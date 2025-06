Conoce a Cerbos, ganadora de las Startups del Año 2024 en Control de Acceso

La serie especial Startups of The Year 2024 Winners Interview es una celebración de todos los Campeones de Tecnología de este año. ¡Lo has ganado! La comunidad de HackerNoon no puede esperar para aprender más sobre tu viaje!

Cuéntanos sobre ti.

CERBOSes una solución de gestión de autorizaciones para la redacción, prueba y implementación de políticas de control de acceso. Implementar autorización de grano fino escalable y segura.





Cerbos externaliza la autorización a partir del código de la aplicación principal, lo que permite a los equipos implementar controles de acceso seguros y adaptables más rápidamente y con mayor confianza.





Cerbos hace de la autorización un servicio escalable en lugar de una botella.

Cuéntanos cómo su startup está cambiando el mundo.

La autorización ha sido una complejidad oculta dentro del código de la aplicación durante demasiado tiempo, ralentizando el desarrollo y aumentando el riesgo.





Al ofrecer una solución de bajo código, sin estatus y agnóstica al lenguaje, Cerbos transforma la autorización de un proceso opaco y codificado en una parte flexible, audible y colaborativa de la arquitectura de software moderna.

¿Qué te distingue de la competencia?

Cerbos fue construido desde el principio para soportar la flexibilidad, la escalabilidad y la seguridad a escala.





Stateless PDPsEntrega de decisiones de baja latencia, en el entorno sin gestionar el estado de la aplicación.

Policy-as-CodePermite la versión, la prueba y la colaboración como cualquier otra parte crítica de la pila.

Zero Cloud Lock-In: Despliegue Cerbos en cualquier lugar: on-prem, cloud, híbrido.

Fine-GrainedCombina roles, atributos e información contextual sin problemas.

Built-in audit loggingCumplir con las necesidades de cumplimiento como ISO27001 y SOC2 sin esfuerzo adicional.

Developer-first toolingSDKs, proyectos de arranque y el Cerbos Playground para el desarrollo de políticas colaborativas.

Identity-Agnostic AuthorizationCerbos puede autorizar el acceso para humanos, identidades no humanas (NHIs), agentes de IA, servicios y más, utilizando el mismo conjunto de políticas probadas, auditadas y versionadas para una autorización consistente.





En resumen, Cerbos convierte meses de complejidad de ingeniería en días de implementación, y eso es sólo el comienzo.

¿Qué significa para ti ganar este título?

Ganar el lanzamiento del año para el control de acceso de HackerNoon valida tanto el problema que decidimos resolver como la forma en que lo abordamos.





Es la confirmación de la comunidad tecnológica de que la autorización segura y escalable no es solo un "buen tener" - se está convirtiendo en una capa crítica de la infraestructura moderna.





Este reconocimiento nos impulsa a seguir impulsando el estándar de lo que parece una buena autorización.

¿Qué es lo que te gusta de tu equipo, y por qué eres tú el que se plantea esta misión?

En Cerbos, somos un equipo distribuido a nivel mundial unido por una misión compartida: hacer que la autorización sea sencilla y accesible para los desarrolladores de todo el mundo.Nuestros diversos antecedentes abarcan sistemas distribuidos a gran escala, herramientas de desarrolladores y arquitecturas nativas de la nube, todas las cuales requieren controles de acceso de grano fino, equipándonos con la experiencia para abordar las complejidades del control de acceso.





Nuestra cultura se basa en los valores fundamentales:

Claridad y pragmatismo: priorizamos soluciones sencillas que aborden los desafíos del mundo real para los desarrolladores, evitando la complejidad innecesaria.

Seguridad y fiabilidad: Cada línea de código está escrita con un enfoque en las prácticas de seguridad robustas y el rendimiento confiable.

Colaboración abierta: Creemos en trabajar de forma transparente y coherente, fomentando un entorno en el que se comparten ideas y se valora el feedback.

Aprendizaje continuo: Nuestro equipo abraza el cambio y siempre está ansioso por aprender, adaptarse y mejorar basado en la nueva información y tecnologías.





Al encarnar estos principios, hemos creado un equipo que no sólo es capaz de abordar los complejos desafíos de la autorización moderna, sino que también está apasionado por ofrecer soluciones que empoderen a los equipos para construir aplicaciones seguras con facilidad.

Mirando hacia atrás, ¿cuál fue el mayor punto de inflexión para tu startup?

El lanzamiento de Cerbos Hub fue un momento crucial: después de liberar nuestro punto de decisión de política de código abierto al mundo, recibimos una tonelada de insights y comentarios de casos de uso de producción en el mundo real de dónde se podría utilizar Cerbos, y qué flujos de trabajo estaban faltando para operar tanto en pequeñas empresas como en empresas empresariales globales.





