving identity fabric design with targeted solutions for access control use cases Continue to leverage identity standards such as SPIFFE for authorizing workloads



HackerNoonの今年のスタートアップについて