Cerbos Hub tomó estos dolores y entregó una solución holística para la autorización: demostró que la gestión de políticas, las pruebas y la observabilidad —a escala— se podrían hacer de una manera que tanto los desarrolladores como los equipos de seguridad podrían amar.





También marcó el paso de Cerbos de una herramienta utilizada por los primeros adoptantes a una plataforma completa adoptada por entornos de producción a gran escala.

¿Qué lección valiosa aprendiste este año que pasarías a otras startups?

Una de las lecciones más valiosas que en Cerbos queremos compartir con otras startups, es la importancia crítica de comprender profundamente su mercado y validar su concepto de producto antes de escalar.





Cerbos nació de la experiencia de primera mano. Nuestros cofundadores habían tratado con desafíos de autorización innumerables veces en varias empresas, desde startups hasta gigantes tecnológicos como Google. Reconocían que la autorización era a menudo un problema recurrente que desviaba tiempo y recursos valiosos de la misión central de una empresa.





Antes de escribir una sola línea de código, nos involucramos extensamente con los clientes potenciales para comprender sus puntos de dolor en torno a la autorización.Este enfoque proactivo aseguró que estábamos abordando una necesidad real e insatisfecha en el espacio de Gestión de Identidad y Acceso (IAM), que está listo para un crecimiento significativo.





Para las startups, nuestra clave es esto: invertir tiempo en comprender las necesidades de sus usuarios y validar su concepto de producto a fondo.Esta fundación guiará su desarrollo, le ayudará a evitar errores costosos y le posicionará para el crecimiento sostenible.

¿Cómo prevé que su industria evolucione en los próximos años, y cómo va a seguir adelante su startup?

Las identidades ya no son sólo humanos: ahora incluyen agentes de IA, identidades no humanas (NHI), servicios, bots y dispositivos de IoT.





En este entorno, los permisos deben adaptarse en tiempo real, a través de sistemas distribuidos, sin introducir lagunas de seguridad o riesgos de conformidad.





Cerbos ya está empujando a estas fronteras.

Guardrails para sistemas basados en IA y RAG: A medida que los agentes de IA acceden cada vez más a datos empresariales sensibles, Cerbos permite filtrar finamente las fuentes de conocimiento en el momento de la consulta, asegurando que las respuestas de IA se construyan únicamente a partir de datos que el usuario está autorizado a ver.

Autorización segura para las identidades no humanas (NHI): Cerbos ayuda a proteger contra las amenazas identificadas por OWASP a las identidades de máquina, mediante la aplicación de políticas de autorización dinámicas conscientes del contexto que se adaptan a los flujos de trabajo automatizados y a las interacciones entre sistemas.

Versión de políticas y automatización de pruebas: La construcción de control de acceso resiliente requiere herramientas robustas para validar las políticas antes de la implementación. Cerbos ofrece un enfoque orientado a las pruebas para la autorización que asegura que los cambios no introduzcan regresión.

Visibilidad y auditoría a escala global: Con los registros de auditoría en tiempo real de Cerbos y las funciones de observación de políticas, las organizaciones pueden cumplir con las normas regulatorias como SOC2 y ISO27001 al mismo tiempo que protegen los sistemas contra amenazas internas y externas.





Seguiremos adelante centrándonos continuamente en:

Experiencia del desarrollador: Proporcionar herramientas poderosas pero intuitivas.

Rigor de seguridad: Anticipar nuevas superficies de ataque a medida que evolucionan las arquitecturas.

Flexibilidad de la arquitectura: soporta entornos descentralizados, híbridos y aumentados por la IA sin forzar el bloqueo o los reescritos complejos.

¿Cómo usted o su empresa pretende asumir la responsabilidad de este título en 2025?

Seguiremos invirtiendo en:





Ampliación de las integraciones a través de ecosistemas y marcos

Aprofundar las herramientas del desarrollador para las pruebas de políticas, la validación y la auditoría

Liderando los esfuerzos de normas en torno a los patrones de autorización en los sistemas nativos de la nube y capacitados por IA como miembro del grupo de trabajo de la Fundación OpenID AuthZEN

Crecer nuestra comunidad de código abierto, porque los sistemas seguros se construyen mejor juntos





Ganar es motivación, pero la responsabilidad es combustible para la mejora continua.

¿Qué objetivos espera alcanzar en 2025?

Enhanced AI security Access controls around prompts Access controls around RAG vector stores Access controls around MCP Servers



Enhanced NHI security Educate authorization practitioners on how best to authorize non-human identities Contribute to the evolving identity fabric design with targeted solutions for access control use cases Continue to leverage identity standards such as SPIFFE for authorizing workloads



